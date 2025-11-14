Украйна започна масово производство на дронове прехващачи за ПВО

Украйна стартира масовото производство на нови дронове прехващачи, разработени в страната, за да укрепи системата си за противовъздушна отбрана, съобщава украинското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс, предава БТА.

С наближаването на четвъртата годишнина от началото на войната, украински градове и населени места, далеч от фронтовата линия, почти ежедневно стават обект на стотици руски дронови атаки. При последния инцидент руската армия е използвала 430 дрона, според украински официални лица.

Министерството на отбраната уточни, че първите три производствени линии вече са започнали работа, а още 11 се подготвят да стартират. Дроновете използват украинската технология „Октопод“, като прехващачите на дронове „Шахед“ вече са тествани на бойното поле и са доказали ефективността си „нощем, при смущения и на ниски височини“.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че целта е Украйна да произвежда до 1000 дрона на ден.

Русия също прави значителни инвестиции в разработката и производството на дронове с голям обсег и непрекъснато увеличава броя на използваните безпилотни летателни апарати при нападения срещу Украйна.

Дроновете прехващачи, всеки на стойност няколко хиляди долара, са особено ценни за Украйна, тъй като ще позволят да се запазят по-скъпите ракети за защита срещу по-интензивни и смъртоносни удари с крилати и балистични ракети.