Новини
Свят »
Естония »
Естония купува Starlink за Украйна по призив на Киев
  Тема: Украйна

Естония купува Starlink за Украйна по призив на Киев

15 Ноември, 2025 18:57, обновена 15 Ноември, 2025 19:02 626 11

  • естония-
  • украйна-
  • starlink

Инвестицията в сателитни комуникационни станции е на стойност 3,5 милиона евро

Естония купува Starlink за Украйна по призив на Киев - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Естония ще отпусне 3,5 милиона евро на Украйна за закупуване на сателитни комуникационни станции Starlink, обявиха от Министерството на отбраната на балтийската страна.

„3,5 милиона евро, отпуснати за закупуване на комуникационни системи Starlink, дойдоха от пакета за помощ на Естония за Украйна за 2025 г. Средствата, предназначени за съвместното закупуване на Starlink, ще бъдат преведени на Украйна чрез ИТ коалиция, водена от Естония и Люксембург“, се казва в прессъобщението.

Още новини от Украйна

Естонският министър на отбраната Хано Певкур, цитиран от министерството, отбеляза, че самата Украйна е поискала помощ за осигуряване на сателитни комуникации.

Руските служби за сигурност по-рано съобщиха за недостиг на терминали Starlink в украинските въоръжени сили. 57-ма мотострелкова бригада на украинските въоръжени сили в Харковска област е загубило почти всичките си терминали Starlink. По този начин украинските сили в този район на практика остават без комуникации и командване и управление.


Естония
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    19 2 Отговор
    Всеки може да си купи Старлинк,освен украинските просяци макар, че Зеления и компания акат в златни кенефи

    Коментиран от #6

    19:04 15.11.2025

  • 2 Сус бе

    16 1 Отговор
    Не купува а наема. Докато плаща ще има картина а утре може и да няма.

    19:06 15.11.2025

  • 3 БЕЗ МАЙТАП

    2 14 Отговор
    Има ли съсед на Русия който иска не толкова агресивна Русия?

    19:06 15.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Един

    17 2 Отговор
    Балтийските пудели са набълбучкани със заеми (както ще станем и ние) ама продължават.
    Нефелна работа. След Украйна Вова трябва да се погрижи и за тая помийна яма

    19:09 15.11.2025

  • 6 АЗИС

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Някой ака в златен кенеф други в златни бункери.Разликата е в пропагандата кой колко умове може да промие.

    19:10 15.11.2025

  • 7 Pyccкий Карлик

    4 13 Отговор
    Подкрепяме Украйна до предпоследния ру3ки добитък Чувам че ру3наците били нещо недоволни че в българските училища в учебника по география на мястото на Русия пише Сибир. Ама чий Сибир - китайски, корейски, японски не било уточнено, което предизвиквало бурното ру3ко възмущение 😁

    19:11 15.11.2025

  • 8 БОЛШЕВИК

    7 0 Отговор
    Европа и хората в Европа стават от бедни все по-бедни от тоя пладнежки грабеж!

    Коментиран от #9

    19:20 15.11.2025

  • 9 Pyccкий Карлик

    1 5 Отговор

    До коментар #8 от "БОЛШЕВИК":

    Но пък руснаците с всеки час стават все по малко !!!
    Винаги съм се чудил защо се опитват да воюват вместо да произвеждат роботи ?

    19:27 15.11.2025

  • 10 Ха-ха-ха

    1 0 Отговор
    Естенците са безкрайно щастливи от този факт.

    19:30 15.11.2025

  • 11 Жълти новини

    1 1 Отговор
    Русия няма да спечели войната, поради факта че никога не е печелила война. Дефакто зимата и болестите погнаха срещу Наполен, Втората Световна, Загубите от Монголската империя, Помоща на съюзниците през Втората Световна, Загубата от Япония, и Разпада на Руската империя, Разпада на съветската империя, загубата в Афганистан, и измъчените двете Чеченски войни които бяха огромна руска армия срешу шепа чеченски бунтовници. САЩ загубиха в Виетнам само с 58 хлияди жертви в над 30 г военни действия и заради протестите в САЩ а Русия да печели с над 3 млн жертви в 3 г война и то само в Източна Украйна, тоест само огромното население на Китай и Индия и ядрения арсенал на Русия ги спасяват от дефакто от реално военно поражение срещу САЩ , камо ли срещу ЕС , НАТО и целия Запад

    19:33 15.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания