Новини
Свят »
САЩ »
"Много скоро" - Тръмп обяви, че САЩ готвят провеждането на ядрени опити

"Много скоро" - Тръмп обяви, че САЩ готвят провеждането на ядрени опити

15 Ноември, 2025 06:44, обновена 15 Ноември, 2025 06:50 358 3

  • сащ-
  • тръмп-
  • ядрени опити-
  • русия-
  • китай

Той нарече денуклеаризацията най-доброто решение за контрол върху въоръженията и изрази надежда за среща по този въпрос с Русия и Китай

"Много скоро" - Тръмп обяви, че САЩ готвят провеждането на ядрени опити - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати ще проведат ядрени опити много скоро, заяви президентът Доналд Тръмп, като същевременно се застъпи за преговори за денуклеаризация с Русия и Китай.

„Много скоро“, каза той пред репортери, когато беше попитан за ядрените опити.

Тръмп посочи факта, че „други хора“ също тестват ядрени оръжия. Той обаче отказа да уточни дали има предвид действителни опити с ядрени бойни глави.

В същото време Тръмп нарече денуклеаризацията най-доброто решение за контрол върху въоръженията. Той изрази надежда за среща по този въпрос с Русия и Китай.

„Това, което бих искал да направя, е денуклеаризация, с други думи, да проведа среща, на първо място, с трите основни сили, за да намалим ядрените оръжия.“

На 30 октомври президентът на САЩ обяви, че е разпоредил започването на ядрени тестове „на равна нога“ с други страни, за които се твърди, че имат ядрени оръжейни програми. В профила си в социалните медии TruthSocial Тръмп добави, че този процес ще започне незабавно.

Руският външен министър Сергей Лавров предупреди, че Москва ще реагира, ако някоя ядрена сила предприеме подобна стъпка. Миналата седмица на заседание на Съвета за сигурност министърът на отбраната Андрей Белоусов предложи да се подготви за възобновяване на ядрените тестове на полигона Нова Земя.

Както съобщи Белоусов, през октомври САЩ са провели учение, отработващо превантивен ракетно-ядрен удар срещу Русия. Освен това САЩ планирали да разположат ракети в Европа и Азиатско-тихоокеанския регион, с време на полет от шест до седем минути от Германия до Централна Русия.

Владимир Путин разпореди събирането на допълнителна информация, анализ и представянето на координирани предложения относно евентуалното започване на подготовката за такива тестове. Той отбеляза, че Русия не възнамерява да се оттегли от Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити, но ще бъде принудена да предприеме "подходящи действия", ако някоя от страните, подписали договора, реши да го наруши.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    1 0 Отговор
    За първи път в историята Съединените щати заплашват света със своята слабост и безсилие. Няма реалистична възможност за изпробване на ядрени оръжия, без да се пусне джин от лампата.

    06:57 15.11.2025

  • 2 Pyccкий Карлик

    1 1 Отговор
    Доналд е прав !!!
    В Русия провеждат брутални, нехуманни опити върху хуманоидни роботи. Трябва да се спрат на всяка цена 😁

    07:00 15.11.2025

  • 3 Гориил

    0 0 Отговор
    В тесен смисъл Русия провежда операция срещу украинския наркокартел.

    07:03 15.11.2025