Euroclear е готова да съди ЕС при конфискация на руски активи

Euroclear е готова да съди ЕС при конфискация на руски активи

15 Ноември, 2025 20:12, обновена 15 Ноември, 2025 20:21

Заплахите от това тревожат много клиенти, тъй като това би навредило на инвестициите в ЕС

Euroclear е готова да съди ЕС при конфискация на руски активи - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Euroclear обмисля да заведе дело срещу ЕС, ако средствата на руски инвеститори бъдат конфискувани, заяви Валери Урбан, ръководител на белгийския депозитар, пред вестник Monde.

Това може да се случи, ако бордът на директорите сметне фидуциарните задължения на Euroclear за съмнителни.

"Не е изключено", заяви тя.

Урбан подчерта, че конфискацията на замразените активи на Банката на Русия би била нарушение на международното право и Москва може да оспори подобно решение в съда.

Тя посочи, че заплахите за конфискация на руски резерви тревожат много клиенти, включително арабски и китайски, тъй като това би навредило на инвестициите в ЕС.

От началото на войната в Украйна страните от ЕС и Г-7 са замразили приблизително половината от валутните резерви на Русия. В ЕС се държат над 200 милиарда евро, предимно в сметки в Euroclear, една от най-големите системи за клиринг и сетълмент в света.

В началото на ноември информационната агенция Belga съобщи, че Европейската комисия не е успяла да убеди страната да използва замразените средства за финансиране на Украйна. ЕК търси одобрение за използване на приблизително 140 милиарда евро като част от „репарационен заем“.

Премиерът Барт де Вевер отказа да се съгласи с идеята на Европейската комисия. В края на октомври политикът заяви, че ЕК не е успяла да го убеди, че използването на руски резерви може да бъде законно и няма да навреди на репутацията на еврозоната.

Според де Вевер инвеститорите по целия свят ще бъдат подложени на атака, след като започне конфискацията на активи, принадлежащи на клиенти на депозитара Euroclear. Това ще доведе и до съдебни производства срещу Белгия, които ще се проточат „до безкрайност“.


  • 1 Пич

    27 3 Отговор
    Ако беше Тръмп , да кажем че просто си говори ! Но тъпите Урсулианци са способни на всякакви малоумия , и не разбират , или не ги интересува че закопават Европа !!!

    20:24 15.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този цирк не свърши ли ?

    21 0 Отговор
    Не разбраха ли тези олигофрени в ЕК най после че позлатената волфрамова боя, намираща се в американския Форт Нокс, разбира се, няма да се превърне в злато. По добре за себе си да мислят че нещата за ЕС действително станаха "изуй гащи" Верно ли си мислят че Джей Пи Морган и Ко ще го отнесе после

    20:33 15.11.2025

  • 4 Наблюдател

    15 0 Отговор
    За по-голяма яснота да спомена само.
    В Брюксел европейски и други граждани си държат закупените руски акции.
    Акциите са руски, но собствениците които са ги закупили са европейци и всякакви други нации.
    Ще се водят дела естествено.

    20:36 15.11.2025

  • 5 Pyccкий Карлик

    1 11 Отговор
    Русия.....
    Страната на "специалните операции" и роботите.
    Трудно е да се реши кое от двете е по-голям тшк 😁

    Коментиран от #8, #22

    20:40 15.11.2025

  • 6 оня

    13 0 Отговор
    Да не пипат Русия , че да не ги пипне после тя !

    20:43 15.11.2025

  • 7 ГЬОТЕ

    14 0 Отговор
    В ЕВРОГЕИСКИЯ СЪЮЗ НЯМА ТОЛКОВА УМНИ ХОРА ДА МИСЛЯТ , СЕГАШНИТЕ ЕВРО НАЧАЛНИЦИ ДО ЕДИН С ФАШИСКО ПОТЕКЛО И ТЪРСЯТ МЪСТ СРЕЩУ РУСИЯ НО НЕ ИМ СЕ ОТДАВА

    20:44 15.11.2025

  • 8 джудж ,

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Pyccкий Карлик":

    Водката не прощава ! Почивай вече , и утре е ден !

    20:45 15.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 демократ

    2 10 Отговор
    Европа кляка на някакви примати.
    Само една Испания има пясъчни наноси за шистов газ.
    Една Франция има по голяма аквстория от русия и там е фралкано с нефт и газ.

    Коментиран от #12, #27

    20:47 15.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ники

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "демократ":

    Абе всичките ли демократи са тъпи,вземи разгледай глобуса като пишеш за акватории

    20:57 15.11.2025

  • 13 Тихо пръдльо!

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "?????":

    Пак се изказваш неподготвен.

    Коментиран от #23

    20:58 15.11.2025

  • 14 Този е съоучастник на военнопрестъпници

    1 5 Отговор
    Ние пък четеме, че 2026 г. в ЕС ЩЕ БЪДЕ СЪЗДАДЕН трибунал ЗА ВОЕНопресъпниците от Кремъл и техните банкери, пропагандатори.

    Коментиран от #21

    21:00 15.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Я виж в гащите

    0 3 Отговор

    До коментар #16 от "А где":

    На сите тъпейки там им е мочата. 😄

    21:04 15.11.2025

  • 19 АБВ

    4 0 Отговор
    "Euroclear е готова да съди ЕС при конфискация на руски активи"

    Правилно ! Крадците трябва да бъдат съдени ! Може да не е евроатлантическо, но така е справедливо !

    21:04 15.11.2025

  • 20 Ами Русия играе честно

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "демократ":

    със западните престъпници. Затова когато не са честни с Русия, си получават заслуженото.

    21:06 15.11.2025

  • 21 Опааа

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Този е съоучастник на военнопрестъпници":

    А пък ние четем колко си неграмотен!

    21:07 15.11.2025

  • 22 Хохо Бохо

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Pyccкий Карлик":

    Ама дъни колективните яко, ама яко. Нато е без оръжия, санобандерите са без мъже. Толкова яко млатят укрите, че чак ми е жал за тях. Ще поумнеят по трудния начин....които оживеят де

    21:08 15.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT

    0 0 Отговор
    Ес го е закъсала здраво щом иска да краде от руските пари. Англосаксите винги са крали от колониите си, но вече и колониите си отворят очите скоро идва края на крадливите сакси.

    21:10 15.11.2025

  • 26 Три ййй три ляците, а не ги пази

    0 1 Отговор
    Не е достойно, ако знайш кой туй достойнство.

    Кво да кажа?
    вземете ги.
    И после се чудете откъде и как ще ги връщате.
    Щото - Нито един договор с Русия не струва дори хартията на която е написан. Не се надявайте, че веднаж възползвали се от слабостта на Русия вие ще получавате дивиденти вечно, руснаците винаги идват за своето. И като дойдат, не се надявайте подписаните от вас йезуитски съглашения да ви оправдаят. Затова с руснаците си струва да се играе или честно, или въобще да не се играе.
    Бисмарк. Ако умнокрасивитета знае все пак кой е той.

    21:10 15.11.2025

  • 27 Хохо Бохо

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "демократ":

    Ахам, в Кан и Ница е пълно. Само чакат да се затопли и почват да копат. Испания и те петролни шейхове ама ходят дрипави щот са бохеми.....имаш ли идея как е положението в Испания?

    21:11 15.11.2025

  • 28 западните престъпници

    0 0 Отговор
    Още мечтаят за времето на колониализма. За съжаление веднъж вече им мина номера с парите на Либия. Повече от 10 от 16-те милиарда евро либийски средства, замразени в Белгия през 2011 г. от ООН, мистериозно са напуснали сметките на Euroclear Bank между края на 2013 г. и края на 2017 г. Когато ООН реши да ги размрази се оказа че липсват. Тече арбитраж но кога ще свърши никой не знае. Да но Русия не е Либия нали?

    21:13 15.11.2025

  • 29 фидуциарните задължения

    0 0 Отговор
    що що викаш писаре?

    21:14 15.11.2025

