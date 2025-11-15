"Много скоро" - Тръмп обяви, че САЩ готвят провеждането на ядрени опити

Съединените щати ще проведат ядрени опити много скоро, заяви президентът Доналд Тръмп, като същевременно се застъпи за преговори за денуклеаризация с Русия и Китай.

„Много скоро“, каза той пред репортери, когато беше попитан за ядрените опити.



Тръмп посочи факта, че „други хора“ също тестват ядрени оръжия. Той обаче отказа да уточни дали има предвид действителни опити с ядрени бойни глави.

В същото време Тръмп нарече денуклеаризацията най-доброто решение за контрол върху въоръженията. Той изрази надежда за среща по този въпрос с Русия и Китай.

„Това, което бих искал да направя, е денуклеаризация, с други думи, да проведа среща, на първо място, с трите основни сили, за да намалим ядрените оръжия.“

На 30 октомври президентът на САЩ обяви, че е разпоредил започването на ядрени тестове „на равна нога“ с други страни, за които се твърди, че имат ядрени оръжейни програми. В профила си в социалните медии TruthSocial Тръмп добави, че този процес ще започне незабавно.

Руският външен министър Сергей Лавров предупреди, че Москва ще реагира, ако някоя ядрена сила предприеме подобна стъпка. Миналата седмица на заседание на Съвета за сигурност министърът на отбраната Андрей Белоусов предложи да се подготви за възобновяване на ядрените тестове на полигона Нова Земя.

Както съобщи Белоусов, през октомври САЩ са провели учение, отработващо превантивен ракетно-ядрен удар срещу Русия. Освен това САЩ планирали да разположат ракети в Европа и Азиатско-тихоокеанския регион, с време на полет от шест до седем минути от Германия до Централна Русия.

Владимир Путин разпореди събирането на допълнителна информация, анализ и представянето на координирани предложения относно евентуалното започване на подготовката за такива тестове. Той отбеляза, че Русия не възнамерява да се оттегли от Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити, но ще бъде принудена да предприеме "подходящи действия", ако някоя от страните, подписали договора, реши да го наруши.