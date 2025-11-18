Новини
Санкциите на Тръмп дават резултат! "Роснефт" и "Лукойл" понижиха цените на руския петрол
  Тема: Украйна

Санкциите на Тръмп дават резултат! "Роснефт" и "Лукойл" понижиха цените на руския петрол

18 Ноември, 2025 08:52 2 452 68

Няколко ключови сорта руски суров петрол се продават на цени, които са спаднали до многогодишни минимуми, а почти десетина големи индийски и китайски купувачи обявиха намерението си да спрат покупките през декември

Санкциите на Тръмп дават резултат! "Роснефт" и "Лукойл" понижиха цените на руския петрол - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Санкциите срещу "Роснефт" и "Лукойл" понижиха цените на руския петрол, пише "Ройтерс". Агенцията се запозна с анализа на ефективността на американските санкции срещу руските петролни компании "Роснефт" и "Лукойл". Документът е изготвен от Бюрото за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ.

OFAC счита, че санкциите, наложени на 22 октомври, "са имали желания ефект за намаляване на приходите за Кремъл чрез понижаване на цените на руския петрол".

Още новини от Украйна

Това, от своя страна, намалява и способността на Русия да финансира войната срещу Украйна, коментира ведомството.

Отбелязва се, че няколко ключови сорта руски суров петрол се продават на цени, които са спаднали до многогодишни минимуми, а почти десетина големи индийски и китайски купувачи обявиха намерението си да спрат покупките на руски петрол през декември.

"Ройтерс" отбелязва, че според данни на Лондонската борса, на 12 ноември нефтът сорт "Уралс" с пункт за товарене в пристанището на Новоросийск се е продавал по 45,35 долара за барел.

Това е най-ниското му ниво от март 2023 г., когато Русия е започнала да формира "сенчест флот".

Той имаше за цел да заобиколи въведения през зимата "ценови таван". До понеделник цената се е повишила до 47,01 долара за барел.

За сравнение, сортът "Брент" на 12 ноември е струвал 62,71 долара, а на 17-ти - 64,03 долара за барел.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    14 26 Отговор
    Сорос заповяда да не припарваме до Киев и да се оправдаваме пред неуките копеи, че сме... "многоходови".

    Коментиран от #4, #61

    08:56 18.11.2025

  • 2 даа

    23 26 Отговор
    най-хубавото за рашките тепърва предстои

    08:57 18.11.2025

  • 3 Коиловци брадърс

    41 9 Отговор
    А цените при нас се увеличават, тоест и при нас работят санкциите.

    08:58 18.11.2025

  • 4 Муахахаха 🙈🙈🙈

    11 5 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Всеки нормален човек знае че сте безкрайно-ходови.

    08:58 18.11.2025

  • 5 Тхаваришч Сталин:

    6 15 Отговор
    Тхаваришчи, етат капиталистический враг надо трахатся немедлено ! Сперво атакуите его фронтално , а когда он увлечотся , переломите его с мощнешии удари сзади !

    08:58 18.11.2025

  • 6 ФАКТ

    14 19 Отговор
    На пиацата в Русия няма не-многоходови таксиджии.

    08:59 18.11.2025

  • 7 таксиджия 🚖

    17 26 Отговор
    Естествено, само бг капейките не го разбраха. Краварите държат цената на петрола изкуствено ниска, около 60$ за барел. Заради санкциите рашнята го продава само на чайна и Индия и то със поне 10$ по-евтино. Само че рушкия нефт е на дълбоко, не като арабския и струва скъпо да се извади. Това означава, че рушляците го продават с 1-3% печалба. Това е несъстоятелно и постепенно имат все по-малко пари за войната.

    Коментиран от #10, #44

    09:00 18.11.2025

  • 8 Украйна взе Курск ахахах

    19 20 Отговор
    4 г война а сме на 7 км от границата с Русия. Тръмп ни обяви за хартиен тигър.

    09:00 18.11.2025

  • 9 ВВ Путин

    23 14 Отговор
    Моята борба не е завършена докато не затрия окончателно Русия. След мен и потоп.

