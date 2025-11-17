Кремъл осъди думите на германския министър за потенциална атака на Русия срещу НАТО

Кремъл осъди като „милитаристка и провоенна реторика“ изявленията на германския министър на отбраната Борис Писториус, според който Русия може да атакува страна членка на НАТО в близко бъдеще, предаде ДПА, цитирана от БТА.
„В Русия няма привърженици на каквато и да е конфронтация с НАТО, но сме принудени да предприемаме мерки за защита на нашата сигурност и законните ни интереси“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. „Подобна милитаристка и провоенна реторика все по-често се чува от европейските столици“, добави той.
Германският министър на отбраната каза в интервю за „Франкфуртер алгемайне цайтунг“, че е възможно Русия да нападне страна от НАТО след 2029 г.
Москва многократно обвинява НАТО в подготовка за война срещу Русия и в масово въоръжаване. Президентът Владимир Путин нарече абсурдно предположението, че Русия би искала да атакува алианса. Руското външно министерство също отхвърли думите на Писториус, наричайки ги изявление на „агресор“.
В интервюто си за вестника, публикувано в събота, Писториус посочи, че някои експерти смятат, че Русия може да е готова за атака срещу НАТО още през 2028 г., а военни историци дори определят това лято като последното мирно. Той подчерта, че НАТО разполага със „значителен възпиращ потенциал“, включително конвенционални и ядрени оръжия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На Кремъл вярват
Коментиран от #24
18:49 17.11.2025
2 ПУТИНОИДЪТ ИДОЛ
Цената на Барел Руски Петрол
Падна до 36 долара .
А ни казаха че санкциите не работят .
Ще се Нафиркам от мъка .
Коментиран от #6
18:52 17.11.2025
3 си дзън
Следващите 50 години никой няма да има вяра на русията.
Коментиран от #7
18:54 17.11.2025
4 Чакай малко,бре
18:55 17.11.2025
5 нищо ново под слънцето
Коментиран от #41
18:55 17.11.2025
6 си дзън
До коментар #2 от "ПУТИНОИДЪТ ИДОЛ":Гледай какво ще стане след 21.11. За Нова година русията нема да има паре за
войниците си.
18:56 17.11.2025
7 Ким Чен Ун
До коментар #3 от "си дзън":А бе,ще им повярват...като изгрее някое слънце от запад, бързо ще повярват за какво иде реч.
Коментиран от #10, #27
18:56 17.11.2025
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
18:57 17.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #7 от "Ким Чен Ун":ще щееееееее ще...
Коментиран от #17
18:58 17.11.2025
11 си дзън
До коментар #9 от "Сатана Z":И кво - руснаците ще асвабадят българите от територия, пари, имоти и за капак
ще ги убият.
18:58 17.11.2025
12 И Киев е Руски
Коментиран от #47
18:59 17.11.2025
13 Ай ле ле
Коментиран от #23, #48
18:59 17.11.2025
14 Това, че Русия отхвърля внушенията
Да няма после пак, "Ама защо Русия излъга?" и "Въх , защо така непредизвикано?"
Със сигурност британското разузнаване няма да спре с любимите си номера, да насъсква конфликти.
Коментиран от #40
18:59 17.11.2025
15 Сесесере2🤢🤮
Коментиран от #20
19:00 17.11.2025
16 Точна статия и Кремъл обяви разгром
Коментиран от #53
19:00 17.11.2025
17 Ш,котенце
До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ти в сайта ли спиш ма?
Коментиран от #39
19:00 17.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 и зелето това питаше преди два дни
До коментар #15 от "Сесесере2🤢🤮":Ама мъжки. Ще му се.
19:01 17.11.2025
21 7777
19:01 17.11.2025
22 Сатана Z
Генади Зюганов заяви, че като миролюбив човек не приема сериозно милитаристични изявления на германския министър на отбраната Писториус.
Писториус по-рано заяви, че войната между НАТО и Русия може да започне преди 2029 г.
Коментиран от #44
19:01 17.11.2025
23 Русофилките
До коментар #13 от "Ай ле ле":Сте със доста развинтена фантазия .
Продължавай да бълнуваш
Заблуденяк.
