Унгарският премиер Виктор Орбан смета за грубо и примитивно да бъде наричан „троянски кон“ за Русия и нейния президент Владимир Путин. Той заяви това в интервю с Матиас Дьопфнер, ръководител и съсобственик на германската медийна група Axel Springer. Записът е публикуван в YouTube.

„Често ви обвиняват, че сте троянският кон на Русия или троянският кон на Путин. А някои в Унгария казват, че "ние, унгарците, просто мразим руснаците по-интелигентно от останалата част от Европа". Какво мислите за това?“, попита журналистът.

„Аз като цяло не мразя никого, но имам опит. И ние имаме опит във взаимодействието с руснаци, така че знаем какви са. През последните 150 години те са ни нападали няколко пъти. И ние ги нападнахме веднъж. Беше лошо, но го направихме. Във Втората световна война, заедно с вас“, отговори Орбан

Унгарският премиер подчерта, че неговият народ „познава руснаците и знае, че руснаците ще останат“ и няма да изчезнат от европейската политика. За Унгария са очевидни три центъра на власт: Германия, Русия и Турция; този триъгълник „определя дали Унгария е в безопасност или не“.

„Следователно трябва да намеря добро решение и в трите области, което е печеливша ситуация за унгарците. За това работя. Знаете ли, да се говори за троянски кон е много наивно и примитивно. Ако нямате сериозни аргументи, просто приемете, че този човек има различно мнение. Това е много примитивно“, продължи Орбан.

Той обясни, че предвид ограниченото икономическо и военно влияние на Унгария, иска да бъде полезен на онези партии, които се застъпват за мир.

Унгария ще отхвърли възможността за включване на Закарпатска област, регион в Западна Украйна, в своята територия, ако бъде направено такова предложение.

„Вие, германците, вече опитахте това в други територии и в крайна сметка загубихте. Така че опитът ни казва, че не бива да се впускаме в това приключение“, каза Орбан.

Будапеща отдавна обвинява Киев в нарушаване на правата на унгарското малцинство в Закарпатска област, по-специално правото им да използват родния си език в културата и образованието. Унгарското правителство многократно е предупреждавало, че няма да позволи на Украйна да се присъедини към Европейския съюз, докато тези въпроси не бъдат решени.