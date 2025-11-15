Украинските сили са се изтеглили от Нововасиливка

Новини
15 Ноември, 2025 17:50

В други райони украинските сили поставят допълнителни инженерни препятствия. Междувременно командването на руските сили изпраща "самоубийствени отряди", за да разчистват тези препятствия.

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинските сили, поради прегрупирането на бойните формирования, промяната в конфигурацията на линията за контакт, както и необходимостта да се запази живота на военнослужещите, са изтеглени от Нововасиливка в Запорожка област на позиции, по-благоприятни за отбрана, предаде Укринформ, позовавайки се на изявление в "Телеграм" на Оперативно командване "Юг" на сухопътните войски на Украйна, предаде БТА.

В Запорожка област и в южната част на Днепропетровска област врагът не намалява интензивността на атаките, артилерийския обстрел и нападенията с огнестрелни оръжия.

През изминалото денонощие в секторите Олександроград и Гуляйполе са се състояли близо 40 сражения. Руските сили продължават атаките си и опитите да проникнат по-дълбоко в украинската отбрана.

През последните 24 часа са били регистрирани над 350 атаки, при които са били използвани над 1500 боеприпаса. Руските загуби възлизат на близо 300 души от личния състав и 58 оръжейни единици и техника, включително един танк, бронирани машини, различни видове артилерийски системи и лека моторизирана техника.

Продължават мерките за блокиране на напредъка на врага и нанасяне на комбинирани удари, се посочва в изявлението в "Телеграм" на Оперативно командване "Юг".

Междувременно украинските сили са взривили пътя между Селидово и Покровск в Донецка област, съобщи Укринформ, позовавайки се на изявление във "Фейсбук" на 7-и Корпус за бързо реагиране на Въздушно-десантните войски на ВСУ.

"Въоръжените сили прекъснаха логистичните маршрути на врага по подстъпите към Покровск. В резултат на въздушен удар пътят, свързващ Селидово и Покровск, е унищожен. По този начин руснаците са загубили възможността да използват този маршрут, за да проникнат в Покровск с леки превозни средства", подчертаха военните.

В други райони украинските сили поставят допълнителни инженерни препятствия. Междувременно командването на руските сили изпраща "самоубийствени отряди", за да разчистват тези препятствия, се посочва в изявлението.

Говорителят на украинската Национална гвардия Руслан Музичук заяви, че най-трудната ситуация на фронта остава в сектора на Покровск, където се регистрира най-висока интензивност на сраженията и въздушните удари. Според него през изминалия ден в този район е имало над 50 сражение, а руските сили са извършили над 11 въздушни удара срещу украински позиции.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ти да видиш

    65 3 Отговор
    зеленияпор, ще си счупи крачетата да тича назад!

    Коментиран от #8

    17:52 15.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Украинските сили са се изтеглили

    38 6 Отговор
    веднага цъкачите на крипто копейки с по заплата
    на фронта при братята си бандери
    да се пробват да сдавят напредващия Мечок

    17:53 15.11.2025

  • 4 Гого

    74 3 Отговор
    Били откъснали пътя към Покровск на руснаците. Ми вашите вътре в Покровск от къде ще излязат или вече сте ги отписали?

    17:54 15.11.2025

  • 5 Много бой

    67 3 Отговор
    Им хвърлят на укрите
    Логичният завършек на всичко е все по близо
    Да поясня за гладкомозъчните
    Капитулация на украйна и фалит на ЕС
    А честито

    Коментиран от #17

    17:54 15.11.2025

  • 6 Начи ввче

    46 2 Отговор
    това населено място ще се казва Нововасилевка...

