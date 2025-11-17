Новини
Путин въвежда доживотен затвор за 14-годишните руснаци

Путин въвежда доживотен затвор за 14-годишните руснаци

17 Ноември, 2025 22:56 1 567 68

Законът приравнява диверсионните деяния към терористичните престъпления и включва наказателна отговорност от 14-годишна възраст

Путин въвежда доживотен затвор за 14-годишните руснаци - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Русия Владимир Путин подписа закон, който засилва наказателната отговорност за извършителите на диверсии, съобщава Би Би Си, предава News.bg.

С новите поправки лица на възраст от 14 години нататък, включително момчета и момичета, могат да бъдат държани наказателно отговорни за престъпления, свързани с диверсионна дейност.

Законът фактически приравнява диверсиите към терористичните деяния в руското законодателство. За двете категории престъпления са предвидени следните мерки: наказателно преследване от 14-годишна възраст, изключване на условно наказание, невъзможност за присъждане на наказание под минималния праг и условно-предсрочно освобождаване не по-рано от изтичането на 75% от присъдената присъда.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 33 Отговор
    отвратиткото няма да миряса , докато не избие и последните хора в РФ

    Коментиран от #6, #18, #48

    22:58 17.11.2025

  • 2 Зелю пък ги

    32 11 Отговор
    праща на фронта и от там в гробищата.

    22:58 17.11.2025

  • 3 Истината

    16 29 Отговор
    В Русия така или иначе населението е в доживотен затвор още от раждането.

    Коментиран от #8, #9

    22:59 17.11.2025

  • 4 нормално

    12 24 Отговор
    Колкото повече затворници, толкова повече за фронта. Другия месец ще вкарва е затвора и десет годишните

    22:59 17.11.2025

  • 5 пешо

    22 8 Отговор
    ФАКТИ МНОГО СТЕ ЖАЛКИ

    Коментиран от #23

    23:01 17.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Благодаря ти Боже

    13 20 Отговор
    Че ни отърва от това зло Смятайте ако бяхме още руски роби сега всички българчета щяха да бъдат на първа линия. Както по време на пражката пролет

    Коментиран от #10, #35

    23:01 17.11.2025

  • 8 пешо

    14 4 Отговор

    До коментар #3 от "Истината":

    тука къде сме при боко и шиши

    Коментиран от #13

    23:02 17.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Винченцо Андолини

    15 8 Отговор
    Не го е въвел, а го е одобрил.
    Абе вие откачалки всичко което става в Русия все Путин го правел.
    И закони пишел и ги въвеждал.
    Приказки за лека нощ.
    Последно; одобрил, не въвел.

    Коментиран от #24

    23:05 17.11.2025

  • 13 Истината

    4 11 Отговор

    До коментар #8 от "пешо":

    Който е останал в България, горе долу същото. Поне имаме право на избор да живеем другаде без визи. Кой е кадърен не седи в България.

    23:06 17.11.2025

  • 14 Pyccкий Карлик

    6 11 Отговор
    Боже колко ру3ка мъка има на този свят....
    Пачему ? 😁

    23:06 17.11.2025

  • 15 Владо

    4 7 Отговор
    Пълен сбърканяк.

    23:07 17.11.2025

  • 16 ххххх

    8 12 Отговор
    Кога и как са успели да промият мозъците на българистанците, за да го виждат този демон какви брутални изродщини върши в рашистан и като слепи и глухи да му ръкопляскат? СЍрамувам се от т. нар. ми "сънародници"

    Коментиран от #21

    23:07 17.11.2025

  • 17 Матю хари

    3 9 Отговор
    Нали холандците щяха да ти вземат децата, Ганъо...

    23:08 17.11.2025

  • 18 Еврейски пари

    14 5 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Така се прави с децата на "демократите" на Сорос на чуждестранна издръжка

    23:08 17.11.2025

  • 19 Истината

    3 8 Отговор

    До коментар #9 от "Всяка вечер милиарди хора по света":

    Уважавам руснаците (обикновенните хора). Както и всички християни по света. Политиките са проблем и не само в Русия.

    23:08 17.11.2025

  • 20 Дон Хуан

    6 11 Отговор
    Все едно виждаме Хитлер в последните месеци на 2ра Световна воина, когато пращаше 14г. деца на фронта в защита на Берлин

    Коментиран от #25

    23:08 17.11.2025

  • 21 Не сте много безродниците

    9 3 Отговор

    До коментар #16 от "ххххх":

    Но ви има да мръсите България и Европа.

    Коментиран от #26, #40

    23:09 17.11.2025

  • 22 така, така

    15 3 Отговор
    Умиляваме, когато някой нещо не е успял да си го преведе, но го транслира като истина от първ инстанция. Ма ползвайте по-професионални преводачи.
    Да ви светна - опцията с доживотен затвор, според текста на указа се прилага спрямо възрастните дето са склонявали 14 годишните към диверсионна дейност. Иначе да, наказателна отговорност вече ще се търси от 14 годишните, но на тях не се предвижда доживотен затвор, а до 10 години колония.

    Това явно се прави поради зачстилите случаи да се използват 14 годишни, като ги подмамват с това, че ще припечелят някой долар и да са спокойни, че нищо няма да им направят. Просто до днес 14 годишните не подлежаха на съдебно преследване дори, ако занесат бомба на даден адрес и натиснат дистанционното. Сега подстрекателите няма да могат да подмамват децата така лесно, а и няма да се отървават с леки присъди, прехвърляйки вината да децата.

