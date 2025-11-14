Китай: Япония ще претърпи съкрушително поражение, ако се намеси в Тайван

Япония ще претърпи „съкрушително поражение“ от китайските въоръжени сили, ако се опита да употреби сила, за да се намеси в Тайван, заяви днес китайското министерство на отбраната на фона на обострянето на реториката около коментарите на японската премиерка Санае Такаичи във връзка с острова, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Такаичи предизвика дипломатически скандал с Пекин с коментарите си пред парламента миналата седмица, когато каза, че евентуална китайска атака срещу Тайван би могла да представлява „ситуация, която е заплаха за оцеляването“ и да предизвика военен отговор от страна на Токио.
Най-високопоставеният китайски дипломат в Осака сподели в „Екс“ публикация в медиите за коментарите на Такаичи и коментира, че „мръсната шия, който се протяга, трябва да бъде прерязана“, което предизвика протест от страна на японското посолство в Пекин.
Говорителят на китайското министерство на отбраната Цзян Бин заяви днес, че думите на Такаичи са били изключително безотговорни и опасни.
„Ако японската страна не си извади поука от историята и се осмели да поеме риск или дори да употреби сила, за да се намеси в тайванския въпрос, тя единствено би могла да претърпи съкрушително поражение от Народоосвободителната армия, която има воля от стомана, и да плати висока цена“, каза Цзян.
Китайските държавни медии също се включиха по темата с поредица от остри редакционни статии и коментари, в които разкритикуваха Такаичи. Китайското общество е изключително чувствително по всякакви теми, свързани с Тайван, особено на фона на негативните чувства, свързани с японската военна история, отбелязва Ройтерс.
Изданието „Народен ежедневник“ на Китайската комунистическа партия по-рано днес коментира, че коментарите на Такаичи в никакъв случай не са били „изолирана политическа тирада“.
Японската десница се опитва да се освободи от ограниченията на конституцията, приета след края на Втората световна война, и се стреми да осигури на страната статут на военна сила, пише още вестникът.
„През последните години Япония стремглаво се е засилила по пътя на натрупването на военна сила“, коментира изданието.
„От честите посещения на храма Ясукуни, през отричането на клането в Нанкин, до енергичното разпространяване на „Теорията за заплаха от страна на Китай“, всяка стъпка на Такаичи следва старите следи на историческата вина, опитвайки се да прикрие историята на агресия и да съживи милитаризма“, добавя вестникът.
Втората световна война и японската инвазия в Китай, започнала през 1931 г., продължават да са източник на напрежение между Пекин и Токио, посочва Ройтерс.
Японската телевизия Ен Ти Ви съобщи днес, че китайското посолство в Токио е дало указания на своите служители да избягват да излизат навън поради опасения от засилване на антикитайските настроения в страната.
Междувременно на редовна пресконференция основният говорител на правителството на Япония Минору Кихара отново повтори официалната японска позиция по отношение на Тайван, като заяви пред репортерите, че Токио се надява на мирно разрешаване на въпроса чрез диалог.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 горките японци
14:02 14.11.2025
2 Японската Урсула
14:06 14.11.2025
3 Бухаххаахахха
14:07 14.11.2025
4 Айде де
14:11 14.11.2025
5 Само факти
Никой до сега не е побеждавал Япония, освен САЩ и то с използването на ядрено оръжие.
Коментиран от #10, #11
14:11 14.11.2025
6 стоян
14:12 14.11.2025
7 Японците съвсем се сбъркаха.
14:17 14.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #17
14:18 14.11.2025
10 Хохо Бохо
До коментар #5 от "Само факти":Имаш ли си бегла идея колко е била средната възраст на джапанките тогава и колко е сага? Ама бегла и най-обща. Кога за последно си купи нещо японско? Кога за последно чу за някво японско изобретение?????
Коментиран от #12, #14, #22
14:19 14.11.2025
11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #5 от "Само факти":тва е точно така-дори монголите не са успели
14:20 14.11.2025
12 ййхтар
До коментар #10 от "Хохо Бохо":А ти китайска кола ли караш или японска (респективно германска, френска, южнокорейска, американска)?
Китайски телевизор, пералня, сушилня, фурна, хладилник ли имаш или от горните?
Дори и куче не бих си взел от китай.....ако имат останали де.
14:24 14.11.2025
13 факуса
14:26 14.11.2025
14 Новичок
До коментар #10 от "Хохо Бохо":Мани ги тия розавите ,те и вибраторите са им от Китай.Ама нали трябва да пишат тука каквото са им наредили и те така.
14:27 14.11.2025
15 Тайван
Коментиран от #21
14:27 14.11.2025
16 ако
14:28 14.11.2025
17 факуса
До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":коте маризе
14:31 14.11.2025
18 ЦЕЦА ПАТРИЙОТ БГ ЗНАМЕ ЗА ГАНЧО
14:39 14.11.2025
19 Китай Япония и Тайван
Коментиран от #20
14:43 14.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 име
До коментар #15 от "Тайван":Баце, в Китай даже китайците не знаят колко езика има. Нормално на някакъв остров да говорят супер различен диалект. Но по твоята
14:47 14.11.2025
22 Синият светодиод
До коментар #10 от "Хохо Бохо":е японско откритие. Нобеловата награда за неговото откритие е на трима японци - Исаму Акасаки, Хироши Амано и Шуджи Накамура. Имам ролков магнитофон Акаи, касетофон Накамичи и телевизор Сони с кинескоп. Всички работят прекрасно въпреки годините си.
14:52 14.11.2025
23 Китай не е толкова
14:57 14.11.2025
24 явер
15:16 14.11.2025
25 Я пък тоя
Но на тях им е простено облъчени са.
Преди атомните бомби сега Фукушима.
Нощно време светят.
15:28 14.11.2025