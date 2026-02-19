Новини
Der Spiegel: Бомбардирането на „Северен поток 2“ е била финансирана от „спонсор“ в Украйна
  Тема: Украйна

Der Spiegel: Бомбардирането на „Северен поток 2“ е била финансирана от „спонсор“ в Украйна

19 Февруари, 2026 15:47 2 333 16

Той е дарил 300 000 долара, за да покрие разходите за оборудване, наем на яхти и взривни вещества

Der Spiegel: Бомбардирането на „Северен поток 2“ е била финансирана от „спонсор“ в Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Украинските саботьори, които уж са взривили тръбопроводите „Северен поток“ и „Северен поток 2“, са очаквали ЦРУ да плати за операцията, но в крайна сметка парите са били осигурени от частен украински „спонсор“, според Der Spiegel.

Според списанието, американски агенти първоначално са обсъждали плановете за взривяване на тръбопроводите с украинците и не са възразявали. Едва в началото на лятото на 2022 г. американците уж са информирали участниците в операцията, че се противопоставят на плана и няма да могат да им осигурят финансиране. Не е предоставена обосновка за това решение, пише списанието.

В резултат на това операцията е била финансирана от частен „спонсор“ от Украйна. Той е отпуснал 300 000 USD , за да покрие разходите за оборудване, наем на яхти и закупуване на взривни вещества, съобщиха източници на списанието.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Георги

    48 0 Отговор
    е нали руснаците го бяха думнали?

    Коментиран от #8

    15:49 19.02.2026

  • 2 Гларус

    57 0 Отговор
    Терористи!!!!!!
    После що руснака ги бомбил!!!!!

    15:50 19.02.2026

  • 3 А кой

    37 0 Отговор
    е финансирал спонсора? Имам предвид не само материално.

    Коментиран от #11

    15:53 19.02.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 1 Отговор
    " БомбардиранеТО ..... е билА финансиранА от ...."
    Трудно е само с УСТЕН ❗

    15:58 19.02.2026

  • 5 Тити на Кака

    16 0 Отговор
    А ние току-що уж бяхме информирани.
    Сега е време да пийнем по една студена вода в чест на информацията😂😂😂

    15:58 19.02.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 0 Отговор
    Те ШАШт даже не са знаели за операцията 🤠😀😀

    15:59 19.02.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    35 0 Отговор
    Това ли измислиха - незнаен "спонсор"

    Ако това, което чета е вярно предстои или срив на Еврото или политическа екзекуция на Мерц и Германия и в двата случая говорим за криза на еврозоната в която ни набутаха безумците!

    16:00 19.02.2026

  • 8 Тити на Кака

    27 0 Отговор

    До коментар #1 от "Георги":

    Не лъжи хората, не руснаците, а лично Путин го е гръмнал, с помощта на Калушев, когото после пробутва на ПП като водолазна динена кора, за да се изпързалят нашите гении по нея!

    16:01 19.02.2026

  • 9 Мдааа

    3 43 Отговор
    Ами на война, като на война. Русия. Русия започна тази война с терор и какво трябва да получи? Терор. Око за око, зъб за зъб. Ще им гърмят газопроводите и нефтопроводите та ум да им зайде.

    Коментиран от #10, #12, #14

    16:02 19.02.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    31 1 Отговор

    До коментар #9 от "Мдааа":

    Коя война 🤔❓ Тази дето ОСЕМ години западна У...йна бомбеше и палеше Източна У...йна ли🤔❓
    Путин гореше ЖИВИ ХОРА в Одеса🧐❗

    16:09 19.02.2026

  • 11 Рошав

    30 1 Отговор

    До коментар #3 от "А кой":

    Яжте шоколадите на Порошенко и ще си отговорите за "спонсора".....

    16:11 19.02.2026

  • 12 ЛОШО е

    13 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мдааа":

    Ще страда Европа....

    16:12 19.02.2026

  • 13 Конспиратор

    22 0 Отговор
    Аа като ви говорехме, че е исценировка в полза на санкциите срещу русия, Нее конспираторите са русофили и лъжат... Иначе ви трябват 4 години да проумеете слабоумието си

    п.п. Натовците са се изпрали със частника както винаги

    Коментиран от #15

    16:15 19.02.2026

  • 14 хаха

    23 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мдааа":

    С взризяването на този газопровод не се е видяло Русия да е загубила пари. Всъщност си продава на Индия и Китай ударно и приходите са над тези от 2021, т.е. преди войната.
    Виж, Германия, Франция, Великобритания и с тях всички други в ЕС загубихме яко. Колко се вдигнаха горивата и сметките за ток? Колко е инфлацията? Растежът на икономиката стана рецесия. Безработицата се увеличава ударно с все повече закрити производства заради скъпата енергия. Заради скъпата енергия стоките станаха неконкурентноспособни на чуждите пазари и износът се срина.
    Държавите в ЕС вече едва вързват бюджетите и се чудят как да доят все повече данъци- кой натиска с 1% данък богатство, кой въвежда до 40% данък наследство, кой слага 36% данък на нереализирани приходи(т.е. имаш акции за Х, поскъпнали, не си продал, но дължиш данък все едно си продал)... Дълговете са огромни и над определението за фалит- осреднения дълг на еврозоната е 86%, а на ЕС- 80%. Само плащанията на лихви по дълга са 20-30% от бюджетите на страните. Вече почват да искат да се режат пенсии, заплати, социални придобивки, защото няма пари.
    Кой беше забит от взривяването на потока и санкциите плюс зелените политики и миграцията? Русия или ЕС обедня?

    16:41 19.02.2026

  • 15 хаха

    19 0 Отговор

    До коментар #13 от "Конспиратор":

    Не е до санкции срещу Русия. Историята е по-стара. По начало САЩ не искаха да се строи Северен Поток. Накрая, когато почти щеше да е готов, наложиха яки санкции на фирмите, които изпълняват проекта. От около онзи момент всъщност и Пеевски е в Магнитски. Не успяха да спрат тръбопровода, защото Германия беше твърда, че без него остава без индустрия. Като почна войната в Украйна, САЩ си наложиха своето и взривиха тръбопровода. ЕС нямаше как да реагира, щото щеше да скочи на баткото си охранка, а и да излезе, че е с лошия Путин. И така Германия е от в ръст в рецесия, закрива производства, с огромна безработица. Ама пък САЩ продават на тройни и четворни цени руския газ, който купуват през Индия(страна с 0 находища, но едва ли не най-големия износител в света сега) и Катар.

    16:46 19.02.2026

  • 16 стоян

    0 8 Отговор
    Ако са украинците - браво за тях - по вероятното е че го гръмнаха путиновите терористи да замръзне запада без газ и да дадат на путин украйна

    21:13 19.02.2026