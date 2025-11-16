Новини
Среднощна руска атака с дронове нанесе щети по инфраструктурата в Одеска област

16 Ноември, 2025 08:41, обновена 16 Ноември, 2025 09:57 1 280 40

БТА БТА

Среднощна атака с дронове нанесе щети по инфраструктурата в южноукраинската Одеска област, съобщи председателят на местната областна военна администрация Олег Кипер в Телеграм, цитиран от Телеграм.

"Повредени са енергийни обекти, включително фотоволтаична централа. Възникналите пожари бяха бързо потушени от подразделенията на Държавната служба за извънредни ситуации", информира Кипер.

Обектите от жизненоважно значение и критичната инфраструктура преминаха на електроснабдяване от резервни източници, добави областният управител.

Украйна работи за възобновяване на размяната на военнопленници с Русия. Надеждата на Киев е да постигне договореност за освобождаването на 1200 украинци. Това съобщиха президентът Володимир Зеленски и председателят на Съвета за сигурност към президента на Украйна, цитирани от Ройтерс.

"Надяваме се размяната (на военнопленници) да се поднови", каза Зеленски във видеообръщение от днес в Телеграм. "В момента са в ход много срещи, преговори и телефонни разговори, посветени именно на това."

Шефът на неговия кабинет по сигурността Рустем Умеров посочи вчера, че е участвал в консултации в Турция и Обединените арабски емирства, с подкрепата на партньорите на Киев, за възобновяване на процеса по размяна.

"В резултат на тези преговори страните се съгласиха да се върнат към истанбулските споразумения", написа Умеров в Телеграм. "Това засяга освобождаването на 1200 украинци."

Истанбулските споразумения представляват договорености за координирано връщане на военнопленници, постигнати с посредничеството на Турция през 2022 г. Те задават правилата, по които впоследствие Русия и Украйна си размениха хиляди военнопленници. Но тези размени са редки и често пъти процесът е прекъсван от изостряне на ситуацията на бойното поле. Войната бе започната от Русия през февруари 2022 г., когато войските ѝ нахлуха в Украйна.

По думите на Умеров в близко бъдеще предстоят консултации, на които да бъдат обсъдени процедурните и организационни подробности около възможна размяна.

"Работим неспирно, за да направим така, че украинците, които ще се приберат от плен, да са си у дома за Нова година и Рождество Христово – на семейната трапеза при своите близки", посочи той.

Зеленски обяви, че предстоят промени по върховете на най-важните украински енергийни компании.

Условията за формирането на нов надзорен съвет в държавната ядрена компания "Енергоатом" трябва да бъдат изпълнени до една седмица, подчерта Зеленски. Той добавяйки, че изпълнителният съвет на компанията също ще бъде изцяло сменен.

Ще има промени и в ръководството на държавния оператор на водноелектрически централи "Укрхидроенерго", оператора на газопроводната система в Украйна и държавния енергиен гигант "Нафтогаз".

"Енергоатом" е в центъра на най-големия корупционен скандал в Украйна от началото на руската инвазия през февруари 2022 г. Националното антикорупционно бюро на Украйна и Специализираната антикорупционна прокуратура обявиха, че разследват голяма корупционна схема, свързана с "Енергоатом", чрез която са изпрани близо 100 млн. долара.

Проверките се фокусират върху огромни подкупи, за които се твърди, че са били платени при изграждането на защитни съоръжения, предназначени да предпазват енергийни обекти от руските въздушни удари. Двама министри подадоха оставка след избухването на скандала.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мими Кучева🐕

    25 1 Отговор
    Умен колумбиец🤗🤣🖕

    08:44 16.11.2025

  • 2 Где

    26 1 Отговор
    Умеров

    Коментиран от #4, #12

    08:44 16.11.2025

  • 3 Кит

    27 1 Отговор
    Това ли му нареди да каже Миндич по време на срещата им в Гърция?

    08:45 16.11.2025

  • 4 А где

    22 1 Отговор

    До коментар #2 от "Где":

    Миндич?

