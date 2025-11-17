Бившата лидерка на Бангладеш беше осъдена на доживотен затвор

Бившата министър-председателка на Бангладеш Шейх Хасина беше осъдена днес на доживотен затвор заради престъпления срещу човечеството, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Решението е взето няколко месеца преди парламентарните избори, насрочени за началото на февруари. Народната лига – партията на Хасина, не е допусната за участие в изборната надпревара и членовете ѝ се опасяват, че присъдата на бившата лидерка може да предизвика нови размирици в страната.
Съдът постанови присъдата на фона на строги мерки за сигурност и Хасина не присъстваше при обявяването на решението. През август 2024 г. тя избяга в Индия.
Присъдата може да бъде обжалвана във Върховния съд. Синът на Хасина, който е и неин съветник, каза пред Ройтерс преди обявяването на решението, че тя няма да обжалва присъдата освен ако не дойде на власт демократично избрано правителство с участието на Народната лига.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Боруна Лом
Коментиран от #5
12:33 17.11.2025
3 Аха
12:46 17.11.2025
4 Бойко Българоубиец
12:51 17.11.2025
5 Гербер
До коментар #2 от "Боруна Лом":Никога! Народът е гербав! ГЕРБ ПОБЕДА! ГЕРБ ЗАВИНАГИ!
12:51 17.11.2025
6 Ивелин Михайлов
12:52 17.11.2025