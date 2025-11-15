Естония купува Starlink за Украйна по призив на Киев

Естония ще отпусне 3,5 милиона евро на Украйна за закупуване на сателитни комуникационни станции Starlink, обявиха от Министерството на отбраната на балтийската страна.
„3,5 милиона евро, отпуснати за закупуване на комуникационни системи Starlink, дойдоха от пакета за помощ на Естония за Украйна за 2025 г. Средствата, предназначени за съвместното закупуване на Starlink, ще бъдат преведени на Украйна чрез ИТ коалиция, водена от Естония и Люксембург“, се казва в прессъобщението.
Естонският министър на отбраната Хано Певкур, цитиран от министерството, отбеляза, че самата Украйна е поискала помощ за осигуряване на сателитни комуникации.
Руските служби за сигурност по-рано съобщиха за недостиг на терминали Starlink в украинските въоръжени сили. 57-ма мотострелкова бригада на украинските въоръжени сили в Харковска област е загубило почти всичките си терминали Starlink. По този начин украинските сили в този район на практика остават без комуникации и командване и управление.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #6
19:04 15.11.2025
2 Сус бе
19:06 15.11.2025
3 БЕЗ МАЙТАП
19:06 15.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Един
Нефелна работа. След Украйна Вова трябва да се погрижи и за тая помийна яма
19:09 15.11.2025
6 АЗИС
До коментар #1 от "Сатана Z":Някой ака в златен кенеф други в златни бункери.Разликата е в пропагандата кой колко умове може да промие.
19:10 15.11.2025
7 Pyccкий Карлик
19:11 15.11.2025
8 БОЛШЕВИК
Коментиран от #9
19:20 15.11.2025
9 Pyccкий Карлик
До коментар #8 от "БОЛШЕВИК":Но пък руснаците с всеки час стават все по малко !!!
Винаги съм се чудил защо се опитват да воюват вместо да произвеждат роботи ?
19:27 15.11.2025
10 Ха-ха-ха
19:30 15.11.2025
11 Жълти новини
19:33 15.11.2025