Киев обяви император Николай II за "въплъщение на политиката на руския империализъм“
  Тема: Украйна

Киев обяви император Николай II за "въплъщение на политиката на руския империализъм“

16 Ноември, 2025 05:25, обновена 16 Ноември, 2025 05:29

Според закона местните власти са длъжни да „декомунизират“ и да премахнат от обществените пространства в Украйна всичко, свързано с руския монарх

Киев обяви император Николай II за "въплъщение на политиката на руския империализъм“ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Последният руски император Николай II бе признат в Украйна за "въплъщение на политиката на руския империализъм“, стана ясно от материали на Украинския институт за национална памет.

Според закона местните власти са длъжни да „декомунизират“ и да премахнат от обществените пространства в Украйна всичко, свързано с руския монарх.

По-рано Институтът за национална памет състави и публикува списък с руски политически и културни фигури, както и исторически събития, считани за „имперски“ и подлежащи на „декомунизация“. В него е включено цялото семейство Романови. В списъка са още Иван Сусанин, Александър Пушкин, Михаил Лермонтов, Гавриил Державин, Иван Бунин, Юрий Олеша, Евгений Петров, завоевателят на Сибир атаман Ермак Тимофеевич, морският офицер Пьотр Шмит, един от водачите на Очаковското въстание през 1905 г., царският посланик в Переяславската рада Василий Бутурлин, както и битките при Бородино и Полтава.

Преименуването на улици и борбата срещу паметниците на съветски и руски дейци в Украйна започна през 2015 г. след приемането на т. нар. закон за декомунизация. От 2022 г. тази политиката значително се засили. В цялата страна се събарят паметници, преименуват се улици, кръстени на руски писатели, художници и учени, и се премахват препратки към приноса на съветския народ за победата във Втората световна война.


  • 1 Данко Харсъзина

    14 1 Отговор
    То за това сега ги гази мечка.

    05:37 16.11.2025

  • 2 ТОВА Е

    15 1 Отговор
    Падението на един народ !

    05:39 16.11.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    1 15 Отговор
    11та година в донбас, а беше Киев за два дня!

    05:40 16.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    0 14 Отговор
    блатара трябва да е в чувал, копейката му тоже

    05:40 16.11.2025

  • 5 Хи хи хи

    13 2 Отговор
    "Украинския институт за национална памет"
    намиращ се в Скопие......

    05:41 16.11.2025

  • 6 Хи хи хи

    1 11 Отговор
    все едно в бунера е писано от онова с ботокса

    05:43 16.11.2025

  • 7 Кръвта вода не става

    2 15 Отговор
    Всички съседи и всички славяни мразят копейките , само нашите ганювци ги обичат понеже при всяко идване са оплождали нашите баби .

    05:47 16.11.2025

  • 8 Отец Дионисий

    11 0 Отговор
    Защо се заяждат с нещастник разстрелян с жена си и петте си деца?Дано ги стигне същата участ.Амин!

    05:48 16.11.2025

  • 9 побърканяк

    14 1 Отговор
    Хаха каква Украйна по времето на Императора това е окрайнината на империята.

    05:49 16.11.2025

  • 10 Циник

    10 1 Отговор
    Тия тотално изтрещяха.

    05:53 16.11.2025

  • 11 Ксанибa

    6 0 Отговор
    Тыърде гилема територия им наляха болшевиците, на тия карпатски селюхи. Акъла им е за две сека и три оаланки

    06:00 16.11.2025

  • 12 Отец Дионисий

    1 4 Отговор
    До един ще ги настигне блатните болшевики на бункерния плъх с ботокса!

    06:08 16.11.2025

  • 13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    0 3 Отговор
    важно е да върви грузя 200 към блатата, другото ще се оправи‼️

    Коментиран от #15

    06:11 16.11.2025

  • 14 шаа

    3 0 Отговор
    и не само това. на него, както и на достоевски, пушкин, менделеев и лермонтов вече им е забранено да влизат в укрия. службите са инструктирани да им бият черен печат, ако се опитат да влязат през някой граничен пункт.

    06:14 16.11.2025

  • 15 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":

    Кои блата? Новосъздадените от прибалтийските паленца ли? Неграмотник...

    06:18 16.11.2025

  • 16 Георгиев

    0 1 Отговор
    Падението на една английска хунта.
    Беловежкото споразумение е една голяма грешка. Колко мъже умряха заради нея. Демокрация? Там няма почва. И в балтийските също се вижда. От Полша на изток правилният модел е китайският. Там липсва култура за друга държавна организация. Както и в България, между другото.

    06:19 16.11.2025

