Все повече държави предпочитат оръжия, произведени в Русия, пред тези, които са произведени в западните държави. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.
Според него Русия поддържа дългогодишни партньорства с държави от Азия, Близкия изток, Африка и Латинска Америка. "Тези отношения са изградени отдавна с много страни по света", посочи Лавров.
Министърът допълни, че дори държави, които доскоро са разчитали главно на западните производители, сега преосмислят избора си. "След последните глобални събития и различни конфликти мнозина виждат, че нашата техника е по-надеждна и по-ефективна", казва той. "Тя е по-лесна за използване, доказала е качествата си в реални условия и е по-достъпна като цена", допълва Лавров.
Сергей Лавров: Все повече държави избират руската военна техника пред западната
10 Ноември, 2025 15:25 1 246 59
Руският министър допълни, че дори държави, които доскоро са разчитали главно на западните производители, сега преосмислят избора си
Все повече държави предпочитат оръжия, произведени в Русия, пред тези, които са произведени в западните държави. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
15:27 10.11.2025
2 флип
Коментиран от #11
15:27 10.11.2025
3 Клиент 1 е Украйна
15:28 10.11.2025
4 си дзън
15:29 10.11.2025
5 Наскоро Украйна отказа
Коментиран от #52
15:29 10.11.2025
6 Анализатор
Та това е част от търговията със скрап....
Коментиран от #36
15:29 10.11.2025
7 си дзън
15:31 10.11.2025
8 az СВО Победа 80
Руснаците развенчаха упорито насаждания след 1991г. мит, че западното оръжие е по-добро от руското!
А и цял свят има възможност нагледно да се убежди в това....
Коментиран от #19, #28, #31
15:31 10.11.2025
9 име
15:31 10.11.2025
10 Pyccкий Карлик
Имам 1бр Армата и 2бр СУ-57 в двора.
Децата се събират по обяд да се катерят на тях 😁
Коментиран от #17
15:32 10.11.2025
11 име
До коментар #2 от "флип":Нищо не разбираш, ние не купуваме самолети, а правим дългосрочна инвестиция. Купуваме американски самолети щот ни ги продават много изгодно! Леко употребяван, много запазен хангарен екземпляр Кен Еф16 от края на осемдесетте години го купуваме за 163 милиона долара на брой и цената му ще скача още повече, щото е модерна класика. А поляците се набутват с няква ежедневка Ф35 за 143милиона на брой и цената и само ще пада!
Коментиран от #23
15:34 10.11.2025
12 За един приятел питам
Коментиран от #21
15:34 10.11.2025
13 Хеми значи бензин
15:35 10.11.2025
14 Германия възнамерява
15:36 10.11.2025
15 Гроздето е високо
15:36 10.11.2025
16 😂😂😂😂😂😂😂😀😂😂
15:37 10.11.2025
17 Тьотка Митрофанова
До коментар #10 от "Pyccкий Карлик":Лавров изцвили и по един къч 🐎🐴
15:37 10.11.2025
18 ха ха ха
15:38 10.11.2025
19 Йосиф Кобзон
До коментар #8 от "az СВО Победа 80":Справките при мен.
15:38 10.11.2025
20 Васко
Коментиран от #27
15:39 10.11.2025
21 Pyccкий Карлик
До коментар #12 от "За един приятел питам":"...Еритрея , северна корея и кой още ?..."
Сенегал, Гвинея, Джабути и племето хути са основните, да не кажа единствени купувачи на руско оръжие, главно винтовки и ръчни гранати.
15:39 10.11.2025
22 Вучич
Кои ли са тия държави ? Руската техника е крах навсякъде . Традиционни купувачи масово се отказват от нея ,защото не струва .
15:39 10.11.2025
23 Да ти го напиша
До коментар #11 от "име":Спирачната система, са от кюлотите на тьотка Митрофанова, или на Маша Захарова.
15:40 10.11.2025
24 Анализатор
Ама нещо не се получава, както се казва "Уморените коне ги убиват...."
в пРоссия де...
Коментиран от #33
15:41 10.11.2025
25 хаха
Затова има масови съкращения в Уралвагонзавод а?А?А?
ХАХАХА
Коментиран от #29
15:41 10.11.2025
26 хххх
15:42 10.11.2025
27 Ционист
До коментар #20 от "Васко":Те още в Сирия, ЦАХАЛ обезвреди C-300,C-400. И ,после в Иран..
15:43 10.11.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 си дзън
До коментар #25 от "хаха":Няма масови съкращения в Уралвагонзавод - само 49%. Под 51% са все пак.
15:46 10.11.2025
30 Я пък тоя
Ще замеряте украйнците с откраднатите тоалетни чинии.
15:47 10.11.2025
31 😂😂😂😂😂
До коментар #8 от "az СВО Победа 80":Знаех си. Бит си с мотика по главата като малък.
15:47 10.11.2025
32 Северноатлантик 😟
Коментиран от #55
15:47 10.11.2025
33 Pyccкий Карлик
До коментар #24 от "Анализатор":".... Уморените коне ги убиват...."
В Русия убиват всичко, дори молците 😁👍
15:48 10.11.2025
34 Нормално 🤣
15:48 10.11.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 си дзън
До коментар #6 от "Анализатор":Едно време японците купуваха БГ електрокари и комунистите се гордееха с върховната
соц.техника. Оказало се обаче, че ги купували заради оловото в баласта. Смениха баласта
с цимент и спряха да ги купуват.
15:49 10.11.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Свободен
Русия помага с безупречни пожари в рафинериите!
15:51 10.11.2025
39 Малий
15:52 10.11.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Българин
15:55 10.11.2025
43 Наблюдател
Рафинерията там не работи ,извадена е от строя с дронове и последвалите пожари. Това е най важното пристанище на Русия за износ на петрол ,но
вече не работи
15:56 10.11.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Пурко
Коня вика Сичко е точно ,избиха се да го купуват ,всеки вика вземи го ти .
Е как да не го уволнят ,то и малките деца му се смеят .
15:59 10.11.2025
46 Стоян Манев
Истината е, че Русия има сключени договори за милиарди долари през 2025 г. Но сключения договор не означава нито изпълнен договор, нито платени суми за оръжие.
Русия има няколко действително добри и адекватни оръжейни системи в 2025 г., особено в ПВО, ракети и електронна война. Останалото е остаряло или чиста пропаганда, като Армати, Посейдони, Буревестници и пр. малки серии, единични прототипи или екземпляри.
Моля, русофилите да не се ядосват на истината.
Коментиран от #53
16:00 10.11.2025
47 Тити
16:03 10.11.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Хахахаха
16:12 10.11.2025
51 Българин
16:15 10.11.2025
52 Баш тъй ще да е
До коментар #5 от "Наскоро Украйна отказа":Вярваме ти .
И това Интересно..не забелязах да отказаха 50годишните ни МТЛБ , сигурно , щото са много силни :):):)
16:15 10.11.2025
53 ХЮСЕЙНИ САДАМОВ
До коментар #46 от "Стоян Манев":СТО БРОЯ ?!?!! КОЯ ДРУГА ТЕРИТОРИЯ ИМА ТОЛКОЗ ,,МАЛКО,, БРОЯ ИЗТРЕБИТЕЛИ ПОСЛЕДЕН КЛАС
16:15 10.11.2025
54 Кадафи Муамаров
До коментар #48 от "Кобзон Концертович":ШО НА ПЪФ ДЕДИ И ПОДОБНИ КИ ХОДЯТ.....НАДРУСАНИМЕЛЕЗИ ИЬОСТАЕЕНИ СИИИИИЧКИИТЕ ОТ РОДИТЕЛИТЕ СИ ПО ЗАКОН НА ПЪЛНОЛЕТИЕ
16:19 10.11.2025
55 Айде да ми обесниш
До коментар #32 от "Северноатлантик 😟":за " тигрите "
Мн ме радва като ги пишете такива . Показва реално колко сте адекватни .
ПП : последния Тигър е с време на производство пролетта на 1945 . Ако тях са ползвали в Украйна - евалата за тигрите . Ама бая скъпичко ще им е излязло , мисля в света има 20 тина
16:23 10.11.2025
56 оня с коня
16:27 10.11.2025
57 😂😂😂😂
16:29 10.11.2025
58 Смях
16:39 10.11.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.