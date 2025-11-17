Миналата седмица Русия регистрира тримесечен спад в износа на петрол по море, след като Москва бързо пренасочи износа си след санкциите на САЩ срещу големите енергийни компании. Това съобщава The Moscow Times, позовавайки се на пазарни анализатори, пише Фокус.
Според Центъра за ценови индекси средният морски износ е бил около 320 000 тона на ден между 3 и 9 ноември - най-ниското ниво от средата на юли. Само 23 танкера са напуснали Русия през тази седмица, спрямо обичайните 26-28. Спадът идва по-малко от две седмици след санкциите срещу "Роснефт" и "Лукойл".
Анализаторите посочват, че временното забавяне се дължи на логистичните пренасочвания, а не на спад в търсенето. Санкциите позволяват на корабособствениците да начисляват по-високи "рискови премии", особено за маршрути към Турция, където правилата за съответствие се прилагат строго. Разходите за превоз на товари са нараснали с 3,7% на седмична база, но пазарът не е изправен пред остър дефицит на танкери.
Вносът на руски петрол в Индия остава стабилен - 3,6 млн. тона между 27 октомври и 9 ноември, над средните нива за септември-октомври. Центърът за ценови индекси прогнозира, че тарифите за превоз ще продължат да растат през ноември, а NEFT Research очаква те да завършат месеца с 10-15% по-високи от нивата преди санкциите.
Тримесечен спад в износа на нефт по море! Санкциите на САЩ предизвикаха срив в морските доставки на руски петрол
17 Ноември, 2025 12:17 776 34
Санкциите позволяват на корабособствениците да начисляват по-високи "рискови премии", особено за маршрути към Турция, където правилата за съответствие се прилагат строго
Миналата седмица Русия регистрира тримесечен спад в износа на петрол по море, след като Москва бързо пренасочи износа си след санкциите на САЩ срещу големите енергийни компании. Това съобщава The Moscow Times, позовавайки се на пазарни анализатори, пише Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 МирО
Коментиран от #22
12:20 17.11.2025
2 Реалист
Коментиран от #10
12:20 17.11.2025
3 РФ трябва да се разруши !
Колко още може да издържи, преди да се сгромоляса както СССР и се разпадне на 25 Републики ?
Руските митници съобщиха за срив на почти 30% от експортните приходи на руската икономика. Износът на суровини спада с 34%, на метали - с 15%, на химически продукти - с 35%, на дървесина - с 30%, на машини и оборудване - с 25%.
Коментиран от #16, #17
12:22 17.11.2025
4 пешо
Коментиран от #9
12:23 17.11.2025
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #20
12:23 17.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Хихи
12:27 17.11.2025
8 Pyccкий Карлик
Санкции работят на pyската икономика.
Правда ? 😁
12:28 17.11.2025
9 таксиджия 🚖
До коментар #4 от "пешо":пешо, защо Лукойл разпродава всичките си активи извън Русия!? Рафинерията в България, Румъния, находищата в Ирак. Нали санкциите не ги бъркат!?
Коментиран от #15
12:29 17.11.2025
10 честен ционист
До коментар #2 от "Реалист":Непродаденият петрол отива за нуждите на Въоръжените сили. Не знам, какво добро намираш в това.
12:30 17.11.2025
11 Фотограф
12:31 17.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Реалност
Сега е очевидно, че най-добрата система за противовъздушна отбрана, която руските военнопрестъпници някога са имали, не е била С-300, С-400, „Панцир“ или която и да е от ръждясалите консервни кутии на Кремъл, а западните ограничения върху употребата на оръжия в Русия .
Тази седмица Киев извърши координирана, красиво унизителна серия от удари по руската енергийна и военна инфраструктура със задоволителни резултати.
Сателитни снимки от последните два дни потвърдиха голям пожар , бушуващ в главния нефтен терминал на пристанището, на място, за което Русия твърди, че е „добре защитено“.
Пламъците са дошли директно от чувствителни експортни структури , принуждавайки Русия да спре аварийните спирачки на един от най-важните си петролни маршрути.
Запознати с индустрията казват, че ремонтите могат да отнемат месеци или, както казват руснаците, „след победата“, което означава никога.
Батерията С-400, която Москва рекламира като завист на целия свят, е загубила няколко пускови установки, според сателитни данни.
Геолоцирани украински кадри и изображения показват, че близки военни обекти, разположени на системи С-300 или С-400, също са били ударени.
12:32 17.11.2025
14 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
12:33 17.11.2025
15 Света се разделя
До коментар #9 от "таксиджия 🚖":Активи в страни подлоги на САЩ, няма да са необходими на останалата част от света. Целият бизнес и финанси ще се преструктурират леко полеко.
Коментиран от #23
12:33 17.11.2025
16 география за 5 клас
До коментар #3 от "РФ трябва да се разруши !":Спомняш ли си картата на света в раздела за Европа и Азия?
Погледни я пак и сметни колко милиарда потребители живеят там.
12:35 17.11.2025
17 Е кво оборудване, нали
До коментар #3 от "РФ трябва да се разруши !":нищо не произвеждат.
ОбъркАли сте се всичките tролове като пилета в кълчища.