    08:45 16.11.2025

  • 5 Ротшилд и сюСорос

    28 2 Отговор
    Демокрацията, както ви каза навремето Сталин, е режимът на отгледаните от нас "демократи". А не властта на матряла. Евреинът Зеленски е наш демократ. Затова нашите медии го славят като такъв.

    08:45 16.11.2025

  • 6 Пенчо

    27 2 Отговор
    Ще сменят портиера и чистачката!

    08:46 16.11.2025

  • 7 ????

    24 3 Отговор
    А просрочения кога?

    08:46 16.11.2025

  • 8 Ротшилд и Сорос

    29 4 Отговор
    Без нас няма демокрация - страните без наши "демократи" са режими. Ние сме вашата демокрация.

    08:46 16.11.2025

  • 9 Васил

    31 2 Отговор
    На Зеленски най близките хора до един корумпирани, а той не. Това е много нагло от негова страна.

    08:47 16.11.2025

  • 10 Ротшилд и Сорос

    23 1 Отговор
    в България вси9ки демократи работят за нас и нашите нпо-та.

    08:48 16.11.2025

  • 11 Иван

    25 2 Отговор
    Арестович и Кулеба излязоха най- хитри. Напуснаха потъващия кораб навреме.

    Коментиран от #18

    08:48 16.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ротшилд и Сорос

    21 2 Отговор
    Ще.махаме Зеленски, търсим му заместник. Друг евреин демократ.

    08:49 16.11.2025

  • 14 Западни "медии"

    20 1 Отговор
    Щом западните медии не прикриват корупцията, както го правеха до вчера, значи Зеления еврей е пътник.

    08:51 16.11.2025

  • 15 Втръсва вече

    18 1 Отговор
    Този, кога ще скача от прозореца?

    08:52 16.11.2025

  • 16 ти да видиш

    22 2 Отговор
    Zеленият гущер си къса опашката, започва да му расте нова! САЩ и ЕС мълчат, като комунисти на разпит за потресаващата корупция на нацистката хунта!

    08:53 16.11.2025

  • 17 Гост

    17 1 Отговор
    През ивицата газа ще ви излезне всеки един откраднат долар!Запомнете го наркозависими.

    08:54 16.11.2025

  • 18 Кит

    13 1 Отговор

    До коментар #11 от "Иван":

    Не бих казал "навреме", доколкото Арестович и Кулеба избягаха рано, но с джобни пари, а Миндич и Умеров влачат милиарди в ръкавите си...

    Коментиран от #19

    08:56 16.11.2025

  • 19 Иван

    16 2 Отговор

    До коментар #18 от "Кит":

    Първите може да не ги настигне дългата ръка на руснака. Атестович избяга в Русия и се покая.
    Но тези ще ядат парите си и ще проклинат съдбата си.

    08:59 16.11.2025

  • 20 копейко рублев, Поврьщане 🇷🇺🤮

    2 12 Отговор
    ужас

    09:02 16.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Гориил

    22 2 Отговор
    Коленете по-високо от бедрата

    09:09 16.11.2025

  • 23 Пич

    13 3 Отговор
    Зарежи тая пушилка , никой не ти кълве , наркоманино !!! Новината е , че на тебе трескаво ти търсят заместник !!! Интересно ми е - как ще те пенсионират ?!

    Коментиран от #36

    09:10 16.11.2025

  • 24 Северодвинск

    16 3 Отговор
    До кога ще показвате този кр@дец и у@иец. За три си държавата и народа.

    09:12 16.11.2025

  • 25 !!!

    14 1 Отговор
    В Украина тези позвали не вървят!
    Сменил одни мошенниците за други.
    Те там от раждане знаят "даваш,за да получиш"!
    А и не знаят да не крадат!

    09:14 16.11.2025

  • 26 Дедо

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Готов за бой":

    Алиии ,ти си опасен

    09:15 16.11.2025

  • 27 а бе..

