ISW: Руските сили се опитват да обкръжат Покровск, има данни за продължаващи екзекуции на украински военни

Руските сили се опитват да завършат обкръжението на украинските сили в Покровск и Мирноград.
Неотдавнашните опити на руските сили да проникнат в украинските линии северно от Покровск показват, че руските сили дават приоритет на усилията за завършване на обкръжението, целящи физически да прекъснат украинските сухопътни комуникационни линии северно от Покровск, които снабдяват силите в Покровск и Мирноград (източно от Покровск).
Тази оценка променя предишното наблюдение на ISW, че руските сили очевидно са се фокусирали върху превземането на град Покровск, а не върху завършването на обкръжението. Това пишат от Института за изследване на войната (ISW), предаде News.bg.
Геолокиран видеозапис, публикуван на 16 ноември, показва, че руските сили наскоро са провели инфилтрационна мисия с размерите на приблизително огнева група северно от Покровск.
Руски блогър твърди, че руските сили са провели инфилтрационната мисия на север от самия Покровск.
ISW оценява, че украинските сили са убили или ранили участващите руски сили. Следователно не е ясно дали руските сили запазват позиции в този район. Говорител на украинска бригада, действаща в посока Покровск, съобщи на 16 ноември, че руските сили са се върнали към провеждане на инфилтрации в Покровск с малки пехотни групи, вместо механизирани атаки, вероятно в отговор на провала на подобни атаки.
Украински военнослужещ, действащ в съседния тактически район Константиновка-Дружковка, заяви пред CNN на 16 ноември, че размерът на руските групи наскоро е намалял - от седем до максимум трима военнослужещи.
Неуспехът на механизираните атаки да доведат бързо голям брой руски сили в града и скъпоструващият характер на натрупването на войски чрез инфилтрация може да ограничи способността на руските сили да подсилват войските в Покровск, забавяйки превземането на града от руските сили.
Мъгливите условия възпрепятстват операциите и на двете страни и двете страни са разработили подходи за смекчаване на последиците от тях. Руски блогър призна, че мъгливите метеорологични условия са в неравностойно положение както за руските, така и за украинските сили.
Блогърът отбеляза, че украинските сили са в състояние да излязат от Покровск под прикритието на мъглата и че мъгливите условия възпрепятстват руските операции с дронове - вероятно улеснявайки продължаващата украинска логистика към Покровск и Мирноград.
Украинска механизирана бригада, действаща в съседния тактически район Константиновка-Дружковка, съобщи, че украинските сили са използвали безпилотни наземни превозни средства (БНП), за да открият руска механизирана атака към Русин Яр (южно от Дружковка), която е използвала мъгливите условия.
Ситуацията в посока Гуляйполе остава много сериозна, тъй като руските сили продължават да напредват и поддържат засилени настъпателни операции. Руските сили се опитват да изолират Гуляйполе от североизток, вероятно за да подкрепят руските усилия за превземане на града от изток.
Руски блогъри твърдят, че украинските сили са контраатакували от западната част на Купянск и че украински диверсионни и разузнавателни групи проникват в града.
Началникът на Генералния щаб на Русия, армейски генерал Валери Герасимов, заяви на 30 август, че руските сили са превзели приблизително 50 процента от Купянск, а на 26 октомври, че руските сили са обградили 18 украински батальона в Купянск.
ISW оцени, че и двете твърдения са преувеличение на руските постижения в Купянск. Докладът на Обединената оперативна група предполага, че украинските сили са в процес на успешно отблъскване на руските усилия за завземане на селище в такъв мащаб за първи път през последните години.
Кремъл използва интервю с бившия депутат от Върховната рада на Украйна, свързан с Кремъл, Виктор Медведчук, за да повтори целта на Русия да вземе цяла Украйна, вероятно под контрола на самия Медведчук. Изявленията на Медведчук са в съответствие с оценките на ISW, че Русия се стреми да абсорбира цяла Украйна, и с изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Путин "иска всичко".
Медведчук - близък личен съюзник на Путин, когото Путин първоначално искаше да постави на мястото на украинския президент Володимир Зеленски след пълномащабното нахлуване на Русия, заяви в интервю, публикувано от кремълската агенция ТАСС на 15 ноември, че вярва, че Украйна няма да "оцелее като държава" в бъдеще.
Медведчук заяви, че смята обединението на Украйна с Русия за стратегическа цел и нарече запазването на независима Украйна заплаха за Русия, твърдейки, че независима Украйна неизбежно ще се превърне в трамплин за "колективния Запад". Изявленията на Медведчук предполагат, че не се вижда като бъдещ президент на независима Украйна, а просто като лидер на своята организация "Друга Украйна".
На 16 ноември украинската прокуратура на Запорожка област съобщи, че е започнала разследване на екзекуцията на трима украински военнопленници от руските сили на 14 ноември в посока Гуляйполе.
Източник, свързан с украинското военно разузнаване, публикува на 15 ноември кадри, показващи как руски сили убиват двама предали се украински военнопленници, източно от Гуляйполе.
Върнал се украински цивилен, когото руските окупационни власти задържаха в окупираната Донецка област през 2020 г., заяви пред украинския вестник "Суспилне", че руските окупационни власти са го измъчвали брутално.
ISW продължава да смята, че руското военно командване одобрява и понякога нарежда военни престъпления на бойното поле и че Русия измъчва и малтретира украински цивилни военнопленници.
1 След това ще бъден демонтиран и режима в
Коментиран от #22
09:24 17.11.2025
2 Правилно е
09:25 17.11.2025
6 ФАКТ
09:25 17.11.2025
7 Казах вече
Коментиран от #111
09:26 17.11.2025
10 Pyccкий Карлик
Покровск е на 50км от руската граница, Купянск на 7км.
Млечния път на 200 000 млн светлинни години.
Успех 😄👍
Коментиран от #16, #89, #102
09:27 17.11.2025
11 Гост
До коментар #4 от "Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT":Война.... гадна работа.
09:27 17.11.2025
12 ами
09:27 17.11.2025
13 бяха предупредени многократно
09:28 17.11.2025
14 Слуга на блатото
Коментиран от #92
09:28 17.11.2025
15 Покровск е руски
09:28 17.11.2025
17 Твърде лично
18 Pyccкий Карлик
До коментар #8 от "Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT":"...Над 1 700 000 убити и изчезнали...."
И что, да не са ти роднини ?
09:29 17.11.2025
19 То си е написано
09:31 17.11.2025
09:33 17.11.2025
21 От "Коалицията на желаещите"
09:33 17.11.2025
22 Ехаааа
До коментар #1 от "След това ще бъден демонтиран и режима в":Отдавна комунягите трябваше да ви изтрепят до крак! Гадно племе сте! Без вас света ще е мир и рай! Зверове с глави на хора и мозък на пиле.
23 604
Коментиран от #24
09:34 17.11.2025
24 Pyccкий Карлик
До коментар #23 от "604":Покровск основно е обграден от Червени линии и карандаши ))
09:37 17.11.2025
09:38 17.11.2025
26 стоян георгиев
09:38 17.11.2025
27 Хи хи хи
Чей покровск , пардоне моа
Красноармейск ???!
09:39 17.11.2025
28 Тиква
Коментиран от #35
09:39 17.11.2025
29 Хм...
Толкова ли е трудно да се запомни?
Коментиран от #36
09:39 17.11.2025
31 Факти
До коментар #16 от "Гост":Путин има ли уважение към руснаците? Защо уби и прогони милиони от тях? Той е враг номер едно на любимата ви Русия, а вие му се кланяте. Това е някаква шизофрения.
09:40 17.11.2025
32 Е как
09:41 17.11.2025
33 отстъпващите армии
09:41 17.11.2025
34 стоян георгиев
До коментар #22 от "Ехаааа":В ес трябва да се създаде нов подход към комунисти и фенове на тоталитарни режими.първо да има огромни глоби за такива а после опция за изселване в русия или иран .
09:42 17.11.2025
35 Pyccкий Карлик
До коментар #28 от "Тиква":"...Русия продължава да мачка натю..."
Аха мачка.....
Двамата ми братя умреха под Покровск, баща ми в Купянск, а аз....
Аз чакам на километрична опашка за бензин в Москва 😁👍
Коментиран от #54
09:42 17.11.2025
36 Българин
До коментар #29 от "Хм...":Това е една от причините АЗОВ да режат руски тикви.
09:43 17.11.2025
37 Правилното е
Коментиран от #38
09:44 17.11.2025
39 Хммм
09:47 17.11.2025
40 Факти
До коментар #9 от "Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT":Ако под Русия имаш предвид руския народ, а фашизмът е режима на Путин, значи следва гражданска война в Русия. Този сценарий всъщност е доста вероятен. Вътрешното недоволство в Русия набъбва прогресивно и в един момент ще се стигне до точка на пречупване. Поинтересувай се как идва октомврийската революция. Ситуацията в момента започва да прилича на онази.
Коментиран от #49
09:48 17.11.2025
41 За екзекуциите е виновен Зеленски
09:48 17.11.2025
42 Механик
Хем укрите не са в обкръжение и държат инициативата, хем па руснаците ги екзекутират, действие което предполага, че бъдещите екзекутирани са пленени/деактивирани.
Научете ги тия думи бе! Научете значението им!
ЕКЗЕКУТИРАТ се хора, които предварително са заловени, разоръжени и вече са безпомощни. А когато някой бъде убит в ПРЕСТРЕЛКА, това не е екзекуция.
09:50 17.11.2025
43 Пишман Атлантик
09:51 17.11.2025
44 Украйна отвръща на удара!
В окупираната от руснаците Донецка област също имаше редица украински въздушни удари, като основни цели бяха ел. подстанции. Има данни например за атака срещу ел. подстанцията "Чайкино" в Макеевка, където напрежението е 330 киловата. Появи се и информация, че ТЕЦ Старобешево е спрял работа аварийно - а в самия Донецк токът спря и доста видеоклипове го показват, наред и с кадри от пожари. Впоследствие Денис Пушилин, т.нар. "премиер" на т.нар. ДНР (Донецка народна република) написа в официалния си канал в Телеграм, че 500 000 домакинства са без ток и то в няколко населени места (Донецк, Макеевка, Горловка).
09:51 17.11.2025
45 ....
Коментиран от #48, #51
09:51 17.11.2025
47 Само папата милва по главата,
Коментиран от #50, #59
09:53 17.11.2025
49 Октомврийската революция
До коментар #40 от "Факти":идва, когато селяните на фронта са излъгани, че в тила вече делят заемите на дворяните. Тогава те напускат фронта и се завръщат в Русия да грабят. Сега номерът със земята не може да мине. Освен да разпръскват из Московска област пачки с долари и евро. Тогава и руските части и бандеровците ще се спуснат заедно към Москва.
09:56 17.11.2025
50 Копейкотрошач
До коментар #47 от "Само папата милва по главата,":Вратлето ти колко ще издържи?
Коментиран от #52, #97
09:56 17.11.2025
51 ТОЧНО ТАКА
До коментар #45 от "....":ПОСЛЕ КРИМ И ВЛАДИВОСТОК
09:57 17.11.2025
52 ГЛЕЙ СИГА
До коментар #50 от "Копейкотрошач":С ТОА РАЗХЛОПАНИЯ СФИН.....КТЕР И НА ......... МИ НЕ МОЖ СЕДНА
09:58 17.11.2025
53 Нюз.бг, чиято е статията,
Русия превзе Покровск.
Украинците масово се предават в Купянск.
Мирноград е изцяло обкръжен, пада скоро.
САМИ СИ СПОМНЕТЕ КЪДЕ сте ги срещали тези заглавия!
Нюз.бг винаги са описвали войната като стражения в сива зона на смъртта с диаметър пое 30 км., в която нищо, което мърда , на оцелява.
Руснаците се опитват да нахлуят с малки групи на моторетки , тротинетки и цивилни коли, опитаха и няклолко нахлувания с бронирана техника, които бяха разтопени. Например наскоро към Родинско.
Украинците се крият и зашитават и където могат- контраатакуват, но внмателно, по скоро прочистват отделни квадранти от бойното поле.
Коментиран от #87, #110
09:59 17.11.2025
54 Тунгус
До коментар #35 от "Pyccкий Карлик":Чакаш камионетката за Сибир
Очакваме те тлъстяко
10:00 17.11.2025
55 Pyccкий Карлик
ОПИТВАТ !!!
Това е същината, квинтесенцията на Русия и руснака ....
Четири Года Русия се опитва да пабеди Украйна, опитва да превземе Покровск, Торецк, Купянск, опитва да направи автомобил, опитва да кацне на Луната, опитва да направи робот..... А пачему руснаците не опитат първо да станат хора ? Пачему ??? 😁
Коментиран от #76
10:00 17.11.2025
56 Швейк
10:00 17.11.2025
58 вервайте на укрите
Ако не бяха се намесили руснаците , бандерите щяха да изколят населението там .
10:01 17.11.2025
60 продължавайте да слушате потника
Коментиран от #66
10:03 17.11.2025
61 Точен
10:04 17.11.2025
62 Защо ли
ВСУ се крият ПОДЛО зад или около цивилни обекти и жилищни райони. После пропагандата фалшиво заявява и неоснователно тръби за съпътващите цивилни жертви.
10:05 17.11.2025
64 Историята не забравя.
Дали Русия пусна атомна бомба върху Япония, убивайки 300 000 души?
Не, не. Това направиха щатите.
Русия ли е убила 6 милиона души в Конго?
Не, не. Това е направено от белгийския крал Леополд II.
Русия ли причини глад в Индия, убивайки стотици хиляди хора?
Не, не. Това направиха пиратите.
Русия пороби ли милиони африканци и ги депортира в Америка?
Не, не. Англичаните, испанците и португалците го направиха.
Русия ли е убила хиляди хора в Алжир?
Не, не. Това направи Франция.
Русия уби ли 3 милиона души във Виетнам и 2 милиона в Камбоджа?
Не, не. Това направиха щатите.
Русия уби ли 6 милиона корейци и един милион китайци по време на Корейската война?
Не, не. Това направиха щатите.
Русия убила ли е милион и половина души в Ирак, използвайки обеднен уран?
Не, не. Това са направили англоамериканците.
Коментиран от #72, #73
10:07 17.11.2025
65 гнусни руски фашисти
Коментиран от #74
10:07 17.11.2025
66 Pyccкий Карлик
До коментар #60 от "продължавайте да слушате потника":"...ще..."
Четири Года Русия ЩЕ !!!
Накрая няма бензин, няма интернет и няма Русия.
Има Сибир и български мироопазващи сили в Москвабад 😁👍
10:07 17.11.2025
69 БАРС
супруги — по 506 евро/мес.;
подростки от 14 до 17 лет — 471 евро/мес.;
дети от 6 до 14 лет — 390 евро/мес.;
дети до 5 лет — 357 евро/мес.ИНТЕРЕСТНО ДЕЛИ В УКРАИНА ЩЕ ИМАТ ТОЛКОВА ПАРИ.А ЗА ПЕНСИИ ДА НЕ ГОВОРИМ.ТЕ МЪЛЧАТ Е ЕС ГИ НАКАЧВА С ОРЪЖИЕ И ПАРИ.
10:09 17.11.2025
70 Хи их хи
До коментар #46 от "Нали знаеш":"...съпругата му Людмила...", дъщеря е на Т.Живков! То бива неграмотни тролчета ама и да ви плащат за щуротиите ви...!
Коментиран от #84, #88
10:10 17.11.2025
71 Ескимос и чукча ловят риба с въдици
Ескимосът:
- Чукча, кажи превзехте ли Покровск?
Чукча:
- Ааа, не казвам!
Ескимосът:
- Защо не казваш бе, чукча?
Чукча:
- Ти май искаш да ме заточат!
10:10 17.11.2025
72 русия Агресор N1
До коментар #64 от "Историята не забравя.":И все пак русия си остава най-големия развъдник на терористи света! Русия няма ненападната от нея съседна страна!!!
