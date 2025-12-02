Русия обяви, че е превзела Покровск. DeepState отрече тази информация

Военни командири докладваха на руския президент Владимир Путин, че руските сили са превзели фронтовите украински градове Покровск и Вовчанск, и че напредват по други направления в Украйна, предаде Ройтерс. Тази информация бе съобщена вчера. Засега Украйна не е коментирала този въпрос.
Покровск, който е логистичен хъб в Донецка област, в продължение на месеци беше подложен на офанзива от страна на руските сили. Герасимов заяви пред Путин, че руските сили са решени да превземат целия Донбас - регион, който се състои от украинските Донецка и Луганска област.
Руският президент Владимир Путин каза в неделя, че превземането на Покровск ще даде възможност на руските сили да продължат с офанзивата си в Украйна.
"Това е важно направление. Всички разбираме колко важно. То ще гарантира решения за постигането на целите, които първоначално си поставихме в началото на специалната военна операция", заяви Путин, цитиран от БТА.
Украинският аналитичен проект DeepState съобщи, че ситуацията в Покровск и Мирноград е критична, но битката продължава. Според анализаторите руснаците продължават да проникват в Покровск, докато логистиката до Мирноград се осъществява само от дронове и наземни роботи.
