„Ще понесете тежък удар“: напрежението между Китай и Япония се покачва

15 Ноември, 2025 14:20 743 9

Японската министър-председателка Санае Такаичи заяви, че въоръжено нападение срещу Тайван може да оправдае изпращането на японски войски

„Ще понесете тежък удар“: напрежението между Китай и Япония се покачва - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Китай препоръча на гражданите си да избягват пътувания до Япония на фона на напрежение между двете страни във връзка с Тайван, след като Токио не изключи възможността за японска военна намеса, за да защити острова, за който Пекин претендира, ако той бъде нападнат, предаде Франс прес, пише БТА.

Японската министър-председателка Санае Такаичи на 7 ноември заяви, че въоръжено нападение срещу Тайван може да оправдае изпращането на японски войски за защита на острова съгласно положение в японски закон от 2015 г. за „легитимната колективна отбрана“.

Ако около Тайван възникне криза, при която срещу острова „бъде употребена военна сила, това може да представлява заплаха за оцеляването на Япония“, каза ултраконсервативната министър-председателка, без да спомене директно Китай. „Трябва да обмислим най-лошия сценарий.“

Снощи китайското посолство в Токио нарече това изказване „открита провокация по тайванския въпрос, сериозно вредяща на отношенията между народите“ на Китай и Япония.

„Министерството на външните работи и китайското посолство и консулство в Япония официално напомнят на китайските граждани в близкото бъдеще да избягват пътувания в Япония“, се добавя в изявлението, публикувано в социалните мрежи, като се посочва „значителният риск“ за тяхната сигурност.

В резултат на това китайските авиолинии – „Еър Чайна“, „Чайна Саудърн“ и „Чайна Ийстърн“ – днес обявиха, че ще предложат на клиентите си пълно възстановяване на средствата за полетите до Япония, както и безплатна промяна на резервацията до 31 декември.

Според собствените си закони Япония може да предприеме военна намеса само при определени обстоятелства, когато е налице екзистенциална заплаха за държавата.

Тайван, върху който Пекин претендира за пълен суверенитет, е разположен на едва около 100 км от Япония, а Китай заплашва да използва сила, за да го постави под контрол.

Тайванският въпрос е един от най-чувствителните в отношенията между Япония и Китай – два важни икономически партньора. През 1895 г. островът става японско владение, след като Токио го отнема от Китайската империя и това положение се запазва до 1945 г., когато тогавашното китайско правителство си го връща обратно.

След изявленията на Санае Такаичи, които бяха преценени като „изключително сериозни“, вчера Пекин извика японския посланик.

Наричайки изказването на Такаичи „изключително погрешно и опасно“, китайският заместник-министър на външните работи Сун Вейдун предупреди японския посланик Кенджи Канасуги, че „всеки, който под някаква форма се осмели да се намеси в каузата за обединението на Китай, със сигурност ще понесе тежък удар“, съобщи японската агенция Киодо.

Япония също извика китайския посланик след заплахи от страна на генералния консул на Китай в Осака Сюе Цзян, които бяха оценени като „крайно неуместни“. В съобщение, което по-късно беше изтрито, той заплаши да „отреже тази мръсна глава без колебание“, цитирайки статия за изказването на Такаичи.

Министерството на външните работи на Япония извика китайския посланик в страната У Цзянгао, а японският заместник външен министър Такехиро Фунакоши му връчи протест във връзка с изявлението на консула в Осака и поиска Пекин да вземе мерки срещу подобни изказвания.

Вчера Токио потвърди, че позицията му за Тайван остава „непроменена“ и призова за „мир и стабилност“.

След китайското предупреждение към гражданите на страната, днес началникът на японския кабинет Минору Кихара изрази съжаление относно препоръката, която „пречи на развитието на стратегически и взаимноизгодни отношения“ между Токио и Пекин.

Говорителят на Службата по въпросите на Тайван към Държавния съвет на Китай Чън Бинхуа, от своя страна, подчерта, цитиран от китайската държавна агенция Синхуа, че Япония и сегашният ѝ лидер не бива да правят безотговорни изказвания по тайванския въпрос. Той предупреди Токио да промени поведението си и да върне назад думите си, защото в противен случай ще понесе всички произтичащи от това последстивия.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Свързани новини


