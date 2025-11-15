Тръмп: Скоро ще има мир в Украйна. Мислех, че това ще е най-лесното, но...

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново изрази надеждата си за бързо разрешаване на украинския конфликт.
„Това ще се случи. Надявам се да се случи скоро“, каза държавният глава в интервю за британския телевизионен канал GB News, говорейки за споразумението.
Американският лидер отговори утвърдително на въпроса дали е раздразнен от продължаващия конфликт. „Спрях осем войни. А сега е останала само една“, каза той.
„Правил съм го осем пъти. Все още не съм успял с Русия и Украйна“, добави той.
„Ако бях президент тогава, това никога нямаше да се случи“, заяви Тръмп, визирайки конфликта в Украйна. „Мислех, че имам много добри отношения с Путин. Мислех, че това ще бъде най-лесното нещо за мен“, добави той, визирайки прекратяването на украинския конфликт.
1 Pyccкий Карлик
Коментиран от #20
07:10 15.11.2025
2 Гориил
07:11 15.11.2025
3 Абсурдистан
07:13 15.11.2025
4 САЩ е Велик
НАЙ ВЕЛИКАТА АРМИЯ НА ПЛАНЕТАТА!!
07:14 15.11.2025
5 Аврам
07:14 15.11.2025
6 Българският народ Обича САЩ
07:15 15.11.2025
7 Добро утро!
07:16 15.11.2025
8 Най великите на планетата САЩ
Унищожителят на Сатаната Русия
Слава на сащ
Амин
07:16 15.11.2025
9 Слава на САЩ
Поклон
07:17 15.11.2025
10 Хахаха
Хахаха
Колко са нелепи Руснаците
Позор
07:18 15.11.2025
11 Слава на сащ
Срамът ще отмине след 2000 години
Позор
Коментиран от #19, #21
07:19 15.11.2025
12 Руски Баламурник
А една Украйна да те накара да си говориш сам
Срам Срам Срам
Хвала ба Българските Безсрамни Русофили които бранят Русия със зъби и нокти
07:21 15.11.2025
13 Така е
07:23 15.11.2025
14 Боруна Лом
07:25 15.11.2025
15 Механик
Тоя така и не разбра, че от неговото мнение нищо не зависи.
Коментиран от #18
07:31 15.11.2025
16 АЙДЕ БЕ...?!
Много добре помним как щеше да я спираш тая война за...24 часа...😝😉😂!
07:31 15.11.2025
17 Мишел
07:33 15.11.2025
18 Антиватник
До коментар #15 от "Механик":То па от твоето мнение 🤡 зависи 🥳
07:37 15.11.2025
19 БгТурист
До коментар #11 от "Слава на сащ":Май не можеш да смяташ , или така ти е изгодно .
Преди конфликта Украйна е над 48 000 000 .
Русия е около 140 000 000 , но всъщност са по-малко .
Така че не виждам как ги броиш 20 към 1 .
07:39 15.11.2025
20 Тук има един Механик
До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":Викам да ходи да притегне гайките на руският алкоробот.И да не се връща.От руски лиzaчи България няма никаква полза и нужда.
Коментиран от #24
07:41 15.11.2025
21 Няма край руският позор
До коментар #11 от "Слава на сащ":Няма!
Коментиран от #23
07:42 15.11.2025
22 Демилитаризирана зона
07:48 15.11.2025
23 Тролейбус
До коментар #21 от "Няма край руският позор":Отбора по синхронно плюене се събуди.
07:49 15.11.2025
24 Абе
До коментар #20 от "Тук има един Механик":От опълченците и "Пустите Клисурци станали Московци,а панагюрци Донски казаци "или антифашистите били се заедно с червеният армия и спасили България от загуби на земи и дедите на Пасито да не изгорят и те русофили и Слава Богу:))Тя историята сама показва от кои е имала нужда България ип кои не,виж си националния празник:)))
08:09 15.11.2025
25 А ЗЕЛЬО нарко клоунчето
08:27 15.11.2025
26 Коментатор
08:28 15.11.2025
27 Свободен
Този човек всъщност наред ли е?
08:47 15.11.2025
28 ГибМелсън
08:50 15.11.2025
29 ПЕРЧО.НАДУТЕВ ИЗХВЪРЛЕВ БАЛОНОВ
08:57 15.11.2025