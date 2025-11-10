Новини
Свят »
Русия »
Сергей Лавров: Все повече държави избират руската военна техника пред западната

Сергей Лавров: Все повече държави избират руската военна техника пред западната

10 Ноември, 2025 15:25 1 246 59

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • оръжие-
  • сергей лавров-
  • владимир путин-
  • пентагон

Руският министър допълни, че дори държави, които доскоро са разчитали главно на западните производители, сега преосмислят избора си

Сергей Лавров: Все повече държави избират руската военна техника пред западната - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Все повече държави предпочитат оръжия, произведени в Русия, пред тези, които са произведени в западните държави. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.

Според него Русия поддържа дългогодишни партньорства с държави от Азия, Близкия изток, Африка и Латинска Америка. "Тези отношения са изградени отдавна с много страни по света", посочи Лавров.

Министърът допълни, че дори държави, които доскоро са разчитали главно на западните производители, сега преосмислят избора си. "След последните глобални събития и различни конфликти мнозина виждат, че нашата техника е по-надеждна и по-ефективна", казва той. "Тя е по-лесна за използване, доказала е качествата си в реални условия и е по-достъпна като цена", допълва Лавров.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    14 13 Отговор
    Это бессмертная техника правды

    15:27 10.11.2025

  • 2 флип

    26 25 Отговор
    Глупости, я вижте в България от както сменихме доставчика колко сме добре, е вярно самолетите малко скъпичко излязоха, ама пък каква хубава сянка правят.

    Коментиран от #11

    15:27 10.11.2025

  • 3 Клиент 1 е Украйна

    26 12 Отговор
    Що руска техника плячкосаха на бойното поле!

    15:28 10.11.2025

  • 4 си дзън

    24 15 Отговор
    Руската военна техника е с най-много унищожени бройки в света.

    15:29 10.11.2025

  • 5 Наскоро Украйна отказа

    17 14 Отговор
    нова партида танкове Леопард от Германия, че били слаби и лесно излизали от строя.

    Коментиран от #52

    15:29 10.11.2025

  • 6 Анализатор

    26 17 Отговор
    Купуват я и я продават за скрап, защото е евтина суровина, а за друго не става.
    Та това е част от търговията със скрап....

    Коментиран от #36

    15:29 10.11.2025

  • 7 си дзън

    19 14 Отговор
    Всички световни петролни компании купуват руско ПВО да им пази рафинериите.

    15:31 10.11.2025

  • 8 az СВО Победа 80

    13 17 Отговор
    Напълно нормално!

    Руснаците развенчаха упорито насаждания след 1991г. мит, че западното оръжие е по-добро от руското!

    А и цял свят има възможност нагледно да се убежди в това....

    Коментиран от #19, #28, #31

    15:31 10.11.2025

  • 9 име

    9 17 Отговор
    Това е така, защото само в Москва има полигон, демонтстриращ възможностите на НАТОвската скрап и ежедневно приситигат нови опитни образци. Купувачите имат възможност да видят на живо колко струват едните и другите оръжия и да си направят сметката кои вършат работа и кои стават само за временно сплашване на афганистански козари.

    15:31 10.11.2025

  • 10 Pyccкий Карлик

    20 6 Отговор
    Товарищь Лошад е напълно прав !!!
    Имам 1бр Армата и 2бр СУ-57 в двора.
    Децата се събират по обяд да се катерят на тях 😁

    Коментиран от #17

    15:32 10.11.2025

  • 11 име

    6 19 Отговор

    До коментар #2 от "флип":

    Нищо не разбираш, ние не купуваме самолети, а правим дългосрочна инвестиция. Купуваме американски самолети щот ни ги продават много изгодно! Леко употребяван, много запазен хангарен екземпляр Кен Еф16 от края на осемдесетте години го купуваме за 163 милиона долара на брой и цената му ще скача още повече, щото е модерна класика. А поляците се набутват с няква ежедневка Ф35 за 143милиона на брой и цената и само ще пада!

    Коментиран от #23

    15:34 10.11.2025

  • 12 За един приятел питам

    19 6 Отговор
    Еритрея , северна корея и кой още ?

    Коментиран от #21

    15:34 10.11.2025

  • 13 Хеми значи бензин

    19 5 Отговор
    Напротив много държави не само че се отказват от руските бо клуци номи премимават към вобствени разработки например Теджас

    15:35 10.11.2025

  • 14 Германия възнамерява

    4 12 Отговор
    да продаде на Бразилия партида танкове Leopard 2A6 и бойни машини на пехотата Marder 1A5, които преди това са били предназначени за Украйна. Украинците отказват немските танкове, че били много уязвими, слаби и лесно излизали от строя. "Германското правителство ще предложи партида от 65 бронирани бойни машини Leopard 2A6 (VBC CC), както и 78 бронирани бойни машини Marder 1A5 (VBC Fuz), взети от стратегическите резерви на германската армия и възстановени от KNDS"

    15:36 10.11.2025

  • 15 Гроздето е високо

    7 1 Отговор
    Парите - малко, затова то(гроздето де) е кисело!

