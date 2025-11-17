В Запорожие започна разследване по случая с руски войници, застреляли трима украински военнопленници

Регионалната прокуратура в Запорожие започна разследване по случая със застреляните трима украински военнопленници от руски войници, предаде Укринформ, съобщи БТА.
„Под ръководството на регионалната прокуратура в Запорожие, на 16 ноември 2025 г. бе образувано наказателно производство за нарушение на законите и принципите на войната, съчетано с умишлено убийство (член 438, част 2 от Наказателния кодекс на Украйна)“, се посочва в изявлението.
В интернет беше разпространен видеозапис как трима руски военнослужещи застрелват трима пленени войници, част от украинските въоръжени сили. Според разследването инцидентът е станал на 14 ноември в района на Хуляйполе в Запорожка област, където продължават активните военни действия.
„Убийството на военнопленници е грубо нарушение на Женевската конвенция и се квалифицира като тежко международно престъпление. Предварителното разследване по наказателното производство се води от следователи от Службата за национална сигурност в Запорожка област“, съобщи прокуратурата.
Този месец руски войник от специалните части, Дмитрий Курашов, беше осъден на доживотен затвор, след като през януари 2024 г. застреля на бойното поле украински войник, който се беше предал.
1 А пък бандеровците като застреляха
Коментиран от #5, #47
08:11 17.11.2025
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #55
08:12 17.11.2025
3 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Трима пленени урки срещу двама бойци на РФ.
Един от урката явно дрогиран посяга към автомата на боеца от РФ.
Следва (по инструкция) разстрел на двамата урки и боричкане с третата урка до като не го "елиминираха" с нож като прасе.
Заради посягащата урка другите загинаха напразно ,но такива са правилата.
Коментиран от #60
08:12 17.11.2025
4 Справедлив
08:12 17.11.2025
5 Пак ли евтина пропаганда и лъжички
До коментар #1 от "А пък бандеровците като застреляха":Чакай сега, ти вчера писа, че руснаците не се предават, защото печелят. Откъде руски военнопленици тогава?
Коментиран от #6, #8
08:12 17.11.2025
6 Искаш да кажеш, че вменявайки ми неща,
До коментар #5 от "Пак ли евтина пропаганда и лъжички":които не съм писал, украинците каро разстрелват руски военнопленници го правят от добрина?
08:15 17.11.2025
7 Летописец
08:16 17.11.2025
8 Бай Ставри
До коментар #5 от "Пак ли евтина пропаганда и лъжички":Пък Зеленото сапол каза, че не се предават. Добро са им направили, директно при батко им Бандера.
08:16 17.11.2025
9 Запорожие
08:16 17.11.2025
10 Pyccкий Карлик
Докарайте Путин, Герасимов, Песков Лавров, Захарова и целия кремльовски добитък в Хага !!! Русия да бъде прекръстена на Сибир, робота Алкаш поставен президент на територията....👍
Коментиран от #14, #17
08:17 17.11.2025
11 Турнумагореле
08:18 17.11.2025
12 Той всъщност Запорожие ще се
08:18 17.11.2025
13 Абе
08:19 17.11.2025
14 Докарай ги де, що само
До коментар #10 от "Pyccкий Карлик":пишеш из форумите и не го докараш?
08:19 17.11.2025
15 така е
Коментиран от #19
08:19 17.11.2025
16 Поредните укро лъжи
Коментиран от #62
08:20 17.11.2025
17 Бай Ставри
До коментар #10 от "Pyccкий Карлик":Мечтай, мечтите са безплатни като учебниците по география
08:20 17.11.2025
18 Единствените които разстрелват
Коментиран от #25
08:20 17.11.2025
19 Абдул Хамид II
До коментар #15 от "така е":Прав си и 1878 година беше така.
Коментиран от #22
08:21 17.11.2025
20 Евтина укро пропаганда
08:23 17.11.2025
21 Не става ясно
Ако е така:
- Първо: Не към руските войници, а към командирите им, трябва да се обърнат! Дали са издавали заповед да не се взимат Азовски нацита за пленници!
