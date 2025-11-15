Взрив на конфискувани експлозиви разтърси полицейски участък в Кашмир, жертвите са много

Девет души загинаха, а 32 бяха ранени в полицейски участък в контролираната от Индия част на Джаму и Кашмир късно снощи при взрив на експлозиви, конфискувани по време на разследване на предполагаема терористична клетка, предаде ДПА, позовавайки се на властите, съобщи БТА.

Началникът на полицията на Джаму и Кашмир Налин Прабхат каза, че става въпрос за „случаен взрив“, докато разследващите проучвали експлозивите в полицейския участък в Ноугам, Шринагар.

На сградата са нанесени значими щети, засегнати са и съседни постройки, съобщи на пресконференция тази сутрин Прабхат.

Сред загиналите при експлозията са разследващи полицаи и фотографи, уточни той.

Петима от 32-та пострадали са в тежко състояние, съобщи телевизионният канал Ен Ди Ти Ви.

Изследваните експлозиви, химикали и други материали, бяха част от огромен тайник, открит на 9 и 10 ноември във Фаридабад – град, разположен в покрайнините на индийската столица, каза Прабхат.

Те са транспортирани в полицейския участък в Ноугам, където е регистрирана първата жалба по случая, съгласно местните процедури за разследване.

Като се има предвид нестабилният и чувствителен характер на експлозивите и химикалите, с тях се работи изключително внимателно, каза полицейският началник. „По време на процеса обаче се случи случайна експлозия. Всякакви други спекулации за причината за този инцидент са излишни“, добави Прабхат.

Взривът в полицейския участък стана няколко дни след като кола експлодира на оживено кръстовище пред символичната Червена крепост“ в Делхи на 10 ноември, когато загинаха 10 души. Правителството определи случилото се като терористична атака.

Връзките между експлозията в Делхи и откритите експлозиви се разследват.