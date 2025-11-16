Новини
Полицаи убиха мъж в Канзас след сигнал за домашно насилие, четирима от тях са ранени в престрелката ВИДЕО

16 Ноември, 2025 04:07, обновена 16 Ноември, 2025 04:14

Представителите на органите на реда се отзовали на обаждане от къща в селски район южно от Топика

Полицаи убиха мъж в Канзас след сигнал за домашно насилие, четирима от тях са ранени в престрелката ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Фокус Фокус

Четирима американски служители на реда са ранени при престрелка в Канзас, съобщава KRON4, цитиран от ФОКУС.

"Четирима служители на реда са получили огнестрелни рани в събота сутринта, когато са се отзовали на обаждане от къща в селски район южно от Топика, Канзас“.

Според агенцията, служители на шерифската служба и полицията са пристигнали на място около 10 ч. местно време след сигнали за домашно насилие, след което е започнала престрелка между полицаите и мъжа, заподозрян за домашното насилие. Заподозреният е починал от огнестрелни рани, съобщиха ръководители на Бюрото за разследване на Канзас.

Според информацията на местните власти, състоянието на ранените полицаи е нестабилно.


  • 1 виCЕРA фостатаБ0КЛУЦИ отФAКТИ

    4 0 Отговор
    тия от канзас знаят ли къде се намира българия ?

    04:33 16.11.2025

  • 2 Това е истинската Демокрация

    5 0 Отговор
    А у нас застреляни полицаи няма, нито застреляни домашни насилници. Само ред и благоденствие.

    04:53 16.11.2025