    12 1 Отговор
    Бандерски зелен мухал,рижавио каза че ти и женската сте вътре в изпирането на млрдите от байдан деменцията,,ама за сега щатите те държат да си на кислород че купуваш земя от чичо сам-за тази година шмъркач комиков е на трето място в тази дейност

    09:17 16.11.2025

  • 28 крадем неуморно другари

    8 2 Отговор
    Корупция .... нещо невиждано в Ес? Та тя е сред най-висшите ценности на съвременния модел на управление! Но, по време на война, когато масите гладуват и студуват, прошка няма да има!

    09:32 16.11.2025

  • 29 защо

    8 2 Отговор
    "Той добавяйки, че изпълнителният съвет на компанията също ще бъде изцяло сменен."

    Какъв стил, каква граматика!!!

    09:35 16.11.2025

  • 30 Перо

    11 2 Отговор
    Зеленият наркос много добре знае, че след 15-20 г. в Израел температурата ще достигне 50С и възниква въпроса, къде ще се местят! За какво е тази трилиона помощ за Киев, да се спре Русия, на всяка цена, ако ще да загине и земното кълбо! БГ като член на ЕС и НАТО не може да си вземе полагащите пари /€6 млрд./,от фонда за възстановяване и устойчивост за да се кредитира Украйна, която не членува никъде и няма съюзни договори!

    09:41 16.11.2025

  • 31 Путин е като хитлер но е в зародиш.

    1 9 Отговор
    Орбан може би е станал говорител на рашистите ,въпроса е с каква заплата?

    09:49 16.11.2025

  • 32 Време е

    8 2 Отговор
    Други да поемат щафетата с кражбите. Стига толкова, старите се пръснаха от лапане. Трябва да има кинти за всички от заплатите на заблудените евро будали, разбира се.

    09:55 16.11.2025

  • 33 Лука

    1 7 Отговор
    Виждам как "факти" внимателно подбират про рашистка пропаганда и предимно нея побликуват

    Коментиран от #39

    09:58 16.11.2025

  • 34 Мадуро с неустоимо предложение

    4 5 Отговор
    Към Тръмп -

    За да се спаси от Тръмп: Мадуро е предложил несметни количества от резервите от петрол на Венецуела
    15 ноември 2025, 23:11
    Снимка: Getty Images/Guliver
    Венецуелският диктатор Николас Мадуро е предложил на американския президент Доналд Тръмп да отстъпи на САЩ петролните залежи на Венецуела, за да не нападнат американците страната му. Това пише в свой материал The New York Times - с уточнение, че Тръмп е отхвърлил тази оферта, поне засега.

    09:59 16.11.2025

  • 35 А.Гешева

    7 2 Отговор
    Съвсем малко време ни дели от официалното изобличаване на повсеместната корупция,
    която движи Западния свят.
    Корупцията в Украйна, която държава се намира под тотален прозападен,
    натовски и европейски протекторат, просто избива от всяка дупка навсякъде.
    Но досега тази истина беше тема табу, прикривана, неглижирана,
    тотално отклонявана в медиите като несъществуваща.
    Защото тъмният западен модел използва истините само и единствено в своя полза.
    И сега така стана. Разкритията за корупцията в Украйна започнаха по нареждане на Тръмп,
    за да бъде придвижен края на войната в Украйна.

    10:02 16.11.2025

  • 36 Лука

    1 8 Отговор

    До коментар #23 от "Пич":

    Копейките нямат родина,опитват да насаждат рашистки наративи

    Коментиран от #38, #40

    10:02 16.11.2025

  • 37 Севделин Крушевски

    9 0 Отговор
    Радвам се и винаги е хубав ден когато се доближаваме до това да няма нацистка Украйна на картата!

    10:03 16.11.2025

  • 38 Пич

    5 0 Отговор

    До коментар #36 от "Лука":

    Наистина ли си толкова глупав и ограничен , и виждаш света по този начин ?!

    10:08 16.11.2025

  • 39 Лукчо,

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Лука":

    Истината рано или късно изкиза на яве.

    10:08 16.11.2025

  • 40 Хихи

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Лука":

    а пък центаджиите нямата глави , че все са ви между колената ...в положение "партер" ...

    10:13 16.11.2025

