Украинските сили са се изтеглили от Нововасиливка

Украинските сили, поради прегрупирането на бойните формирования, промяната в конфигурацията на линията за контакт, както и необходимостта да се запази живота на военнослужещите, са изтеглени от Нововасиливка в Запорожка област на позиции, по-благоприятни за отбрана, предаде Укринформ, позовавайки се на изявление в "Телеграм" на Оперативно командване "Юг" на сухопътните войски на Украйна, предаде БТА.
В Запорожка област и в южната част на Днепропетровска област врагът не намалява интензивността на атаките, артилерийския обстрел и нападенията с огнестрелни оръжия.
През изминалото денонощие в секторите Олександроград и Гуляйполе са се състояли близо 40 сражения. Руските сили продължават атаките си и опитите да проникнат по-дълбоко в украинската отбрана.
През последните 24 часа са били регистрирани над 350 атаки, при които са били използвани над 1500 боеприпаса. Руските загуби възлизат на близо 300 души от личния състав и 58 оръжейни единици и техника, включително един танк, бронирани машини, различни видове артилерийски системи и лека моторизирана техника.
Продължават мерките за блокиране на напредъка на врага и нанасяне на комбинирани удари, се посочва в изявлението в "Телеграм" на Оперативно командване "Юг".
Междувременно украинските сили са взривили пътя между Селидово и Покровск в Донецка област, съобщи Укринформ, позовавайки се на изявление във "Фейсбук" на 7-и Корпус за бързо реагиране на Въздушно-десантните войски на ВСУ.
"Въоръжените сили прекъснаха логистичните маршрути на врага по подстъпите към Покровск. В резултат на въздушен удар пътят, свързващ Селидово и Покровск, е унищожен. По този начин руснаците са загубили възможността да използват този маршрут, за да проникнат в Покровск с леки превозни средства", подчертаха военните.
В други райони украинските сили поставят допълнителни инженерни препятствия. Междувременно командването на руските сили изпраща "самоубийствени отряди", за да разчистват тези препятствия, се посочва в изявлението.
Говорителят на украинската Национална гвардия Руслан Музичук заяви, че най-трудната ситуация на фронта остава в сектора на Покровск, където се регистрира най-висока интензивност на сраженията и въздушните удари. Според него през изминалия ден в този район е имало над 50 сражение, а руските сили са извършили над 11 въздушни удара срещу украински позиции.
