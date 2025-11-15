Тръмп: Скоро ще има мир в Украйна. Мислех, че това ще е най-лесното, но...

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново изрази надеждата си за бързо разрешаване на украинския конфликт.

„Това ще се случи. Надявам се да се случи скоро“, каза държавният глава в интервю за британския телевизионен канал GB News, говорейки за споразумението.

Още новини от Украйна

Американският лидер отговори утвърдително на въпроса дали е раздразнен от продължаващия конфликт. „Спрях осем войни. А сега е останала само една“, каза той.

„Правил съм го осем пъти. Все още не съм успял с Русия и Украйна“, добави той.

„Ако бях президент тогава, това никога нямаше да се случи“, заяви Тръмп, визирайки конфликта в Украйна. „Мислех, че имам много добри отношения с Путин. Мислех, че това ще бъде най-лесното нещо за мен“, добави той, визирайки прекратяването на украинския конфликт.