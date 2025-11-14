Новини
Китай: Япония ще претърпи съкрушително поражение, ако се намеси в Тайван
  Тема: Тайван

14 Ноември, 2025 14:00

Евентуална китайска атака срещу Тайван би могла да предизвика военен отговор от страна на Токио, обяви Япония

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Япония ще претърпи „съкрушително поражение“ от китайските въоръжени сили, ако се опита да употреби сила, за да се намеси в Тайван, заяви днес китайското министерство на отбраната на фона на обострянето на реториката около коментарите на японската премиерка Санае Такаичи във връзка с острова, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Такаичи предизвика дипломатически скандал с Пекин с коментарите си пред парламента миналата седмица, когато каза, че евентуална китайска атака срещу Тайван би могла да представлява „ситуация, която е заплаха за оцеляването“ и да предизвика военен отговор от страна на Токио.

Най-високопоставеният китайски дипломат в Осака сподели в „Екс“ публикация в медиите за коментарите на Такаичи и коментира, че „мръсната шия, който се протяга, трябва да бъде прерязана“, което предизвика протест от страна на японското посолство в Пекин.

Говорителят на китайското министерство на отбраната Цзян Бин заяви днес, че думите на Такаичи са били изключително безотговорни и опасни.

„Ако японската страна не си извади поука от историята и се осмели да поеме риск или дори да употреби сила, за да се намеси в тайванския въпрос, тя единствено би могла да претърпи съкрушително поражение от Народоосвободителната армия, която има воля от стомана, и да плати висока цена“, каза Цзян.

Китайските държавни медии също се включиха по темата с поредица от остри редакционни статии и коментари, в които разкритикуваха Такаичи. Китайското общество е изключително чувствително по всякакви теми, свързани с Тайван, особено на фона на негативните чувства, свързани с японската военна история, отбелязва Ройтерс.

Изданието „Народен ежедневник“ на Китайската комунистическа партия по-рано днес коментира, че коментарите на Такаичи в никакъв случай не са били „изолирана политическа тирада“.

Японската десница се опитва да се освободи от ограниченията на конституцията, приета след края на Втората световна война, и се стреми да осигури на страната статут на военна сила, пише още вестникът.

„През последните години Япония стремглаво се е засилила по пътя на натрупването на военна сила“, коментира изданието.

„От честите посещения на храма Ясукуни, през отричането на клането в Нанкин, до енергичното разпространяване на „Теорията за заплаха от страна на Китай“, всяка стъпка на Такаичи следва старите следи на историческата вина, опитвайки се да прикрие историята на агресия и да съживи милитаризма“, добавя вестникът.

Втората световна война и японската инвазия в Китай, започнала през 1931 г., продължават да са източник на напрежение между Пекин и Токио, посочва Ройтерс.

Японската телевизия Ен Ти Ви съобщи днес, че китайското посолство в Токио е дало указания на своите служители да избягват да излизат навън поради опасения от засилване на антикитайските настроения в страната.

Междувременно на редовна пресконференция основният говорител на правителството на Япония Минору Кихара отново повтори официалната японска позиция по отношение на Тайван, като заяви пред репортерите, че Токио се надява на мирно разрешаване на въпроса чрез диалог.


Оценка 3.7 от 7 гласа.
  • 1 горките японци

    5 6 Отговор
    пали ги на вършина

    14:02 14.11.2025

  • 2 Японската Урсула

    15 8 Отговор
    И тя си търси белята, но китайците няма да и цепят басма.

    14:06 14.11.2025

  • 3 Бухаххаахахха

    8 8 Отговор
    "горките японци"???? Досега историята не е дала основание да съжалявате "горките японци" в сравнение с робите от кЕтай...

    14:07 14.11.2025

  • 4 Айде де

    12 10 Отговор
    Без външна помощ през втората китайско-японска война, на днешно време Китай щеше да е само мит.

    14:11 14.11.2025

  • 5 Само факти

    11 11 Отговор
    Китай трябва да са вечно благодарни на САЩ, че ги освободи от Японско иго.
    Никой до сега не е побеждавал Япония, освен САЩ и то с използването на ядрено оръжие.

    Коментиран от #10, #11

    14:11 14.11.2025

  • 6 стоян

    7 11 Отговор
    Китайската показуха е същата като рузката показуха по парадите - в сегашните войни трябват умни войници а не пияни беззъби рузнаци воюващи от глад за ПАРИ

    14:12 14.11.2025

  • 7 Японците съвсем се сбъркаха.