Коментиран от #77, #82
10:10 17.11.2025
73 Pyccкий Карлик
До коментар #64 от "Историята не забравя.":"...Дали Русия пусна атомна бомба върху Япония, убивайки 300 000 души?..."
20 000, реално само 20 000.
А как ти се струват 1 млн загинали и 2 млн инвалида в Украйна ? Така че Атом в Киев би било доста по-безболезнено решение за всички.
Коментиран от #93
10:10 17.11.2025
76 патаму са руски крепостни
До коментар #55 от "Pyccкий Карлик":руснаците генетично са заложени да бъдат мозъчно крепостни хора! Водка и Насилие са закодирани в главите им!!!
10:13 17.11.2025
77 кой върши престъпленията
До коментар #72 от "русия Агресор N1":Русия бомбардира ли Югославия и Либия? Дали мато бомбардира Сърбия с обеднен уран Русия увеличи броя на загиналите от рак сред сърбите?
Русия извършила ли е геноцид срещу коренните народи на Америка?
Русия ли изгаряше ев ре и в лагери на смъртта?
Не, не. Ето какво направи на цис тк а Германия - 6 милиона ев ре и, плюс милиони ро м и, славяни и други. Общо 17 милиона души бяха убити от германците.
Русия извърши ли първия геноцид на 20-ти? Века?
Не, не. Това направи Германия над народите на Хереро и Нама в Намибия - над 80 000 загинали.
Русия изкла 1,5 милиона души в Алжир?
Не, не. Франция направи това по време на колониалната окупация.
Русия уби ли цивилни в Индонезия?
Не, не. Това направи Холандия - кланета, принудителен труд, колониален терор.
Изтреби ли Русия инките, маите и ацтеките?
Не, не. Испания направи това - милиони загинали в Латинска Америка.
Дали Русия причини глад в Бенгалия, убивайки 3 милиона души?
Не, не. Това направи Британия.
Русия уби ли 100 000 палестинци в Г аз а?
Медийната пропаганда разпространява точно обратното на истината.
Престъпниците се представят като спасители. Спасителите се представят като престъпници.
10:13 17.11.2025
78 няма по просто нещо
До коментар #68 от "Комунист означава безродним":от соросняк ...
10:14 17.11.2025
79 кучеглавите паветняци
10:15 17.11.2025
80 Иван Грозни българоубиец
До коментар #67 от "Ти нали знаеш":Ще си един необразован лъжец? В България няма антируснаци! България не е изпращала войски срещу Русия никога. Запомни го добре и вземи да го прочетеш в историята! България никога не е изпращала войски срещу Русия, да се бият срещу Русия и да превземат руска земя! Никога. Но "братята" изобщо не се церемонят да изпращат войски срещу България и да превземат българска земя. Ще вземете ли да се образовате и да научите малко истинска история! Волжките българи, таврийските, бесарабските, дунавските! Северна Добруджа и Македония? Кой воюва срещу България? Южна Добруджа? Вие не сте българи! Замете само руско да ви е в устата. Ами българите къде го забравяте? Или може би изобщо не сте българи. Научени бяхте да рушите и да ограбвате своите. И сега трябва да воюват с вас, крадците и корумпираните, цели семейства. Научихте се на сладкия мир под руска окупация, научихте се да живеете на гърба на другите. И с помощта на лицемерието на Европа и с помощта на безродниците генерали и офицери в българската армия, станахте бизнесмени и сложихте костюмите. Обаче си оставате същите безродници и паразити.
Коментиран от #90, #109
10:17 17.11.2025
81 Абе
10:17 17.11.2025
83 Мужиците
За това винаги са трепало собственото си население- от първите царе до Путлер трепят собствените си жители.
Или трепят съседите. Първите руски княжества воюват само със съседите си. Путлер- също- няма нито една съседна ненападната държава, с изключение на Китай, разбира се.
