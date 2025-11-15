Взрив уби най-малко седем човека в полицейски участък в индийския Кашмир ВИДЕО

Най-малко седем души бяха убити, а още 27 - ранени снощи при детонация на голяма купчина конфискувани експлозиви в полицейски участък в индийски Кашмир, съобщи местната телевизия Ен Ди Ти Ви, цитирана от Ройтерс.

Повечето от загиналите са полицаи и криминалисти, които са изследвали съхраняваните в полицейския участък експлозиви.

Броят на загиналите може да се увеличи, тъй като петима от ранените са в критично състояние, съобщи Ен Ди Ти Ви.

Ройтерс засега не може да потвърди причината за взрива, а местната полиция не е отговорила на запитванията за коментар за инцидента.

По-рано местната полиция съобщи пред Ройтерс, че експлозията е причинила пожар в полицейския участък в Новгам.

Инцидентът идва четири дни след като смъртоносна експлозия на кола бомба в Делхи отне живота на най-малко осем души и беше категоризирана от индийските власти като терористичен акт.