ISW: Руските сили се опитват да обкръжат Покровск, има данни за продължаващи екзекуции на украински военни
  Тема: Украйна

ISW: Руските сили се опитват да обкръжат Покровск, има данни за продължаващи екзекуции на украински военни

17 Ноември, 2025 09:23 2 223 111

Руското военно командване одобрява и понякога нарежда военни престъпления на бойното поле, смятат от Института за изследване на войната (ISW)

Снимка: БГНЕС/ EPA
News.bg News.bg

Руските сили се опитват да завършат обкръжението на украинските сили в Покровск и Мирноград.

Неотдавнашните опити на руските сили да проникнат в украинските линии северно от Покровск показват, че руските сили дават приоритет на усилията за завършване на обкръжението, целящи физически да прекъснат украинските сухопътни комуникационни линии северно от Покровск, които снабдяват силите в Покровск и Мирноград (източно от Покровск).

Тази оценка променя предишното наблюдение на ISW, че руските сили очевидно са се фокусирали върху превземането на град Покровск, а не върху завършването на обкръжението. Това пишат от Института за изследване на войната (ISW), предаде News.bg.

Геолокиран видеозапис, публикуван на 16 ноември, показва, че руските сили наскоро са провели инфилтрационна мисия с размерите на приблизително огнева група северно от Покровск.

Руски блогър твърди, че руските сили са провели инфилтрационната мисия на север от самия Покровск.

ISW оценява, че украинските сили са убили или ранили участващите руски сили. Следователно не е ясно дали руските сили запазват позиции в този район. Говорител на украинска бригада, действаща в посока Покровск, съобщи на 16 ноември, че руските сили са се върнали към провеждане на инфилтрации в Покровск с малки пехотни групи, вместо механизирани атаки, вероятно в отговор на провала на подобни атаки.

Украински военнослужещ, действащ в съседния тактически район Константиновка-Дружковка, заяви пред CNN на 16 ноември, че размерът на руските групи наскоро е намалял - от седем до максимум трима военнослужещи.

Неуспехът на механизираните атаки да доведат бързо голям брой руски сили в града и скъпоструващият характер на натрупването на войски чрез инфилтрация може да ограничи способността на руските сили да подсилват войските в Покровск, забавяйки превземането на града от руските сили.

Мъгливите условия възпрепятстват операциите и на двете страни и двете страни са разработили подходи за смекчаване на последиците от тях. Руски блогър призна, че мъгливите метеорологични условия са в неравностойно положение както за руските, така и за украинските сили.

Блогърът отбеляза, че украинските сили са в състояние да излязат от Покровск под прикритието на мъглата и че мъгливите условия възпрепятстват руските операции с дронове - вероятно улеснявайки продължаващата украинска логистика към Покровск и Мирноград.

Украинска механизирана бригада, действаща в съседния тактически район Константиновка-Дружковка, съобщи, че украинските сили са използвали безпилотни наземни превозни средства (БНП), за да открият руска механизирана атака към Русин Яр (южно от Дружковка), която е използвала мъгливите условия.

Ситуацията в посока Гуляйполе остава много сериозна, тъй като руските сили продължават да напредват и поддържат засилени настъпателни операции. Руските сили се опитват да изолират Гуляйполе от североизток, вероятно за да подкрепят руските усилия за превземане на града от изток.

Руски блогъри твърдят, че украинските сили са контраатакували от западната част на Купянск и че украински диверсионни и разузнавателни групи проникват в града.

Началникът на Генералния щаб на Русия, армейски генерал Валери Герасимов, заяви на 30 август, че руските сили са превзели приблизително 50 процента от Купянск, а на 26 октомври, че руските сили са обградили 18 украински батальона в Купянск.

ISW оцени, че и двете твърдения са преувеличение на руските постижения в Купянск. Докладът на Обединената оперативна група предполага, че украинските сили са в процес на успешно отблъскване на руските усилия за завземане на селище в такъв мащаб за първи път през последните години.

Кремъл използва интервю с бившия депутат от Върховната рада на Украйна, свързан с Кремъл, Виктор Медведчук, за да повтори целта на Русия да вземе цяла Украйна, вероятно под контрола на самия Медведчук. Изявленията на Медведчук са в съответствие с оценките на ISW, че Русия се стреми да абсорбира цяла Украйна, и с изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Путин "иска всичко".

Медведчук - близък личен съюзник на Путин, когото Путин първоначално искаше да постави на мястото на украинския президент Володимир Зеленски след пълномащабното нахлуване на Русия, заяви в интервю, публикувано от кремълската агенция ТАСС на 15 ноември, че вярва, че Украйна няма да "оцелее като държава" в бъдеще.

Медведчук заяви, че смята обединението на Украйна с Русия за стратегическа цел и нарече запазването на независима Украйна заплаха за Русия, твърдейки, че независима Украйна неизбежно ще се превърне в трамплин за "колективния Запад". Изявленията на Медведчук предполагат, че не се вижда като бъдещ президент на независима Украйна, а просто като лидер на своята организация "Друга Украйна".

На 16 ноември украинската прокуратура на Запорожка област съобщи, че е започнала разследване на екзекуцията на трима украински военнопленници от руските сили на 14 ноември в посока Гуляйполе.

Източник, свързан с украинското военно разузнаване, публикува на 15 ноември кадри, показващи как руски сили убиват двама предали се украински военнопленници, източно от Гуляйполе.

Върнал се украински цивилен, когото руските окупационни власти задържаха в окупираната Донецка област през 2020 г., заяви пред украинския вестник "Суспилне", че руските окупационни власти са го измъчвали брутално.

ISW продължава да смята, че руското военно командване одобрява и понякога нарежда военни престъпления на бойното поле и че Русия измъчва и малтретира украински цивилни военнопленници.


