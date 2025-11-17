Орбан пред германски журналист: Не съм троянски кон на Путин. Вече нападахме Русия заедно с вас, това не свърши добре

Унгарският премиер Виктор Орбан смета за грубо и примитивно да бъде наричан „троянски кон“ за Русия и нейния президент Владимир Путин. Той заяви това в интервю с Матиас Дьопфнер, ръководител и съсобственик на германската медийна група Axel Springer. Записът е публикуван в YouTube.
„Често ви обвиняват, че сте троянският кон на Русия или троянският кон на Путин. А някои в Унгария казват, че "ние, унгарците, просто мразим руснаците по-интелигентно от останалата част от Европа". Какво мислите за това?“, попита журналистът.
„Аз като цяло не мразя никого, но имам опит. И ние имаме опит във взаимодействието с руснаци, така че знаем какви са. През последните 150 години те са ни нападали няколко пъти. И ние ги нападнахме веднъж. Беше лошо, но го направихме. Във Втората световна война, заедно с вас“, отговори Орбан
Унгарският премиер подчерта, че неговият народ „познава руснаците и знае, че руснаците ще останат“ и няма да изчезнат от европейската политика. За Унгария са очевидни три центъра на власт: Германия, Русия и Турция; този триъгълник „определя дали Унгария е в безопасност или не“.
„Следователно трябва да намеря добро решение и в трите области, което е печеливша ситуация за унгарците. За това работя. Знаете ли, да се говори за троянски кон е много наивно и примитивно. Ако нямате сериозни аргументи, просто приемете, че този човек има различно мнение. Това е много примитивно“, продължи Орбан.
Той обясни, че предвид ограниченото икономическо и военно влияние на Унгария, иска да бъде полезен на онези партии, които се застъпват за мир.
Унгария ще отхвърли възможността за включване на Закарпатска област, регион в Западна Украйна, в своята територия, ако бъде направено такова предложение.
„Вие, германците, вече опитахте това в други територии и в крайна сметка загубихте. Така че опитът ни казва, че не бива да се впускаме в това приключение“, каза Орбан.
Будапеща отдавна обвинява Киев в нарушаване на правата на унгарското малцинство в Закарпатска област, по-специално правото им да използват родния си език в културата и образованието. Унгарското правителство многократно е предупреждавало, че няма да позволи на Украйна да се присъедини към Европейския съюз, докато тези въпроси не бъдат решени.
1 Шопо
Коментиран от #6, #13
06:46 17.11.2025
2 Смеееех
06:47 17.11.2025
3 Добро утро!
06:49 17.11.2025
6 Геро
До коментар #1 от "Шопо":Нали знаеш,че мнението на утайка като теб няма никакво значение?
Коментиран от #8, #17
06:51 17.11.2025
8 Значи
До коментар #6 от "Геро":можеше да ни спестиш да се лееш. 😄
06:51 17.11.2025
12 Шопо
До коментар #10 от "Оди у Русиа":В ЕС Референдумите са забранени.
Затова Швейцария не е в ЕС.
06:55 17.11.2025
13 Град Козлодуй
До коментар #1 от "Шопо":Руска територия.
06:56 17.11.2025
14 Легай бе пумияр!
До коментар #11 от "Що да не ходи бе тъпейке":Тази нощ си без надник.
Коментиран от #15
06:57 17.11.2025
15 Е лягай
До коментар #14 от "Легай бе пумияр!":Ко лазиш жално и тъпо със сополивото носле и показваш падението на запада да наема трьол от циганско гето. 😄
06:59 17.11.2025
16 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Краварски денги нет и не будет !
07:03 17.11.2025
17 Шопо
До коментар #6 от "Геро":Единствения начин интересите на унгарците в Закарпатска област да бъдат защитени е Референдум.
Нека хората сами решат къде искат да живеят.
07:08 17.11.2025
18 Данко Харсъзина
07:11 17.11.2025
19 Факт
07:11 17.11.2025