19:01 17.11.2025
24 Сатана Z
До коментар #1 от "На Кремъл вярват":То пък едво кранче, онаа е пияна от пладне и само ни лъже 4та година, само обещания на пияно, а денги нет!
Коментиран от #100
19:02 17.11.2025
25 Др.Тодор Живков 🇧🇬
4 години не могат да се справят с една Украйна която до 2014 г. нямаше редовна армия а само доброволчески отряди!
А ги бие и трепе кат маче у дирек!
НАТО ще нападали!
19:02 17.11.2025
26 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
19:02 17.11.2025
27 ха, ха, ха...
До коментар #7 от "Ким Чен Ун":Какво се радваш като на коледна трапеза все едно яйце ти белят, а ти дали ще останеш след това на линия да си поговорим за птичките и пчеличките?
19:02 17.11.2025
28 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤
19:03 17.11.2025
29 Последния Софиянец
19:03 17.11.2025
30 Фродо fpv
19:03 17.11.2025
31 WC Куфарче 💼🚽
19:04 17.11.2025
32 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #54
19:04 17.11.2025
33 Стара чанта
19:05 17.11.2025
34 ПУТИНОИДЪТ ИДОЛ
За НАТО
По добре да се притеснява за Китай .
НАТО не иска Руски Територии.
Обаче Китай си иска
Изконните Територии
И скоро ще им забие ножът
На Руските Пияндурници.
19:05 17.11.2025
35 Атина Палада
Коментиран от #71
19:05 17.11.2025
36 Чиба Рашка
19:05 17.11.2025
37 скучно и точка.
19:05 17.11.2025
38 Къч
Винаги са били крадливи злодеи,разрушители и убийци. Затова възрожденските ни герои бягат далеч от Русия и бранят България от нея!
19:05 17.11.2025
39 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #17 от "Ш,котенце":не/ с майка ти
Коментиран от #50
19:05 17.11.2025
40 Януари 2022
До коментар #14 от "Това, че Русия отхвърля внушенията":Само луд би си помислил че путлера ще затрие матушката
Коментиран от #46
19:06 17.11.2025
41 55555
До коментар #5 от "нищо ново под слънцето":Ами що тия миноси бе въшк..ници,не е вярно ли?!!!!!!
19:07 17.11.2025
42 Няма опасност!
Коментиран от #60
19:08 17.11.2025
43 Тавариши и Таварашутки
Руски ценни книжа със Юани .
Дайте по смело .
Помогнете на Епилирания Дъртак
Да има Денги
За Кабзончиците .
19:08 17.11.2025
44 Та колко метра останаха до Киев?
До коментар #22 от "Сатана Z":Мммммм?Овчи?Премери и после ни напиши.
19:08 17.11.2025
45 Pyccкий Карлик
Хаха.....спроси Украйна 😄
Понеже се ровя из ру3ките коментари, тия руски прасета още се мислят за " Велика сила" и одобряват война срещу Европа. Но най-интересното е че не смеят да гъкнат срещу С.А.Щ. щото и на последния ру3ки дypaк му е понятно кво ще се случи. Та в тоя ред на мисли - руснак разбира от бой и ритник. Сбираме пари за Украйна 👍
19:09 17.11.2025
46 Затриха Лукойл
До коментар #40 от "Януари 2022":Ще затрият и Кочината.
Всичко е -
По Плану
19:09 17.11.2025
47 Да да . поредните безаналогови
До коментар #12 от "И Киев е Руски":Вярно са без аналог .
Абе Армата дали вече пали ?
19:09 17.11.2025
48 55555
До коментар #13 от "Ай ле ле":Тъй ли напрай?!!!!
19:09 17.11.2025
49 И Киев е Руски
Обществена новинарска служба
Според канала, в граничната зона са открити разпръснати фрагменти от това, което „някога е било тялото“ на един от украинските войници.
Устата е широко отворена, сякаш в пристъп на писък, очите са леко присвити.
Най-често, според нашите бойци, от украинските бойци, които попадат в Курска област, не остава нищо, освен документи, запечатани в пластмаса, и парчета от униформи: телата им се разлагат или биват унищожени от диви животни.
Коментиран от #52, #67
19:10 17.11.2025
50 Хаха
До коментар #39 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ти ле ве варненски п е. а л? хахахаха
19:10 17.11.2025
51 Новости от тинята просия
19:11 17.11.2025
52 И това какво го интересува
До коментар #49 от "И Киев е Руски":Целокупният български,бе п0мияр?
