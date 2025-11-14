Новини
Свят »
Украйна »
Украйна започна масово производство на дронове прехващачи за ПВО
  Тема: Украйна

Украйна започна масово производство на дронове прехващачи за ПВО

14 Ноември, 2025 21:55 312 4

  • украйна-
  • производство-
  • дронове-
  • пво

Новата технология „Октопод“ ще помогне на страната да защити градовете си от руски атаки с безпилотни летателни апарати

Украйна започна масово производство на дронове прехващачи за ПВО - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна стартира масовото производство на нови дронове прехващачи, разработени в страната, за да укрепи системата си за противовъздушна отбрана, съобщава украинското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс, предава БТА.

С наближаването на четвъртата годишнина от началото на войната, украински градове и населени места, далеч от фронтовата линия, почти ежедневно стават обект на стотици руски дронови атаки. При последния инцидент руската армия е използвала 430 дрона, според украински официални лица.

Министерството на отбраната уточни, че първите три производствени линии вече са започнали работа, а още 11 се подготвят да стартират. Дроновете използват украинската технология „Октопод“, като прехващачите на дронове „Шахед“ вече са тествани на бойното поле и са доказали ефективността си „нощем, при смущения и на ниски височини“.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че целта е Украйна да произвежда до 1000 дрона на ден.

Русия също прави значителни инвестиции в разработката и производството на дронове с голям обсег и непрекъснато увеличава броя на използваните безпилотни летателни апарати при нападения срещу Украйна.

Дроновете прехващачи, всеки на стойност няколко хиляди долара, са особено ценни за Украйна, тъй като ще позволят да се запазят по-скъпите ракети за защита срещу по-интензивни и смъртоносни удари с крилати и балистични ракети.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    САЩ дават половин година дерогация на Нефтохим Бургас.

    21:56 14.11.2025

  • 2 Шопо

    4 0 Отговор
    Дрон с чипове от перална и бутилка швепс.

    21:56 14.11.2025

  • 3 МИСЪЛ ОТ. РАДЕВ

    2 0 Отговор
    КОЙТО НЕ ЯДЕ. КЕБАПЧЕТА,
    ЩЕ ПИЕ МНОГО ХАПЧЕТА !!!

    21:59 14.11.2025

  • 4 БАЦЕ ЕООД

    0 0 Отговор
    Залагам си огромния хой, че днес най-късно същите са били унищожени...

    22:00 14.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания