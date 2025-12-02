Новини
Русия обяви, че е превзела Покровск. DeepState отрече тази информация
  Тема: Украйна

Русия обяви, че е превзела Покровск. DeepState отрече тази информация

2 Декември, 2025 09:03

Герасимов заяви пред Путин, че руските сили са решени да превземат целия Донбас

Русия обяви, че е превзела Покровск. DeepState отрече тази информация - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Военни командири докладваха на руския президент Владимир Путин, че руските сили са превзели фронтовите украински градове Покровск и Вовчанск, и че напредват по други направления в Украйна, предаде Ройтерс. Тази информация бе съобщена вчера. Засега Украйна не е коментирала този въпрос.

Покровск, който е логистичен хъб в Донецка област, в продължение на месеци беше подложен на офанзива от страна на руските сили. Герасимов заяви пред Путин, че руските сили са решени да превземат целия Донбас - регион, който се състои от украинските Донецка и Луганска област.

Руският президент Владимир Путин каза в неделя, че превземането на Покровск ще даде възможност на руските сили да продължат с офанзивата си в Украйна.

"Това е важно направление. Всички разбираме колко важно. То ще гарантира решения за постигането на целите, които първоначално си поставихме в началото на специалната военна операция", заяви Путин, цитиран от БТА.

Украинският аналитичен проект DeepState съобщи, че ситуацията в Покровск и Мирноград е критична, но битката продължава. Според анализаторите руснаците продължават да проникват в Покровск, докато логистиката до Мирноград се осъществява само от дронове и наземни роботи.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 23 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Миролюб Войнов, журналист на годината

    17 15 Отговор
    Когда ще може да посетим и интервюираме тоя забележително красив град ?

    09:06 02.12.2025

  • 3 Пич

    63 19 Отговор
    Ама взе да ми омръзва от лъжите на атлантиците!!! Скъсаха ги от бой , те разправят че им харесва ?! Мазохисти...??? Не - обикновени безмозъчни Урсулианци!

    Коментиран от #35, #45, #71

    09:07 02.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 още преди седмица

    32 7 Отговор
    падна

    09:09 02.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 до последният фашист

    25 8 Отговор
    Краят на конфликта в Украйна все още не се вижда. Това заяви заместник-командирът на Щаба за поддръжка и обучение на НАТО в Украйна (NSATU), генерал-майор Майк Келер.

    09:09 02.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 az СВО Победа 80

    61 11 Отговор
    Накратко:

    1. Красноармейск беше освободен още на 06.11.2025г.

    2. Оттогава до вчера около 22.14ч. БГ време течеше зачистката там. Тя приключи и официално беше обявено, че градът е освободен.

    3. От днес нататък, още поне месец Киев ще се прави, че води бойни действия там с чисто пропагандна цел, за да не признава загубата. Така постъпват всеки път.

    Коментиран от #27, #34

    09:10 02.12.2025

  • 13 Чао Зельо чао

    51 10 Отговор
    На диип Стейт все им се привижда победа над Русия.
    Зельо е у качето.

    09:10 02.12.2025

  • 14 си дзън

    18 41 Отговор
    Руснаците ПАК докладваха, че са превзели Покровск. Явно Путин е забравил за
    предишните "превземания"

    09:10 02.12.2025

  • 15 Коношенков

    41 9 Отговор
    Покровск е превзет успешно !!!
    Унищожени са 53 установки Хайъмърс, 32бр АТАСМС, 145бр Лео и 1 млн и половина терористи.

    Коментиран от #102

    09:11 02.12.2025

  • 16 Путинистче идиотче

    14 38 Отговор
    Тоя Покровск всеки ден го превземаме по три пъти....

    Коментиран от #24

    09:11 02.12.2025

  • 17 Eвроденил

    44 8 Отговор
    Хубаво е със всички тези глупостите да се спре.Руската армия не преследва празни територии а ликвидира групировки и праща при бандера състава им.В Покровск,както и в Бахмут върви този процес и ще върви докато бъдат ликвидирани тези в чувала" и онези несретници който опитват да пробият блокадата.Така,че излишно е всеки ден да пускате статията "Покровск падна".

