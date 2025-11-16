Полицаи убиха мъж в Канзас след сигнал за домашно насилие, четирима от тях са ранени в престрелката ВИДЕО

Четирима американски служители на реда са ранени при престрелка в Канзас, съобщава KRON4, цитиран от ФОКУС.
"Четирима служители на реда са получили огнестрелни рани в събота сутринта, когато са се отзовали на обаждане от къща в селски район южно от Топика, Канзас“.
Според агенцията, служители на шерифската служба и полицията са пристигнали на място около 10 ч. местно време след сигнали за домашно насилие, след което е започнала престрелка между полицаите и мъжа, заподозрян за домашното насилие. Заподозреният е починал от огнестрелни рани, съобщиха ръководители на Бюрото за разследване на Канзас.
Според информацията на местните власти, състоянието на ранените полицаи е нестабилно.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 виCЕРA фостатаБ0КЛУЦИ отФAКТИ
04:33 16.11.2025
2 Това е истинската Демокрация
04:53 16.11.2025