    Коментиран от #32

    09:01 18.11.2025

  • 10 Путин многоходовия чехъл

    17 12 Отговор

    До коментар #7 от "таксиджия 🚖":

    Многоходови сме веееее

    09:01 18.11.2025

  • 11 си дзън

    18 25 Отговор
    Русията не е зле, тя е много зле.
    В момента - 36 долара за барел руски петрол и никой не купува!
    Путин е опоскал и пенсионния фонд на руснаците. Вече има само 38 млрд. от 120.
    Кешът е на нула. Молят се на китайците за предплащане на доставки, ама
    те не кълват.

    09:03 18.11.2025

  • 12 и сега по бедна операция

    10 6 Отговор
    но продължава . покровск ще се предава . Ще има среща за мир . Орбан вече се сърди на арсенал и райхметал и другите военни печелбари скубещи бюджетите на страните . инфлация .

    09:05 18.11.2025

  • 13 Pyccкий Карлик

    13 16 Отговор
    Най-голямото руско предприятие за производство на силиций АО "Кремний" в Иркутска област хлопва кепенци !!! 2500 специалисти остават да газят във фекалиите на улицата, 20 000 работници също. Русия остава без полупроводници, без проводници, без Интернет !!!

    Коментиран от #18

    09:06 18.11.2025

  • 14 Блатото наречено русия

    16 15 Отговор
    Фалира.

    Коментиран от #16, #19

    09:07 18.11.2025

  • 15 А така

    11 3 Отговор
    Защо Лукоил повишава цените?

    Коментиран от #51

    09:08 18.11.2025

  • 16 Ха ХаХа

    11 12 Отговор

    До коментар #14 от "Блатото наречено русия":

    А бе въщкар България фалира преди 36 г.
    Русия ще фалира на най.....

    Коментиран от #24, #47

    09:09 18.11.2025

  • 17 Питащ

    10 6 Отговор
    Копейки:
    1.Чий Лукойл?
    2.Тръмп наш?
    2.Путин кога ще наложи санкции на САЩ?

    Коментиран от #21, #26

    09:10 18.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Pyccкий Карлик

    13 9 Отговор

    До коментар #14 от "Блатото наречено русия":

    В Русия 14 годишни деца биват арестувани в училищата, детските площадки или по домовете и осъждани на доживотна колония !!! След Нова Година се очаква рестрикциите да обхванат и 10 годишните. Но няма да може да го разберем - в Русия няма интернет 😁

    Коментиран от #27

    09:12 18.11.2025

  • 20 ПУТИНОИДЪТ ИДОЛ

    13 9 Отговор
    В Бюджета на Русия
    Цената на барел петрол
    Е заложена 59 долара
    А цената сега падна до 36 долара.

    Денги има ли за войната
    Или Мусорите
    Ще умират за Пучин
    Само за кефа му ?

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    09:12 18.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Копейка в шок

    12 7 Отговор
    Костя и тьотята от пАсоля ни казваха да викаме Тръмп наш.
    Май скоро в любимата ни Матушка ще изпращат пак пилешки бутчета, този път ще им викат Ножки Тръмпа.
    А ние родните копейки чакаме вече безнадеждно АсвАбАдителите на Дунав мост.

    09:12 18.11.2025

  • 23 Мишел

    12 3 Отговор
    В момента цените на нефта по света са ниски, защото предлагането е много по голямо от търсенето.

    09:12 18.11.2025

  • 24 си дзън

    13 7 Отговор

    До коментар #16 от "Ха ХаХа":

    Обяснявам като на автомат за алгоритмични коментари:
    Приходи надолу 30%. В момента - 36 долара за барел руски петрол и никой не купува!
    Поскъпване на оръжията 60%. Кеш нула. Заеми - никой не дава, даже и в юани - надали.
    Правим ДДС на 22%. Да мрат преди да вземат пенсия. При ножица 90% няма удържане.

    09:13 18.11.2025

  • 25 Тавариши и Таварашутки

    12 7 Отговор
    Где Интернет?

    Где Бензин?

    Где Лукойл?

    09:13 18.11.2025

  • 26 Путин

    10 5 Отговор

    До коментар #17 от "Питащ":

    Сорос не дава да налагам санкции на САЩ. Там са ни и децата, там искат да пратят и децата си копейките.

