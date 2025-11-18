Санкциите на Тръмп дават резултат! "Роснефт" и "Лукойл" понижиха цените на руския петрол

Санкциите срещу "Роснефт" и "Лукойл" понижиха цените на руския петрол, пише "Ройтерс". Агенцията се запозна с анализа на ефективността на американските санкции срещу руските петролни компании "Роснефт" и "Лукойл". Документът е изготвен от Бюрото за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ.
OFAC счита, че санкциите, наложени на 22 октомври, "са имали желания ефект за намаляване на приходите за Кремъл чрез понижаване на цените на руския петрол".
Това, от своя страна, намалява и способността на Русия да финансира войната срещу Украйна, коментира ведомството.
Отбелязва се, че няколко ключови сорта руски суров петрол се продават на цени, които са спаднали до многогодишни минимуми, а почти десетина големи индийски и китайски купувачи обявиха намерението си да спрат покупките на руски петрол през декември.
"Ройтерс" отбелязва, че според данни на Лондонската борса, на 12 ноември нефтът сорт "Уралс" с пункт за товарене в пристанището на Новоросийск се е продавал по 45,35 долара за барел.
Това е най-ниското му ниво от март 2023 г., когато Русия е започнала да формира "сенчест флот".
Той имаше за цел да заобиколи въведения през зимата "ценови таван". До понеделник цената се е повишила до 47,01 долара за барел.
За сравнение, сортът "Брент" на 12 ноември е струвал 62,71 долара, а на 17-ти - 64,03 долара за барел.
1 Путин
Коментиран от #4, #61
08:56 18.11.2025
2 даа
08:57 18.11.2025
3 Коиловци брадърс
08:58 18.11.2025
4 Муахахаха 🙈🙈🙈
До коментар #1 от "Путин":Всеки нормален човек знае че сте безкрайно-ходови.
08:58 18.11.2025
5 Тхаваришч Сталин:
08:58 18.11.2025
6 ФАКТ
08:59 18.11.2025
7 таксиджия 🚖
Коментиран от #10, #44
09:00 18.11.2025
8 Украйна взе Курск ахахах
09:00 18.11.2025
9 ВВ Путин
Коментиран от #32
09:01 18.11.2025
10 Путин многоходовия чехъл
До коментар #7 от "таксиджия 🚖":Многоходови сме веееее
09:01 18.11.2025
11 си дзън
В момента - 36 долара за барел руски петрол и никой не купува!
Путин е опоскал и пенсионния фонд на руснаците. Вече има само 38 млрд. от 120.
Кешът е на нула. Молят се на китайците за предплащане на доставки, ама
те не кълват.
09:03 18.11.2025
12 и сега по бедна операция
09:05 18.11.2025
13 Pyccкий Карлик
Коментиран от #18
09:06 18.11.2025
14 Блатото наречено русия
Коментиран от #16, #19
09:07 18.11.2025
15 А така
Коментиран от #51
09:08 18.11.2025
16 Ха ХаХа
До коментар #14 от "Блатото наречено русия":А бе въщкар България фалира преди 36 г.
Русия ще фалира на най.....
Коментиран от #24, #47
09:09 18.11.2025
17 Питащ
1.Чий Лукойл?
2.Тръмп наш?
2.Путин кога ще наложи санкции на САЩ?
Коментиран от #21, #26
09:10 18.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Pyccкий Карлик
До коментар #14 от "Блатото наречено русия":В Русия 14 годишни деца биват арестувани в училищата, детските площадки или по домовете и осъждани на доживотна колония !!! След Нова Година се очаква рестрикциите да обхванат и 10 годишните. Но няма да може да го разберем - в Русия няма интернет 😁
Коментиран от #27
09:12 18.11.2025
20 ПУТИНОИДЪТ ИДОЛ
Цената на барел петрол
Е заложена 59 долара
А цената сега падна до 36 долара.
Денги има ли за войната
Или Мусорите
Ще умират за Пучин
Само за кефа му ?
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
09:12 18.11.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Копейка в шок
Май скоро в любимата ни Матушка ще изпращат пак пилешки бутчета, този път ще им викат Ножки Тръмпа.
А ние родните копейки чакаме вече безнадеждно АсвАбАдителите на Дунав мост.
09:12 18.11.2025
23 Мишел
09:12 18.11.2025
24 си дзън
До коментар #16 от "Ха ХаХа":Обяснявам като на автомат за алгоритмични коментари:
Приходи надолу 30%. В момента - 36 долара за барел руски петрол и никой не купува!
