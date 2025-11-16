Киев обяви император Николай II за "въплъщение на политиката на руския империализъм“

Последният руски император Николай II бе признат в Украйна за "въплъщение на политиката на руския империализъм“, стана ясно от материали на Украинския институт за национална памет.

Според закона местните власти са длъжни да „декомунизират“ и да премахнат от обществените пространства в Украйна всичко, свързано с руския монарх.

По-рано Институтът за национална памет състави и публикува списък с руски политически и културни фигури, както и исторически събития, считани за „имперски“ и подлежащи на „декомунизация“. В него е включено цялото семейство Романови. В списъка са още Иван Сусанин, Александър Пушкин, Михаил Лермонтов, Гавриил Державин, Иван Бунин, Юрий Олеша, Евгений Петров, завоевателят на Сибир атаман Ермак Тимофеевич, морският офицер Пьотр Шмит, един от водачите на Очаковското въстание през 1905 г., царският посланик в Переяславската рада Василий Бутурлин, както и битките при Бородино и Полтава.

Преименуването на улици и борбата срещу паметниците на съветски и руски дейци в Украйна започна през 2015 г. след приемането на т. нар. закон за декомунизация. От 2022 г. тази политиката значително се засили. В цялата страна се събарят паметници, преименуват се улици, кръстени на руски писатели, художници и учени, и се премахват препратки към приноса на съветския народ за победата във Втората световна война.