    15:36 10.11.2025

  • 16 😂😂😂😂😂😂😂😀😂😂

    7 2 Отговор
    😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

    15:37 10.11.2025

  • 17 Тьотка Митрофанова

    13 3 Отговор

    До коментар #10 от "Pyccкий Карлик":

    Лавров изцвили и по един къч 🐎🐴

    15:37 10.11.2025

  • 18 ха ха ха

    16 4 Отговор
    тея рашки пак в някаква паралелна реалност живеят. Всички се гъбаркат с магучая, дето 4 години се бори като прасе с тиква в някакви никому неизвестни села

    15:38 10.11.2025

  • 19 Йосиф Кобзон

    12 3 Отговор

    До коментар #8 от "az СВО Победа 80":

    Справките при мен.

    15:38 10.11.2025

  • 20 Васко

    16 3 Отговор
    Турците са бесни - видяха как ПВО системите в Иран бяха неутрализирани напълно и сега се чудят как да се отърват от тях. Наистина безаналогови -няма такава скрап.

    Коментиран от #27

    15:39 10.11.2025

  • 21 Pyccкий Карлик

    15 2 Отговор

    До коментар #12 от "За един приятел питам":

    "...Еритрея , северна корея и кой още ?..."

    Сенегал, Гвинея, Джабути и племето хути са основните, да не кажа единствени купувачи на руско оръжие, главно винтовки и ръчни гранати.

    15:39 10.11.2025

  • 22 Вучич

    14 3 Отговор
    Коня яко се е нашмъркал аз се чудех къде се губи 3-4 дена .

    Кои ли са тия държави ? Руската техника е крах навсякъде . Традиционни купувачи масово се отказват от нея ,защото не струва .

    15:39 10.11.2025

  • 23 Да ти го напиша

    12 2 Отговор

    До коментар #11 от "име":

    Спирачната система, са от кюлотите на тьотка Митрофанова, или на Маша Захарова.

    15:40 10.11.2025

  • 24 Анализатор

    14 4 Отговор
    Лавров изцвили на умряло от конюшнята, за да го забележи и реабилитира Путлер.
    Ама нещо не се получава, както се казва "Уморените коне ги убиват...."
    в пРоссия де...

    Коментиран от #33

    15:41 10.11.2025

  • 25 хаха

    9 5 Отговор
    Нали? Нали?

    Затова има масови съкращения в Уралвагонзавод а?А?А?

    ХАХАХА

    Коментиран от #29

    15:41 10.11.2025

  • 26 хххх

    11 6 Отговор
    Тея глупаци стават само за смях.Абсолютно никой на тоя свят вече не иска и да чуе да купува руско оръжие което е равно на cкpaп.Много ми е интересно кои са тея държави които визира пиянката Лавров защото такива няма ?!

    15:42 10.11.2025

  • 27 Ционист

    8 2 Отговор

    До коментар #20 от "Васко":

    Те още в Сирия, ЦАХАЛ обезвреди C-300,C-400. И ,после в Иран..

    15:43 10.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 си дзън

    10 1 Отговор

    До коментар #25 от "хаха":

    Няма масови съкращения в Уралвагонзавод - само 49%. Под 51% са все пак.

    15:46 10.11.2025

  • 30 Я пък тоя

    9 1 Отговор
    От утре нови санкции, спира се производството на перални и микровълнови фурни, да видим от къде ще намерите чипове.
    Ще замеряте украйнците с откраднатите тоалетни чинии.

    15:47 10.11.2025

  • 31 😂😂😂😂😂

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "az СВО Победа 80":

    Знаех си. Бит си с мотика по главата като малък.

    15:47 10.11.2025

  • 32 Северноатлантик 😟

    5 8 Отговор
    По-добре да мълчим . Видя се в Украйна , че прехваленото западно оръжие ( да не изреждам , тигри , леопарди , F-ки , джавелини , байряктари , пластмаси - джасмаси ...) не става за нищо !

    Коментиран от #55

    15:47 10.11.2025

  • 33 Pyccкий Карлик

    10 5 Отговор

    До коментар #24 от "Анализатор":

    ".... Уморените коне ги убиват...."

    В Русия убиват всичко, дори молците 😁👍

    15:48 10.11.2025

  • 34 Нормално 🤣

    12 3 Отговор
    Дърт, лъжлив катър...

    15:48 10.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 си дзън

    8 4 Отговор

    До коментар #6 от "Анализатор":

    Едно време японците купуваха БГ електрокари и комунистите се гордееха с върховната
    соц.техника. Оказало се обаче, че ги купували заради оловото в баласта. Смениха баласта
    с цимент и спряха да ги купуват.

    15:49 10.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Свободен

    9 2 Отговор
    Най-големият интерес е към Фламинго!
    Русия помага с безупречни пожари в рафинериите!

    15:51 10.11.2025

  • 39 Малий

    7 1 Отговор
    Тва звучи като виц

    15:52 10.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Българин

    6 3 Отговор
    В действителност продажбите на руZки бракми последните години намаляват драстично за сметка на успешните сделки една друга държава, която продава все повече оръжие. Тази държава е Франция.

    15:55 10.11.2025

  • 43 Наблюдател

    9 2 Отговор
    Снощи Украйна атакува пристанищна инфраструктура в Туапсе с мощните морски дронове Магура -2 тона бойна глава. Имаше мощни взривове - документирано с видео .
    Рафинерията там не работи ,извадена е от строя с дронове и последвалите пожари. Това е най важното пристанище на Русия за износ на петрол ,но
    вече не работи

    15:56 10.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Пурко

    7 2 Отговор
    То нема никакви продажби на клепавото руско оръжие
    Коня вика Сичко е точно ,избиха се да го купуват ,всеки вика вземи го ти .

    Е как да не го уволнят ,то и малките деца му се смеят .

    15:59 10.11.2025

  • 46 Стоян Манев

    5 0 Отговор
    По принцип си е пропагандна реторика с елементи на истина. Това на снимката е Су-75 Шахмат, който е на етап макет. Няма летящ прототип. Дори Су-57 е произведен едва в няколко десетки бройки. Може би има 100 броя, може би няма.
    Истината е, че Русия има сключени договори за милиарди долари през 2025 г. Но сключения договор не означава нито изпълнен договор, нито платени суми за оръжие.
    Русия има няколко действително добри и адекватни оръжейни системи в 2025 г., особено в ПВО, ракети и електронна война. Останалото е остаряло или чиста пропаганда, като Армати, Посейдони, Буревестници и пр. малки серии, единични прототипи или екземпляри.
    Моля, русофилите да не се ядосват на истината.

    Коментиран от #53

    16:00 10.11.2025

  • 47 Тити

    6 0 Отговор
    Кои са тези бе Лавров броярют се на пръстите на едната ръка и те са към рашистката федерация.

    16:03 10.11.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Хахахаха

    5 0 Отговор
    Пак се натряскало монголоидното булдоче, джаф.

    16:12 10.11.2025

  • 51 Българин

    5 0 Отговор
    Държави преосмислили избора са Малайзия, Индия, Египет и дори Сърбия. Тези държави поръчаха Рафал. МиГ-ушките на вторични суровини.

    16:15 10.11.2025

  • 52 Баш тъй ще да е

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Наскоро Украйна отказа":

    Вярваме ти .
    И това Интересно..не забелязах да отказаха 50годишните ни МТЛБ , сигурно , щото са много силни :):):)

    16:15 10.11.2025

  • 53 ХЮСЕЙНИ САДАМОВ

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "Стоян Манев":

    СТО БРОЯ ?!?!! КОЯ ДРУГА ТЕРИТОРИЯ ИМА ТОЛКОЗ ,,МАЛКО,, БРОЯ ИЗТРЕБИТЕЛИ ПОСЛЕДЕН КЛАС

    16:15 10.11.2025

  • 54 Кадафи Муамаров

    0 2 Отговор

    До коментар #48 от "Кобзон Концертович":

    ШО НА ПЪФ ДЕДИ И ПОДОБНИ КИ ХОДЯТ.....НАДРУСАНИМЕЛЕЗИ ИЬОСТАЕЕНИ СИИИИИЧКИИТЕ ОТ РОДИТЕЛИТЕ СИ ПО ЗАКОН НА ПЪЛНОЛЕТИЕ

    16:19 10.11.2025

  • 55 Айде да ми обесниш

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Северноатлантик 😟":

    за " тигрите "
    Мн ме радва като ги пишете такива . Показва реално колко сте адекватни .
    ПП : последния Тигър е с време на производство пролетта на 1945 . Ако тях са ползвали в Украйна - евалата за тигрите . Ама бая скъпичко ще им е излязло , мисля в света има 20 тина

    16:23 10.11.2025

  • 56 оня с коня

    0 1 Отговор
    Браво на Русия - напредва!Ето я и класацията за продажби на оръжие на Свет. Пазар за 2024г/за тази година още няма данни/:1/САЩ - 42329 МЛР. долара.2/ Русия -13,75 МЛР долара3/Франция - 7,70 МЛР. Долара,4/Ю.Корея - 5,691 МЛР. Долара и т.н.

    16:27 10.11.2025

  • 57 😂😂😂😂

    1 0 Отговор
    Леле...

    16:29 10.11.2025

  • 58 Смях

    1 0 Отговор
    Голям майтапчия

    16:39 10.11.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания