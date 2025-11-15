Новини
Свят »
Русия »
Путин и Нетаняху обсъдиха ситуацията в Близкия изток

Путин и Нетаняху обсъдиха ситуацията в Близкия изток

15 Ноември, 2025 20:47, обновена 15 Ноември, 2025 20:52 495 7

  • русия-
  • путин-
  • нетаняху-
  • лукашенко-
  • израел

По-рано днес руският президент разговаря по телефона с беларуския си колега Александър Лукашенко

Путин и Нетаняху обсъдиха ситуацията в Близкия изток - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин проведе телефонен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху, съобщи пресслужбата на Кремъл.

„Проведен е задълбочен обмен на мнения относно ситуацията в Близкия изток, включително развитието в ивицата Газа в контекста на прилагането на споразумението за прекратяване на огъня и размяната на затворници“, съобщи пресслужбата на Кремъл.

Те обсъдиха и ситуацията около иранската ядрена програма и въпросите за насърчаване на по-нататъшната стабилизация в Сирия.

По-рано в събота Путин разговаря по телефона с беларуския си колега Александър Лукашенко. Те коментираха енергетиката и обмениха мнения за двустранното сътрудничество и актуални международни въпроси. Лидерите обсъдиха нови съвместни проекти, включително изграждането на трети енергоблок в Беларуската атомна електроцентрала.

Президентите засегнаха и въпроси, свързани с отбраната и сигурността, като обърнаха специално внимание на ситуацията, развиваща се по границата на Съюзната държава.

Путин и Лукашенко се договориха да обсъдят тези въпроси по-подробно на предстоящата среща на върха на ОДКС в Бишкек и на традиционната среща на лидерите на ОНД в Санкт Петербург в края на годината.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кан Кубрат

    3 2 Отговор
    Хазарите са най древните врагове на Велика България.

    Коментиран от #5

    20:53 15.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 си дзън

    3 2 Отговор
    След като Лавров изпадна в немилост има само телфончик за Путин. Никой не ще
    да му слуша лъжите.

    21:01 15.11.2025

  • 5 си дзън

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Кан Кубрат":

    Най-големите врагове на Велика България винаги са били руснаците.
    И сега за тях сме вражеска държава. Вън руснаците от БГ.

    Коментиран от #7

    21:03 15.11.2025

  • 6 Хаха

    0 0 Отговор
    Ей, джуджето не смее да излезе от тоя бункер, телефончето вече му е първи приятелка.

    21:14 15.11.2025

  • 7 Лудият от портиерната

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    Най-големите врогове на България са гъ30лиза4ите като тебе които веднага си сменят партийната книжка след смяна на управлението

    21:15 15.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания