Украинските саботьори, които уж са взривили тръбопроводите „Северен поток“ и „Северен поток 2“, са очаквали ЦРУ да плати за операцията, но в крайна сметка парите са били осигурени от частен украински „спонсор“, според Der Spiegel.

Според списанието, американски агенти първоначално са обсъждали плановете за взривяване на тръбопроводите с украинците и не са възразявали. Едва в началото на лятото на 2022 г. американците уж са информирали участниците в операцията, че се противопоставят на плана и няма да могат да им осигурят финансиране. Не е предоставена обосновка за това решение, пише списанието.

В резултат на това операцията е била финансирана от частен „спонсор“ от Украйна. Той е отпуснал 300 000 USD , за да покрие разходите за оборудване, наем на яхти и закупуване на взривни вещества, съобщиха източници на списанието.