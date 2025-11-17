Комунистката Янет Хара води на президентските избори в Чили, отива на балотаж с крайнодесния Хосе Антонио Каст

Кандидатът на лявоцентристкото правителство на Чили, комунистката Янет Хара, и крайнодесният ветеран в политиката Хосе Антонио Каст ще се съревновават за президентския пост на балотаж следващия месец, след като никой от кандидатите не успя да спечели снощните избори с достатъчно голяма преднина, предаде Асошиейтед Прес, като се позова на правителството на страната.
При преброени почти 80% от гласовете, президент на Чили Габриел Борич обяви, че Хара и Каст ще бъдат кандидатите, които ще се състезават на втория тур на изборите, насрочен за 14 декември.
„Вярвам, че диалогът, уважението и любовта към Чили ще надделеят над всякакви различия“, заяви Борич, след като поздрави двамата съперници.
Хара печели малко над 26% от валидните гласове – далеч от прага от 50%, необходим за победа в първия тур.
„Искам да прегърна топло всички, които гласуваха за мен“, заяви Хара, след като научи резултатите. „Това е велика страна“, добави тя.
Каст остана на второ място, като спечели малко над 24% от гласовете, което подчертава силата на неговата платформа за твърда борба с престъпността в отговор на широко разпространеното недоволство от нарастващата несигурност и нелегалната имиграция.
Това може да отвори пътя за завой надясно в Чили - най-големият производител на мед в света и една от най-проспериращите и стабилни страни в региона, отбелязва АП.
Това бяха първите президентски избори в Чили, откакто гласуването бе направено задължително след години на катастрофално ниска избирателна активност.
Въпреки че 51-годишната Хара, която бивш министър на труда в правителството, спечели първото място, 59-годишният Каст вероятно ще получи подкрепа на втория тур от значителна част от избирателите, гласували за някой от отпадналите десни кандидати.
1 Изглежда има
Коментиран от #2
05:04 17.11.2025
2 Жоро
До коментар #1 от "Изглежда има":Явно не си разгадал резултата.Десницата печели лесно на балотажа!
Коментиран от #3, #15
05:13 17.11.2025
3 Не съм Нострадамус, а и
До коментар #2 от "Жоро":Нострадамус е грешил, да не говорим за социологическите агенции...
05:20 17.11.2025
4 Данко Харсъзина
05:23 17.11.2025
5 гери
Коментиран от #16
05:25 17.11.2025
6 Жоро
05:41 17.11.2025
7 Данко Харсъзина
05:43 17.11.2025
8 Тая Хара е добра
05:46 17.11.2025
9 Данко Харсъзина
05:49 17.11.2025
10 гост
Коментиран от #14
05:50 17.11.2025
11 Пиночет
05:50 17.11.2025
13 Данко Харсъзина
06:06 17.11.2025
14 Данко Харсъзина
До коментар #10 от "гост":Пустинята Атакама и пампаси. Красота та няма що.
06:09 17.11.2025
16 РЕАЛИСТ
До коментар #5 от "гери":Интересно, що евроантлантиците имате толкова ниска политическа култура. Путин е лидер на " Единна Русия" , която е дясна политическа партия. Западът толкова ги е страх от него, че подпомогнаха комунистите, за да се опитат , да го преборят на изборите. Ако Русия беше избрала китайският път, с водеща роля на комунистическата партия и никакви глупави " демократични" избори, щеше да цъфти, като Китай.
06:41 17.11.2025
17 Победата
06:45 17.11.2025
18 Ако НЕ искат
06:46 17.11.2025