    Коментиран от #28

    09:11 02.12.2025

  • 18 падналия ангел

    31 5 Отговор
    На видеото се вижда, че руското знаме е пред Донецкия технически университет. Гугъл Напс дава координатите-центъра на Покровск/Красноармейск, улиците-Централная, Маршал Москаленко, Шевченко и Европейская. Намерете си ги, вижте ги къде са!

    09:13 02.12.2025

  • 19 ХиХи

    31 5 Отговор
    Чекаме зелю да пусне селфи

    09:13 02.12.2025

  • 20 Купянск като...Покровск

    16 12 Отговор
    Влизат руснаците там и нема излизане от там...

    09:14 02.12.2025

  • 21 Всеки път,

    7 24 Отговор
    когато Мери и Миле са на смяна , руснаците превземат Покровск!

    През ден- два! 😁

    09:14 02.12.2025

  • 22 ПОКРОВСК

    7 29 Отговор
    С огромно стратегическо значение....масово загробване на путинисти в града

    Коментиран от #55

    09:15 02.12.2025

  • 23 Хм...

    33 5 Отговор
    Няма значение кой колко побеждава по телевизията, колко силно крещи и плюе. Важно е какво се случва реално на фронта.
    След последната среща в Истанбул размяната на тела на загинали военни е общо 11060÷182 в полза на Русия. Ето това е пример за нещо реално, от което може да бъде направен извод.
    Та така...

    09:15 02.12.2025

  • 24 льольо

    33 4 Отговор

    До коментар #16 от "Путинистче идиотче":

    Споко не се напрягай, че ще се отгазираш! Няма вече Покровск, Красноармейск е!

    Коментиран от #33

    09:15 02.12.2025

  • 25 Упорити

    26 4 Отговор
    Константиновка тръгва по същия път, а те още за Покровск не приемат истината.

    09:16 02.12.2025

  • 26 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна

    23 2 Отговор
    Диип фейк кой ги пита? Бития бит, ев@ния ев@н

    09:16 02.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Pyccкий Карлик

    5 18 Отговор

    До коментар #17 от "Eвроденил":

    "... Хубаво е със всички тези глупостите да се спре...."

    Така е 👍
    Но Русийката вече Четири Года не може се спря.
    И пабеждава ли, пабеждава.....😄

    09:16 02.12.2025

  • 29 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 19 Отговор
    малиии????пак ли го превзвхте?

    09:16 02.12.2025

  • 30 ПОКРОВСК

    5 18 Отговор
    Като тука има, тука нема....май само на хартия го превземат......шест месеца жива мъка за Путин...

    09:16 02.12.2025

  • 31 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    25 3 Отговор
    Мецан каза :

    УркоБандерия няма да има !!!

    09:17 02.12.2025

  • 32 стоян георгиев

    7 19 Отговор
    Пак ли го превзеха?до нова година поне още пет превземания ще има.

    09:17 02.12.2025

  • 33 Путинистче идиотче

    5 21 Отговор

    До коментар #24 от "льольо":

    Гледаме Покровск през кривия макарон...шубе ни е да влезем, че живи не излизаме...

    09:18 02.12.2025

  • 34 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?

    6 16 Отговор

    До коментар #12 от "az СВО Победа 80":

    Премери ли ги? Ммммм?Тебе питам.

    09:18 02.12.2025

  • 35 Няма по-

    6 18 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Д.о.л.н.у от руски ф.а.ш.и.с..т, и.з.м.е.т

    09:19 02.12.2025

  • 36 Механик

    22 4 Отговор
    Уважаеми розАвки понита! Може ли да ми кажете "ЧЕЙ КУРСК"?
    п.п.
    Поправка. Исках да питам, дали знаете "ЧЕЙ ПОКРОВСК"?
    Както и дали има стратегическа важност???

