Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп оттегли подкрепата си от емблематична своя съюзничка

Тръмп оттегли подкрепата си от емблематична своя съюзничка

15 Ноември, 2025 08:55 475 2

  • доналд тръмп-
  • марджъри тейлър грийн-
  • сащ

Тя открито критикува икономическата му политика, както и начина, по който подхожда към много деликатния случай "Епстийн"

Тръмп оттегли подкрепата си от емблематична своя съюзничка - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп публично развали отношенията си с емблематичната си съюзничка и лице на радикалната десница Марджъри Тейлър Грийн в момент, когато неговото движение МАГА (MAGA - Make America Great Again, "Да направим Америка отново велика") преживява сътресения, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Оттеглям подкрепата си за конгресменката Марджъри Тейлър Грийн", написа той в социалната си мрежа "Трут Соушъл" и добави: "Маги "Лудата" само СЕ ОПЛАКВА, ОПЛАКВА, ОПЛАКВА", по адрес на законодателката от щата Джорджия, която открито критикува икономическата му политика, както и начина, по който подхожда към много деликатния случай "Епстийн".

На този фон американският президент Доналд Тръмп заяви днес пред журналисти, че вероятно ще внесе съдебен иск за между 1 и 5 млрд. долара срещу Би Би Си следващата седмица в САЩ заради монтаж на негова реч от 6 януари 2021 г. - денят, в който привържениците му щурмуваха Капитолия, предаде Ройтерс.

Адвокатите на Тръмп първоначално дадоха краен срок до вчера на Би Би Си да оттегли документалния си филм или да ѝ бъде предявен иск от "не по-малко" от 1 млрд. долара. Те също така настояха Би Би Си да поднесе извинения и да предостави компенсация на Тръмп за, по думите им, "значителни репутационни и финансови вреди".

Би Би Си, която призна, че монтажът на речта на Тръмп е бил плод на "грешна преценка", изпрати в четвъртък лично извинение на американския президент, но заяви, че той няма правно основание да съди медията.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    2 0 Отговор
    Хахаха...... мисля че няколко пъти се е опитал да я подкрепи, но все му е бил мек! И сега прилага подлярския мъжки номер на неможачите - Аа , кой па иска да ги аве тия грозници бе...

    09:00 15.11.2025

  • 2 Факт

    1 1 Отговор
    Да, ама не!

    09:00 15.11.2025