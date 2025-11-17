Путин въвежда доживотен затвор за 14-годишните руснаци

Президентът на Русия Владимир Путин подписа закон, който засилва наказателната отговорност за извършителите на диверсии, съобщава Би Би Си, предава News.bg.
С новите поправки лица на възраст от 14 години нататък, включително момчета и момичета, могат да бъдат държани наказателно отговорни за престъпления, свързани с диверсионна дейност.
Законът фактически приравнява диверсиите към терористичните деяния в руското законодателство. За двете категории престъпления са предвидени следните мерки: наказателно преследване от 14-годишна възраст, изключване на условно наказание, невъзможност за присъждане на наказание под минималния праг и условно-предсрочно освобождаване не по-рано от изтичането на 75% от присъдената присъда.
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #6, #18, #48
22:58 17.11.2025
2 Зелю пък ги
22:58 17.11.2025
3 Истината
Коментиран от #8, #9
22:59 17.11.2025
4 нормално
22:59 17.11.2025
5 пешо
Коментиран от #23
23:01 17.11.2025
7 Благодаря ти Боже
Коментиран от #10, #35
23:01 17.11.2025
8 пешо
До коментар #3 от "Истината":тука къде сме при боко и шиши
Коментиран от #13
23:02 17.11.2025
12 Винченцо Андолини
Абе вие откачалки всичко което става в Русия все Путин го правел.
И закони пишел и ги въвеждал.
Приказки за лека нощ.
Последно; одобрил, не въвел.
Коментиран от #24
23:05 17.11.2025
13 Истината
До коментар #8 от "пешо":Който е останал в България, горе долу същото. Поне имаме право на избор да живеем другаде без визи. Кой е кадърен не седи в България.
23:06 17.11.2025
14 Pyccкий Карлик
Пачему ? 😁
23:06 17.11.2025
15 Владо
23:07 17.11.2025
16 ххххх
Коментиран от #21
23:07 17.11.2025
17 Матю хари
23:08 17.11.2025
18 Еврейски пари
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Така се прави с децата на "демократите" на Сорос на чуждестранна издръжка
23:08 17.11.2025
19 Истината
До коментар #9 от "Всяка вечер милиарди хора по света":Уважавам руснаците (обикновенните хора). Както и всички християни по света. Политиките са проблем и не само в Русия.
23:08 17.11.2025
20 Дон Хуан
Коментиран от #25
23:08 17.11.2025
21 Не сте много безродниците
До коментар #16 от "ххххх":Но ви има да мръсите България и Европа.
Коментиран от #26, #40
23:09 17.11.2025
22 така, така
Да ви светна - опцията с доживотен затвор, според текста на указа се прилага спрямо възрастните дето са склонявали 14 годишните към диверсионна дейност. Иначе да, наказателна отговорност вече ще се търси от 14 годишните, но на тях не се предвижда доживотен затвор, а до 10 години колония.
Това явно се прави поради зачстилите случаи да се използват 14 годишни, като ги подмамват с това, че ще припечелят някой долар и да са спокойни, че нищо няма да им направят. Просто до днес 14 годишните не подлежаха на съдебно преследване дори, ако занесат бомба на даден адрес и натиснат дистанционното. Сега подстрекателите няма да могат да подмамват децата така лесно, а и няма да се отървават с леки присъди, прехвърляйки вината да децата.
Коментиран от #28
23:09 17.11.2025
23 Затова са "Факти", алтернативни "факти"
До коментар #5 от "пешо":Факти са чуждестранен агент на не-българска издръжка.
23:09 17.11.2025
24 Не по врат
До коментар #12 от "Винченцо Андолини":а по шия.
23:09 17.11.2025
25 Да бе прочела ко пише
До коментар #20 от "Дон Хуан":преди да троплиш и покажеш падението на запада. 😄
23:10 17.11.2025
27 Гориил
23:11 17.11.2025
28 Точно така
До коментар #22 от "така, така":Фашистите в Украйна правят от децата терористи.
23:12 17.11.2025
31 Дедо
Коментиран от #34, #52
23:13 17.11.2025
32 АБВ
Жокер: Съд в американския щат Флорида обвини 15-годишния син на канадска дипломатка в убийство, съобщи Ройтерс. Според полицията обвиняемият и 17-годишният му брат отишли на 30 март с дипломатическия автомобил на майка си до къща, от която смятали да откраднат един килограм канабис
от наркодилъри, съобщи Франс прес. Започнала престрелка, в която загинали брат му и единият от дилърите. Двама от дилърите са били ранени и също са обвинени в убийство. Майка им Роксан Дюб е генерален консул на Канада в Маями от миналата година.
Синът ѝ е обвинен в убийство от първа и втора степен, опит за убийство, опит за въоръжен грабеж и незаконно притежавано огнестрелно оръжие. Той ще бъде съден като пълнолетен и ако бъде признат за виновен, може да получи смъртна или доживотна присъда.
23:14 17.11.2025
33 Гедер
23:16 17.11.2025
34 И в 21 век
До коментар #31 от "Дедо":Фашисткият режим в Украйна прави от деца терористи и убийци.
23:16 17.11.2025
35 Дай боже
До коментар #7 от "Благодаря ти Боже":и от безродниците да ни отърве.
23:17 17.11.2025
37 Цецко
23:17 17.11.2025
38 Деца
До коментар #36 от "Pyccкий Карлик":превърнати в терористи от фашисткият режим в Украйна. Май трябваше онуй на на раменете да свърши нещо.
