Среднощна руска атака с дронове нанесе щети по инфраструктурата в Одеска област

Среднощна атака с дронове нанесе щети по инфраструктурата в южноукраинската Одеска област, съобщи председателят на местната областна военна администрация Олег Кипер в Телеграм, цитиран от Телеграм.

"Повредени са енергийни обекти, включително фотоволтаична централа. Възникналите пожари бяха бързо потушени от подразделенията на Държавната служба за извънредни ситуации", информира Кипер.

Обектите от жизненоважно значение и критичната инфраструктура преминаха на електроснабдяване от резервни източници, добави областният управител.

Украйна работи за възобновяване на размяната на военнопленници с Русия. Надеждата на Киев е да постигне договореност за освобождаването на 1200 украинци. Това съобщиха президентът Володимир Зеленски и председателят на Съвета за сигурност към президента на Украйна, цитирани от Ройтерс.

"Надяваме се размяната (на военнопленници) да се поднови", каза Зеленски във видеообръщение от днес в Телеграм. "В момента са в ход много срещи, преговори и телефонни разговори, посветени именно на това."

Шефът на неговия кабинет по сигурността Рустем Умеров посочи вчера, че е участвал в консултации в Турция и Обединените арабски емирства, с подкрепата на партньорите на Киев, за възобновяване на процеса по размяна.

"В резултат на тези преговори страните се съгласиха да се върнат към истанбулските споразумения", написа Умеров в Телеграм. "Това засяга освобождаването на 1200 украинци."

Истанбулските споразумения представляват договорености за координирано връщане на военнопленници, постигнати с посредничеството на Турция през 2022 г. Те задават правилата, по които впоследствие Русия и Украйна си размениха хиляди военнопленници. Но тези размени са редки и често пъти процесът е прекъсван от изостряне на ситуацията на бойното поле. Войната бе започната от Русия през февруари 2022 г., когато войските ѝ нахлуха в Украйна.

По думите на Умеров в близко бъдеще предстоят консултации, на които да бъдат обсъдени процедурните и организационни подробности около възможна размяна.

"Работим неспирно, за да направим така, че украинците, които ще се приберат от плен, да са си у дома за Нова година и Рождество Христово – на семейната трапеза при своите близки", посочи той.

Зеленски обяви, че предстоят промени по върховете на най-важните украински енергийни компании.

Условията за формирането на нов надзорен съвет в държавната ядрена компания "Енергоатом" трябва да бъдат изпълнени до една седмица, подчерта Зеленски. Той добавяйки, че изпълнителният съвет на компанията също ще бъде изцяло сменен.

Ще има промени и в ръководството на държавния оператор на водноелектрически централи "Укрхидроенерго", оператора на газопроводната система в Украйна и държавния енергиен гигант "Нафтогаз".

"Енергоатом" е в центъра на най-големия корупционен скандал в Украйна от началото на руската инвазия през февруари 2022 г. Националното антикорупционно бюро на Украйна и Специализираната антикорупционна прокуратура обявиха, че разследват голяма корупционна схема, свързана с "Енергоатом", чрез която са изпрани близо 100 млн. долара.

Проверките се фокусират върху огромни подкупи, за които се твърди, че са били платени при изграждането на защитни съоръжения, предназначени да предпазват енергийни обекти от руските въздушни удари. Двама министри подадоха оставка след избухването на скандала.