    17:55 15.11.2025

  • 7 Третият пол е забранен

    28 3 Отговор

    До коментар #2 от "Обикновен човек":

    Там такива като теб са забранени

    17:55 15.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 до Обикновен човечец

    36 3 Отговор

    До коментар #2 от "Обикновен човек":

    затова се благодарен на съдбата че
    гласуваш за тикви и си най беден в ес с най ниска заплата

    17:56 15.11.2025

  • 10 И Киев е Руски

    60 2 Отговор
    Да, изглежда зимата в Покрайнините ще бъде катастрофална всички административни ресурси, включително полицията и армията, ще престанат да функционират, а бандитизмът ще процъфтява. И всичко това на фона на липса на ток, отопление, бензин и дизел.

    Единствената надежда на хората ще бъде руската офанзива, която ще сложи край на този хаос, ще си върне историческите земи и ще възстанови нормалния живот там.

    Коментиран от #25

    17:56 15.11.2025

  • 11 Значи Руснаците си нападат вече след

    57 3 Отговор
    Покровск и си превземат селата едно след едно, а Украинците още си пазят Покровск. Еми да са живи и здрави началниците им и учителите им където са ги обучили на такава военна тактика.

    17:56 15.11.2025

  • 12 Pyccкий Карлик

    44 3 Отговор
    Европа, България и САЩ изтеглят всякаква помощ за страхлива Украйна. Конец 👍

    Коментиран от #88

    17:56 15.11.2025

  • 13 Отреазвяващ

    53 3 Отговор
    Укроинформ;
    -Унищожихме ги,разпиляхме ги.Нищо не остана от руснаците.Но,ще се изтеглим.Изтеглим в по-добри укрития.
    Не знам дали Радой Ралин или Алеко Константинов могат да напишат по-смешен репортаж.Или Доню Донев ще покаже ,,майсторство".

    17:58 15.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Бой по кратуните

    39 4 Отговор
    Украински ....

    17:58 15.11.2025

  • 16 Цеко

    6 47 Отговор
    Много руска смрат измре.Много нещо.И още ще измре.За нищо и половина .

    Коментиран от #34

    17:59 15.11.2025

  • 17 Отреазвяващ

    5 6 Отговор

    До коментар #5 от "Много бой":

    Чул те Господ с двете уши.

    17:59 15.11.2025

  • 18 поредните кьорфишеци за наивници

    28 6 Отговор
    предаде БТА
    руските сили изпраща "самоубийствени отряди"
    Руските загуби възлизат на близо 300 души от личния състав и 58 оръжейни единици

    18:01 15.11.2025

  • 19 Грамофон свири,майка плаче

    35 4 Отговор
    Прегрупират се на запад към по-удобни позиции

    18:01 15.11.2025

  • 20 Ъхъъъъъ...

    25 3 Отговор
    поради прегрупирането на бойните формирования

    18:02 15.11.2025

  • 21 Циник

    33 4 Отговор
    Не са се изтеглили, бе, напреднали са в посока Брюксел. Може ли такова неуважение...

    18:02 15.11.2025

  • 22 Жълтопаветен апологет

    19 3 Отговор
    По-добре да подкрепим Мая !

    18:02 15.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 2 Отговор

    До коментар #10 от "И Киев е Руски":

    По времето на чеченские войни, украинците много са се радвали на ситуацичта

    18:04 15.11.2025

  • 26 Мъглата пада

    24 2 Отговор
    И още едно населено място пада. Така стоят нещата за хуркия. После ги събират с комбайна Беларус на бали

    18:04 15.11.2025

  • 27 Елин Пелин пасти да яде

    30 2 Отговор
    Заслужава Пулицър автора...цитирам: "...Украинските сили, поради прегрупирането на бойните формирования, промяната в конфигурацията на линията за контакт, както и необходимостта да се запази живота на военнослужещите, са изтеглени от Нововасиливка в Запорожка област на позиции, по-благоприятни за отбрана, предаде Укринформ.

    18:05 15.11.2025

  • 28 Пак четем

    28 2 Отговор
    Приказки под шипковият храст, където се крие бит украински ... нацяга.

