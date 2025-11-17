Новини
Кремъл осъди думите на германския министър за потенциална атака на Русия срещу НАТО

Кремъл осъди думите на германския министър за потенциална атака на Русия срещу НАТО

17 Ноември, 2025 18:47, обновена 17 Ноември, 2025 18:48

Москва нарече изказването „милитаристка и провоенна реторика“ и отхвърли възможността Русия да нападне алианса

Кремъл осъди думите на германския министър за потенциална атака на Русия срещу НАТО - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кремъл осъди като „милитаристка и провоенна реторика“ изявленията на германския министър на отбраната Борис Писториус, според който Русия може да атакува страна членка на НАТО в близко бъдеще, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„В Русия няма привърженици на каквато и да е конфронтация с НАТО, но сме принудени да предприемаме мерки за защита на нашата сигурност и законните ни интереси“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. „Подобна милитаристка и провоенна реторика все по-често се чува от европейските столици“, добави той.

Германският министър на отбраната каза в интервю за „Франкфуртер алгемайне цайтунг“, че е възможно Русия да нападне страна от НАТО след 2029 г.

Москва многократно обвинява НАТО в подготовка за война срещу Русия и в масово въоръжаване. Президентът Владимир Путин нарече абсурдно предположението, че Русия би искала да атакува алианса. Руското външно министерство също отхвърли думите на Писториус, наричайки ги изявление на „агресор“.

В интервюто си за вестника, публикувано в събота, Писториус посочи, че някои експерти смятат, че Русия може да е готова за атака срещу НАТО още през 2028 г., а военни историци дори определят това лято като последното мирно. Той подчерта, че НАТО разполага със „значителен възпиращ потенциал“, включително конвенционални и ядрени оръжия.


Русия
