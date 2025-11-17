Новини
В Запорожие започна разследване по случая с руски войници, застреляли трима украински военнопленници
В Запорожие започна разследване по случая с руски войници, застреляли трима украински военнопленници

17 Ноември, 2025 08:08 1 386 69

Според разследването инцидентът е станал на 14 ноември в Запорожка област

В Запорожие започна разследване по случая с руски войници, застреляли трима украински военнопленници - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Регионалната прокуратура в Запорожие започна разследване по случая със застреляните трима украински военнопленници от руски войници, предаде Укринформ, съобщи БТА.

„Под ръководството на регионалната прокуратура в Запорожие, на 16 ноември 2025 г. бе образувано наказателно производство за нарушение на законите и принципите на войната, съчетано с умишлено убийство (член 438, част 2 от Наказателния кодекс на Украйна)“, се посочва в изявлението.

В интернет беше разпространен видеозапис как трима руски военнослужещи застрелват трима пленени войници, част от украинските въоръжени сили. Според разследването инцидентът е станал на 14 ноември в района на Хуляйполе в Запорожка област, където продължават активните военни действия.

„Убийството на военнопленници е грубо нарушение на Женевската конвенция и се квалифицира като тежко международно престъпление. Предварителното разследване по наказателното производство се води от следователи от Службата за национална сигурност в Запорожка област“, съобщи прокуратурата.

Този месец руски войник от специалните части, Дмитрий Курашов, беше осъден на доживотен затвор, след като през януари 2024 г. застреля на бойното поле украински войник, който се беше предал.


  • 1 А пък бандеровците като застреляха

    38 7 Отговор
    толкова много руски военнопленници не пишете, нали?Щото не ви е изгодно.

    Коментиран от #5, #47

    08:11 17.11.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    22 1 Отговор
    ква война?кой е обявил война на някой?

    Коментиран от #55

    08:12 17.11.2025

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    31 2 Отговор
    Няма как да кача клипа сниман от дрон.

    Трима пленени урки срещу двама бойци на РФ.

    Един от урката явно дрогиран посяга към автомата на боеца от РФ.

    Следва (по инструкция) разстрел на двамата урки и боричкане с третата урка до като не го "елиминираха" с нож като прасе.

    Заради посягащата урка другите загинаха напразно ,но такива са правилата.

    Коментиран от #60

    08:12 17.11.2025

  • 4 Справедлив

    26 2 Отговор
    Няма кой да храни и лекува бандеросифилистиците.

    08:12 17.11.2025

  • 5 Пак ли евтина пропаганда и лъжички

    11 18 Отговор

    До коментар #1 от "А пък бандеровците като застреляха":

    Чакай сега, ти вчера писа, че руснаците не се предават, защото печелят. Откъде руски военнопленици тогава?

    Коментиран от #6, #8

    08:12 17.11.2025

  • 6 Искаш да кажеш, че вменявайки ми неща,

    20 3 Отговор

    До коментар #5 от "Пак ли евтина пропаганда и лъжички":

    които не съм писал, украинците каро разстрелват руски военнопленници го правят от добрина?

    08:15 17.11.2025

  • 7 Летописец

    20 3 Отговор
    Украинският аскер избива / бомбардира и укрите пленени от руснаците ,за да не проговорят . Помним случаи . А при руснаците има ред , и такива случаи се разследват , дори когато пленниците са украински убийци .

    08:16 17.11.2025

  • 8 Бай Ставри

    22 5 Отговор

    До коментар #5 от "Пак ли евтина пропаганда и лъжички":

    Пък Зеленото сапол каза, че не се предават. Добро са им направили, директно при батко им Бандера.

    08:16 17.11.2025

  • 9 Запорожие

    19 4 Отговор
    скоро става руски град

    08:16 17.11.2025

  • 10 Pyccкий Карлик

    8 27 Отговор
    Хага.....
    Докарайте Путин, Герасимов, Песков Лавров, Захарова и целия кремльовски добитък в Хага !!! Русия да бъде прекръстена на Сибир, робота Алкаш поставен президент на територията....👍

    Коментиран от #14, #17

    08:17 17.11.2025

  • 11 Турнумагореле

    17 4 Отговор
    Сигурно са били с британски униформи.