    Коментиран от #39, #43

    09:20 02.12.2025

  • 37 ПОКРОВСК

    6 18 Отговор
    Кошмара на Путин...през два дена му напомня за него Герасимов, сатрапа кремълски е забравил

    09:20 02.12.2025

  • 38 Бъзиктар

    9 17 Отговор
    Русия губи войната и затова Украйна,САЩ и ЕС бързат да сключат мирен договор за да и запазят самочувствието.

    09:21 02.12.2025

  • 39 Руско розови пони

    6 13 Отговор

    До коментар #36 от "Механик":

    Покровск НЕ наш....избиват ни като плъхове там.

    09:21 02.12.2025

  • 40 az СВО Победа 80

    23 5 Отговор
    Следващите градове, които ще бъдат освободени са Гуляйполе, Константиновка, Северск, Степногорск и Димитров. При това до края на месец Декември. Фронтът за ВСУ се разпадна на много места по дългата 2336км. фронтова линия!

    Коментиран от #44, #48, #50

    09:22 02.12.2025

  • 41 Украйна отвръща

    6 19 Отговор
    Видеокадри в Телеграм показват, че е имало взривове отново в Туапсе - едно от ключовите руски пристанища в Черно море, основен транспортен хъб на руския суров петрол. Туапсе се намира в Краснодарския край. Също взривове се чуха в района на Илската петролна рафинерия.
    Според местни жители, петролна база в Ливни, Орловска област, също е била атакувана. Губернаторът Андрей Кличков потвърди в канала си в Телеграм за пожар "в горивно-енергийни съоръжения в района на Ливни". "Орловска област беше атакувана отново от дронове през нощта, което доведе до пожар в горивно-енергийни съоръжения в района на Ливни.
    Взрив отекна и в Раменско, едно от предградията на руската столица Москва - там имаше спиране на тока.

    09:22 02.12.2025

  • 42 Факт

    20 4 Отговор
    Ами Путин покани журналисти в Покровск да видят реално нещата но Зеленски изрева като убоден,че няма да допусне такова нещо.Що така?

    Коментиран от #49

    09:22 02.12.2025

  • 43 Питам

    6 17 Отговор

    До коментар #36 от "Механик":

    1,5 мъртви или доживотно инвалидизирани руски солдати имат ли вече стратегическо значение????

    09:22 02.12.2025

  • 44 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 15 Отговор

    До коментар #40 от "az СВО Победа 80":

    Клепар, днес кой се пада от тридневната специална военна операция?

    09:23 02.12.2025

  • 45 Путин

    5 13 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Сорос ни заповяда да сме многоходови. Затова избягахме от Киев

    09:24 02.12.2025

  • 46 ПОКРОВСК

    6 16 Отговор
    Кошмара за Путин е безкраен.....изпада в нервна криза и Герасимов го успокоява през ден...

    09:24 02.12.2025

  • 47 Юри Гагарин, космонавт

    5 17 Отговор
    Срамувам се от моята родина Русия !!! 😄😄😄

    09:25 02.12.2025

  • 48 Верваме, верваме,

    5 15 Отговор

    До коментар #40 от "az СВО Победа 80":

    и така Украйна се разпада, вече 5 година ще стане скоро!

    09:25 02.12.2025

  • 49 Путинистче идиотче

    3 16 Отговор

    До коментар #42 от "Факт":

    Чакаме Путин в Покровск....ако му стиска де...журналята стават за нас мишени.

    Коментиран от #73

    09:26 02.12.2025

  • 50 Повтаряй след мен

    7 14 Отговор

    До коментар #40 от "az СВО Победа 80":

    Киев за два дня и всьо, Киев за два дня и всьо! Както каза другарката Симонян през февруари 2022 година.
    По 100 пъти на ден го повтаряй.

    Коментиран от #89

    09:26 02.12.2025

  • 51 Ако не са

    6 16 Отговор
    Тръмп, Рубио, Уиткоф, Хегсет, Келог и другите кремълски подпори, Путин отдавна да е клекнал.

