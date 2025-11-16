Новини
Украйна атакува бившия Сталинград и Ростовска област, обявиха въздушна тревога в Киев
  Тема: Украйна

Украйна атакува бившия Сталинград и Ростовска област, обявиха въздушна тревога в Киев

16 Ноември, 2025 04:41, обновена 16 Ноември, 2025 05:09

Вероятни отломки от американски ракети за противовъздушна отбрана Patriot са нанесли щети върху азербайджанското посолство в Киев

Украйна атакува бившия Сталинград и Ростовска област, обявиха въздушна тревога в Киев - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Жилищни сгради в два района на Волгоград, наричан някога Сталинград, бяха атакувани от дронове. Трима души бяха ранени и има щети, съобщи губернаторът Андрей Бочаров, цитиран в Telegram канала на областната администрация.

Бочаров уточни, че силите за противовъздушна отбрана отблъскват масирана атака с дронове срещу Волгоградска област.

„Жилищни сгради бяха обект на терористична атака от престъпния киевски режим... За съжаление, има трима пострадали“, каза губернаторът.

Ранените не са в опасност за живота; една възрастна жена е хоспитализирана, а останалите са прегледани на място. Пожарникари потушиха пожара в сградата, разположена на улица „Кропоткина“ 1.

Петдесет души, включително деца, бяха настанени във временен център за настаняване в местен лицей.
Според прокуратурата, атаката е повредила фасадите и остъкляването на многоетажни сгради в Дзержински и Тракторозаводски райони, както и в околността.

Силите за противовъздушна отбрана на Русия отразиха атака с дрон в Чертковски, Шолоховски, Тарасовски и Милеровски райони на Ростовска област. Няма жертви, според областния губернатор Юрий Слюсар.

„През нощта в северната част на Ростовска област силите за противовъздушна отбрана отразиха масирана въздушна атака, унищожавайки и потискайки дронове в Чертковски, Шолоховски, Тарасовски и Милеровски райони. Няма пострадали. Информация за последствията на място се изяснява“, написа той в своя Telegram канал.

Руските системи за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 36 украински дрона над руски региони за четири часа. Това съобщи руското Министерство на отбраната.

„На 15 ноември тази година, между 19:00 ч. московско време и 23:00 ч. московско време, системите за противовъздушно оповещение прихванаха и унищожиха 36 украински безпилотни летателни апарата: 17 над Ростовска област, 12 над Белгородска област, три над Воронежка област, три над Крим и един над Саратовска област“, ​​се казва в изявлението.

Според официалния уебсайт за обществено предупреждение в украинската столица е обявено предупреждение за въздушна тревога.

Днепропетровска, Киевска, Кировоградска, Николаевска, Полтавска, Сумска, Харковска, Черкаска и Черниговска области също са в червената зона.

Естеството на щетите по азербайджанското посолство в Киев предполага, че са паднали отломки от американски ракети за противовъздушна отбрана Patriot, съобщи дипломатически източник в Москва пред РИА Новости.

„Многобройни снимки на скорошни отломки от ракети от американската система за противовъздушна отбрана Patriot са публикувани в украинския интернет. Характерът на щетите по посолството, видим на снимки от мястото на инцидента, също подкрепя това“, каза източникът на агенцията.

Той заяви, че информацията за щетите, предадена на Баку, се проучва внимателно, като подчерта, че инцидентът е неприятен. Същевременно предупреди да не се правят прибързани заключения за връзката между инцидента и действията на руската страна.

Украинските въоръжени сили държат Петровское (украинското име: Грековка) в ЛНР, за да може „поне едно парче земя“ да остане окупирано от украинската армия. Това мнение изрази военният експерт Андрей Марочко пред ТАСС.

„За украинското военно-политическо ръководство село Петровское вече не представлява военна цел, а политическа и информационна. Те отчаяно се нуждаят да контролират поне едно парче земя на територията на Луганската народна република, за да могат да претендират, че така наречената Луганска област не е напълно окупирана, в кавички, от руски войски“, каза той.

Марочко уточни, че украинските въоръжени сили все още имат мощни укрепени райони северно и западно от Петровское, които руските сили "систематично унищожават", като по този начин изместват врага от тази зона и унищожават техниката му.

В четвъртък Марочко съобщи, че командването на украинските въоръжени сили, "без да щади личния си състав", държи позиции близо до Петровское в ЛНР и постоянно прехвърля свежи сили към населеното място.


