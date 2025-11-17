Русия тази нощ е свалила 36 украински дрона

Руските сили за противовъздушна отбрана тази нощ свалиха 36 украински дрона над региони на Русия, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предаде БТА.

"Тази нощ, от 23:00 часа московско време на 16 ноември до 07:00 часа московско време на 17 ноември, дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 36 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 14 - над територията на Брянска област, 8 - над територията на Тамбовска област, 5 - над територията на Уляновска област, 4 - над територията на Воронежка област, 3 - над територията на Орловска област и по един - над териториите на Нижегородска и Тулска област", се казва в изявление на руското ведомство.

Междувременно стана ясно, че крайдунавският украински град Измаил е бил подложен на масирана атака с дронове, съобщиха от Измаилската районна държавна администрация във "Фейсбук".

Регионалните власти призоваха жителите да се укрият в бомбоубежища. Над 20 дрона са се насочили към Измаил от акваторията на Черно море, а в града отекват силни взривове, информираха местните канали в приложението "Телеграм". Сирените за въздушна тревога бяха задействани в 23:00 часа.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.