Я кажи към Кобзон вървят ли чувалите?
Коментиран от #56
19:12 17.11.2025
53 Гледам видеото и в момента
До коментар #16 от "Точна статия и Кремъл обяви разгром":Края е трагичен за тези насила пратени в Украйна клети руски хорица. Украински дрон ги взриви на парчета
Коментиран от #63
19:14 17.11.2025
54 Йггут
До коментар #32 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Срещнеш ли копейка трепИ!За доброто настроение.
19:14 17.11.2025
55 Фори
19:16 17.11.2025
56 И Киев е Руски
До коментар #52 от "И това какво го интересува":Да, изглежда зимата в Покрайнините ще бъде катастрофална всички административни ресурси, включително полицията и армията, ще престанат да функционират, а бандитизмът ще процъфтява. И всичко това на фона на липса на ток, отопление, бензин и дизел.
Единствената надежда на хората ще бъде руската офанзива, която ще сложи край на този хаос, ще си върне историческите земи и ще възстанови нормалния живот там
Коментиран от #74, #79, #81
19:19 17.11.2025
57 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
58 Курд Околянов
Коментиран от #61
19:20 17.11.2025
59 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
60 И Киев е Руски
До коментар #42 от "Няма опасност!":До 2028 г. Новия СССР ще е два пъти по голям от стария
Коментиран от #66
19:21 17.11.2025
61 Трай бе Залухар
До коментар #58 от "Курд Околянов":За това 1 милион и 100 хил.ватенки ги няма.На руснаците на фронта не им е до смях.Дроновете ги чакат.
Коментиран от #68
19:23 17.11.2025
62 Активист на ГЕРБ
Коментиран от #69
19:23 17.11.2025
63 Факт
До коментар #53 от "Гледам видеото и в момента":Само маниаци гледат подобно видео!
19:23 17.11.2025
64 Pyccкий Карлик
Русия умря (862-2022)
19:23 17.11.2025
65 Люлин
Коментиран от #70
19:24 17.11.2025
66 Няма как
До коментар #60 от "И Киев е Руски":Бре Тъ по пи тек.
19:24 17.11.2025
67 55555
До коментар #49 от "И Киев е Руски":Тъй ли бе въш.ьо?!!Я кажи чий полета наторява милионната азиатска тор.!!!
19:25 17.11.2025
68 Курд Околянов
До коментар #61 от "Трай бе Залухар":И така до последния украинец. Много скоро.
19:26 17.11.2025
69 Pyccкий Карлик
До коментар #62 от "Активист на ГЕРБ":"...Украинските жертви са 35 към 1..."
Ако ще и да са 1000:1 хич не ни дреме.
Важното е че Русия умира 👍
Хайде че се качвам на F-16 Вlock70, утре ще пиша кво сме ударили в Русията 😁
Коментиран от #84
19:26 17.11.2025
70 Абе Смех
До коментар #65 от "Люлин":Кво стана в Купянск нали го превзеха.Вчера една руска колона бе разбита времето мъгливо ама прошка няма.Бой и трупове.
Коментиран от #72, #75
19:27 17.11.2025
71 ха, ха, ха...
До коментар #35 от "Атина Палада":Не се косѝ, и скоро ще налагат санкции и на кремълските тролове, че в Русия много се охарчиха и имат проблем с копейките, а от другите валути ги орязват един след друг.
19:27 17.11.2025
72 Люлин
До коментар #70 от "Абе Смех":А предпоследния украинец ще тръгне към Слънчев бряг.
Коментиран от #76, #83
19:29 17.11.2025
73 Верно е
Ивaн Илин (1883-1954), pycки филocoф
19:30 17.11.2025
74 55555
До коментар #56 от "И Киев е Руски":Говориш за блат.ата джамахирия нали?Фалита и чумата ви очакват-гладната чума.
Коментиран от #77
19:30 17.11.2025
75 Люлин
До коментар #70 от "Абе Смех":Укрите превзеха Моска и сега атакуват Северния ледовит океан, че там ще им е по-топло.
Коментиран от #78
19:31 17.11.2025
76 Автобиография на Русофила.
