Bloomberg: Санкциите срещу Роснефт и Лукойл вдигнаха цената на дизеловото гориво в САЩ

17 Ноември, 2025 04:19, обновена 17 Ноември, 2025 04:25 448 2

Според агенцията маржовете в Съединените щати, Европа и Азия са на най-високите си нива поне от 2018 г.

Bloomberg: Санкциите срещу Роснефт и Лукойл вдигнаха цената на дизеловото гориво в САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ограниченията на САЩ, засягащи дейността на Роснефт и Лукойл, доведоха до повишаване на средната цена на дизеловото гориво в САЩ, съобщи Bloomberg на 15 ноември.

„Настоящото увеличение на маржовете на рафиниране се дължи, поне отчасти, на несигурността около предстоящите санкции на САЩ срещу Роснефт и Лукойл, както и на ограниченията на ЕС върху руски продукти от януари“, цитира агенцията Ребека Бабин, старши трейдър на енергия в CIBC Private Wealth Group.

Според Bloomberg маржовете в САЩ, Европа и Азия са на най-високите си нива поне от 2018 г. Източникът подчертава, че всякакви сериозни прекъсвания на този износ биха могли да бъдат шок за световния пазар на горива.

Преди това Министерството на финансите на САЩ удължи лицензите, разрешаващи определени транзакции с Лукойл, включващи чуждестранните му активи, от 21 ноември до 13 декември, въпреки санкциите, наложени от Вашингтон.

През октомври Съветът на ЕС одобри поетапна забрана за всички покупки на руски газ, считано от 1 януари 2028 г. Решението се отнася както за газопроводния, така и за втечнения природен газ. Новите договори за газ ще бъдат забранени от 1 януари 2026 г., краткосрочните договори трябва да бъдат изпълнени до 17 юни 2026 г., а дългосрочните договори могат да продължат до 1 януари 2028 г.

Европейският парламент настоява за още по-строга забрана, като изисква спиране на всички доставки на руски газ за страните от ЕС, считано от 1 януари 2027 г.

Европейският комисар по енергетиката Дан Йоргенсен съобщи, че Европейската комисия също продължава да работи по план за пълна забрана на покупките на петрол и ядрено гориво от Русия.


САЩ
  • 1 Въпpoса e

    4 1 Отговор
    Дaли нaшитe coрocоиди ги мaнипyлиpa Гaля от пoсoлcтвoтo, дaли пpиpoдата ли ги е мaнипyлиpaлa или пpocто са майцeпpoдaжници?! И oтгoвopa e яceн. Няма пo-гoлeми бoклyци oт тяx.

    04:28 17.11.2025

  • 2 Някой

    0 0 Отговор
    Нищо. Сега могат да измислят ракети на газ и петрол.

    04:58 17.11.2025