Орбан пред германски журналист: Не съм троянски кон на Путин. Вече нападахме Русия заедно с вас, това не свърши добре
  Тема: Украйна

17 Ноември, 2025 06:39, обновена 17 Ноември, 2025 07:01 963 19

  • орбан-
  • закарпатието-
  • украйна-
  • унгария

Унгария няма намерение да включва Закарпатието на Украйна в своята територия, заяви унгарският премиер

Орбан пред германски журналист: Не съм троянски кон на Путин. Вече нападахме Русия заедно с вас, това не свърши добре - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Унгарският премиер Виктор Орбан смета за грубо и примитивно да бъде наричан „троянски кон“ за Русия и нейния президент Владимир Путин. Той заяви това в интервю с Матиас Дьопфнер, ръководител и съсобственик на германската медийна група Axel Springer. Записът е публикуван в YouTube.

„Често ви обвиняват, че сте троянският кон на Русия или троянският кон на Путин. А някои в Унгария казват, че "ние, унгарците, просто мразим руснаците по-интелигентно от останалата част от Европа". Какво мислите за това?“, попита журналистът.

Още новини от Украйна

„Аз като цяло не мразя никого, но имам опит. И ние имаме опит във взаимодействието с руснаци, така че знаем какви са. През последните 150 години те са ни нападали няколко пъти. И ние ги нападнахме веднъж. Беше лошо, но го направихме. Във Втората световна война, заедно с вас“, отговори Орбан

Унгарският премиер подчерта, че неговият народ „познава руснаците и знае, че руснаците ще останат“ и няма да изчезнат от европейската политика. За Унгария са очевидни три центъра на власт: Германия, Русия и Турция; този триъгълник „определя дали Унгария е в безопасност или не“.

„Следователно трябва да намеря добро решение и в трите области, което е печеливша ситуация за унгарците. За това работя. Знаете ли, да се говори за троянски кон е много наивно и примитивно. Ако нямате сериозни аргументи, просто приемете, че този човек има различно мнение. Това е много примитивно“, продължи Орбан.

Той обясни, че предвид ограниченото икономическо и военно влияние на Унгария, иска да бъде полезен на онези партии, които се застъпват за мир.

Унгария ще отхвърли възможността за включване на Закарпатска област, регион в Западна Украйна, в своята територия, ако бъде направено такова предложение.

„Вие, германците, вече опитахте това в други територии и в крайна сметка загубихте. Така че опитът ни казва, че не бива да се впускаме в това приключение“, каза Орбан.

Будапеща отдавна обвинява Киев в нарушаване на правата на унгарското малцинство в Закарпатска област, по-специално правото им да използват родния си език в културата и образованието. Унгарското правителство многократно е предупреждавало, че няма да позволи на Украйна да се присъедини към Европейския съюз, докато тези въпроси не бъдат решени.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    10 5 Отговор
    Украйна не е държава а територия.

    Коментиран от #6, #13

    06:46 17.11.2025

  • 2 Смеееех

    2 10 Отговор
    Орбан лае като пинчер.

    06:47 17.11.2025

  • 3 Добро утро!

    3 10 Отговор
    Другари комунисти,Артилеристи Механици,болшевики и други подобни иzмети, где МОЧАТА?

    06:49 17.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Геро

    3 11 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Нали знаеш,че мнението на утайка като теб няма никакво значение?

    Коментиран от #8, #17

    06:51 17.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Значи

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "Геро":

    можеше да ни спестиш да се лееш. 😄

    06:51 17.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Шопо

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Оди у Русиа":

    В ЕС Референдумите са забранени.
    Затова Швейцария не е в ЕС.

    06:55 17.11.2025

  • 13 Град Козлодуй

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Руска територия.

    06:56 17.11.2025

  • 14 Легай бе пумияр!

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Що да не ходи бе тъпейке":

    Тази нощ си без надник.

    Коментиран от #15

    06:57 17.11.2025

  • 15 Е лягай

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Легай бе пумияр!":

    Ко лазиш жално и тъпо със сополивото носле и показваш падението на запада да наема трьол от циганско гето. 😄

    06:59 17.11.2025

  • 16 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 1 Отговор
    От ден на ден Маман Галка пуска все по-малко гладен БГкорморан на линия.

    Краварски денги нет и не будет !

    07:03 17.11.2025

  • 17 Шопо

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Геро":

    Единствения начин интересите на унгарците в Закарпатска област да бъдат защитени е Референдум.
    Нека хората сами решат къде искат да живеят.

    07:08 17.11.2025

  • 18 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Хорти е бил един от най верните съюзници на Хитлер. И половин Унгария улете в Украйна, Полша, Румъния и Югославия. Парен каша духа.

    07:11 17.11.2025

  • 19 Факт

    0 0 Отговор
    Даже една от войните я започна Австро-Унгария, което пък също не свърши добре!

    07:11 17.11.2025