12:36 17.11.2025
18 Ааа, не е така
До коментар #12 от "Карпуз Федералов":всичките руснаци чакат със затаен дъх мненията на нашите форумни Едиоти.
И като ги прочетат, изтръпват от ужас и се деморализират.
12:37 17.11.2025
19 Жалки продажни копейки 🤪🤡
Аkо бяха иcтинckи рycофили, пyтинофили, cъветофили ... или kаkто и да cе наричат почитателите на тунингованото с ботокс, ходещо на токчета жуже, щяха поне половината да cе отзоват на поkаната на Пyтлер и да напуснат омразните им ЕС и НАТО. Ето Пyтин обещава леcно и бързо полyчаване на гражданcтво, виcоkи заплати, ниckи цени, kачеcтвено образование и доcтъпна медицина. Всичко това щяха да го получат без да е нужно да се мъчат в страни от НАТО.
Могат на праkтиkа да поkажат признателноcтта cи kъм Рyccия за това, че ни е оkyпирала на два пъти и да cе вkлючат в "cпециалната операция" на Пyтлер, а не да громят ykраинците от диванчето през интернет, паpaзитирайки социалната система на Запада.
Ментета cа!
Коментиран от #21
12:37 17.11.2025
20 Ти сигурно и на
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":гравитацията се чудиш и недоумяваш, ама то с твоите два неврона...
12:38 17.11.2025
21 До къде води
До коментар #19 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":падението на една тъпейка и пропадналият запад. Тролене и простотия. Циганите имат повече достойнство. 😄
Коментиран от #24
12:39 17.11.2025
22 Като
До коментар #1 от "МирО":всяка редовнба копейка, не можеш ад разбереш елементарен текст.
12:40 17.11.2025
23 солютно пич!
До коментар #15 от "Света се разделя":а ние сме на границата. Демек пак изтеглихме късата клечка и вместо на средата на търговски път попаднахме на средата на територия разделяна от война. От едната страна ще ни врътнат кранчето за енергия и ресурси, а от другата ще ни дават кредити докато се забатачим окончателно. Както кават германците цугцванг - без полезен ход напред.
Коментиран от #25, #26
12:40 17.11.2025
24 Това
До коментар #21 от "До къде води":е типичен отговор на копейка, нищо общо със въпроса.
Коментиран от #27
12:41 17.11.2025
25 Така се случва
До коментар #23 от "солютно пич!":с глупави народи. Страните са им овладени и не са суверенни.
12:43 17.11.2025
26 Материализмът
До коментар #23 от "солютно пич!":взима връх в морала на путинофилите. Те не се нуждаят от свобода, а сома от копейки, с които ще си купуват лади.
12:43 17.11.2025
27 Там пишеше за падението на тъпейката
До коментар #24 от "Това":и пропадането на запада,. Простотията и лъжите станаха еталон на това падение. Само факти показващи тъпейките. 😄
12:44 17.11.2025
28 Хомосъветикyc си отива, идва светлина
Тъпчат на едно място пред две села, губят дестки хиляди могилници и чакат Тръмп да ги спаси.
Т.е. наследниците на Златната орда, "непобедимата" червена армия нищо не успя да направи🤣 , та Тръмп ще донесе победата на червеноармейците ! 😳🤣
Пак чакат САЩ да ги спасява, както ги е спасявал многократно от глад и разруха, както ги спаси от немските националсоциалисти .
Войната на Путлер уплаши хората и направи така, че проруските настроените вече са стабилно малцинство, въпреки всички 4хилядници, говорещи глави, инженерингови кремълски партии, внедрени агенти по най високите етажи на властта, агенти в службите за сигурност и тpoлoве по медиите. Останаха единствено застаряващия хомосъветикус, в което Кремъл превърнаха част от по-npocтото ни население през 45 г. съветско робство - московски еничари.
Не се очаква розово путинистко бъдеще. Нито нов световен ред, на който Путлер да е господар. Историческата логика очертава краха и разпада на последната колониална империя, което ще е продължение на сгромолясването на СССР. Историята ни показва, че сгромолясването на империите се случва изведнъж, а всички признаци сочат, че този момент е много близо 🤣
Коментиран от #29
12:49 17.11.2025
29 Типично тролене на тъпейка
До коментар #28 от "Хомосъветикyc си отива, идва светлина":и показване на падението на запада, опрял до тъпейката. 😄
12:50 17.11.2025
30 стоян
Коментиран от #34
12:53 17.11.2025
31 Клокочещ
12:53 17.11.2025
32 Pyccкий Карлик
Рязко и внезапно се оказа че Многополюсния модел има само един полюс САЩ, в Новия световен ред мястото на Русия е редом с Джабути, Руския мир е без бензин и интернет, а Светът чудесно се оправя без руската кот4ина 👍
...и да, Баба Ванга рече :
- Покровск ке падне, га падне Млечния път 😄
12:54 17.11.2025
33 стоян
12:55 17.11.2025
34 Вместо да се занимаваш с глупости
До коментар #30 от "стоян":виж загубата на Европа, която с продажните урсули върви стабилно към своят край като ЕС.
12:55 17.11.2025