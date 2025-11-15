Путин и Нетаняху обсъдиха ситуацията в Близкия изток

Руският президент Владимир Путин проведе телефонен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху, съобщи пресслужбата на Кремъл.
„Проведен е задълбочен обмен на мнения относно ситуацията в Близкия изток, включително развитието в ивицата Газа в контекста на прилагането на споразумението за прекратяване на огъня и размяната на затворници“, съобщи пресслужбата на Кремъл.
Те обсъдиха и ситуацията около иранската ядрена програма и въпросите за насърчаване на по-нататъшната стабилизация в Сирия.
По-рано в събота Путин разговаря по телефона с беларуския си колега Александър Лукашенко. Те коментираха енергетиката и обмениха мнения за двустранното сътрудничество и актуални международни въпроси. Лидерите обсъдиха нови съвместни проекти, включително изграждането на трети енергоблок в Беларуската атомна електроцентрала.
Президентите засегнаха и въпроси, свързани с отбраната и сигурността, като обърнаха специално внимание на ситуацията, развиваща се по границата на Съюзната държава.
Путин и Лукашенко се договориха да обсъдят тези въпроси по-подробно на предстоящата среща на върха на ОДКС в Бишкек и на традиционната среща на лидерите на ОНД в Санкт Петербург в края на годината.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кан Кубрат
Коментиран от #5
20:53 15.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 си дзън
да му слуша лъжите.
21:01 15.11.2025
5 си дзън
До коментар #1 от "Кан Кубрат":Най-големите врагове на Велика България винаги са били руснаците.
И сега за тях сме вражеска държава. Вън руснаците от БГ.
Коментиран от #7
21:03 15.11.2025
6 Хаха
21:14 15.11.2025
7 Лудият от портиерната
До коментар #5 от "си дзън":Най-големите врогове на България са гъ30лиза4ите като тебе които веднага си сменят партийната книжка след смяна на управлението
21:15 15.11.2025