Среднощна руска атака с дронове нанесе щети по инфраструктурата в Одеска област

Среднощна атака с дронове нанесе щети по инфраструктурата в южноукраинската Одеска област, съобщи председателят на местната областна военна администрация Олег Кипер в Телеграм, цитиран от Телеграм.
"Повредени са енергийни обекти, включително фотоволтаична централа. Възникналите пожари бяха бързо потушени от подразделенията на Държавната служба за извънредни ситуации", информира Кипер.
Обектите от жизненоважно значение и критичната инфраструктура преминаха на електроснабдяване от резервни източници, добави областният управител.
Украйна работи за възобновяване на размяната на военнопленници с Русия. Надеждата на Киев е да постигне договореност за освобождаването на 1200 украинци. Това съобщиха президентът Володимир Зеленски и председателят на Съвета за сигурност към президента на Украйна, цитирани от Ройтерс.
"Надяваме се размяната (на военнопленници) да се поднови", каза Зеленски във видеообръщение от днес в Телеграм. "В момента са в ход много срещи, преговори и телефонни разговори, посветени именно на това."
Шефът на неговия кабинет по сигурността Рустем Умеров посочи вчера, че е участвал в консултации в Турция и Обединените арабски емирства, с подкрепата на партньорите на Киев, за възобновяване на процеса по размяна.
"В резултат на тези преговори страните се съгласиха да се върнат към истанбулските споразумения", написа Умеров в Телеграм. "Това засяга освобождаването на 1200 украинци."
Истанбулските споразумения представляват договорености за координирано връщане на военнопленници, постигнати с посредничеството на Турция през 2022 г. Те задават правилата, по които впоследствие Русия и Украйна си размениха хиляди военнопленници. Но тези размени са редки и често пъти процесът е прекъсван от изостряне на ситуацията на бойното поле. Войната бе започната от Русия през февруари 2022 г., когато войските ѝ нахлуха в Украйна.
По думите на Умеров в близко бъдеще предстоят консултации, на които да бъдат обсъдени процедурните и организационни подробности около възможна размяна.
"Работим неспирно, за да направим така, че украинците, които ще се приберат от плен, да са си у дома за Нова година и Рождество Христово – на семейната трапеза при своите близки", посочи той.
Зеленски обяви, че предстоят промени по върховете на най-важните украински енергийни компании.
Условията за формирането на нов надзорен съвет в държавната ядрена компания "Енергоатом" трябва да бъдат изпълнени до една седмица, подчерта Зеленски. Той добавяйки, че изпълнителният съвет на компанията също ще бъде изцяло сменен.
Ще има промени и в ръководството на държавния оператор на водноелектрически централи "Укрхидроенерго", оператора на газопроводната система в Украйна и държавния енергиен гигант "Нафтогаз".
"Енергоатом" е в центъра на най-големия корупционен скандал в Украйна от началото на руската инвазия през февруари 2022 г. Националното антикорупционно бюро на Украйна и Специализираната антикорупционна прокуратура обявиха, че разследват голяма корупционна схема, свързана с "Енергоатом", чрез която са изпрани близо 100 млн. долара.
Проверките се фокусират върху огромни подкупи, за които се твърди, че са били платени при изграждането на защитни съоръжения, предназначени да предпазват енергийни обекти от руските въздушни удари. Двама министри подадоха оставка след избухването на скандала.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мими Кучева🐕
08:44 16.11.2025
2 Где
Коментиран от #4, #12
08:44 16.11.2025
3 Кит
08:45 16.11.2025
4 А где
До коментар #2 от "Где":Миндич?
08:45 16.11.2025
5 Ротшилд и сюСорос
08:45 16.11.2025
6 Пенчо
08:46 16.11.2025
7 ????
08:46 16.11.2025
8 Ротшилд и Сорос
08:46 16.11.2025
9 Васил
08:47 16.11.2025
10 Ротшилд и Сорос
08:48 16.11.2025
11 Иван
Коментиран от #18
08:48 16.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ротшилд и Сорос
08:49 16.11.2025
14 Западни "медии"
08:51 16.11.2025
15 Втръсва вече
08:52 16.11.2025
16 ти да видиш
08:53 16.11.2025
17 Гост
08:54 16.11.2025
18 Кит
До коментар #11 от "Иван":Не бих казал "навреме", доколкото Арестович и Кулеба избягаха рано, но с джобни пари, а Миндич и Умеров влачат милиарди в ръкавите си...
Коментиран от #19
08:56 16.11.2025
19 Иван
До коментар #18 от "Кит":Първите може да не ги настигне дългата ръка на руснака. Атестович избяга в Русия и се покая.
Но тези ще ядат парите си и ще проклинат съдбата си.
08:59 16.11.2025
20 копейко рублев, Поврьщане 🇷🇺🤮
09:02 16.11.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Гориил
09:09 16.11.2025
23 Пич
Коментиран от #36
09:10 16.11.2025
24 Северодвинск
09:12 16.11.2025
25 !!!
Сменил одни мошенниците за други.
Те там от раждане знаят "даваш,за да получиш"!
А и не знаят да не крадат!
09:14 16.11.2025
26 Дедо
До коментар #21 от "Готов за бой":Алиии ,ти си опасен
09:15 16.11.2025
27 а бе..
09:17 16.11.2025
28 крадем неуморно другари
09:32 16.11.2025
29 защо
Какъв стил, каква граматика!!!
09:35 16.11.2025
30 Перо
09:41 16.11.2025
31 Путин е като хитлер но е в зародиш.
09:49 16.11.2025
32 Време е
09:55 16.11.2025
33 Лука
Коментиран от #39
09:58 16.11.2025
09:59 16.11.2025
35 А.Гешева
която движи Западния свят.
Корупцията в Украйна, която държава се намира под тотален прозападен,
натовски и европейски протекторат, просто избива от всяка дупка навсякъде.
Но досега тази истина беше тема табу, прикривана, неглижирана,
тотално отклонявана в медиите като несъществуваща.
Защото тъмният западен модел използва истините само и единствено в своя полза.
И сега така стана. Разкритията за корупцията в Украйна започнаха по нареждане на Тръмп,
за да бъде придвижен края на войната в Украйна.
10:02 16.11.2025
36 Лука
До коментар #23 от "Пич":Копейките нямат родина,опитват да насаждат рашистки наративи
Коментиран от #38, #40
10:02 16.11.2025
37 Севделин Крушевски
10:03 16.11.2025
38 Пич
До коментар #36 от "Лука":Наистина ли си толкова глупав и ограничен , и виждаш света по този начин ?!
10:08 16.11.2025
39 Лукчо,
До коментар #33 от "Лука":Истината рано или късно изкиза на яве.
10:08 16.11.2025
40 Хихи
До коментар #36 от "Лука":а пък центаджиите нямата глави , че все са ви между колената ...в положение "партер" ...
10:13 16.11.2025