10:18 17.11.2025
84 Благодаря за поправката
До коментар #70 от "Хи их хи":Нека да е дъщеря, това показва безочието и мерзостта на тези хора. Те са закърмени с антибългаризъм по кръв. Цели родове. Както се хвалят в БСП, цели поколения имало в БСП, на хранилка.
10:19 17.11.2025
85 Бончо
Мишоци гьобелски!
Коментиран от #98
10:20 17.11.2025
86 Руски безаналогов робот с парализа:
Докато не създадем армия от роботи, няма да успеем да спечелим войната!
Ама чакайте първо да се науча да ходя, че много се спъвам в собствените си крака!
Коментиран от #101
10:22 17.11.2025
87 А защо не влезеш в сайта на ISW
До коментар #53 от "Нюз.бг, чиято е статията,":и да прочетеш ,, Оценка на руската офанзивна кампания, 16 ноември 2025 г.”? Има и карти на военните действия.
10:23 17.11.2025
88 Имаше една приказка
До коментар #70 от "Хи их хи":Баща борец, Син лъжец, Внук крадец. Комунистически род. Не само те са такива, разбира се. Има и подобни либерални родове.
Коментиран от #96, #99
10:24 17.11.2025
89 Купянск на 7км
До коментар #10 от "Pyccкий Карлик":На 7 км ама като го умножиш по 6 ! Ей лъжльо,неграмотен
10:26 17.11.2025
90 Ха ХаХа
До коментар #80 от "Иван Грозни българоубиец":Още един манипулатор.
95% правителствата са антируски.Факт неоспорим.
България като член на Антантота обявява война и на Русия,Англия и Франция/Съглашението.
Северна Добруджа след Берлинския договор не е Българската,както и Южна Добруджа.
България настъпва и напада румънци и руснаци.
Ген.Колев с три турски дивизии, които 1,5 г.по рано избиват 100000 българи в Одринска Тракия.
Така побеждава руснаците Ген.Колев, че след това румънците взимат цяла Добруджа.
България обявява война на Англия и САЩ коитохса в коалиция със СССР, което означава автоматически обявяване война и на СССР.
Така е и в ПСВ.
Но недоучен като теб откъде да знае
10:26 17.11.2025
91 Висарионович:
Днешният Путин е юноша бледен в сравнение с мен!
За 4 години стигнах до Берлин и Виена, тоя хамсилак се мъчи до Покровск и Купянск!
Коментиран от #94, #95
10:26 17.11.2025
92 Хохо Бохо
До коментар #14 от "Слуга на блатото":Що? Салонацитата на надрусеняка колко напреднаха? Я сподели
10:27 17.11.2025
93 Статистиката
До коментар #73 от "Pyccкий Карлик":Звучи цинично, когато става дума за целенасочено избиване на хора.
10:28 17.11.2025
95 ха ха ха ....про сто козляк
До коментар #91 от "Висарионович:":И от къде тая информация бе козляк ?
10:29 17.11.2025
96 същата приказка сега
До коментар #88 от "Имаше една приказка":За тия то партия гепи и пп.
10:30 17.11.2025
97 Жеко
До коментар #50 от "Копейкотрошач":Можеш да ми счупиш долната глава .
10:31 17.11.2025
98 Наблюдател
До коментар #85 от "Бончо":Ако има разстреляни украински военнопленници нали се сещаш какво се случва в момента с пленени руски военнопленници?Давам ти жокер.Торнадо и Азовците им рисуват петолъчки на разни места.Не с молив.Сети ли се?
Коментиран от #100
10:32 17.11.2025
99 Но то
До коментар #88 от "Имаше една приказка":Комунистите реално станаха либерали, социал крадци. Там намериха подслон, защото идеологиите са близки и интернационални. Всичко е да си запазят парите и властта. За апартаменти и хотели. И да си уредят децата на сладка държавна работа. После държавна пенсия. Пак на гърба на народа. Защото народът плаща. Имаше един тук пенсионер, бил се трепал за пенсията си? Дали? Никой не получава реалната си пенсия за която е работил. Само защото икономически времената се променят и вноските които са били събирани в едно време, след време не отразяват текущата икономическа рамка. Работещите плащат пенсиите. Цял живот на гърба на народа, и после пак политик на гърба на народа. Или правят бизнеси и източват държавата.
