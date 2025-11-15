Путин и Нетаняху обсъдиха ситуацията в Близкия изток

Руският президент Владимир Путин проведе телефонен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху, съобщи пресслужбата на Кремъл.

„Проведен е задълбочен обмен на мнения относно ситуацията в Близкия изток, включително развитието в ивицата Газа в контекста на прилагането на споразумението за прекратяване на огъня и размяната на затворници“, съобщи пресслужбата на Кремъл.

Те обсъдиха и ситуацията около иранската ядрена програма и въпросите за насърчаване на по-нататъшната стабилизация в Сирия.

По-рано в събота Путин разговаря по телефона с беларуския си колега Александър Лукашенко. Те коментираха енергетиката и обмениха мнения за двустранното сътрудничество и актуални международни въпроси. Лидерите обсъдиха нови съвместни проекти, включително изграждането на трети енергоблок в Беларуската атомна електроцентрала.

Президентите засегнаха и въпроси, свързани с отбраната и сигурността, като обърнаха специално внимание на ситуацията, развиваща се по границата на Съюзната държава.

Путин и Лукашенко се договориха да обсъдят тези въпроси по-подробно на предстоящата среща на върха на ОДКС в Бишкек и на традиционната среща на лидерите на ОНД в Санкт Петербург в края на годината.