    09:27 02.12.2025

  • 52 Путине, Путине...

    5 15 Отговор
    Стана за смях с тоя Покровск бре....

    09:27 02.12.2025

  • 53 Юрий Гагарин, космонавт

    4 14 Отговор
    Сегодня пак полетях в космоса.
    За първи път !!! 😁😁😁

    09:28 02.12.2025

  • 54 Гледам в Ю ТЮБ

    3 18 Отговор
    Клипове за разгрома на путинистите в Покровск....руски трупове осеяли града, и украински знамена...Герасимов пак праща Путин за зелен хайвер....

    09:30 02.12.2025

  • 55 6000 замразени бандеровци

    12 2 Отговор

    До коментар #22 от "ПОКРОВСК":

    при нас е много по-зле ...!!!

    09:30 02.12.2025

  • 56 Путине, Путине...

    4 15 Отговор
    Докога генералите ша та лъжат като малко дете...ти президент ли си или какво.

    09:32 02.12.2025

  • 57 Стига бе....

    5 12 Отговор
    Не го ли превзеха при мъглата...с мотори, колела и каруци....че тогава пак имаше такива доклади....

    09:33 02.12.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Тома

    15 2 Отговор
    Още не са превзели само мазетата понеже там е пълно с героите на Украйна

    09:35 02.12.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Ивелин Михайлов

    13 2 Отговор
    Те и за бахмут още отричат хахахах

    Коментиран от #64

    09:36 02.12.2025

  • 63 Исторически парк

    8 14 Отговор
    Ама за вовчанск си траете 😉

    09:37 02.12.2025

  • 64 Връщай

    4 1 Отговор

    До коментар #62 от "Ивелин Михайлов":

    Пари те бе!

    09:39 02.12.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Стратега

    7 15 Отговор
    DeepState е орган на Зеленски за дезинформация. Според DeepState Бахмут и Мариупол са в украйнски ръце.

    09:43 02.12.2025

  • 67 Факт

    14 8 Отговор
    Рашистите и русофилите се конкурират ожесточено в генерирането на дърти лъжи и нелепи опорки.

    Коментиран от #72

    09:45 02.12.2025

  • 68 Още новини от Украйна

    8 15 Отговор
    Сорос идиотчетата са силно възпалени, следователно Покровск и Волчанск са наистина освободени.

    09:46 02.12.2025

  • 69 Архимандрисандрит Бибиян

    12 6 Отговор
    Покровът че покрие гиберясалите пиенци у Покровск,каза Путйо путилифонът!

    Коментиран от #75

    09:46 02.12.2025

  • 70 Щом...

    6 12 Отговор
    украинският аналитичен проект DeepState отрича, значи е истина!

    09:46 02.12.2025

  • 71 БАРС

    9 8 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    БИТИЯТ И НАЕБ.НИКОГА НЕ СИ ПРИЗНАВАТ

    Коментиран от #74

    09:48 02.12.2025

  • 72 Антитрол

    5 1 Отговор

    До коментар #67 от "Факт":

    "в генерирането на дърти лъжи и нелепи опорки"

    Ха ха ха трябва да се отрича до последно нали - то и в Авдеевка чак след 2 седмици си признахте че е превзета.

    Никак не е добре да си козяче - само лоши новини се стоварват ден след ден.

    09:52 02.12.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 И все не им

    4 0 Отговор

    До коментар #71 от "БАРС":

    стига!

    Коментиран от #79

    09:53 02.12.2025

  • 75 Читател

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Ха ха ха това ви остава - да напраскате минусчета на другите и плюсчета на себе си. Ама това е безсилна злоба - друго не можете да направите.

    09:54 02.12.2025

  • 76 ПОКРОВСК

    1 4 Отговор
    Кошмара на Путин скоро нема да свърши....