Поскъпване на оръжията 60%. Кеш нула. Заеми - никой не дава, даже и в юани - надали.
Правим ДДС на 22%. Да мрат преди да вземат пенсия. При ножица 90% няма удържане.
09:13 18.11.2025
25 Тавариши и Таварашутки
Где Бензин?
Где Лукойл?
09:13 18.11.2025
26 Путин
До коментар #17 от "Питащ":Сорос не дава да налагам санкции на САЩ. Там са ни и децата, там искат да пратят и децата си копейките.
Коментиран от #33
09:13 18.11.2025
27 Ха ХаХа
До коментар #19 от "Pyccкий Карлик":Гръмнатият в
Тиквата безработен нищоправец се скъсва да плюе Русия.
09:14 18.11.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Понижиха ги
09:14 18.11.2025
30 АБВ
Да, санкциите създават трудности, но не могат да предизвикат революционни промени в санкционираните държави. Просто някои тоталитарните подходи в управлението успешно им противодействат. Санкциите срещу Русия са огромна глупост, това не е социалистическият СССР, а най-богатата суровинна пазарна икономика от която зависят много държави. Просто географски дадености, които никакви вредителства под каквато и да е форма не могат да бъдат увредени до степен за постигане държавна капитулация. Не се отчита дори народопсихологията на руснаците.
Коментиран от #50, #57
09:14 18.11.2025
31 хе хе
09:14 18.11.2025
32 Путин
До коментар #9 от "ВВ Путин":Бакшиш съм ве.... в Русия има 4.5 милиона щатни милиционери.
09:14 18.11.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Абе
Коментиран от #37
09:15 18.11.2025
35 Pyccкий Карлик
Бълбук, бълбук......
Коментиран от #38
09:15 18.11.2025
36 АБВ
Да се радваме заедно на санкциите !
Коментиран от #41
09:17 18.11.2025
37 си дзън
До коментар #34 от "Абе":Като пророк Ванга е казала: русията нема да падне, тя ке се разпадне.
Коментиран от #40, #46
09:17 18.11.2025
38 Бандеровец
До коментар #35 от "Pyccкий Карлик":Дциндзирикам от студ бе .
Путин защо ликвидира топлото и светлото на свинският райх
09:17 18.11.2025
39 Абе,
09:18 18.11.2025
40 Где
До коментар #37 от "си дзън":Донбас,где Крим?
Коментиран от #56
09:18 18.11.2025
41 Pyccкий Карлик
До коментар #36 от "АБВ":Русофилите се радваме и аплодираме на Робота Вася !!!
Господи какъв С-Р-А-М 😄😄😄
Коментиран от #43, #49, #62
09:19 18.11.2025
42 смятайте
09:22 18.11.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 АБВ
До коментар #7 от "таксиджия 🚖":Вие таксиджиите разбирате от всичко. Дори от нефтодобив и преработка. Интересно, защо не си на мястото на Спецов ?
Може САЩ да държат цените ниски, но у нас цените на бензина и дизела растат. Та на кого вредят санкциите ?
Коментиран от #53
09:25 18.11.2025
45 Факти
09:25 18.11.2025
46 АБВ
До коментар #37 от "си дзън":"Като пророк Ванга е казала: русията нема да падне, тя ке се разпадне."
Чакай да падне/разпадне ! Като лисицата дето чакала да паднат на коча м.....е.
Доооста дълго ще чакаш, няколко живота може би !
09:30 18.11.2025
47 АУУУУУ
До коментар #16 от "Ха ХаХа":НЕЩО СИ ТЪЖЕН....... НЕ ПЛАЧИ ......РУСИЯ ПОТЪВА...... И ТИ НЕ МОЖЕШ ДА ПРОМЕНИШ НИЩО С КОМЕНТАРИТЕ 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
09:31 18.11.2025
48 Кога започваме
Руски ценни книжа в Юани
Че да помогнем
На Бункерния ГЕЙО СТРАТЕГ
Да има пари
За Пушечното месо на фронта .
Или ще чакаме
Кремълските Циреи
Да си бръкнат в джобовете
Да плащат за Войната .
09:32 18.11.2025
49 АБВ
До коментар #41 от "Pyccкий Карлик":"Русофилите се радваме и аплодираме на Робота Вася !!!
Господи какъв С-Р-А-М 😄😄😄"
Какво общо има това с темата на статията ? Защо тролиш толкова примитивно ?
