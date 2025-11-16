Марджъри Тейлър Грийн обвини Тръмп, че е изложил живота ѝ на опасност

Марджъри Тейлър Грийн, която е член на Камарата на представителите в САЩ от Републиканската партия и лице на радикалната десница, обвини президента Доналд Тръмп, че е изложил живота ѝ на опасност, като заяви, че неговите критики в интернет са предизвикали вълна от заплахи срещу нея, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Грийн, която бе дългогодишна привърженичка на Тръмп, напоследък започна да заема позиции, противоречащи на тези на президента.

Тя заяви, че частни охранителни компании са се свързали с нея, за да я предупредят, че е изложена на опасност.

"Агресивната реторика, насочена срещу мен, в миналото е водела до смъртни заплахи и множество осъдителни присъди за мъже, които са били радикализирани от същи туп реторика, насочена срещу мен в момента", написа в платформата "Екс" Грийн, член на долната камара на Конгреса на САЩ от щата Джорджия. "Този път от президента на САЩ", подчерта тя.

Тръмп развали отношенията си с Грийн в петък с публикация в социалната си мрежа "Трут соушъл", в който я нарече "Маги Лудата" и "крещяща лунатичка", която само се оплаква, че той не отговаря на обажданията ѝ. Той продължи критиките си към нея и вчера с още две публикации в социалната мрежа, като я нарече "конгресмен в лека категория", "предателка" и "позор" за Републиканската партия.

В първия си отговор, публикуван в петък, Грийн обвини Тръмп, че лъже за нея и се опитва да сплаши други републиканци преди гласуването в Камарата на представителите следващата седмица за разкриването на секретни документи, свързани с покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, който бе близък приятел с Тръмп през 90-те години и в началото на новия век.

В днешната си публикация Грийн написа, че сега има "малко разбиране" за страха и натиска, които са изпитвали жертвите на Епстийн. "Като републиканец, който гласува винаги гласува за законопроектите и програмата на президента Тръмп, неговата агресия срещу мен, която подхранва и отровната природа на неговите радикални интернет тролове (много от които платени), е напълно шокираща за всички", написа тя.

Белият дом не отговори веднага на запитването за коментар във връзка със случая.

В сряда Грийн беше една от само четирима републиканци в Камарата на представителите, които се присъединиха към демократите в подписването на петиция за налагане на гласуване за разкриване на пълните досиета на Министерството на правосъдието, свързани с Епстийн.

Тръмп обвини демократите, че са разпалили обществените вълнения около случая с Епстийн, който почина в затвора през 2019 г., обвинявайки ги в измама.

В публикацията си в "Трут соушъл" той намекна, че консервативните избиратели в окръга на Грийн може да обмислят да издигнат кандидат за първичните избори и че той ще подкрепи подходящия кандидат срещу нея на частичните избори през следващата година.

Реакциите от страна на поддръжниците на Тръмп не са необичайни. Десните влиятелни лица и консервативните медийни личности са се превърнали в мощна сила в онлайн пространството, която разпространява неверни твърдения и се опитва да дискредитира съперниците на американския президент.