До коментар #72 от "Люлин":Редовите русофили никога не са били обременени от знания, интелект или морални норми, но за сметка на това винаги са изпитвали патологична любов към Русия и негодника, който се е докопал до властта в Кремъл. И са мразели всичко свързано със свободата и демокрацията, които според тях са проклятие за човечеството.
19:32 17.11.2025
77 село мое ,
До коментар #74 от "55555":Мисли какво те чака като влезе еврото , не мисли за руснаците ! Има умни хора , които ДА МИСЛЯТ ЗА ТЯХ !
Коментиран от #82, #89, #97
19:32 17.11.2025
78 Ти руски
До коментар #75 от "Люлин":Знаеш ли ма У рус пи йо.Да ти дам да се ограмотиш.Семката ти Чи ки я р ска.
Коментиран от #85
19:33 17.11.2025
79 И Киев е Руски
До коментар #56 от "И Киев е Руски":И външни нужници ще сковем.
19:33 17.11.2025
80 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
81 Pyccкий Карлик
До коментар #56 от "И Киев е Руски":"...Единствената надежда на хората ще бъде руската офанзива..."
Сериозно ли мислиш така ?
Правдата е че 140 млн руснаци се молят всяка вечер преди лягане за две неща - Пyтин да yмpe и НАТО да дойде в Русия и да донесе бензин и булочки 😁
19:33 17.11.2025
82 И кво
До коментар #77 от "село мое ,":Ни чака бе Я разкажи Смех.
Коментиран от #87
19:33 17.11.2025
83 55555
До коментар #72 от "Люлин":Да заповяда на почивка,той е наш брат,бори се за родината си.
19:34 17.11.2025
84 джудж ,
До коментар #69 от "Pyccкий Карлик":Удри още едно от мен и утре ще видим как дела . Да няма голова кружается от ранна утрин ?
Коментиран от #92
19:34 17.11.2025
85 Ти укра
До коментар #78 от "Ти руски":си значи
Коментиран от #88
19:35 17.11.2025
86 Както 1989
Коментиран от #90
19:35 17.11.2025
87 село мое ,
До коментар #82 от "И кво":Ти си си отговорил без моя помощ ! Смех , ама голям смех ще пада с такива като теб ! Пиши след време , че да се посмеем малко !
Коментиран от #94
19:36 17.11.2025
88 Майка ти е
До коментар #85 от "Ти укра":Укра ,аз зная от времето преди да се родиш г- н Незнайко.
19:37 17.11.2025
89 55555
До коментар #77 от "село мое ,":Като влезе Еврото ще станем част от цивилизования свят и ще се отървем от блатната чума.
Коментиран от #93
19:37 17.11.2025
90 ха-ха
До коментар #86 от "Както 1989":Щото ти си от печелившата ли , бе , мой , щраус неземен .............
Коментиран от #95
19:38 17.11.2025
91 Красна поляна София
19:38 17.11.2025
92 Pyccкий Карлик
До коментар #84 от "джудж ,":"...как дела..."
Делата са едни и същи вече Четири Года - Покровск, шмурдяк и тежък мухмурлук ))
19:39 17.11.2025
93 село мое ,
До коментар #89 от "55555":Докъде си ме довело ......И той европеец щял да бъде .......Ха-ха , наистина ме разсмя !
Коментиран от #99
19:39 17.11.2025
94 Аз Знам
До коментар #87 от "село мое ,":Сега взимам 5700лв.След това с ъпдейта 6200 лв това са 3180 евро.
19:40 17.11.2025
95 лузър
До коментар #90 от "ха-ха":нещастник!
19:40 17.11.2025
96 Ако не беше1989
Коментиран от #101
19:42 17.11.2025
97 ха, ха, ха...
До коментар #77 от "село мое ,":Ти мисли теб какво те чака с копейките, че никой вече не ги брои даже за скраб.
19:42 17.11.2025
98 Митьо Пищова
19:43 17.11.2025
99 55555
До коментар #93 от "село мое ,":Ще мечтаеш ти за моето китно село-блатото вони нали?!!!!
19:43 17.11.2025
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Точно!
До коментар #96 от "Ако не беше1989":Добре, че и ние минахме от другата страна на бариерата за да ги спасим, иначе бяха живи умрели.
19:44 17.11.2025