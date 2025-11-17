Касянов и Гуриев добавени към руския списък с „екстремисти и терористи“

Руският финансов надзорен орган „Росфинмониторинг“ добави бившия премиер Михаил Касянов и водещия икономист Сергей Гуриев в списъка си с „екстремисти и терористи“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Списъкът е значително разширен след началото на войната в Украйна и вече включва 19 131 физически и 823 юридически лица.
„Росфинмониторинг“ прилага мерки срещу прането на пари и финансирането на терористични дейности и има правомощията да замразява банковите сметки на лицата, включени в списъка.
Михаил Касянов е бил премиер през първите четири години от управлението на Владимир Путин, отстранен е през февруари 2004 г., малко преди втория мандат на Путин. След това той премина в опозиция и през 2022 г. напусна Русия, като започна да критикува инвазията ѝ в Украйна. Касянов бе обявен за „чуждестранен агент“ през ноември 2023 г.
Сергей Гуриев е бивш главен икономист на Европейската банка за възстановяване и развитие и настоящ декан в Лондонското бизнес училище. Миналия месец той публикува статия, в която призовава западните правителства да засилят санкциите срещу Москва, да предоставят модерни оръжия на Украйна и да стимулират „изтичането на мозъци“ от Русия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
Коментиран от #18, #21
19:33 17.11.2025
2 Варна 3
Коментиран от #8, #15
19:34 17.11.2025
3 ГЕОРГИ СТОЯНОВ
19:35 17.11.2025
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
19:35 17.11.2025
5 Русия
19:35 17.11.2025
6 Данко Харсъзина
19:35 17.11.2025
7 пРосия
Коментиран от #11
19:36 17.11.2025
8 Ха ХаХа
До коментар #2 от "Варна 3":Глупак
19:36 17.11.2025
9 Нищо ново!
Коментиран от #12, #14, #16
19:36 17.11.2025
10 Затова са Велики
Коментиран от #17
19:36 17.11.2025
11 Казал
До коментар #7 от "пРосия":Ганьовският въшкарин
Коментиран от #20
19:37 17.11.2025
12 АНДРЕЙ ПЕШЕВ
До коментар #9 от "Нищо ново!":Соросоидните уроди имат ли спирка? Колко пола има в Канада?
19:37 17.11.2025
13 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
14 Затова
До коментар #9 от "Нищо ново!":Пък паветните уроди здраво дърпат ръчната спирачка.
19:38 17.11.2025
15 аz СВО Победа 80
До коментар #2 от "Варна 3":Търсят се виновници и оправдания за провала на СВО-то.Нешо нормално за руската инденичност.🤣🤣
19:39 17.11.2025
16 Обикновен човек
До коментар #9 от "Нищо ново!":Всеки ден благодаря на съдбата,че не съм руснак.
Коментиран от #23, #24
19:39 17.11.2025
17 Обаче
До коментар #10 от "Затова са Велики":В Тайван има само "демократи" и всичките хапват от режима във Вашингтон и Лондонистан
19:40 17.11.2025
18 И що?
До коментар #1 от "ФАКТ":Срещу тези трябва да се приложи "окончателно решение", не да се съдят на години.
19:40 17.11.2025
19 36$ за барел петрол
Коментиран от #26
19:40 17.11.2025
20 В пРосия
До коментар #11 от "Казал":Всеки втори е предател.
19:41 17.11.2025
21 Сорос
До коментар #1 от "ФАКТ":Ще гласувате и ще сменяте един демократ с друг, докато свърши света
19:41 17.11.2025
22 Оракул
19:42 17.11.2025
23 Ха ХаХа
До коментар #16 от "Обикновен човек":Добре че бяха руснаците за да си българин, иначе в паспорта ти щеше да пише османлъ
Гаджал Анадолски
19:43 17.11.2025
24 Путин
До коментар #16 от "Обикновен човек":В Русия такива като теб с плаващ пол са в психиатриите
19:43 17.11.2025
25 Бутача
19:44 17.11.2025
26 Пора
До коментар #19 от "36$ за барел петрол":Путинова русия си отива..
19:45 17.11.2025
27 Сатана Z
Според съобщения в медиите, той лично е информирал президента Зеленски за решението си.
Умеров в момента е в Турция, където се твърди, че е пристигнал, за да преговаря за размяна на затворници.
е вписан в списъка на терористи и екстремисти в Руската федерация.
19:45 17.11.2025