    08:18 17.11.2025

  • 12 Той всъщност Запорожие ще се

    15 3 Отговор
    окаже, че също както Покровск и Купянск нямал никакво стратегическо значение и той.

    08:18 17.11.2025

  • 13 Абе

    9 2 Отговор
    Абсолютна лъжа!!

    08:19 17.11.2025

  • 14 Докарай ги де, що само

    12 1 Отговор

    До коментар #10 от "Pyccкий Карлик":

    пишеш из форумите и не го докараш?

    08:19 17.11.2025

  • 15 така е

    3 17 Отговор
    От незапомнени времена Русийката прави това което прави най-добре - присвоява и убива.

    Коментиран от #19

    08:19 17.11.2025

  • 16 Поредните укро лъжи

    16 3 Отговор
    и мазни фейкове.

    Коментиран от #62

    08:20 17.11.2025

  • 17 Бай Ставри

    9 2 Отговор

    До коментар #10 от "Pyccкий Карлик":

    Мечтай, мечтите са безплатни като учебниците по география

    08:20 17.11.2025

  • 18 Единствените които разстрелват

    14 4 Отговор
    военнопленници са бандеровците!

    Коментиран от #25

    08:20 17.11.2025

  • 19 Абдул Хамид II

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "така е":

    Прав си и 1878 година беше така.

    Коментиран от #22

    08:21 17.11.2025

  • 20 Евтина укро пропаганда

    12 2 Отговор
    и поредните скалъпени прозрачни укро лъжи.

    08:23 17.11.2025

  • 21 Не става ясно

    8 2 Отговор
    дали убитите украинци са били бандеровци от Азов!
    Ако е така:
    - Първо: Не към руските войници, а към командирите им, трябва да се обърнат! Дали са издавали заповед да не се взимат Азовски нацита за пленници!
    И второ - нека украинските жени с черните забрадки решат, дали това е военно престъпление или възмездие заради загубените съпрузи и синове. А не Зеленски, бандеровците му или обективните журналисти !

    Коментиран от #30, #32

    08:23 17.11.2025

  • 22 кое точно?

    3 7 Отговор

    До коментар #19 от "Абдул Хамид II":

    Руско-турските войни включват:
    Първата през 1568–1570 г.
    Конфликти през 1676–1681, 1686–1700, 1710–1713, 1735–1739 и др.
    Едни от най-известните са 1768–1774, 1787–1792, 1806–1812, 1828–1829 и последната голяма 1877–1878 г.

    За туй ли вече всеки турски град има руски квартал?

    Коментиран от #37, #48

    08:24 17.11.2025

  • 23 На всички вече ни писна

    13 2 Отговор
    от жалките укро лъжи и нескиопосаната пропагандна.

    08:24 17.11.2025

  • 24 а ни облъчваха

    2 12 Отговор
    че русийката била някаква световна сила

    Коментиран от #35

    08:25 17.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Пич

    7 1 Отговор
    На война , като на война !!! Това е гадно , несправедливо , и кърваво занимание !!! За съжаление , все още такова е нивото ни на цивилизованост !!!

    Коментиран от #36

    08:26 17.11.2025

  • 27 пешо

    8 4 Отговор
    не са украински , а наемници

    Коментиран от #29

    08:27 17.11.2025

  • 28 Бай той Толстой

    5 2 Отговор
    Кога ще започне разследване за тримата убити от американската армия на катерче в Карибско море?

    08:28 17.11.2025

  • 29 Бай той Толстой

    5 2 Отговор

    До коментар #27 от "пешо":

    И не са убити,а екзекутирани!

    08:29 17.11.2025

  • 30 Ако наистина се стигне до съд

    8 2 Отговор

    До коментар #21 от "Не става ясно":

    и убитите са бандеровци, нека българите от Одеса бъдат съдебни заседатели!

    Забравих колко са, но има!

    08:29 17.11.2025

  • 31 Бай той Толстой

    5 1 Отговор

    До коментар #25 от "Pyccкий Карлик":

    Е,скоро ще разберем кой е прав.Победителят взима всичко!