    09:55 02.12.2025

  • 77 Един

    3 3 Отговор
    Още е рано, след 1-2 години може и да го превземат. ;)

    Коментиран от #84

    09:55 02.12.2025

  • 78 Руснак

    2 4 Отговор
    Колко пъти го превземате това село от 100 порутени панелки? Човек като ви чете патосните съобщения ще си помисли, че сте превзели Берлин, дори Ню Йорк, но не украинското село основано от немски преселници.

    Коментиран от #81

    09:56 02.12.2025

  • 79 Зевзек

    4 0 Отговор

    До коментар #74 от "И все не им":

    Ами на нашите джендита които играят козячета и двете работи им харесват.

    Коментиран от #85

    09:56 02.12.2025

  • 80 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор
    Абе, Милене, направи ме един корреспондент в Москва, мога и в Красноармейск да отида. Ще спечелим, да знаеш

    09:56 02.12.2025

  • 81 Помнещ

    4 0 Отговор

    До коментар #78 от "Руснак":

    "това село от 100 порутени панелки"

    И няма никакво стратегически значение нали и руснаците са го превзели с огромен брой жертви - знаем ги опорките.

    Коментиран от #83

    09:58 02.12.2025

  • 82 Възрожденче кретенче

    4 1 Отговор
    Пак ни пращат за зелен хайвер с тоя Покровск....

    09:58 02.12.2025

  • 83 ПОКРОВСК

    3 4 Отговор

    До коментар #81 от "Помнещ":

    С огромно стратегическо значение за избиване на путинисти

    Коментиран от #87

    09:59 02.12.2025

  • 84 Помнещ

    3 3 Отговор

    До коментар #77 от "Един":

    "след 1-2 години може и да го превземат"

    То и за Авдеевка така казвахте пък сега вече не я споменавате - получихте амнезия какви ги плещехте.

    Коментиран от #86, #88

    10:00 02.12.2025

  • 85 Руско розови пони

    0 3 Отговор

    До коментар #79 от "Зевзек":

    И на мен не ми стига, ама никак

    10:00 02.12.2025

  • 86 Авдеевка

    2 4 Отговор

    До коментар #84 от "Помнещ":

    Една от гробниците за путинисти ..и там още са бият перманентно...

    Коментиран от #90

    10:01 02.12.2025

  • 87 Помнещ

    4 2 Отговор

    До коментар #83 от "ПОКРОВСК":

    "за избиване на путинисти"

    Ха ха ха а пък "смелите" украинци нямат никакви жертви нали - те на добра вола са предали Покровск на руснаците и са се преместили на "по-удобни позиции" в посока запад.

    Та знаем ги опорките - те винаги са едни и същи

    Коментиран от #97

    10:03 02.12.2025

  • 88 Един

    0 2 Отговор

    До коментар #84 от "Помнещ":

    А вие Херсон споменавате ли го?

    Коментиран от #91

    10:03 02.12.2025

  • 89 Мишел

    1 2 Отговор

    До коментар #50 от "Повтаряй след мен":

    Каква е тази Симонян в руската армия,та да казва кога ще дойде победата ?
    Руската армия никога не е давала срок за превземане, но винаги ако тръгне да превзема град, го е правила.
    Срокове на руснаците дават такива като тебе, за да кажат после, че не са спазени и да го отчетат като украинска победа..

    Коментиран от #92, #95, #103

    10:05 02.12.2025

  • 90 Помнещ

    2 1 Отговор

    До коментар #86 от "Авдеевка":

    "и там още са бият перманентно"

    И какво значи "перманентно" или и ти не знаеш ама да изглежда по така го слагаш. Последно Покровск има ли стратегическо значение или няма защото вече май загуби такова.

    Коментиран от #94

    10:06 02.12.2025

  • 91 Помнещ

    3 3 Отговор

    До коментар #88 от "Един":

    А вие Херсон споменавате ли го?

    Да естествено - това беше последната успешна акция на укрите но не се знае до кога ще се води такава. Пушечното месо в Украйна е на свършване и колкото пари и оръжия да наринете на зеления наркоман това няма да го спаси. Война се печели от войници - с пари само не става.

