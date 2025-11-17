Новини
Свят »
Русия »
Тримесечен спад в износа на нефт по море! Санкциите на САЩ предизвикаха срив в морските доставки на руски петрол
  Тема: Украйна

Тримесечен спад в износа на нефт по море! Санкциите на САЩ предизвикаха срив в морските доставки на руски петрол

17 Ноември, 2025 12:17 776 34

  • русия-
  • петрол-
  • санкции-
  • танкери-
  • лукойл

Санкциите позволяват на корабособствениците да начисляват по-високи "рискови премии", особено за маршрути към Турция, където правилата за съответствие се прилагат строго

Тримесечен спад в износа на нефт по море! Санкциите на САЩ предизвикаха срив в морските доставки на руски петрол - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Миналата седмица Русия регистрира тримесечен спад в износа на петрол по море, след като Москва бързо пренасочи износа си след санкциите на САЩ срещу големите енергийни компании. Това съобщава The Moscow Times, позовавайки се на пазарни анализатори, пише Фокус.

Според Центъра за ценови индекси средният морски износ е бил около 320 000 тона на ден между 3 и 9 ноември - най-ниското ниво от средата на юли. Само 23 танкера са напуснали Русия през тази седмица, спрямо обичайните 26-28. Спадът идва по-малко от две седмици след санкциите срещу "Роснефт" и "Лукойл".

Анализаторите посочват, че временното забавяне се дължи на логистичните пренасочвания, а не на спад в търсенето. Санкциите позволяват на корабособствениците да начисляват по-високи "рискови премии", особено за маршрути към Турция, където правилата за съответствие се прилагат строго. Разходите за превоз на товари са нараснали с 3,7% на седмична база, но пазарът не е изправен пред остър дефицит на танкери.

Вносът на руски петрол в Индия остава стабилен - 3,6 млн. тона между 27 октомври и 9 ноември, над средните нива за септември-октомври. Центърът за ценови индекси прогнозира, че тарифите за превоз ще продължат да растат през ноември, а NEFT Research очаква те да завършат месеца с 10-15% по-високи от нивата преди санкциите.

Още новини от Украйна


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МирО

    9 3 Отговор
    Те санкции те не бяха ли от преди няма и месец, как успяха да предизвикат тримесечен спад???

    Коментиран от #22

    12:20 17.11.2025

  • 2 Реалист

    7 11 Отговор
    Това са доста добри новини.

    Коментиран от #10

    12:20 17.11.2025

  • 3 РФ трябва да се разруши !

    8 12 Отговор
    Руслямия е в икономически, социален и продоволствен колапс! Милиони в РФ мръзнат и гладуват.
    Колко още може да издържи, преди да се сгромоляса както СССР и се разпадне на 25 Републики ?
    Руските митници съобщиха за срив на почти 30% от експортните приходи на руската икономика. Износът на суровини спада с 34%, на метали - с 15%, на химически продукти - с 35%, на дървесина - с 30%, на машини и оборудване - с 25%.

    Коментиран от #16, #17

    12:22 17.11.2025

  • 4 пешо

    13 5 Отговор
    глупостите ви край нямат , кервана си върви кучетата си лаят

    Коментиран от #9

    12:23 17.11.2025

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 9 Отговор
    аз пък недоумявам защо Рашаните и копеите се възмущават? нали ТЕ САМИТЕ ЩЯХА да спират износ и да замръзнем???????

    Коментиран от #20

    12:23 17.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хихи

    5 4 Отговор
    Фокус, УНИАН и дойчезеле седят с тефтерче и записват чинно колко кораба тръгват от руските пристанища...

    12:27 17.11.2025

  • 8 Pyccкий Карлик

    9 4 Отговор
    Все по плану.....
    Санкции работят на pyската икономика.
    Правда ? 😁

    12:28 17.11.2025

  • 9 таксиджия 🚖

    6 4 Отговор

    До коментар #4 от "пешо":

    пешо, защо Лукойл разпродава всичките си активи извън Русия!? Рафинерията в България, Румъния, находищата в Ирак. Нали санкциите не ги бъркат!?

    Коментиран от #15

    12:29 17.11.2025

  • 10 честен ционист

    0 4 Отговор

    До коментар #2 от "Реалист":

    Непродаденият петрол отива за нуждите на Въоръжените сили. Не знам, какво добро намираш в това.

