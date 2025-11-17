Новини
Русия тази нощ е свалила 36 украински дрона
  Тема: Украйна

17 Ноември, 2025 08:52

14 от тях са били прехванати над територията на Брянска област

Руските сили за противовъздушна отбрана тази нощ свалиха 36 украински дрона над региони на Русия, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предаде БТА.

"Тази нощ, от 23:00 часа московско време на 16 ноември до 07:00 часа московско време на 17 ноември, дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 36 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 14 - над територията на Брянска област, 8 - над територията на Тамбовска област, 5 - над територията на Уляновска област, 4 - над територията на Воронежка област, 3 - над територията на Орловска област и по един - над териториите на Нижегородска и Тулска област", се казва в изявление на руското ведомство.

Междувременно стана ясно, че крайдунавският украински град Измаил е бил подложен на масирана атака с дронове, съобщиха от Измаилската районна държавна администрация във "Фейсбук".

Регионалните власти призоваха жителите да се укрият в бомбоубежища. Над 20 дрона са се насочили към Измаил от акваторията на Черно море, а в града отекват силни взривове, информираха местните канали в приложението "Телеграм". Сирените за въздушна тревога бяха задействани в 23:00 часа.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това го знаем

    4 0 Отговор
    А колко не е свалила?

    08:53 17.11.2025

  • 2 си дзън

    5 2 Отговор
    Най-добри в свалянето бяха руските ТЕЦ-ове и подстанции в Орел, Курск и Донецк.

    Коментиран от #8

    08:55 17.11.2025

  • 3 Za Родину

    5 0 Отговор
    Малко са ! Повече бой !

    08:56 17.11.2025

  • 4 Христо

    4 1 Отговор
    Това отдавна щеше да е минало,ако не бяха спрели Пригожин тръгнал към Москва

    08:57 17.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пич

    3 3 Отговор
    Русия по обясними причини продължава да не бърза ! Но след превземането на Покровск , вече руската армия има така наречения - Оперативен простор. И НАТО разбира , че Украйна свърши. Сега само им остава да измислят , как да приклекнат по елегантно пред Москва ! За да не изглежда толкова срамно !!! Иначе - Киев , или Одеса !!! Зелю вече не го мислете !!!

    Коментиран от #9, #12, #18

    08:57 17.11.2025

  • 7 Pyccкий Карлик

    3 2 Отговор
    "...Русия свали 40 дрона...."

    Настоящия неудобен въпрос е :

    Колко дрона Русия не е свалила, щот от Новгородска и Рязанска област са останали само отломки, а опашките за бензин в Москва излязоха извън околовръстното 😁

    Коментиран от #15

    08:57 17.11.2025

  • 8 Не е

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Вярно ! Майка ти е по добра в свалянето ! Знаеш ли колко се дърпах , ама изгорех ! Неколо пъти.....

    Коментиран от #13

    09:00 17.11.2025

  • 9 Pyccкий Карлик

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    "...Но след превземането на Покровск..."

    Чувак, Покровск беше превзет още 2022г !!!
    В момента великите асвабадители сигур асвабаждават Млечния път 😄😄😄

    Коментиран от #17

    09:00 17.11.2025

  • 10 аz СВО Победа 80

    2 0 Отговор
    Накратко:
    1.В Уляновска област е забранен интернета до края на войната 😂
    2.След Нова година влиза в сила забрана на външният интернет в цяла Русия 🤣

    Коментиран от #24

    09:00 17.11.2025

  • 11 Факти

    1 0 Отговор
    Украйна произвежда хиляди дронове всеки ден, а Русия е свалила само 36.

    09:01 17.11.2025

  • 12 гост

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Русия ще превземе Украйна за два дни..... засега минаха три години ,но два дни още не са минали 😆

    Коментиран от #19

    09:02 17.11.2025

  • 13 май нещо

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Не е":

    си ядосан. Сигурно си на тъмно и студено в Донецк

    09:02 17.11.2025

  • 14 Ейййй

    1 0 Отговор
    хохо......холиии



    Съдраха ви шушоните

    09:02 17.11.2025

  • 15 А бе

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Pyccкий Карлик":

    А ти виждал ли си при сестра ти каква опашка се е извила? Другите харчат, а само аз изкарвам пари от тая работа , защото стоя с молива на вратата , като платят отмятам, и влизат. Четвърти молив подострям!

    09:04 17.11.2025

  • 16 койдазнай

    0 0 Отговор
    А защо редакцията ни натрапва пропагндата на кремълските нацисти?

    09:06 17.11.2025

  • 17 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Pyccкий Карлик":

    Ами , доскоро Зельонска освобождаваше Млечния път , скоро и Зелю ще го освобождава !

    09:07 17.11.2025

  • 18 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Разбира се, че има причина Русия да не бърза. Нали помниш какво стана с 60 километровата военна колона, която тръгна към Киев? А какво стана със самолетите и корабите й? Русия не бърза, защото не може да понесе загубите.

    09:08 17.11.2025

  • 19 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "гост":

    Някак си тъжно се смееш ! Сигурно защото и ти разбираш , че Русия превзе Украйна !

    09:08 17.11.2025

  • 20 Гатанка

    0 0 Отговор
    Ако руснаците удрят всеки път цивилни обекти, а бандерите продължават да нямат ПВО, кой открадна бандераското ПВО?

    09:10 17.11.2025

  • 21 русичь..

    1 0 Отговор
    В измайле има яко думканьие и огин по корабчета с бгснарядчета за кieвската хунта,а на излизане от харкiв-батисахме една сбирток сирска бригада от остатъци на бандерци-тръгнали за купиянске да свалят масковските знамена

    09:10 17.11.2025

  • 22 Божеее

    1 0 Отговор
    Русия десет години се мъчи да победи едни голи и боси афганци и накрая си подви опашката и се изнесе от там. Украинците не са залък за руската уста. Ако се върнем назад в историята ще видим кои са украинците

    09:10 17.11.2025

  • 23 Гатанка

    0 0 Отговор
    Ако киевската хунта мобилизира по 30 хил на месец, за 44 месеца от началото на денацификацията това прави 1.3 милиона, плюс над 700 хилядна армия преди началото, трябва на фронта да има два милиона войника. Къде са те?

    09:10 17.11.2025

  • 24 Pyccкий Карлик

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "аz СВО Победа 80":

    "...забрана на външният интернет в цяла Русия..."

    Пропусна да споменеш за раираните дрехи и колючая проволка, която ще загражда бараките на крепостните !!! Господи ква РУЗКА МЪКА, къв РУ3КИ МИР ....😁😁😁

    09:11 17.11.2025