    08:30 17.11.2025

  • 32 Бай той Толстой

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Не става ясно":

    Украинските жени с черни забрадки могат да решат само чии да го апнат,както винаги при война!Иначе нямаше да има живи хора бе!!!!😁

    Коментиран от #44, #66

    08:32 17.11.2025

  • 33 нали се сещате

    4 6 Отговор
    че след като загуби войната, русийката няма да има право на собствена армия и няма да може да пройзвежда оръжие?

    Коментиран от #41

    08:34 17.11.2025

  • 34 Кит

    4 2 Отговор
    Запознати твърдят, че след тази новина обвинените руснаци са хукнали към Запорожие да дават показания!

    Коментиран от #42

    08:35 17.11.2025

  • 35 Да! Дори и

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от "а ни облъчваха":

    и западни военни екслерти, че дори и от НАТО, ни облъчваха с лъжите, че Русия била вече Първа военна Сила!

    08:35 17.11.2025

  • 36 така е

    5 4 Отговор

    До коментар #26 от "Пич":

    русийката винаги е правела това, което може най-добре - цивилизовано да ограбва и убива.

    Коментиран от #43, #49

    08:36 17.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 русичь..

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "Pyccкий Карлик":

    Почна да ни писва от тия укронатьцисти и пленниците на сирскио ще намаляват-а ще увеличиме чувалчетата за зеления мухал,имперците нямаме меки ръчички-всичко бандерско което мърда си заминава

    08:38 17.11.2025

  • 39 зависи от това кои са пленниците

    1 2 Отговор
    ако са избили техни роднини или проявяват агресия и заплахи , защо да ги пленяват . осъждат ги на смърт . после ги застрелват . то под украински войници се разбират сега наемни , бандеровци , неонацисти , със свастики татуировки . а те са по друг закон . сега има 1200 за освобождаване и размяна .в палестина много се предаваха но ги избиваха . над 80 000 загинали цивилни и над 120 000 военни от хамас и други групи . геноцид .

    08:39 17.11.2025

  • 40 Няма край руското безсилие

    2 2 Отговор
    Няма.

    08:39 17.11.2025

  • 41 Справедлив

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "нали се сещате":

    Мечтай си, те мечтите са безплатни, но като се събудиш иди да приберш м@йк@ ти от околовръстното.

    08:40 17.11.2025

  • 42 Копейки,

    3 2 Отговор

    До коментар #34 от "Кит":

    СБУ на Украйна ви знае всичките.

    Коментиран от #61

    08:40 17.11.2025

  • 43 Глупаците

    0 2 Отговор

    До коментар #36 от "така е":

    Също ! Винаги си отварят устата , когато трябва да мълчат !

    Коментиран от #45

    08:40 17.11.2025

  • 44 Годината е 2027

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "Бай той Толстой":

    3 милиона рускини тръгват по света да си търсят мъж.

    Коментиран от #46

    08:42 17.11.2025

  • 45 така е

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "Глупаците":

    глупаците са си глупаци, дори и когато вонят на кисело

    08:42 17.11.2025

  • 46 не е 2027

    3 2 Отговор

    До коментар #44 от "Годината е 2027":

    Руския интернет и в момента гъмжи от съвети за рускините, как по-бързо да омаят богат арабин и да се задомят в пустините на Арабския полуостров.

    08:43 17.11.2025

  • 47 Лука

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "А пък бандеровците като застреляха":

    Дай примери иначе вдигаш пушилка!

    Коментиран от #51

    08:44 17.11.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Не така

    1 3 Отговор

    До коментар #36 от "така е":

    Май не си чувал за Минските или Истанбулското ...или поне за условията по които бе измислена държавата Покрайнини, с благословията на Русия?

    /Виктория Курабийкина/

    Коментиран от #52, #69

    08:45 17.11.2025

  • 50 кой бе

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "Абдул Хамид II":

    руснаците ли, които скоро ще те изгонят от турските градове? Цяла Турция е пропищяла от руската престъпност и руските просяци по кръстовищата.

    Коментиран от #54

    08:46 17.11.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 така е

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Не така":

    чувал съм и за Будапещенското. А ти?

    Коментиран от #58

    08:47 17.11.2025

  • 53 Това им

    5 1 Отговор
    Е в кръвта на рашистите, да убият, ограбя, изнасилят.Стара руска традиция.
    Червената орда откъдето мина през ВСВ избиха и ограбиха стотици хиляди източно европейци и за десерт ги окупирана, а след това се биеха в гърците, че са ни АсвАбАждавали.
    За нас българите не ни проверя нито с поробителите /османлиите/, нито с НЕ свободните крепостни АсвАбадители.