    12:30 17.11.2025

  • 11 Фотограф

    3 4 Отговор
    Този палячо на снимката 100% е двойник.

    12:31 17.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Реалност

    2 9 Отговор
    Износът на петрол от Черно море е осакатен и спря
    Сега е очевидно, че най-добрата система за противовъздушна отбрана, която руските военнопрестъпници някога са имали, не е била С-300, С-400, „Панцир“ или която и да е от ръждясалите консервни кутии на Кремъл, а западните ограничения върху употребата на оръжия в Русия .
    Тази седмица Киев извърши координирана, красиво унизителна серия от удари по руската енергийна и военна инфраструктура със задоволителни резултати.
    Сателитни снимки от последните два дни потвърдиха голям пожар , бушуващ в главния нефтен терминал на пристанището, на място, за което Русия твърди, че е „добре защитено“.
    Пламъците са дошли директно от чувствителни експортни структури , принуждавайки Русия да спре аварийните спирачки на един от най-важните си петролни маршрути.
    Запознати с индустрията казват, че ремонтите могат да отнемат месеци или, както казват руснаците, „след победата“, което означава никога.
    Батерията С-400, която Москва рекламира като завист на целия свят, е загубила няколко пускови установки, според сателитни данни.
    Геолоцирани украински кадри и изображения показват, че близки военни обекти, разположени на системи С-300 или С-400, също са били ударени.

    12:32 17.11.2025

  • 14 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    1 5 Отговор
    Но за сметка на това просията е засилила производството на лъжи и неумна пропаганда, също е увеличила износа на тиня и компаньонки към ОАЕ и Катар!

    12:33 17.11.2025

  • 15 Света се разделя

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "таксиджия 🚖":

    Активи в страни подлоги на САЩ, няма да са необходими на останалата част от света. Целият бизнес и финанси ще се преструктурират леко полеко.

    Коментиран от #23

    12:33 17.11.2025

  • 16 география за 5 клас

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "РФ трябва да се разруши !":

    Спомняш ли си картата на света в раздела за Европа и Азия?
    Погледни я пак и сметни колко милиарда потребители живеят там.

    12:35 17.11.2025

  • 17 Е кво оборудване, нали

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "РФ трябва да се разруши !":

    нищо не произвеждат.
    ОбъркАли сте се всичките tролове като пилета в кълчища.

    12:36 17.11.2025

  • 18 Ааа, не е така

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Карпуз Федералов":

    всичките руснаци чакат със затаен дъх мненията на нашите форумни Едиоти.
    И като ги прочетат, изтръпват от ужас и се деморализират.

    12:37 17.11.2025

  • 19 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    2 3 Отговор
    Иcтината е, че рycофилите ни cа ментета .
    Аkо бяха иcтинckи рycофили, пyтинофили, cъветофили ... или kаkто и да cе наричат почитателите на тунингованото с ботокс, ходещо на токчета жуже, щяха поне половината да cе отзоват на поkаната на Пyтлер и да напуснат омразните им ЕС и НАТО. Ето Пyтин обещава леcно и бързо полyчаване на гражданcтво, виcоkи заплати, ниckи цени, kачеcтвено образование и доcтъпна медицина. Всичко това щяха да го получат без да е нужно да се мъчат в страни от НАТО.
    Могат на праkтиkа да поkажат признателноcтта cи kъм Рyccия за това, че ни е оkyпирала на два пъти и да cе вkлючат в "cпециалната операция" на Пyтлер, а не да громят ykраинците от диванчето през интернет, паpaзитирайки социалната система на Запада.

    Ментета cа!

    Коментиран от #21

    12:37 17.11.2025

  • 20 Ти сигурно и на

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    гравитацията се чудиш и недоумяваш, ама то с твоите два неврона...

    12:38 17.11.2025

  • 21 До къде води

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    падението на една тъпейка и пропадналият запад. Тролене и простотия. Циганите имат повече достойнство. 😄

    Коментиран от #24

    12:39 17.11.2025

  • 22 Като

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "МирО":

    всяка редовнба копейка, не можеш ад разбереш елементарен текст.

    12:40 17.11.2025

  • 23 солютно пич!