    Коментиран от #33

    09:13 18.11.2025

  • 27 Ха ХаХа

    8 6 Отговор

    До коментар #19 от "Pyccкий Карлик":

    Гръмнатият в
    Тиквата безработен нищоправец се скъсва да плюе Русия.

    09:14 18.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Понижиха ги

    11 3 Отговор
    Защото цените падат и на останалите борси ...но нашите айдуци за това не промълвяват дори! Държава с най висока корупция и най крадливи политици бизнесмени

    09:14 18.11.2025

  • 30 АБВ

    11 6 Отговор
    Нито едни санкции не дават резултата, които преследват. Примери в историята - Куба, Северна Корея, Иран ...
    Да, санкциите създават трудности, но не могат да предизвикат революционни промени в санкционираните държави. Просто някои тоталитарните подходи в управлението успешно им противодействат. Санкциите срещу Русия са огромна глупост, това не е социалистическият СССР, а най-богатата суровинна пазарна икономика от която зависят много държави. Просто географски дадености, които никакви вредителства под каквато и да е форма не могат да бъдат увредени до степен за постигане държавна капитулация. Не се отчита дори народопсихологията на руснаците.

    Коментиран от #50, #57

    09:14 18.11.2025

  • 31 хе хе

    10 9 Отговор
    Запада ще има един основен проблем отново. Когато раша се разпадне, тълпите от гладни орки няма да се насочат към Китай и Индия и другите от Брикс. Те пак ще бягат на запад, както винаги е било. Затова трябва да се изгради висока ограда и който премине да бъде унищожаван. Нека си седят в рая на земята

    09:14 18.11.2025

  • 32 Путин

    6 4 Отговор

    До коментар #9 от "ВВ Путин":

    Бакшиш съм ве.... в Русия има 4.5 милиона щатни милиционери.

    09:14 18.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Абе

    6 4 Отговор
    Много пишман пророци тук и все същите прогнози заради,които границите от Минските споразумения отидоха та се не видяха:)))Проблемът е,че баш пророците начело с американският Едгар Кейси друго предричат за Русия и то няма нищо общо с признанието на пишманите тук:))

    Коментиран от #37

    09:15 18.11.2025

  • 35 Pyccкий Карлик

    7 6 Отговор
    Титаник и Русия - братья по съдба.
    Бълбук, бълбук......

    Коментиран от #38

    09:15 18.11.2025

  • 36 АБВ

    11 3 Отговор
    Даа, цените на руския нефт падат, цените на българския бензин и дизел се вдигат.
    Да се радваме заедно на санкциите !

    Коментиран от #41

    09:17 18.11.2025

  • 37 си дзън

    7 6 Отговор

    До коментар #34 от "Абе":

    Като пророк Ванга е казала: русията нема да падне, тя ке се разпадне.

    Коментиран от #40, #46

    09:17 18.11.2025

  • 38 Бандеровец

    7 2 Отговор

    До коментар #35 от "Pyccкий Карлик":

    Дциндзирикам от студ бе .
    Путин защо ликвидира топлото и светлото на свинският райх

    09:17 18.11.2025

  • 39 Абе,

    10 5 Отговор
    Колкото и да са паднали ,ние ще го купуваме през американски фирми на правилната цена...

    09:18 18.11.2025

  • 40 Где

    5 1 Отговор

    До коментар #37 от "си дзън":

    Донбас,где Крим?

    Коментиран от #56

    09:18 18.11.2025

  • 41 Pyccкий Карлик

    8 7 Отговор

    До коментар #36 от "АБВ":

    Русофилите се радваме и аплодираме на Робота Вася !!!
    Господи какъв С-Р-А-М 😄😄😄

    Коментиран от #43, #49, #62

    09:19 18.11.2025

  • 42 смятайте

    5 1 Отговор
    един барел е равен на 159 литра. Крадене му викаме а то с надценки до небето

    09:22 18.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 АБВ

    5 4 Отговор

    До коментар #7 от "таксиджия 🚖":

    Вие таксиджиите разбирате от всичко. Дори от нефтодобив и преработка. Интересно, защо не си на мястото на Спецов ?
    Може САЩ да държат цените ниски, но у нас цените на бензина и дизела растат. Та на кого вредят санкциите ?

    Коментиран от #53

    09:25 18.11.2025

  • 45 Факти

    5 3 Отговор
    От 2014 до 2024 г. БВП на България е 101% нагоре, а този на Русия е 6% надолу. Санкциите не работят...

    09:25 18.11.2025

  • 46 АБВ

    3 2 Отговор

    До коментар #37 от "си дзън":

    "Като пророк Ванга е казала: русията нема да падне, тя ке се разпадне."

    Чакай да падне/разпадне ! Като лисицата дето чакала да паднат на коча м.....е.
    Доооста дълго ще чакаш, няколко живота може би !

    09:30 18.11.2025

  • 47 АУУУУУ

    5 3 Отговор

    До коментар #16 от "Ха ХаХа":

    НЕЩО СИ ТЪЖЕН....... НЕ ПЛАЧИ ......РУСИЯ ПОТЪВА...... И ТИ НЕ МОЖЕШ ДА ПРОМЕНИШ НИЩО С КОМЕНТАРИТЕ 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    09:31 18.11.2025

  • 48 Кога започваме

    4 2 Отговор
    Да купуваме
    Руски ценни книжа в Юани
    Че да помогнем
    На Бункерния ГЕЙО СТРАТЕГ
    Да има пари
    За Пушечното месо на фронта .

    Или ще чакаме
    Кремълските Циреи
    Да си бръкнат в джобовете
    Да плащат за Войната .

    09:32 18.11.2025

  • 49 АБВ

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "Pyccкий Карлик":

    "Русофилите се радваме и аплодираме на Робота Вася !!!
    Господи какъв С-Р-А-М 😄😄😄"

    Какво общо има това с темата на статията ? Защо тролиш толкова примитивно ?

    Коментиран от #54

    09:33 18.11.2025

  • 50 АУУУУУ

    6 3 Отговор

    До коментар #30 от "АБВ":

    ОЧАКВАНИЯТ ДЕФИЦИТ НА РУСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2025 ГОДИНА Е ОКОЛО 8 ТРИЛИОНА РУБЛИ ТОЕСТ 100 МИЛИАРДА ДОЛАРА ......... И ТОВА ПРИ НЕФТ ОТ 55 ДОЛАРА ЗА БАРЕЛ СОРТ УРАЛС ....... В МОМЕНТА ИМА ПОВЕЧЕ ОТ 100 ТАНКЕРА КОИТО СА НАТОВАРЕНИ И НИКЪДЕ НЕ ПЛАВАТ ЗАЩОТО НЯМА КУПУВАЧИ 🤣🤣🤣🤣🤣

    09:34 18.11.2025

  • 51 как защо

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "А така":

    руснаците още от комунистическото робство са свикнали да ни доят

    09:37 18.11.2025

  • 52 Антикомунист

    3 3 Отговор
    Работят и още как !!!! русия трябва да се върне поне 100г. Трябва да стане както при президента Рейгън глад и мизерия!!!!

    09:38 18.11.2025

  • 53 таксиджия 🚖

    1 4 Отговор

    До коментар #44 от "АБВ":

    Как удобно иместваш темата! Ще навредят най-силно на рашнята. От нас се иска да продадем рафинерията, от Румъния съшо, от всички, които досега сме правили бизнес със рашнята. След продажбата новия собственик ще държи 10-15% по-високи цени, но поне ше плаща данъци о ше пълни хазната.

    09:39 18.11.2025

  • 54 Питащ

    2 3 Отговор

    До коментар #49 от "АБВ":

    КИЕВ ЗА ДВА КОГА?

    Коментиран от #60

    09:43 18.11.2025

  • 55 Дааааам,даваткък да не дават,

    3 0 Отговор
    горивата в краварника се повишиха и народа взе да се навдига,затуй рижавия ветропоказател ша прави война с Венецуела,ама ни съ знай колко ша е успешна,че то пари нема за таквиз начинания. А,Русия като понижи добива на петрол,световните пазари ще подскочат до небесата,а руснаците не ги мислете,основните им средства идват не от петрол и газ,а от зърно и торове,и ред други продукти.

