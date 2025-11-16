Новини
The Telegraph: Севернокорейски войски помагат на руската армия да разчисти мини от бойното поле ВИДЕО

16 Ноември, 2025 09:39, обновена 16 Ноември, 2025 09:44 549 16

Пхенян изпрати около 14 000 войници да се сражават рамо до рамо с руснаците в Курск, като според южнокорейски, украински и западни източници над 6000 от тях са загинали

The Telegraph: Севернокорейски войски помагат на руската армия да разчисти мини от бойното поле ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Фокус Фокус

Севернокорейски войски са изпратени в Украйна, за да помогнат на руската армия да разчисти мини от бойното поле. Дмитрий Песков, говорител на Кремъл, заяви, че Русия е "благодарна на нашите приятели“ в Северна Корея "за тяхната безкористна, героична помощ“, припомня The Telegraph.

В рамките на пакт за взаимна отбрана между двете страни, миналата година Северна Корея изпрати около 14 000 войници да се сражават рамо до рамо с Русия в Курск, като според южнокорейски, украински и западни източници над 6000 от тях са загинали.

Сега значителната роля на Северна Корея в операциите по разминиране на Русия подчертава желанието и на двете страни да развиват по-нататък военните си връзки, които, според изявлението на севернокорейския лидер Ким Чен Ун от миналия месец, ще "продължат без прекъсване“.

"Те са страхотни момчета, учат бързо, слушат внимателно и си водят бележки“, заявява руски командир с позивна "Велес“.

Руското министерство на отбраната публикува видеоклипове, на които се вижда как на севернокорейските войници се показват различни видове мини и оборудване за откриване на мини, как участват в тренировъчни учения и как пеят патриотични песни.

Районът, в който севернокорейските войници в момента работят по разминирането, се намира в Курска област, точно на границата с Украйна и малко северно от украинския град Харков – същият район, в който бяха разположени войниците на КНДР.

В Курск се проведоха едни от най-ожесточените сражения между Русия и Украйна, включително изстрелването за първи път от украински войници на британски крилати ракети Storm Shadow към руска територия, тъй като преди това Великобритания разреши тяхното използване само на украинска територия поради опасения от по-широка ескалация.

Украинските сили започнаха масирана атака срещу Курск през август 2024 г., което доведе до една от най-големите им победи на бойното поле от началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г. Русия изпрати резервни войски, а около 200 000 цивилни бяха принудени да напуснат домовете си.

Украинската армия успя да задържи значителна част от територията в продължение на месеци, но в крайна сметка Русия взе превес с помощта на севернокорейски войски, разположени през октомври 2024 г.

Руските медии съобщиха, че украинските сили са оставили след себе си "невиждана досега гъстота“ на противотанкови и противопехотни мини, което означава, че някои райони остават твърде опасни за цивилните да се върнат по домовете си.

Украинското военно разузнаване също отбеляза, че Северна Корея е започнала местно производство на малки дронове с къс обсег и изглед от първо лице, както и на по-големи дронове за атака на бойното поле със среден обсег.

"Те се учат, изучават опита си (в тази война), за да разширят производството на собствена територия“, заявява генерал-майор Вадим Скибицки, заместник-началник на украинското военно разузнаване, в интервю за Reuters.

Северна Корея също е изпратила милиони артилерийски снаряди в Русия, въпреки че част от доставките са били толкова стари, че е трябвало да бъдат модернизирани в руски заводи, преди да бъдат използвани на бойното поле, отбелязва Скибицки.

Той изчислява, че от 2023 г. насам Северна Корея е изпратила общо 6,5 милиона артилерийски снаряда в Русия – подкрепа, която позволи на Пхенян да заздрави връзките си с Москва – въпреки че броят на пратките започна да намалява, тъй като запасите на Русия се изчерпват.

Северна Корея призна участието си в Украйна, но не предостави подробности за ролята си и не потвърди точния брой на жертвите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Фори

    1 9 Отговор
    Руснаците обичат да воюват на аванта. Снарядите от корейците войниците са корейци. Като ВСВ.Всичко от америка.

    Коментиран от #5

    09:48 16.11.2025

  • 2 Хаха

    2 4 Отговор
    И как помагат, като ги пускат да вървят напред ли?