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Света се разделя":

    а ние сме на границата. Демек пак изтеглихме късата клечка и вместо на средата на търговски път попаднахме на средата на територия разделяна от война. От едната страна ще ни врътнат кранчето за енергия и ресурси, а от другата ще ни дават кредити докато се забатачим окончателно. Както кават германците цугцванг - без полезен ход напред.

    Коментиран от #25, #26

    12:40 17.11.2025

  • 24 Това

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "До къде води":

    е типичен отговор на копейка, нищо общо със въпроса.

    Коментиран от #27

    12:41 17.11.2025

  • 25 Така се случва

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "солютно пич!":

    с глупави народи. Страните са им овладени и не са суверенни.

    12:43 17.11.2025

  • 26 Материализмът

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "солютно пич!":

    взима връх в морала на путинофилите. Те не се нуждаят от свобода, а сома от копейки, с които ще си купуват лади.

    12:43 17.11.2025

  • 27 Там пишеше за падението на тъпейката

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Това":

    и пропадането на запада,. Простотията и лъжите станаха еталон на това падение. Само факти показващи тъпейките. 😄

    12:44 17.11.2025

  • 28 Хомосъветикyc си отива, идва светлина

    3 3 Отговор
    Почитателите на рашизма и на Путлер още се заблуждават, че е възможна победа на московското блато. Почти 4 години война, а краят не се вижда, а жертвите и загубите са колосални и не могат да се компенсират с пропаганда. Колко още жертви и загуби иска Путин, за да победи?
    Тъпчат на едно място пред две села, губят дестки хиляди могилници и чакат Тръмп да ги спаси.
    Т.е. наследниците на Златната орда, "непобедимата" червена армия нищо не успя да направи🤣 , та Тръмп ще донесе победата на червеноармейците ! 😳🤣
    Пак чакат САЩ да ги спасява, както ги е спасявал многократно от глад и разруха, както ги спаси от немските националсоциалисти .
    Войната на Путлер уплаши хората и направи така, че проруските настроените вече са стабилно малцинство, въпреки всички 4хилядници, говорещи глави, инженерингови кремълски партии, внедрени агенти по най високите етажи на властта, агенти в службите за сигурност и тpoлoве по медиите. Останаха единствено застаряващия хомосъветикус, в което Кремъл превърнаха част от по-npocтото ни население през 45 г. съветско робство - московски еничари.
    Не се очаква розово путинистко бъдеще. Нито нов световен ред, на който Путлер да е господар. Историческата логика очертава краха и разпада на последната колониална империя, което ще е продължение на сгромолясването на СССР. Историята ни показва, че сгромолясването на империите се случва изведнъж, а всички признаци сочат, че този момент е много близо 🤣

    Коментиран от #29

    12:49 17.11.2025

  • 29 Типично тролене на тъпейка

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Хомосъветикyc си отива, идва светлина":

    и показване на падението на запада, опрял до тъпейката. 😄

    12:50 17.11.2025

  • 30 стоян

    0 2 Отговор
    Това че путин загуби газовия европейски богат пазар и сега губи нефтения пазар и всяка вечер в русия вият серени и няма ток и интернет не са от значение за путин - важното е че вчера са превзели две срутени украински села за които са умрели поне 2000 орки

    Коментиран от #34

    12:53 17.11.2025

  • 31 Клокочещ

    1 1 Отговор
    А защо не пишете колко са станали горивата в Сащ

    12:53 17.11.2025

  • 32 Pyccкий Карлик

    2 1 Отговор
    Усещате ли как тихо и срамежливо се изсули ру3ката риторика за Нов световен ред, Многополярен свят, Pyccкий мир, Свят който не можел без Русия ?
    Рязко и внезапно се оказа че Многополюсния модел има само един полюс САЩ, в Новия световен ред мястото на Русия е редом с Джабути, Руския мир е без бензин и интернет, а Светът чудесно се оправя без руската кот4ина 👍

    ...и да, Баба Ванга рече :
    - Покровск ке падне, га падне Млечния път 😄

    12:54 17.11.2025

  • 33 стоян

    0 0 Отговор
    Другаре путинофили гледайте по ютуб филмите ,, аналогов нет ,, това в филмите е истината за величието на федерацията москвабад

    12:55 17.11.2025

  • 34 Вместо да се занимаваш с глупости

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "стоян":

    виж загубата на Европа, която с продажните урсули върви стабилно към своят край като ЕС.

    12:55 17.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания