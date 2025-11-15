САЩ планират разделянето на Газа

САЩ планират дългосрочно разделяне на Газа на "зелена зона" под израелски и международен военен контрол, където ще започне възстановяване, и "червена зона", която ще бъде оставена в руини, сочат документи, с които се е запознало изданието "Гардиън".



Според документи за военно планиране на САЩ, разгледани от "Гардиън", и съгласно източници, запознати с американските планове, чуждестранните сили първоначално ще се разполагат редом с израелски войници в източната част на Газа, оставяйки опустошената ивица на запад от контролираната от Израел така наречена "жълта линия".



Според вестника военните планове на САЩ повдигат сериозни въпроси относно ангажимента на Вашингтон да превърне обявеното миналия месец прекратяване на огъня в трайно политическо споразумение с палестинско управление в Газа, което беше обещано от Доналд Тръмп.



Плановете за бъдещето на Газа се променят с главозамайваща скорост, отразявайки хаотичен, импровизиран подход към разрешаването на един от най-сложните и неразрешими конфликти в света и предоставянето на помощ, включително храна и подслон, на 2 милиона палестинци.



След седмици, през които САЩ насърчаваха реконструкцията под формата на оградени лагери за малки групи палестинци, наричани "алтернативни безопасни общности", тези планове бяха оттеглени тази седмица, казва американски служител пред "Гардиън". Вестникът предупреждава, че без работещ план за международни мироопазващи сили, изтегляне на израелските войски и мащабно възстановяване Газа рискува да изпадне в застой след две години опустошителна война.



Посредниците предупредиха за ситуация, която "не е война, но не е и мир" в разделена Газа - с редовни израелски атаки, затвърдена окупация, липса на палестинско самоуправление и ограничено възстановяване на палестински домове и общности.