    Коментиран от #57

    08:47 17.11.2025

  • 54 Абдул Хамид II

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "кой бе":

    Те моите пезевенги ме детронираха, нямаше нужда от Русия.

    08:50 17.11.2025

  • 55 Путин е като хитлер но е в зародиш

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Това е рашисткото поведение без да обявяват война да водят такава. Според ООН с високо точните оръжия на рашистите са унищожени над 2000000 сгради в Украйна.

    Коментиран от #65, #68

    08:52 17.11.2025

  • 56 Кривоверен алкаш

    2 1 Отговор
    Такъв им е гена, от началото до края...Тези хора трябва да се държат със здрава ръка,което и се прави от властта в Русия...навремето лично рускиня ми е казвала...Вие знаете ли какво представляват нашите мъже...тези приказки говорят много...които е работил в Русия или има вземане даване с тях,може да разчете тези думи..

    08:52 17.11.2025

  • 57 Справедлив

    1 2 Отговор

    До коментар #53 от "Това им":

    Виж се в огледалото, излъгали са те, че си българин

    Коментиран от #59

    08:52 17.11.2025

  • 58 Справедлив

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "така е":

    Само си чувал, но не си го чел.

    Коментиран от #63

    08:54 17.11.2025

  • 59 гост

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "Справедлив":

    По добре, ТИ се огледай...

    08:54 17.11.2025

  • 60 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Др,Тодор Живков вечна ти памет.След време ще те забравим.

    08:55 17.11.2025

  • 61 Бай Ставри

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Копейки,":

    Не се безпокой и за теб ще има място в урановите мини.

    08:57 17.11.2025

  • 62 В котела Купианск

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "Поредните укро лъжи":

    бе издадена заповед, бандеровци от Азов, да не се взимат за пленници! А за тези събирани като пилци по улиците добро и внимателно отношение!

    Може би затова и украинското бандеровско командване разиграва този медиен номер! Вероятно по идея на британското разузнаване.

    08:59 17.11.2025

  • 63 напротив

    2 1 Отговор

    До коментар #58 от "Справедлив":

    Споразумението е подписано на 5 декември 1994 г. между Украйна, Русия, САЩ и Великобритания.

    В основата му стои гаранция за териториалната цялост и суверенитет на Украйна срещу отказ от ядрените й оръжия.

    Държавите-гаранти се задължават да зачитат независимостта и сегашните граници на Украйна и да се въздържат от заплаха или употреба на сила срещу страната.

    Част от Член 3:
    "Всяка от страните се задължава да уважава независимостта и съществуващите граници на Украйна и да се въздържа от заплаха или използване на сила срещу териториалната й цялост или политическата й независимост".

    09:00 17.11.2025

  • 64 койдазнай

    1 1 Отговор
    Щом са се предале, само освободителя има право да решава съдбата им! В случая са прецинили, че живи не са им нужни.

    09:00 17.11.2025

  • 65 всъщност

    2 1 Отговор

    До коментар #55 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    Путин падна жертва на собствената си хибридна пропаганда. Повярва им че е някакъв голям незаобиколим международен фактор и има безаналогова силна армия.

    09:03 17.11.2025

  • 66 Лука

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Бай той Толстой":

    Толстии няма нищо свято за копейките,показваш го

    09:05 17.11.2025

  • 67 Симеон Иванов

    1 3 Отговор
    Спокойно - скоро и Запорожие ще бъде освободено от украинския фашизъм ...

    09:07 17.11.2025

  • 68 Знаеш ли кой е шеф на ООН?

    0 2 Отговор

    До коментар #55 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    - Аналена Бербок!

    А разрушените градове са в руските области и Русия и местните хора които първи се хванаха за оръжията за да освободят земите си, ще си ги възстановяват!

    Аналена пак направила завой на 360 градуса:)

    09:11 17.11.2025

  • 69 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Не така":

    Украйна е член на ООН от 1945г .Други твърдения са неоснователни и рашистки.

    09:12 17.11.2025