Коментиран от #54
09:33 18.11.2025
50 АУУУУУ
До коментар #30 от "АБВ":ОЧАКВАНИЯТ ДЕФИЦИТ НА РУСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2025 ГОДИНА Е ОКОЛО 8 ТРИЛИОНА РУБЛИ ТОЕСТ 100 МИЛИАРДА ДОЛАРА ......... И ТОВА ПРИ НЕФТ ОТ 55 ДОЛАРА ЗА БАРЕЛ СОРТ УРАЛС ....... В МОМЕНТА ИМА ПОВЕЧЕ ОТ 100 ТАНКЕРА КОИТО СА НАТОВАРЕНИ И НИКЪДЕ НЕ ПЛАВАТ ЗАЩОТО НЯМА КУПУВАЧИ 🤣🤣🤣🤣🤣
09:34 18.11.2025
51 как защо
До коментар #15 от "А така":руснаците още от комунистическото робство са свикнали да ни доят
09:37 18.11.2025
52 Антикомунист
09:38 18.11.2025
53 таксиджия 🚖
До коментар #44 от "АБВ":Как удобно иместваш темата! Ще навредят най-силно на рашнята. От нас се иска да продадем рафинерията, от Румъния съшо, от всички, които досега сме правили бизнес със рашнята. След продажбата новия собственик ще държи 10-15% по-високи цени, но поне ше плаща данъци о ше пълни хазната.
09:39 18.11.2025
54 Питащ
До коментар #49 от "АБВ":КИЕВ ЗА ДВА КОГА?
Коментиран от #60
09:43 18.11.2025
55 Дааааам,даваткък да не дават,
09:44 18.11.2025
56 А где
До коментар #40 от "Где":МОЧАТА?
09:44 18.11.2025
57 Факти
До коментар #30 от "АБВ":Целта на санкциите е държавата да е бедна за да е по-малко влиянието й. И трите държави, които си изброил, са бедни, следователно санкциите са постигнали целта си. Същото се отнася за Русия. Ако икономиката й беше продължила да расте с темповете от преди окупацията на Крим, сега щеше да е на трето място в света след САЩ и Китай. Вместо това тя е на 11-то място след Канада и Бразилия. Целта на санкциите не е смяна на режима. Целта на санкциите е отслабване на икономиката и влиянието. Без санкции изброените от теб държави щяха да са богати и да имат много по-голяма влияние.
Коментиран от #64
09:45 18.11.2025
58 флип
09:46 18.11.2025
59 стоян георгиев
09:46 18.11.2025
60 Скоро,като гледам как плъховете на
До коментар #54 от "Питащ":укро хунтата се изнизват под предлог командировка от 00zeta крайна май скоро ша остане увесен като Садам само зеления наркоман да го kalваt garгitе.
09:47 18.11.2025
61 бизнес EU
До коментар #1 от "Путин":В Новоросийск 45$, в Бургас 90$.
Ние, потребителите какво почелим?
09:49 18.11.2025
62 стоян георгиев
До коментар #41 от "Pyccкий Карлик":Робота вася прилича ма русофил защо да не се радват? Пиян и със самочувствие се търкаля при всяка възможност и единия и другите...хахах...срам обаче няма русофила и срам...напълно непознато чувство изискващо поне малко интелигентност.
09:50 18.11.2025
63 Милен
09:51 18.11.2025
64 Русия по БВП е на
До коментар #57 от "Факти":4-то място бе серсем след Китай,краварника и Индия,като изпревари Джендермания потънала на 8 място и Джапанките на 5-то място,като инфото от преди месец бе,че разликата между Русия и Джапнките се е увеличила доста. Ако икономиката и не е на ниво,щеше да се срине и да неможе да продължи да воюва,а тя не само,че продължава,ами вдигна оборотите на водене на военни действия,с коет оукропитеците не могат да се справят въпреки поддръжката на западналите подлоги и краварника. А,вицето на рижавия ветропоказател,каза оня ден,вече няма какво да направим срещу Русия,по повод зададен му въпрос може ли с още нещо да се въздейства на Русия? Преди да пишеш буламачи поне чети и слушай кво приказват ваще западналите utrепki.
Коментиран от #67, #68
09:54 18.11.2025
65 Аоо
09:54 18.11.2025
66 Вуте...
09:55 18.11.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 стоян георгиев
До коментар #64 от "Русия по БВП е на":Това в програма время ли ти го казаха?айде иди в русия като е толкова хубаво...хахах
10:08 18.11.2025