И второ - нека украинските жени с черните забрадки решат, дали това е военно престъпление или възмездие заради загубените съпрузи и синове. А не Зеленски, бандеровците му или обективните журналисти !
Коментиран от #30, #32
08:23 17.11.2025
22 кое точно?
До коментар #19 от "Абдул Хамид II":Руско-турските войни включват:
Първата през 1568–1570 г.
Конфликти през 1676–1681, 1686–1700, 1710–1713, 1735–1739 и др.
Едни от най-известните са 1768–1774, 1787–1792, 1806–1812, 1828–1829 и последната голяма 1877–1878 г.
За туй ли вече всеки турски град има руски квартал?
Коментиран от #37, #48
08:24 17.11.2025
23 На всички вече ни писна
08:24 17.11.2025
24 а ни облъчваха
Коментиран от #35
08:25 17.11.2025
26 Пич
Коментиран от #36
08:26 17.11.2025
27 пешо
Коментиран от #29
08:27 17.11.2025
28 Бай той Толстой
08:28 17.11.2025
29 Бай той Толстой
До коментар #27 от "пешо":И не са убити,а екзекутирани!
08:29 17.11.2025
30 Ако наистина се стигне до съд
До коментар #21 от "Не става ясно":и убитите са бандеровци, нека българите от Одеса бъдат съдебни заседатели!
Забравих колко са, но има!
08:29 17.11.2025
31 Бай той Толстой
До коментар #25 от "Pyccкий Карлик":Е,скоро ще разберем кой е прав.Победителят взима всичко!
08:30 17.11.2025
32 Бай той Толстой
До коментар #21 от "Не става ясно":Украинските жени с черни забрадки могат да решат само чии да го апнат,както винаги при война!Иначе нямаше да има живи хора бе!!!!😁
Коментиран от #44, #66
08:32 17.11.2025
33 нали се сещате
Коментиран от #41
08:34 17.11.2025
34 Кит
Коментиран от #42
08:35 17.11.2025
35 Да! Дори и
До коментар #24 от "а ни облъчваха":и западни военни екслерти, че дори и от НАТО, ни облъчваха с лъжите, че Русия била вече Първа военна Сила!
08:35 17.11.2025
36 така е
До коментар #26 от "Пич":русийката винаги е правела това, което може най-добре - цивилизовано да ограбва и убива.
Коментиран от #43, #49
08:36 17.11.2025
38 русичь..
До коментар #25 от "Pyccкий Карлик":Почна да ни писва от тия укронатьцисти и пленниците на сирскио ще намаляват-а ще увеличиме чувалчетата за зеления мухал,имперците нямаме меки ръчички-всичко бандерско което мърда си заминава
08:38 17.11.2025
39 зависи от това кои са пленниците
08:39 17.11.2025
40 Няма край руското безсилие
08:39 17.11.2025
41 Справедлив
До коментар #33 от "нали се сещате":Мечтай си, те мечтите са безплатни, но като се събудиш иди да приберш м@йк@ ти от околовръстното.
08:40 17.11.2025
42 Копейки,
До коментар #34 от "Кит":СБУ на Украйна ви знае всичките.
Коментиран от #61
08:40 17.11.2025
43 Глупаците
До коментар #36 от "така е":Също ! Винаги си отварят устата , когато трябва да мълчат !
Коментиран от #45
08:40 17.11.2025
44 Годината е 2027
До коментар #32 от "Бай той Толстой":3 милиона рускини тръгват по света да си търсят мъж.
Коментиран от #46
08:42 17.11.2025
45 така е
До коментар #43 от "Глупаците":глупаците са си глупаци, дори и когато вонят на кисело
08:42 17.11.2025
46 не е 2027
До коментар #44 от "Годината е 2027":Руския интернет и в момента гъмжи от съвети за рускините, как по-бързо да омаят богат арабин и да се задомят в пустините на Арабския полуостров.
08:43 17.11.2025
47 Лука
До коментар #1 от "А пък бандеровците като застреляха":Дай примери иначе вдигаш пушилка!
Коментиран от #51
08:44 17.11.2025
49 Не така
До коментар #36 от "така е":Май не си чувал за Минските или Истанбулското ...или поне за условията по които бе измислена държавата Покрайнини, с благословията на Русия?
