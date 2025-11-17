Новини
Свят »
Бангладеш »
Бившата лидерка на Бангладеш беше осъдена на доживотен затвор

Бившата лидерка на Бангладеш беше осъдена на доживотен затвор

17 Ноември, 2025 12:11 648 6

  • бангладеш-
  • шейх хасина-
  • доживотен затвор

Решението е взето няколко месеца преди парламентарните избори, насрочени за началото на февруари

Бившата лидерка на Бангладеш беше осъдена на доживотен затвор - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившата министър-председателка на Бангладеш Шейх Хасина беше осъдена днес на доживотен затвор заради престъпления срещу човечеството, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Решението е взето няколко месеца преди парламентарните избори, насрочени за началото на февруари. Народната лига – партията на Хасина, не е допусната за участие в изборната надпревара и членовете ѝ се опасяват, че присъдата на бившата лидерка може да предизвика нови размирици в страната.

Съдът постанови присъдата на фона на строги мерки за сигурност и Хасина не присъстваше при обявяването на решението. През август 2024 г. тя избяга в Индия.

Присъдата може да бъде обжалвана във Върховния съд. Синът на Хасина, който е и неин съветник, каза пред Ройтерс преди обявяването на решението, че тя няма да обжалва присъдата освен ако не дойде на власт демократично избрано правителство с участието на Народната лига.


Бангладеш
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Боруна Лом

    0 1 Отговор
    А ПРИ НАС КОГА? ✝️🐷🎃

    Коментиран от #5

    12:33 17.11.2025

  • 3 Аха

    1 0 Отговор
    Демокрацията вече е дошла и в Бангладеш. Иислямистите които направиха преврата и веднага почнаха изтребление на индусите, като ги убиваха от бой по улиците и влачиха телата им вързани с въже зад колите си, никакво престъпление не са извършили.

    12:46 17.11.2025

  • 4 Бойко Българоубиец

    1 0 Отговор
    А ние с пеевски ще управляваме вечно и никой няма да ни пипне 😉😘

    12:51 17.11.2025

  • 5 Гербер

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Боруна Лом":

    Никога! Народът е гербав! ГЕРБ ПОБЕДА! ГЕРБ ЗАВИНАГИ!

    12:51 17.11.2025

  • 6 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор
    Тука гербавата дпс мафия ще управлява поне 100 години, защото народът е евтин и се продава за 20лв

    12:52 17.11.2025