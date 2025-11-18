Санкциите на Тръмп дават резултат! "Роснефт" и "Лукойл" понижиха цените на руския петрол

Санкциите срещу "Роснефт" и "Лукойл" понижиха цените на руския петрол, пише "Ройтерс". Агенцията се запозна с анализа на ефективността на американските санкции срещу руските петролни компании "Роснефт" и "Лукойл". Документът е изготвен от Бюрото за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ.

OFAC счита, че санкциите, наложени на 22 октомври, "са имали желания ефект за намаляване на приходите за Кремъл чрез понижаване на цените на руския петрол".

Още новини от Украйна

Това, от своя страна, намалява и способността на Русия да финансира войната срещу Украйна, коментира ведомството.

Отбелязва се, че няколко ключови сорта руски суров петрол се продават на цени, които са спаднали до многогодишни минимуми, а почти десетина големи индийски и китайски купувачи обявиха намерението си да спрат покупките на руски петрол през декември.

"Ройтерс" отбелязва, че според данни на Лондонската борса, на 12 ноември нефтът сорт "Уралс" с пункт за товарене в пристанището на Новоросийск се е продавал по 45,35 долара за барел.

Това е най-ниското му ниво от март 2023 г., когато Русия е започнала да формира "сенчест флот".

Той имаше за цел да заобиколи въведения през зимата "ценови таван". До понеделник цената се е повишила до 47,01 долара за барел.

За сравнение, сортът "Брент" на 12 ноември е струвал 62,71 долара, а на 17-ти - 64,03 долара за барел.