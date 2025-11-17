Кремъл осъди думите на германския министър за потенциална атака на Русия срещу НАТО

Кремъл осъди като „милитаристка и провоенна реторика“ изявленията на германския министър на отбраната Борис Писториус, според който Русия може да атакува страна членка на НАТО в близко бъдеще, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„В Русия няма привърженици на каквато и да е конфронтация с НАТО, но сме принудени да предприемаме мерки за защита на нашата сигурност и законните ни интереси“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. „Подобна милитаристка и провоенна реторика все по-често се чува от европейските столици“, добави той.

Германският министър на отбраната каза в интервю за „Франкфуртер алгемайне цайтунг“, че е възможно Русия да нападне страна от НАТО след 2029 г.

Москва многократно обвинява НАТО в подготовка за война срещу Русия и в масово въоръжаване. Президентът Владимир Путин нарече абсурдно предположението, че Русия би искала да атакува алианса. Руското външно министерство също отхвърли думите на Писториус, наричайки ги изявление на „агресор“.

В интервюто си за вестника, публикувано в събота, Писториус посочи, че някои експерти смятат, че Русия може да е готова за атака срещу НАТО още през 2028 г., а военни историци дори определят това лято като последното мирно. Той подчерта, че НАТО разполага със „значителен възпиращ потенциал“, включително конвенционални и ядрени оръжия.