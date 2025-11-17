Новини
Комунистката Янет Хара води на президентските избори в Чили, отива на балотаж с крайнодесния Хосе Антонио Каст

17 Ноември, 2025 05:37, обновена 17 Ноември, 2025 05:37 1 329 18

Такава е тенденцията при обработени 80% от бюлетините

Янет Хара, Снимка: YouTube
БТА БТА

Кандидатът на лявоцентристкото правителство на Чили, комунистката Янет Хара, и крайнодесният ветеран в политиката Хосе Антонио Каст ще се съревновават за президентския пост на балотаж следващия месец, след като никой от кандидатите не успя да спечели снощните избори с достатъчно голяма преднина, предаде Асошиейтед Прес, като се позова на правителството на страната.

При преброени почти 80% от гласовете, президент на Чили Габриел Борич обяви, че Хара и Каст ще бъдат кандидатите, които ще се състезават на втория тур на изборите, насрочен за 14 декември.

„Вярвам, че диалогът, уважението и любовта към Чили ще надделеят над всякакви различия“, заяви Борич, след като поздрави двамата съперници.

Хара печели малко над 26% от валидните гласове – далеч от прага от 50%, необходим за победа в първия тур.

„Искам да прегърна топло всички, които гласуваха за мен“, заяви Хара, след като научи резултатите. „Това е велика страна“, добави тя.

Каст остана на второ място, като спечели малко над 24% от гласовете, което подчертава силата на неговата платформа за твърда борба с престъпността в отговор на широко разпространеното недоволство от нарастващата несигурност и нелегалната имиграция.

Това може да отвори пътя за завой надясно в Чили - най-големият производител на мед в света и една от най-проспериращите и стабилни страни в региона, отбелязва АП.

Това бяха първите президентски избори в Чили, откакто гласуването бе направено задължително след години на катастрофално ниска избирателна активност.

Въпреки че 51-годишната Хара, която бивш министър на труда в правителството, спечели първото място, 59-годишният Каст вероятно ще получи подкрепа на втория тур от значителна част от избирателите, гласували за някой от отпадналите десни кандидати.


  • 1 Изглежда има

    7 2 Отговор
    Някаква вселенска справедливост. Измъчваха и убиха Виктор Хара, сега в Чили отново тържествува фамилията Хара. Дали не му е внучка или е преродената му душа?

    Коментиран от #2

    05:04 17.11.2025

  • 2 Жоро

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Изглежда има":

    Явно не си разгадал резултата.Десницата печели лесно на балотажа!

    Коментиран от #3, #15

    05:13 17.11.2025

  • 3 Не съм Нострадамус, а и

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Жоро":

    Нострадамус е грешил, да не говорим за социологическите агенции...

    05:20 17.11.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    5 1 Отговор
    И Салвадор Алиеде беше коунист. Но свърши злополучно. Познавах синът на Луис Корваланн. Учеше в България.

    05:23 17.11.2025

  • 5 гери

    3 5 Отговор
    комунизЪма ако беше добре,то другаря Путин отдавна да управлява комунистическа (социалистическа) Русия. Но уви, другаря Путин от десетилетия е начело на капиталистическа Русия

    Коментиран от #16

    05:25 17.11.2025

  • 6 Жоро

    1 4 Отговор
    Крайния резултат е 26% за комунистката,24% за десния кандидат.Като се съберат процентите "десни срещу леви" процентите са 60% срещу 40% в полза за дясната коалиция.

    05:41 17.11.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    11 1 Отговор
    Комунизма е добра идея, но човешката природа е такава, че на практика прави тази идея неосъществима. Утопия.

    05:43 17.11.2025

  • 8 Тая Хара е добра

    3 4 Отговор
    Да я по бараш. А това, че е комунистка, не ми пречи.

    05:46 17.11.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    6 1 Отговор
    На времето Алиенде национализира фермите на едрите земевладелци и ги даде за управление на бедняците. За месец изклха добитъка, ядоха и пиха на корем и Чили щеше да умре от глад. После дойде Пиночет, напълни стадионите с тези дето ядоха и пиха, и ги разстреля.

    05:49 17.11.2025

  • 10 гост

    4 1 Отговор
    Чили е много красива страна

    Коментиран от #14

    05:50 17.11.2025

  • 11 Пиночет

    2 3 Отговор
    В Чили комунистите ги водим на разходка до стадиона.

    05:50 17.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор
    Алиенде направи голяма глупост, че национализира ITT. И ITT финансираха преврата, а ЦРУ го осъществи. После Пиночет напълни стадионите и филмът наречен комунизъм свърши. При Ортега в Никарагуа не беше така драстично. Пипаше по внимателно.

    06:06 17.11.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    0 3 Отговор

    До коментар #10 от "гост":

    Пустинята Атакама и пампаси. Красота та няма що.

    06:09 17.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "гери":

    Интересно, що евроантлантиците имате толкова ниска политическа култура. Путин е лидер на " Единна Русия" , която е дясна политическа партия. Западът толкова ги е страх от него, че подпомогнаха комунистите, за да се опитат , да го преборят на изборите. Ако Русия беше избрала китайският път, с водеща роля на комунистическата партия и никакви глупави " демократични" избори, щеше да цъфти, като Китай.

    06:41 17.11.2025

  • 17 Победата

    0 0 Отговор
    пирова

    06:45 17.11.2025

  • 18 Ако НЕ искат

    1 1 Отговор
    Да си скапат държавата не трябва комунист да управлява страната им.

    06:46 17.11.2025