    18:05 15.11.2025

  • 29 До червената зган:

    2 27 Отговор
    Втарая в мире търси за пушечното месо:безделници, трайно безработни, бездомници, клошаре, лепилар, тежки алкохолици, съдени, осъждани, тежко задлъжняли! Задействает се.

    Коментиран от #36, #43

    18:05 15.11.2025

  • 30 Георгиев

    32 2 Отговор
    Мара е на заплата при посолството на Окраина? Ще спра да й чета глупостите.

    18:05 15.11.2025

  • 31 Това

    2 12 Отговор
    близо до Киев ли е?

    Коментиран от #48

    18:06 15.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ха ХаХа

    18 1 Отговор

    До коментар #16 от "Цеко":

    Не вий от гробищата като претрепан азовец

    18:07 15.11.2025

  • 35 Няма ли да се поспрете а?

    28 1 Отговор
    предаде БТА: В Запорожка област и в южната част на Днепропетровска област врагът не намалява интензивността на атаките,......."врагът" за българите не ни е враг и само дразните с тъпотиите си мишки продажни

    18:08 15.11.2025

  • 36 Урсулианец

    15 1 Отговор

    До коментар #29 от "До червената зган:":

    Поне не използват ковиди за прочистване,братлееееее

    18:08 15.11.2025

  • 37 Изтеглели

    18 1 Отговор
    Или избягали.

    18:08 15.11.2025

  • 38 Олександър Велики

    11 0 Отговор

    До коментар #33 от "Некви":

    Ха ха ха ха ха

    18:08 15.11.2025

  • 39 Шампионска лига

    8 5 Отговор
    Шахтьор Донецк,руски отбор ли е ?

    Коментиран от #47

    18:09 15.11.2025

  • 40 Механик

    23 1 Отговор
    В пропагандата нищо не се мени. Все е дни и същи заучени фрази и вече пределно о мръзнали фрази.
    Или ще с е оттеглят на по-благоприятни позиции, или населеното място е малко село и няма стратегическо значение. От време на време се появяват и уверения, че руснаците въпреки, че още от 22-ра нямат ракети, са ги свършили за пореден път.
    Единствения напредък до сега е по отношение изказванията за Путин. Докато първите 2 години той "умира" поне 20-30 пъти и се разболява още толкова, сега поне това не н и повтарят.
    Все е нещо, все е напредък.

    18:09 15.11.2025

  • 41 Горски

    20 1 Отговор
    Зеленски е взел 500 млн.долара и обещание от Борис Джонсън че може да купува имоти в Англия без последствия. Така той обрече народа си на унищожение и скъса Истанбулското споразумение с Русия. В срещата ми с гн.Тръмп той изтъкна че причината за войната е разширението на НАТО до границите на Русия, ние излагаме Горбачов че няма да се разширяване на Изток. Неговото мнение е, че е честно щом пада Варшавския договор.Затова ние ще изтеглим нашите войски от НАТО,както и нашата администрация. Никой не вярва в него,просто им е наредено да го финансират...доколкото могат,естествено;)Една Германия даже вече не може да си покрива разходите и ще тегли заеми,но ще продължава да го финансира????Това не е глупост или незнание,това е зависимост от някой,който много иска да воюва с Русия,но с чужди ръце и пари

    Коментиран от #49

    18:10 15.11.2025

  • 42 Такива добри новини

    17 1 Отговор
    С по голям патос трябва да се пишат !

    18:10 15.11.2025

  • 43 Даскал Фратю

    13 1 Отговор

    До коментар #29 от "До червената зган:":

    Буквар,колега.

    18:10 15.11.2025

  • 44 Г.Марков

    20 1 Отговор
    МАЙДАНЪТ СРЕЩУ ЗЕЛЕНСКИ ДНЕС, В КИЕВ, В 12 ЧАСА. ЩЕ БЪДЕ И КЛИЧКО!
    ФБР ВЕЧЕ ПАЗИ АНТИКОРУПЦИОННИТЕ ОРГАНИ В УКРАЙНА.
    ИЗВЕСТНАТА АНТИКОРУПЦИОННА АКТИВИСТКА МАРИЯ БАРАБАШ Е ВОДЕЩ ОРГАНИЗАТОР НА ПРОТЕСТА И ОБВИНЯВА ЗЕЛЕНСКИ В КРИЕНЕ НА ИСТИНАТА ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО НА ФРОНТА.