/Виктория Курабийкина/
Коментиран от #52, #69
08:45 17.11.2025
50 кой бе
До коментар #48 от "Абдул Хамид II":руснаците ли, които скоро ще те изгонят от турските градове? Цяла Турция е пропищяла от руската престъпност и руските просяци по кръстовищата.
Коментиран от #54
08:46 17.11.2025
52 така е
До коментар #49 от "Не така":чувал съм и за Будапещенското. А ти?
Коментиран от #58
08:47 17.11.2025
53 Това им
Червената орда откъдето мина през ВСВ избиха и ограбиха стотици хиляди източно европейци и за десерт ги окупирана, а след това се биеха в гърците, че са ни АсвАбАждавали.
За нас българите не ни проверя нито с поробителите /османлиите/, нито с НЕ свободните крепостни АсвАбадители.
Коментиран от #57
08:47 17.11.2025
54 Абдул Хамид II
До коментар #50 от "кой бе":Те моите пезевенги ме детронираха, нямаше нужда от Русия.
08:50 17.11.2025
55 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Това е рашисткото поведение без да обявяват война да водят такава. Според ООН с високо точните оръжия на рашистите са унищожени над 2000000 сгради в Украйна.
Коментиран от #65, #68
08:52 17.11.2025
56 Кривоверен алкаш
08:52 17.11.2025
57 Справедлив
До коментар #53 от "Това им":Виж се в огледалото, излъгали са те, че си българин
Коментиран от #59
08:52 17.11.2025
58 Справедлив
До коментар #52 от "така е":Само си чувал, но не си го чел.
Коментиран от #63
08:54 17.11.2025
59 гост
До коментар #57 от "Справедлив":По добре, ТИ се огледай...
08:54 17.11.2025
60 Лука
До коментар #3 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Др,Тодор Живков вечна ти памет.След време ще те забравим.
08:55 17.11.2025
61 Бай Ставри
До коментар #42 от "Копейки,":Не се безпокой и за теб ще има място в урановите мини.
08:57 17.11.2025
62 В котела Купианск
До коментар #16 от "Поредните укро лъжи":бе издадена заповед, бандеровци от Азов, да не се взимат за пленници! А за тези събирани като пилци по улиците добро и внимателно отношение!
Може би затова и украинското бандеровско командване разиграва този медиен номер! Вероятно по идея на британското разузнаване.
08:59 17.11.2025
63 напротив
До коментар #58 от "Справедлив":Споразумението е подписано на 5 декември 1994 г. между Украйна, Русия, САЩ и Великобритания.
В основата му стои гаранция за териториалната цялост и суверенитет на Украйна срещу отказ от ядрените й оръжия.
Държавите-гаранти се задължават да зачитат независимостта и сегашните граници на Украйна и да се въздържат от заплаха или употреба на сила срещу страната.
Част от Член 3:
"Всяка от страните се задължава да уважава независимостта и съществуващите граници на Украйна и да се въздържа от заплаха или използване на сила срещу териториалната й цялост или политическата й независимост".
09:00 17.11.2025
64 койдазнай
09:00 17.11.2025
65 всъщност
До коментар #55 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":Путин падна жертва на собствената си хибридна пропаганда. Повярва им че е някакъв голям незаобиколим международен фактор и има безаналогова силна армия.
09:03 17.11.2025
66 Лука
До коментар #32 от "Бай той Толстой":Толстии няма нищо свято за копейките,показваш го
09:05 17.11.2025
67 Симеон Иванов
09:07 17.11.2025
68 Знаеш ли кой е шеф на ООН?
До коментар #55 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":- Аналена Бербок!
А разрушените градове са в руските области и Русия и местните хора които първи се хванаха за оръжията за да освободят земите си, ще си ги възстановяват!
Аналена пак направила завой на 360 градуса:)
09:11 17.11.2025
69 Лука
До коментар #49 от "Не така":Украйна е член на ООН от 1945г .Други твърдения са неоснователни и рашистки.
09:12 17.11.2025