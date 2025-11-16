Полицаи убиха мъж в Канзас след сигнал за домашно насилие, четирима от тях са ранени в престрелката ВИДЕО

Озеленител ликвидира трима колеги в Тексас и се самоуби. Мъж застреля двама свидетели при обир в Чикаго ВИДЕО

Млад мъж застреля трима колеги, след което се самоуби, в Тексас. Междувременно петима души бяха ранени пред супермаркет в Сан Франциско, ща ...