Коментиран от #104
10:32 17.11.2025
100 ю бре , много си наблюдателен
До коментар #98 от "Наблюдател":Да не стане руснаците да ги вадят пак от някое подземие . Вече имат опит с плъшоци .
10:35 17.11.2025
101 Армия от роботи не знам
До коментар #86 от "Руски безаналогов робот с парализа:":някой да се е похвалил, че има, но армията от исиоти е многобройна.
10:42 17.11.2025
102 Карлик, внимавай
До коментар #10 от "Pyccкий Карлик":с кръвното, че Покровск като го обявят от ВСУ за превзет и следователно без стратегическо значение, да не скочи прекалено много.
10:48 17.11.2025
103 Военен
Украинската армия продължава с издирвателно-ударните операции за откриване и унищожаване на руските фашисти в Покровск. За целта заедно работят силите на Министерството на отбраната на Украйна, щурмови и десантно-щурмови части, Командването за специални операции, Службата за сигурност на Украйна, Националната гвардия, Националната полиция, уточнява 7-ми десантно-щурмови корпус на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), който е основната украинска военна единица, отбраняваща Покровск и Мирноград.
Снощи са открити и елиминирани 60 рашисти в рамките на града.
Коментиран от #106
10:50 17.11.2025
104 Идеята беше
До коментар #99 от "Но то":Че тези хора които се опитва да пробутват руската пропаганда, най-често поддаващите се на примитивната политика на фалшивите патриотарски партии. Те се опитват да я наложат над хората, които им изкарват парите за пенсията. Което е просто безумие. Вместо те да участват в създаването на благоприятни условия на тези хора да работят в България, да създават семейства тук, да вкарват парите си в бюджета. И по този начин да има добри условия и те за достойни пенсии. Вместо това се получава напрежение и раздори. Въпреки че тук има и още условия това да не се случва. Заради споменати калинки които са в раздутата политическа администрация. Вместо парите да отиват при онези, които го заслужават те се пилеят в чували и чекмеджета за нищоправци. Както и онези които укриват печалби и не плащат данъци, те също влошават икономическите условия в държавата и за пенсионери, и за всички останали.
10:51 17.11.2025
105 az СВО Победа 80
1. Пак киевски антикризисен PR.
2. В Красноармейск всичко приключи на 06.11.2025г. До края на седмицата в града тече зачистка.
3. Димитров е на 50% освободен. Тази седмица е решаваща за пълното освобождение на града.
4. Тази седмица е много важна и за съдбата на Купенск. В края й нещата и там ще бъдат ясни.
5. Киев приписва на руснаците онова, което сам заповядва на своите военни да вършат с цивилни и с военнопленници.
10:51 17.11.2025
106 Бреййййй, колко сериозно и
До коментар #103 от "Военен":офциално звучиш.
А служители на горското стопанство участват ли в издирването на руските фашисти?
Че само тях не си ги писал.
10:53 17.11.2025
107 az СВО Победа 80
1. Частите на ВСУ се мъчат да се спасяват от обкръжението в Димитров от северната част на града. По-руски данни от терен на всеки 10 украинци успех имат само 1-2.
2. Руската артилерия, дронове и ВКС работят отлично по опитващите да се спасят с бягство от града украински части.
10:58 17.11.2025
108 На теб ли да
Хирошима, мигновено убити 70 000.
Нагасаки, мигновено убити 40 000.
10:59 17.11.2025
109 Това, драги ми Смехурко,,
До коментар #80 от "Иван Грозни българоубиец":днес се нарича геополитика.,,Швейцария на Балканите” днес е източен фланг на НАТО - това също е геополитика.А геополитиката се задава според интересите на собствениците на големите пари.
11:01 17.11.2025
110 Берлин1945
До коментар #53 от "Нюз.бг, чиято е статията,":Само Бело знаме.
11:01 17.11.2025
111 Сбогом на Раша може да кажеш,
До коментар #7 от "Казах вече":че крайцера показа къде и е мястото.
11:07 17.11.2025