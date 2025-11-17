Тримесечен спад в износа на нефт по море! Санкциите на САЩ предизвикаха срив в морските доставки на руски петрол

Миналата седмица Русия регистрира тримесечен спад в износа на петрол по море, след като Москва бързо пренасочи износа си след санкциите на САЩ срещу големите енергийни компании. Това съобщава The Moscow Times, позовавайки се на пазарни анализатори, пише Фокус.



Според Центъра за ценови индекси средният морски износ е бил около 320 000 тона на ден между 3 и 9 ноември - най-ниското ниво от средата на юли. Само 23 танкера са напуснали Русия през тази седмица, спрямо обичайните 26-28. Спадът идва по-малко от две седмици след санкциите срещу "Роснефт" и "Лукойл".



Анализаторите посочват, че временното забавяне се дължи на логистичните пренасочвания, а не на спад в търсенето. Санкциите позволяват на корабособствениците да начисляват по-високи "рискови премии", особено за маршрути към Турция, където правилата за съответствие се прилагат строго. Разходите за превоз на товари са нараснали с 3,7% на седмична база, но пазарът не е изправен пред остър дефицит на танкери.



Вносът на руски петрол в Индия остава стабилен - 3,6 млн. тона между 27 октомври и 9 ноември, над средните нива за септември-октомври. Центърът за ценови индекси прогнозира, че тарифите за превоз ще продължат да растат през ноември, а NEFT Research очаква те да завършат месеца с 10-15% по-високи от нивата преди санкциите.