    Коментиран от #108

    10:09 02.12.2025

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 604

    4 2 Отговор
    От 2-3 седмици ги вадят от мазетата кът изпаднали германци...стиъ с тия смешки. Пак тактически провал за ВСУ!

    10:11 02.12.2025

  • 94 ПОКРОВСК

    0 3 Отговор

    До коментар #90 от "Помнещ":

    С огромно стратегическо значение за....масовото избиване на путинисти....

    Коментиран от #98

    10:15 02.12.2025

  • 95 Йосиф Кобзон

    2 1 Отговор

    До коментар #89 от "Мишел":

    Украинците успешно ми доставят материал.

    10:15 02.12.2025

  • 96 604

    0 0 Отговор
    И кът пишете те тъй от писането и то че стане, или си вервате кът преписвате лъжи!

    10:15 02.12.2025

  • 97 Я пъ тоа

    0 2 Отговор

    До коментар #87 от "Помнещ":

    От шест месеца го превземат путинистите Покровск....и никой жив руснак не разбра че са го превзели...

    Коментиран от #99

    10:17 02.12.2025

  • 98 Помнещ

    3 0 Отговор

    До коментар #94 от "ПОКРОВСК":

    "за....масовото избиване на путинисти"

    Че защо се изнесоха укрите тогава и го оставиха на руснаците ами не го задържаха и да продължават "масово да избиват путинисти" - това можеш ли ми каза или за това трябва акъл

    10:20 02.12.2025

  • 99 Помнещ

    4 0 Отговор

    До коментар #97 от "Я пъ тоа":

    "и никой жив руснак не разбра че са го превзели..."

    И като не остана "жив руснак" срещу "смелите украинци" те взеха че объркаха посоката и вместо на изток напреднаха на запад - така ли е според опорките.

    10:22 02.12.2025

  • 100 Ботевградски

    3 0 Отговор
    Давайте братушки, дезинфекцирате зелената натовска чума в Украйна !

    10:22 02.12.2025

  • 101 Русия

    1 1 Отговор
    За пети път през последните 5 месеца превзехме Покровск. Догодина пак.

    10:25 02.12.2025

  • 102 Да не забравяме

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Коношенков":

    и 153 убити натовски генерали

    10:28 02.12.2025

  • 103 Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "Мишел":

    Не превзехме Киев, понеже Сорос ни каза да сме "многоходови".

    10:30 02.12.2025

  • 104 Украйна побеждава само по телевизията

    0 0 Отговор
    и по някои новинарски сайтове. Стотици хиляди украински войници сега биват покосявани от артилерия и дронове на ФАБ и гният по полетата. Това е Украинската реалност.

    10:31 02.12.2025

  • 105 Механик

    0 0 Отговор
    Ще изчакаме пътро да си признаят (медиите), че Бахмут е паднал и тогава след 2 години, ще чакаме да си кажат и за Покровск.

    10:33 02.12.2025

  • 106 Украински военен експерт

    0 0 Отговор
    основният проблем на украинската армия се корени в човешката сила. Именно това е нещото, което ѝ липсва, за да победи руската армия.
    Да аз ще победя, но нямам армия.
    Да аз мога да управлявам МПС, но нямам автомобил.
    Е и какво правим? Ще се бием, ще воюваме ама без войници еми с какво?

    10:33 02.12.2025

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Един

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "Помнещ":

    Чак пък последната. А пушечното месо и в Русия не остана много. Хашара е на привършване. Доброволците, които мизерията принуждава да се бият за пари вече не са много. Ще трябва нова мобилизация, но при последната мобилизираха 300 хиляди, а 1 милион избягаха. Няколко десетки военкомата бяха подпалени. Сега дали ще е по-различно?

    10:34 02.12.2025

  • 109 Един друг

    0 0 Отговор
    Тоя град го превземат вече за 42 - ри път. Не знам още колко пъти ще докладват за превземането му. Явно на Путин му харесва да го лъжат.

    10:35 02.12.2025

