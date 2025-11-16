Новини
49% от японците подкрепят военна намеса, ако Китай нападне Тайван

16 Ноември, 2025 13:52 964 0

Японското обществено мнение е разделено относно военен отговор на евентуално нападение на Китай срещу Тайван

Японското обществено мнение е разделено по въпроса дали Япония трябва да упражни правото си на колективна самоотбрана, ако Китай нападне Тайван, сочи проучване по поръчка на осведомителната агенция Киодо, предаде БТА.

Според данните близо половината, или 48,8% от запитаните са за военна намеса, а 44,2% са против. Същевременно 60,4% подкрепят намерението на премиера Санае Такаичи да повиши бюджета на Япония за отбрана.

Резултатите от изследването излизат в момент на засилено дипломатическо напрежение между Токио и Пекин заради изказване на Такаичи за Тайван. На 7 ноември тя каза, че китайско нападение срещу острова би представлявало "екзистенциална заплаха" за Япония, която може да предизвика военен отговор от страна на Токио, припомня Ройтерс.

Китай не изключва употребата на сила като средство да наложи волята си над демократично управлявания остров Тайван, който отстои само на 110 км от японската територия. Тайванското правителство отхвърля претенциите на Пекин за суверенитет.

Думите на Такаичи породиха силно недоволство в Китай, който предупреди гражданите си да не пътуват до Япония.

В програмна реч след избирането си миналия месец японският премиер обеща още тази фискална година (която приключва през март) да повиши разходите за отбрана до 2% от брутния вътрешен продукт. Първоначално се предвиждаше тази цел да бъде постигната през фискалната 2027 г.

Рейтингът на одобрение към кабинета на Такаичи е 69,9%, или с 5,5% повече в сравнение с миналия месец, допълни Киодо.