23:20 17.11.2025
39 Женя
Коментиран от #67
23:21 17.11.2025
40 хахаха
До коментар #21 от "Не сте много безродниците":Ние сме от български род,а вие безродниците понеже нямате български род, затова и сте партенките на руснаците
Коментиран от #42
23:21 17.11.2025
41 ТИ КАКВО ПРАВИШ ТУК БЕ?
До коментар #30 от "Безродника мрази род и родина":Чемодан, вокзал, Магадан. При себеподобните откачалки. И няма да си при безродниците.
Коментиран от #43, #44
23:23 17.11.2025
42 Там пишеше
До коментар #40 от "хахаха":Не сте много безродниците, но все пак ви има да мръсите България и Европа.
23:23 17.11.2025
45 И правилно
Коментиран от #47
23:24 17.11.2025
46 Беба
Коментиран от #49
23:25 17.11.2025
47 Тервел
До коментар #45 от "И правилно":Ще започнем от теб
Коментиран от #51, #57
23:26 17.11.2025
48 Коте
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Прибирай се вече ма
23:26 17.11.2025
49 А фашистите в Украйна
До коментар #46 от "Беба":пращат тези деца да разкъсват хора.
Коментиран от #54
23:27 17.11.2025
50 Николай
23:28 17.11.2025
51 Припозна ли се 😄
До коментар #47 от "Тервел":И по мириса се усещате.
23:28 17.11.2025
52 не бе
До коментар #31 от "Дедо":Проверявай информацията, преди да се палиш. Да днес Думата е приела нов закон, а Путин е подписал указ, съгласно който закона влиза в сила. Дотук е истината в тая публикация.
После тръгва или откровенна лъжа, или лош превод на текста на закона. Ти си решавай. Важното е, че за възрастни, които подстрекават 14 годишни към диверсионна дейност се предвижда доживотна присъда. За възрастни, не за децата.
Самите 14 годишни вече ще подлежат на съдебно преследване, но за тях присъдите ще са някъде 10 години колония.
23:28 17.11.2025
53 Господ да им е на помощ!
Коментиран от #64
23:28 17.11.2025
54 Беба
До коментар #49 от "А фашистите в Украйна":Е същото са правили комунистите и партизаните . Пращали са деца да убиват. Митко Палаузов .....забрави ли го
Коментиран от #55
23:29 17.11.2025
55 Ами те комунистите
До коментар #54 от "Беба":са днешните евроатлантици, новото име на фашизма.
Коментиран от #58
23:31 17.11.2025
56 Венко
23:31 17.11.2025
58 Тервел
До коментар #55 от "Ами те комунистите":Новото име на фашизма е рашизъм и русизъм
Коментиран от #59
23:32 17.11.2025
59 Там пишеше
До коментар #58 от "Тервел":Комунистите днес станаха евроатлантици, а евроатлантик е новото име на фашизма.
23:33 17.11.2025
60 ЦИРК
14 годишните няма да се осъждат доживот ! Организаторите и подстрекателите ще се, ако са пълнолетни !
Неволна или умишлена грешката води до силно изкривяване на информацията. Каква е целта на това ? Освен загуба доверие, авторитет и тежест на думите ви друго няма да постигнете.
Коментиран от #62
23:36 17.11.2025
61 Цецко
23:36 17.11.2025
62 Пулев
До коментар #60 от "ЦИРК":Няма нужда да пишеш едно и също от няколко ника. И без това всеки те игнорира.
Коментиран от #63
23:39 17.11.2025
63 Има смисъл
До коментар #62 от "Пулев":Истината има смисъл да се пише.
23:41 17.11.2025
64 нали
До коментар #53 от "Господ да им е на помощ!":не казваш, че ако някой плати на 14 годишен да занесе пакет в мола, или да го остави на някъде, където ти минаваш редовно и после този пакет вземе, че гръмне и направи бая поразии - всъщност, няма да искаш виновните да си понесат отговорността? Подобно деяние, ако се размине само с материални загуби може да се квалифицира като диверсия, ама я си представи че засегне и хора - чист тероризъм. Тя разликата между диверсия и тероризъм и без това е малка, а понякога си е въпрос на късмет.
По твоят логика, само защото е 14 годишен на хлапака трябва да му се размине? Да си ходи свободен и да повтори деянието си за нова порция парички ли?
Това с доживотния затвор е за оня дето е излъгал детето да направи белята, но и на хлапака вече ще му лепнат някоя друга година, точно както биха го осъдили за тероризъм. Просто приравняват деянията.
23:45 17.11.2025
65 неразбрахме
23:48 17.11.2025
66 Сатана Z
Шпионското приложение AppCloud, разработено от израелската ironSource, е открито в смартфони на Samsung.
Според медийни съобщения, то събира биометрични данни, IP адреси и данни за геолокация без съгласието на потребителя и се връща към предишното състояние след изтриване.
23:53 17.11.2025
67 Моряка
До коментар #39 от "Женя":Путин може и с далечно приближение да се нарече педофил.Живее на съпружески начала с 30 години по младата олимийска шампионка,красавицата Алина Кабаева и досега и е направил 2 момчета.Иван и Владимир.Можем само да лу завиждаме на педофилството.
23:56 17.11.2025
68 ами
00:28 18.11.2025