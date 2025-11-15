Тръмп оттегли подкрепата си от емблематична своя съюзничка

Американският президент Доналд Тръмп публично развали отношенията си с емблематичната си съюзничка и лице на радикалната десница Марджъри Тейлър Грийн в момент, когато неговото движение МАГА (MAGA - Make America Great Again, "Да направим Америка отново велика") преживява сътресения, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Оттеглям подкрепата си за конгресменката Марджъри Тейлър Грийн", написа той в социалната си мрежа "Трут Соушъл" и добави: "Маги "Лудата" само СЕ ОПЛАКВА, ОПЛАКВА, ОПЛАКВА", по адрес на законодателката от щата Джорджия, която открито критикува икономическата му политика, както и начина, по който подхожда към много деликатния случай "Епстийн".

На този фон американският президент Доналд Тръмп заяви днес пред журналисти, че вероятно ще внесе съдебен иск за между 1 и 5 млрд. долара срещу Би Би Си следващата седмица в САЩ заради монтаж на негова реч от 6 януари 2021 г. - денят, в който привържениците му щурмуваха Капитолия, предаде Ройтерс.

Адвокатите на Тръмп първоначално дадоха краен срок до вчера на Би Би Си да оттегли документалния си филм или да ѝ бъде предявен иск от "не по-малко" от 1 млрд. долара. Те също така настояха Би Би Си да поднесе извинения и да предостави компенсация на Тръмп за, по думите им, "значителни репутационни и финансови вреди".

Би Би Си, която призна, че монтажът на речта на Тръмп е бил плод на "грешна преценка", изпрати в четвъртък лично извинение на американския президент, но заяви, че той няма правно основание да съди медията.