    18:11 15.11.2025

  • 45 Роснефт

    6 4 Отговор
    Лукойл ще се изтегли ли?

    18:11 15.11.2025

  • 46 Позор, бате

    14 1 Отговор
    Бегат през глава ха ха ха

    18:11 15.11.2025

  • 47 От ФИФА

    12 1 Отговор

    До коментар #39 от "Шампионска лига":

    Ще стане

    Коментиран от #54

    18:11 15.11.2025

  • 48 Тц....

    1 18 Отговор

    До коментар #31 от "Това":

    Насред Донбас.На четвътрата година са насред Донбас.Къдеб да са?Като им гледаш пияният робот...Къде да са?У 19 век.

    Коментиран от #55

    18:12 15.11.2025

  • 49 Горски

    12 1 Отговор

    До коментар #41 от "Горски":

    Посочи че това го казва основателят на Пинк Фройд..Уотър по СиЕнЕн
    Преписвай като хората

    18:12 15.11.2025

  • 50 Е.С.

    22 1 Отговор
    Защо в Украйна преследвате православните?! Защо бавно убивате в затвора на следствието митр. Арсений, настоятеля на Светогорската лавра?! Защо вече две години го държите затворен без произнесена присъда, а той се нуждае от сърдечна операция?!
    Митр. Арсений е нов изповедник на 21 век. По-лоши сте и по-лукави от комунистите!

    18:12 15.11.2025

  • 51 Пенчо

    16 1 Отговор
    Губейки печелят!? Браво на украинците!

    18:12 15.11.2025

  • 52 инженерни препятствия

    22 1 Отговор
    Украинците поставяли. Виц ... Врата в полето сложили

    18:12 15.11.2025

  • 53 Изтеглиха?

    16 1 Отговор
    Айде бе, не може да бъде! Според сводката са на пътя за Москва. Що тъй бре?

    18:13 15.11.2025

  • 54 кога

    3 9 Отговор

    До коментар #47 от "От ФИФА":

    спечели шампионска лига?

    Коментиран от #63

    18:13 15.11.2025

  • 55 Ако украинците нехбяха руснаци

    19 0 Отговор

    До коментар #48 от "Тц....":

    Досега светът щещефда забрави че е имало украинци и Украйна.
    Тогава щеше да Ива пълноващабна операция, а не СВО..мека ръкавица.

    Коментиран от #62

    18:14 15.11.2025

  • 56 Бегаща укра

    18 1 Отговор
    Бегаме с 200 фиууууу

    18:15 15.11.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Сандо

    17 1 Отговор
    Стига сте ни засипвали и разсмивали с материали,предназначени за намаляващото и уклюмало от безнадеждност укронаселение.

    18:15 15.11.2025

  • 59 Виж ти

    14 1 Отговор
    Е що така бе, това не беха ли големите героями!

    Коментиран от #64

    18:15 15.11.2025

  • 60 Зеленото корумие

    12 1 Отговор
    Кво да правят там,тръгнаха към Москва,утре са в кремъл

    18:15 15.11.2025

  • 61 До Киев

    0 6 Отговор
    остава съвсем малко,два-три дня!

    Коментиран от #65

    18:15 15.11.2025

  • 62 не са руснаци

    4 0 Отговор

    До коментар #55 от "Ако украинците нехбяха руснаци":

    а натовски генерали!

    18:17 15.11.2025

  • 63 От ФИФА

    8 1 Отговор

    До коментар #54 от "кога":

    Нещо нИ тЪ разбрахме

    Коментиран от #68

    18:17 15.11.2025

  • 64 Та колко метра останаха до Киев?