    8 4 Отговор
    Стремглаво вървят по атлантическият път на разрухата

    14:17 14.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 6 Отговор
    вие кво предпочитаТЕ ,КОПЕИ???Японско или Чйнезе-ментезе?

    Коментиран от #17

    14:18 14.11.2025

  • 10 Хохо Бохо

    7 5 Отговор

    До коментар #5 от "Само факти":

    Имаш ли си бегла идея колко е била средната възраст на джапанките тогава и колко е сага? Ама бегла и най-обща. Кога за последно си купи нещо японско? Кога за последно чу за някво японско изобретение?????

    Коментиран от #12, #14, #22

    14:19 14.11.2025

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Само факти":

    тва е точно така-дори монголите не са успели

    14:20 14.11.2025

  • 12 ййхтар

    5 8 Отговор

    До коментар #10 от "Хохо Бохо":

    А ти китайска кола ли караш или японска (респективно германска, френска, южнокорейска, американска)?
    Китайски телевизор, пералня, сушилня, фурна, хладилник ли имаш или от горните?
    Дори и куче не бих си взел от китай.....ако имат останали де.

    14:24 14.11.2025

  • 13 факуса

    3 4 Отговор
    джапанки,що не се концентрирате върху колите и да не си ритате финасовите книжа които и без туй са в плачевно състояние,или точно затуй напоследък всички топ длъжници дрънкате оръжие

    14:26 14.11.2025

  • 14 Новичок

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Хохо Бохо":

    Мани ги тия розавите ,те и вибраторите са им от Китай.Ама нали трябва да пишат тука каквото са им наредили и те така.

    14:27 14.11.2025

  • 15 Тайван

    3 4 Отговор
    е бил японска колония точно половин век от 1895 г до 1945 година . През този период от остров пълен с блата обрасли с тръстика , японците изграждат инфраструктурата , която съществува и в днешно време . Построяват административни сгради , болници и училища . Официален език са били японския и езикът на коренните жители на острова , който са наричали тайвански напълно различен фонетично и писмено от китайския .

    Коментиран от #21

    14:27 14.11.2025

  • 16 ако

    4 3 Отговор
    изявлението е вярно , то китайците още ги е страх от Япония. Историята се помни дълго.

    14:28 14.11.2025

  • 17 факуса

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    коте маризе

    14:31 14.11.2025

  • 18 ЦЕЦА ПАТРИЙОТ БГ ЗНАМЕ ЗА ГАНЧО

    1 3 Отговор
    Русия е колония на Китай ! Сибир е Китайдка губерния

    14:39 14.11.2025

  • 19 Китай Япония и Тайван

    1 0 Отговор
    Имат търкания относно островите Пескадорес и островите Сенкаку и реално там е възможен директен конфликт. Поради териториалния спор, островите са забранени за посещения. Съдове на японската брегова охрана съпровождат китайските кораби, преминаващи морската им граница, а на рибарски или други съдове не е позволени да се приближават прекалено

    Коментиран от #20

    14:43 14.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 име

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Тайван":

    Баце, в Китай даже китайците не знаят колко езика има. Нормално на някакъв остров да говорят супер различен диалект. Но по твоята

    14:47 14.11.2025

  • 22 Синият светодиод

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хохо Бохо":

    е японско откритие. Нобеловата награда за неговото откритие е на трима японци - Исаму Акасаки, Хироши Амано и Шуджи Накамура. Имам ролков магнитофон Акаи, касетофон Накамичи и телевизор Сони с кинескоп. Всички работят прекрасно въпреки годините си.

    14:52 14.11.2025

  • 23 Китай не е толкова

    1 3 Отговор
    силен колкото изглежда. БВП му е колкото на ЕС и по-малък отколкото бедна България на човек от населението. Имат много врагове до себе си, Индия им е основен враг имат големи погранични спорове, а още Япония, Ю.Корея, Тайван и Виетнам. Търсят си и нови врагове в лицето на Индонезия, Филипините и Австралия за Южно-китайско море. Броят на населението им не е толкова голям, само на Стара Индия(с Пакистан и Бангладеш) е с 600мил. повече. Били са ги японци, руснаци, виетнамци (1978г.), а сега и индийци с камъни и тояги по границата.

    14:57 14.11.2025

  • 24 явер

    0 0 Отговор
    Да не ги бият колкото руснаците украйнците. Няма случай китайци да са били японци.

    15:16 14.11.2025

  • 25 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    Я и японците били сила!!!!
    Но на тях им е простено облъчени са.
    Преди атомните бомби сега Фукушима.
    Нощно време светят.

    15:28 14.11.2025

