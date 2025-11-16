The Telegraph: Севернокорейски войски помагат на руската армия да разчисти мини от бойното поле ВИДЕО

Севернокорейски войски са изпратени в Украйна, за да помогнат на руската армия да разчисти мини от бойното поле. Дмитрий Песков, говорител на Кремъл, заяви, че Русия е "благодарна на нашите приятели“ в Северна Корея "за тяхната безкористна, героична помощ“, припомня The Telegraph.



В рамките на пакт за взаимна отбрана между двете страни, миналата година Северна Корея изпрати около 14 000 войници да се сражават рамо до рамо с Русия в Курск, като според южнокорейски, украински и западни източници над 6000 от тях са загинали.



Сега значителната роля на Северна Корея в операциите по разминиране на Русия подчертава желанието и на двете страни да развиват по-нататък военните си връзки, които, според изявлението на севернокорейския лидер Ким Чен Ун от миналия месец, ще "продължат без прекъсване“.



"Те са страхотни момчета, учат бързо, слушат внимателно и си водят бележки“, заявява руски командир с позивна "Велес“.



Руското министерство на отбраната публикува видеоклипове, на които се вижда как на севернокорейските войници се показват различни видове мини и оборудване за откриване на мини, как участват в тренировъчни учения и как пеят патриотични песни.



Районът, в който севернокорейските войници в момента работят по разминирането, се намира в Курска област, точно на границата с Украйна и малко северно от украинския град Харков – същият район, в който бяха разположени войниците на КНДР.



В Курск се проведоха едни от най-ожесточените сражения между Русия и Украйна, включително изстрелването за първи път от украински войници на британски крилати ракети Storm Shadow към руска територия, тъй като преди това Великобритания разреши тяхното използване само на украинска територия поради опасения от по-широка ескалация.



Украинските сили започнаха масирана атака срещу Курск през август 2024 г., което доведе до една от най-големите им победи на бойното поле от началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г. Русия изпрати резервни войски, а около 200 000 цивилни бяха принудени да напуснат домовете си.



Украинската армия успя да задържи значителна част от територията в продължение на месеци, но в крайна сметка Русия взе превес с помощта на севернокорейски войски, разположени през октомври 2024 г.



Руските медии съобщиха, че украинските сили са оставили след себе си "невиждана досега гъстота“ на противотанкови и противопехотни мини, което означава, че някои райони остават твърде опасни за цивилните да се върнат по домовете си.



Украинското военно разузнаване също отбеляза, че Северна Корея е започнала местно производство на малки дронове с къс обсег и изглед от първо лице, както и на по-големи дронове за атака на бойното поле със среден обсег.



"Те се учат, изучават опита си (в тази война), за да разширят производството на собствена територия“, заявява генерал-майор Вадим Скибицки, заместник-началник на украинското военно разузнаване, в интервю за Reuters.



Северна Корея също е изпратила милиони артилерийски снаряди в Русия, въпреки че част от доставките са били толкова стари, че е трябвало да бъдат модернизирани в руски заводи, преди да бъдат използвани на бойното поле, отбелязва Скибицки.



Той изчислява, че от 2023 г. насам Северна Корея е изпратила общо 6,5 милиона артилерийски снаряда в Русия – подкрепа, която позволи на Пхенян да заздрави връзките си с Москва – въпреки че броят на пратките започна да намалява, тъй като запасите на Русия се изчерпват.



Северна Корея призна участието си в Украйна, но не предостави подробности за ролята си и не потвърди точния брой на жертвите.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 3 Оценка 3 от 2 гласа.