    Коментиран от #6

    09:48 16.11.2025

  • 3 Укропат

    5 0 Отговор
    Шефчето е поръчал южни корейци за да ги противопоставим на кимчовците ,ама нещо на никой не му се мре... А вече и пари няма ,защото някакъв Миндиу ги отмъкнал.

    09:48 16.11.2025

  • 4 дядо поп

    6 1 Отговор
    Искат , помагат! Цяло НАТО помага на украинците , макар , че файда никаква за Украйна. Иначе страните от ЕС се забатачиха както никога до сега и продължават да финансират , без да знаят къде и за какво отиват парите им.

    09:50 16.11.2025

  • 5 Ха ХаХа

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Фори":

    250% идиот

    09:51 16.11.2025

  • 6 си дзън

    2 6 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    Ами как иначе. Вървят напред с една раница 30кг да могат по-сигурно да задействат мините.
    Севернокорейско месо - бол.

    Коментиран от #8

    09:53 16.11.2025

  • 7 А.Гешева

    4 1 Отговор
    Съвсем малко време ни дели от официалното изобличаване на повсеместната корупция,
    която движи Западния свят.
    Корупцията в Украйна, която държава се намира под тотален прозападен,
    натовски и европейски протекторат, просто избива от всяка дупка навсякъде.
    Но досега тази истина беше тема табу, прикривана, неглижирана,
    тотално отклонявана в медиите като несъществуваща.
    Защото тъмният западен модел използва истините само и единствено в своя полза.
    И сега така стана. Разкритията за корупцията в Украйна започнаха по нареждане на Тръмп,
    за да бъде придвижен края на войната в Украйна.

    Коментиран от #11

    09:56 16.11.2025

  • 8 Ъхъ ъхъ

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    Вървят а не лежат по диваните като теб безказармен тлъстяко.
    По западни и укроизточници били убити 6000 корейци.
    Справка на генетичните фалшификатори

    09:57 16.11.2025

  • 9 И що северно корейци?!

    1 1 Отговор
    Имаме под копейки.отиват в любимата Русия и ги пускат по минното поле,а отзад севернокорейците с автоматите .Връщане назад няма.Така копейките ще се жертват в името на новият световен ред.
    Еми да.

    10:00 16.11.2025

  • 10 Тома

    1 1 Отговор
    Още в Курска област по полетата има трупове на бандеровци.Не могат да ги изчистят

    10:01 16.11.2025

  • 11 Изпражнението гайтанджиева

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "А.Гешева":

    Това са руски фейкове.

    10:01 16.11.2025

  • 12 Дедо ви...

    1 2 Отговор
    На фона на огромния корупционен скандал в Украйна който разтърсва най-близкото обкръжение на Зеленски и за който дори администрацията на Тръмп мълчи вие ни претопляте манджата от преди месеци. Ква покрайна бе , разминират след бандеровските мародери Руска теритоия.

    10:02 16.11.2025

  • 13 Дедо Еньо

    2 2 Отговор
    Като минат в редица през минното поле, и всичко е чисто. Нито Ким, нито путин оценяват животът на корейцита, така че загуба няма!

    Коментиран от #14

    10:03 16.11.2025

  • 14 Бива ,бива простак

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Дедо Еньо":

    Но чак пък такъв.....

    10:07 16.11.2025

  • 15 пхенянець..

    2 0 Отговор
    Сумито е нашата цел,за това си разчистваме пътя за него,за кремля то не е важно-там нема нищо под земята,освен изкуфели бандереци-дека са били батисани в курскио котел

    10:07 16.11.2025

  • 16 ДЕЖА ВЮ

    0 0 Отговор
    "ЮЖНОКОРЕЙСКИ, УКРАИНСКИ И ЗАПАДНИ"...МЕДИИ МОГАТ ДА ПИШАТ ЧЕ ВСИЧКИТЕ СЕВЕРНОКОРЕЙЦИ СА ИЗ ТРЕПАНИ АМА....ДАЛИ Е ТАКА ДА ПИТАТ НА ЖЕНСКИЯ ПАЗАР ,....СИГУРНО СА ПО ДОСТОВЕРНИ

    10:15 16.11.2025

