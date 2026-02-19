Der Spiegel: Бомбардирането на „Северен поток 2“ е била финансирана от „спонсор“ в Украйна

Украинските саботьори, които уж са взривили тръбопроводите „Северен поток“ и „Северен поток 2“, са очаквали ЦРУ да плати за операцията, но в крайна сметка парите са били осигурени от частен украински „спонсор“, според Der Spiegel.
Според списанието, американски агенти първоначално са обсъждали плановете за взривяване на тръбопроводите с украинците и не са възразявали. Едва в началото на лятото на 2022 г. американците уж са информирали участниците в операцията, че се противопоставят на плана и няма да могат да им осигурят финансиране. Не е предоставена обосновка за това решение, пише списанието.
В резултат на това операцията е била финансирана от частен „спонсор“ от Украйна. Той е отпуснал 300 000 USD , за да покрие разходите за оборудване, наем на яхти и закупуване на взривни вещества, съобщиха източници на списанието.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Георги
Коментиран от #8
15:49 19.02.2026
2 Гларус
После що руснака ги бомбил!!!!!
15:50 19.02.2026
3 А кой
Коментиран от #11
15:53 19.02.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Трудно е само с УСТЕН ❗
15:58 19.02.2026
5 Тити на Кака
Сега е време да пийнем по една студена вода в чест на информацията😂😂😂
15:58 19.02.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
15:59 19.02.2026
7 ДрайвингПлежър
Ако това, което чета е вярно предстои или срив на Еврото или политическа екзекуция на Мерц и Германия и в двата случая говорим за криза на еврозоната в която ни набутаха безумците!
16:00 19.02.2026
8 Тити на Кака
До коментар #1 от "Георги":Не лъжи хората, не руснаците, а лично Путин го е гръмнал, с помощта на Калушев, когото после пробутва на ПП като водолазна динена кора, за да се изпързалят нашите гении по нея!
16:01 19.02.2026
9 Мдааа
Коментиран от #10, #12, #14
16:02 19.02.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #9 от "Мдааа":Коя война 🤔❓ Тази дето ОСЕМ години западна У...йна бомбеше и палеше Източна У...йна ли🤔❓
Путин гореше ЖИВИ ХОРА в Одеса🧐❗
16:09 19.02.2026
11 Рошав
До коментар #3 от "А кой":Яжте шоколадите на Порошенко и ще си отговорите за "спонсора".....
16:11 19.02.2026
12 ЛОШО е
До коментар #9 от "Мдааа":Ще страда Европа....
16:12 19.02.2026
13 Конспиратор
п.п. Натовците са се изпрали със частника както винаги
Коментиран от #15
16:15 19.02.2026
14 хаха
До коментар #9 от "Мдааа":С взризяването на този газопровод не се е видяло Русия да е загубила пари. Всъщност си продава на Индия и Китай ударно и приходите са над тези от 2021, т.е. преди войната.
Виж, Германия, Франция, Великобритания и с тях всички други в ЕС загубихме яко. Колко се вдигнаха горивата и сметките за ток? Колко е инфлацията? Растежът на икономиката стана рецесия. Безработицата се увеличава ударно с все повече закрити производства заради скъпата енергия. Заради скъпата енергия стоките станаха неконкурентноспособни на чуждите пазари и износът се срина.
Държавите в ЕС вече едва вързват бюджетите и се чудят как да доят все повече данъци- кой натиска с 1% данък богатство, кой въвежда до 40% данък наследство, кой слага 36% данък на нереализирани приходи(т.е. имаш акции за Х, поскъпнали, не си продал, но дължиш данък все едно си продал)... Дълговете са огромни и над определението за фалит- осреднения дълг на еврозоната е 86%, а на ЕС- 80%. Само плащанията на лихви по дълга са 20-30% от бюджетите на страните. Вече почват да искат да се режат пенсии, заплати, социални придобивки, защото няма пари.
Кой беше забит от взривяването на потока и санкциите плюс зелените политики и миграцията? Русия или ЕС обедня?
16:41 19.02.2026
15 хаха
До коментар #13 от "Конспиратор":Не е до санкции срещу Русия. Историята е по-стара. По начало САЩ не искаха да се строи Северен Поток. Накрая, когато почти щеше да е готов, наложиха яки санкции на фирмите, които изпълняват проекта. От около онзи момент всъщност и Пеевски е в Магнитски. Не успяха да спрат тръбопровода, защото Германия беше твърда, че без него остава без индустрия. Като почна войната в Украйна, САЩ си наложиха своето и взривиха тръбопровода. ЕС нямаше как да реагира, щото щеше да скочи на баткото си охранка, а и да излезе, че е с лошия Путин. И така Германия е от в ръст в рецесия, закрива производства, с огромна безработица. Ама пък САЩ продават на тройни и четворни цени руския газ, който купуват през Индия(страна с 0 находища, но едва ли не най-големия износител в света сега) и Катар.
16:46 19.02.2026
16 стоян
21:13 19.02.2026