Касянов и Гуриев добавени към руския списък с „екстремисти и терористи“

Руският финансов надзорен орган „Росфинмониторинг“ добави бившия премиер Михаил Касянов и водещия икономист Сергей Гуриев в списъка си с „екстремисти и терористи“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Списъкът е значително разширен след началото на войната в Украйна и вече включва 19 131 физически и 823 юридически лица.

„Росфинмониторинг“ прилага мерки срещу прането на пари и финансирането на терористични дейности и има правомощията да замразява банковите сметки на лицата, включени в списъка.

Михаил Касянов е бил премиер през първите четири години от управлението на Владимир Путин, отстранен е през февруари 2004 г., малко преди втория мандат на Путин. След това той премина в опозиция и през 2022 г. напусна Русия, като започна да критикува инвазията ѝ в Украйна. Касянов бе обявен за „чуждестранен агент“ през ноември 2023 г.

Сергей Гуриев е бивш главен икономист на Европейската банка за възстановяване и развитие и настоящ декан в Лондонското бизнес училище. Миналия месец той публикува статия, в която призовава западните правителства да засилят санкциите срещу Москва, да предоставят модерни оръжия на Украйна и да стимулират „изтичането на мозъци“ от Русия.