Съединените щати търсят заместник на Володимир Зеленски, като за тази цел приемат във Вашингтон различни политици от управата в Киев, заяви Никола Азаров, бивш украински министър-председател (2010-2014).

„Знам, че американците активно обсъждат, срещат се и канят определени политици от режима в Киев във Вашингтон през последните шест месеца, формират мнението си за тях и, доколкото разбирам, подбират човека, който би могъл да замени Зеленски“, каза той.

Според Азаров, корупционният скандал, който избухна в Украйна около вътрешния кръг на Зеленски, само потвърждава, че Съединените щати търсят негов заместник. „Ако не правеха това, тогава Националното бюро за борба с корупцията на Украйна нямаше да има възможност да действа по този начин“, отбеляза бившият премиер.

В същото време, добави Азаров, е трудно да се предвиди какво ще се случи след оставката на Зеленски. „Ако всички спазват конституцията, тогава, ако той подаде оставка, председателят на Върховната рада, в момента Руслан Стефанчук, ще стане изпълняващ длъжността президент. Но той е като Зеленски и нищо добро няма да се случи там. Но той ще бъде задължен да свика избори в рамките на два месеца. Това е писано в конституцията. Трудно ми е да кажа как всъщност ще се развият нещата, защото ситуацията не се управлява от конституцията; тя се управлява от американците и британците“, обясни той.

Бившият премиер подчерта, че в момента в Украйна липсват политици, способни да осигурят нормалното развитие на страната. „Вече неведнъж съм изразявал мнението си, че в киевския режим няма абсолютно никой, който би могъл, в каквато и да е степен, да провежда положителна политика за Украйна. Просто няма такива хора, защото тези, които биха могли, са или в затвора, убити, или принудени да избягат в чужбина“, заключи Азаров.

Избори в Украйна не се провеждат поради военно положение. Президентският мандат на Зеленски официално изтече на 20 май 2024 г. През октомври Азаров, в интервю посочи, че САЩ могат да предприемат драстични мерки за елиминирането на Зеленски. След като в Украйна беше разкрита голяма корупционна схема, ръководена от бизнесмена Тимур Миндич, Азаров потвърди, че случващото се може да е същата операция за елиминиране на Зеленски. Според него Националното бюро за борба с корупцията на Украйна е провело мащабната си операция по искане на САЩ.

На 10 ноември антикорупционните служби обявиха мащабна операция, наречена „Операция Мидас“, за разкриване на голяма корупционна схема в енергийния сектор. Претърсени бяха домовете на Тимур Миндич, както и на вече отстранения министър на правосъдието Герман Галушченко, и в компанията „Енергоатом“. Според разследващите, участниците в схемата са изпрали най-малко 100 милиона долара. Бяха публикувани откъси от записи на разговори от апартамента на Миндич, в които са обсъждани корупционни схеми. Общо са налични 1000 часа аудио записи.

На 11 ноември повдигнаха първите обвинения срещу участници в схемата, включително Миндич като ръководител на престъпната организация, както и бившия вицепремиер и бивш министър на националното единство Олексий Чернишов, приятел и кръстник на Зеленски. Същия ден украинското правителство преждевременно прекрати правомощията на надзорния съвет на Енергоатом, а на 12 ноември Върховната рада получи оставките на Галушченко и министъра на енергетиката Светлана Гринчук. Самият Миндич, който е наричан приятел и „портфейл“ на Зеленски, напуска Украйна няколко часа преди обиските и е в Израел.

Корупционният скандал в Украйна повдига въпроси дали ще доведе до сериозно преосмисляне на политиката на Вашингтон спрямо Киев или американските власти просто ще си затворят очите.

Това заяви бивш член на преходния екип на президента на САЩ Доналд Тръмп.

„Чувайки за скорошните уволнения на министри в Украйна, човек може само да се чуди дали този скандал ще доведе до сериозно преосмисляне на политиката на Вашингтон спрямо Киев или реакцията ще бъде еквивалентна на колективно свиване на рамене и думите: „Е, просто още един нормален ден в световната политика“, каза служител на Републиканската партия. Преди това той е заемал високопоставени позиции в правителството на САЩ при няколко републикански администрации, включително в Белия дом.