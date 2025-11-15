Новини
Тръмп: Скоро ще има мир в Украйна. Мислех, че това ще е най-лесното, но...
  Тема: Украйна

Тръмп: Скоро ще има мир в Украйна. Мислех, че това ще е най-лесното, но...

15 Ноември, 2025 07:02, обновена 15 Ноември, 2025 07:07

Спрях осем войни, остана само една, заяви американският президент

Тръмп: Скоро ще има мир в Украйна. Мислех, че това ще е най-лесното, но... - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново изрази надеждата си за бързо разрешаване на украинския конфликт.

„Това ще се случи. Надявам се да се случи скоро“, каза държавният глава в интервю за британския телевизионен канал GB News, говорейки за споразумението.

Американският лидер отговори утвърдително на въпроса дали е раздразнен от продължаващия конфликт. „Спрях осем войни. А сега е останала само една“, каза той.

„Правил съм го осем пъти. Все още не съм успял с Русия и Украйна“, добави той.

„Ако бях президент тогава, това никога нямаше да се случи“, заяви Тръмп, визирайки конфликта в Украйна. „Мислех, че имам много добри отношения с Путин. Мислех, че това ще бъде най-лесното нещо за мен“, добави той, визирайки прекратяването на украинския конфликт.


САЩ