    1 16 Отговор

    До коментар #59 от "Виж ти":

    Мммммм?Овчи?
    що Путин изби 1 милион руски материал?Мммммм?

    18:17 15.11.2025

  • 65 Димяща ушанка

    1 13 Отговор

    До коментар #61 от "До Киев":

    Утре влизам в Киев с ГРУЗ 200!!!
    .

    Коментиран от #85

    18:19 15.11.2025

  • 66 БОЖО

    14 1 Отговор
    И ЗАЩО СА СЕ ИЗТЕГЛИЛИ , МАИ СА СВЪРЩИЛИ ПУШЕЧНОТО МЕСО, ПРОСТИ ТЪПИ УКРАИНЦИ

    18:19 15.11.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 ще стане руски

    1 7 Отговор

    До коментар #63 от "От ФИФА":

    ако спечели шампионска лига !мноситъп!

    18:19 15.11.2025

  • 69 Ко речи?

    16 1 Отговор
    Ааааааааа….по-благоприятни позиции викаш? Що тъй, бе Миме?

    18:20 15.11.2025

  • 70 нннн

    18 1 Отговор
    Усуканото и безкрайно дълго изречение в началото на статията може да се замени с: Украинските сили се изтеглиха от Нововасилевка.

    18:20 15.11.2025

  • 71 Фьодор от Поморие

    1 1 Отговор
    Кога переводят пенсии?

    18:21 15.11.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Ясна работата

    18 2 Отговор
    Укрогероите не бягат, те отстъпват. Те не губят а се прегрупират. Не умират, превръщат се в спомен с героизма си. И такива ти ми работи….

    18:23 15.11.2025

  • 74 Мира ботокса от НОВА ТВ

    17 2 Отговор
    Сирски бил казал на зеленски, че е най добре да се прегрупират във Лвов.

    18:24 15.11.2025

  • 75 Добър вечер!

    2 15 Отговор
    А где МОЧАТА?

    18:24 15.11.2025

  • 76 Да се чете

    13 2 Отговор
    Украинските сили са ги изгонили от Нововасилиекс

    18:25 15.11.2025

  • 77 Сатана Z

    13 2 Отговор
    Фашистката пропаганда и дезинформация ,с която Мара ни залива ежедневно има стойността на употребена дамска превръзка.

    18:25 15.11.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Путин

    11 1 Отговор
    Бягат, Марче…бягат

    18:33 15.11.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Да питам бе

    8 0 Отговор
    Пропагандата обу църулите и тъпче в калта. Абе, готино ли ви е?😂😂😂

    18:35 15.11.2025

  • 82 И си пея

    6 0 Отговор
    Браво, браво, браво господине. Хубаво ли ти е, а дано ти мине….

    18:37 15.11.2025

  • 83 Хи хи

    9 0 Отговор
    А какво стана с хаймарсите, абрамсите атакамсите и другите натовски супер-дупер оръжия на които урките скачаха от радост ?? Да не са се изпарили ????.?

    Коментиран от #87

    18:38 15.11.2025

  • 84 Голем смех, бате

    9 0 Отговор
    Стотина смешни думи не променят факта, че Укрия е чао.

    18:41 15.11.2025

  • 85 Търчаща укра

    4 0 Отговор

    До коментар #65 от "Димяща ушанка":

    Утре ще победим! Ама утре в Москва и така до края на света….

    18:45 15.11.2025

  • 86 Хе хей

    6 0 Отговор
    Само тука се смея на корем ха ха ха

    18:46 15.11.2025

  • 87 Ааааа Не

    3 0 Отговор

    До коментар #83 от "Хи хи":

    В музея на Натовското желязо са, в Москва.

    18:51 15.11.2025

  • 88 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Pyccкий Карлик":

    Копеиките нямат родина и не знаят какво е това. Те се опитват да седят на два стола.

    19:33 15.11.2025

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