    09:44 18.11.2025

  • 56 А где

    0 2 Отговор

    До коментар #40 от "Где":

    МОЧАТА?

    09:44 18.11.2025

  • 57 Факти

    2 4 Отговор

    До коментар #30 от "АБВ":

    Целта на санкциите е държавата да е бедна за да е по-малко влиянието й. И трите държави, които си изброил, са бедни, следователно санкциите са постигнали целта си. Същото се отнася за Русия. Ако икономиката й беше продължила да расте с темповете от преди окупацията на Крим, сега щеше да е на трето място в света след САЩ и Китай. Вместо това тя е на 11-то място след Канада и Бразилия. Целта на санкциите не е смяна на режима. Целта на санкциите е отслабване на икономиката и влиянието. Без санкции изброените от теб държави щяха да са богати и да имат много по-голяма влияние.

    Коментиран от #64

    09:45 18.11.2025

  • 58 флип

    1 0 Отговор
    България отече в канала, платените подлоги Русия потъвала, ужас

    09:46 18.11.2025

  • 59 стоян георгиев

    2 3 Отговор
    Русия се вкара в такава глупост че няма на къде.освен всичко това продължава в същата посока.

    09:46 18.11.2025

  • 60 Скоро,като гледам как плъховете на

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "Питащ":

    укро хунтата се изнизват под предлог командировка от 00zeta крайна май скоро ша остане увесен като Садам само зеления наркоман да го kalваt garгitе.

    09:47 18.11.2025

  • 61 бизнес EU

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    В Новоросийск 45$, в Бургас 90$.
    Ние, потребителите какво почелим?

    09:49 18.11.2025

  • 62 стоян георгиев

    0 3 Отговор

    До коментар #41 от "Pyccкий Карлик":

    Робота вася прилича ма русофил защо да не се радват? Пиян и със самочувствие се търкаля при всяка възможност и единия и другите...хахах...срам обаче няма русофила и срам...напълно непознато чувство изискващо поне малко интелигентност.

    09:50 18.11.2025

  • 63 Милен

    2 0 Отговор
    И нас туй ко ни бърка, ние нали не купуваме руски петрол?

    09:51 18.11.2025

  • 64 Русия по БВП е на

    3 0 Отговор

    До коментар #57 от "Факти":

    4-то място бе серсем след Китай,краварника и Индия,като изпревари Джендермания потънала на 8 място и Джапанките на 5-то място,като инфото от преди месец бе,че разликата между Русия и Джапнките се е увеличила доста. Ако икономиката и не е на ниво,щеше да се срине и да неможе да продължи да воюва,а тя не само,че продължава,ами вдигна оборотите на водене на военни действия,с коет оукропитеците не могат да се справят въпреки поддръжката на западналите подлоги и краварника. А,вицето на рижавия ветропоказател,каза оня ден,вече няма какво да направим срещу Русия,по повод зададен му въпрос може ли с още нещо да се въздейства на Русия? Преди да пишеш буламачи поне чети и слушай кво приказват ваще западналите utrепki.

    Коментиран от #67, #68

    09:54 18.11.2025

  • 65 Аоо

    2 0 Отговор
    Е, това няма да намали цените за българите, напротив. Сега Тръмп свободно самовластно може да повишава цената на американския петрол и гас и да поставя народите на колена. Онзи ден швейцарците получиха дерогацията от Тръмп срещу огромно количество злато и златни часовници лично за него. Честито. А какво са отстъпили и за икономиката на САЩ ще разберем скоро. Да направим Америка велика, като смачкаме всички, в това число и България!

    09:54 18.11.2025

  • 66 Вуте...

    1 0 Отговор
    Оноа смахнатиот американец май пак че е.... в.... е братушките както рейгън ги н@е....@.

    09:55 18.11.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Русия по БВП е на":

    Това в програма время ли ти го казаха?айде иди в русия като е толкова хубаво...хахах

    10:08 18.11.2025