    Коментиран от #28

    23:09 17.11.2025

  • 23 Затова са "Факти", алтернативни "факти"

    8 4 Отговор

    До коментар #5 от "пешо":

    Факти са чуждестранен агент на не-българска издръжка.

    23:09 17.11.2025

  • 24 Не по врат

    2 8 Отговор

    До коментар #12 от "Винченцо Андолини":

    а по шия.

    23:09 17.11.2025

  • 25 Да бе прочела ко пише

    9 1 Отговор

    До коментар #20 от "Дон Хуан":

    преди да троплиш и покажеш падението на запада. 😄

    23:10 17.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Гориил

    12 2 Отговор
    В Съединените щати възрастта за наказателна отговорност варира от 10 до 15 години, в зависимост от щата(лицемерието на диверсифицирането на правната система) . В щати с минимална възраст за наказателна отговорност, непълнолетните носят отговорност за тежки и особено тежки престъпления, точно както възрастните. В Съединените щати има специални затвори за деца, включително такива с доживотни присъди.

    23:11 17.11.2025

  • 28 Точно така

    10 3 Отговор

    До коментар #22 от "така, така":

    Фашистите в Украйна правят от децата терористи.

    23:12 17.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Дедо

    3 12 Отговор
    Интересна държава е Русия . Да осъждаш на доживотен затвор деца . Това напомня Фашизъм и тоталитарна държава. Скоро може да има и смъртни присъди за деца . И това в 21 век в уж християнска и европейска държава. Помислете сериозно върху това .

    Коментиран от #34, #52

    23:13 17.11.2025

  • 32 АБВ

    9 0 Отговор
    Някой няма ли да провери дали в САЩ не съдят малолетни като пълнолетни при извършване на някои престъпления ?
    Жокер: Съд в американския щат Флорида обвини 15-годишния син на канадска дипломатка в убийство, съобщи Ройтерс. Според полицията обвиняемият и 17-годишният му брат отишли на 30 март с дипломатическия автомобил на майка си до къща, от която смятали да откраднат един килограм канабис
    от наркодилъри, съобщи Франс прес. Започнала престрелка, в която загинали брат му и единият от дилърите. Двама от дилърите са били ранени и също са обвинени в убийство. Майка им Роксан Дюб е генерален консул на Канада в Маями от миналата година.
    Синът ѝ е обвинен в убийство от първа и втора степен, опит за убийство, опит за въоръжен грабеж и незаконно притежавано огнестрелно оръжие. Той ще бъде съден като пълнолетен и ако бъде признат за виновен, може да получи смъртна или доживотна присъда.

    23:14 17.11.2025

  • 33 Гедер

    2 9 Отговор
    Русия е един огромен сив и тъжен резерват .

    23:16 17.11.2025

  • 34 И в 21 век

    10 2 Отговор

    До коментар #31 от "Дедо":

    Фашисткият режим в Украйна прави от деца терористи и убийци.

    23:16 17.11.2025

  • 35 Дай боже

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Благодаря ти Боже":

    и от безродниците да ни отърве.

    23:17 17.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Цецко

    4 8 Отговор
    Явно руснаците си обичат да живеят в техни концлагери , ГУЛАГ и затворнически колонии. Това им става историческа традиция .

    23:17 17.11.2025

  • 38 Деца

    6 1 Отговор

    До коментар #36 от "Pyccкий Карлик":

    превърнати в терористи от фашисткият режим в Украйна. Май трябваше онуй на на раменете да свърши нещо.

    23:20 17.11.2025

  • 39 Женя

    2 8 Отговор
    Не случайно всички говорят че Путин е педофил. Пръв го разкри Литвиненко. То видът му го издава , дребен, женствен , без окосмяване по лицето като мъжете , срамежлив , комплексиран, нежен , с рядка косичка . На 70 години стана и още прилича на недорасло момче .

    Коментиран от #67

    23:21 17.11.2025

  • 40 хахаха

    3 6 Отговор

    До коментар #21 от "Не сте много безродниците":

    Ние сме от български род,а вие безродниците понеже нямате български род, затова и сте партенките на руснаците

    Коментиран от #42

    23:21 17.11.2025

  • 41 ТИ КАКВО ПРАВИШ ТУК БЕ?

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Безродника мрази род и родина":

    Чемодан, вокзал, Магадан. При себеподобните откачалки. И няма да си при безродниците.

    Коментиран от #43, #44

    23:23 17.11.2025

  • 42 Там пишеше

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "хахаха":

    Не сте много безродниците, но все пак ви има да мръсите България и Европа.

    23:23 17.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 И правилно

    2 0 Отговор
    Да бъдат изчистени всички болни елементи.

    Коментиран от #47

    23:24 17.11.2025

  • 46 Беба

    0 4 Отговор
    Мъника Путин ще вкарва деца в затвора и после ще ги праща на фронта да бъдат разкъсвани от снаряди .Вижте го едвам се подава над масата руското Джуджи.

    Коментиран от #49

    23:25 17.11.2025

  • 47 Тервел

    0 1 Отговор

    До коментар #45 от "И правилно":

    Ще започнем от теб

    Коментиран от #51, #57

    23:26 17.11.2025

  • 48 Коте

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Прибирай се вече ма

    23:26 17.11.2025

  • 49 А фашистите в Украйна

    5 0 Отговор

    До коментар #46 от "Беба":

    пращат тези деца да разкъсват хора.

    Коментиран от #54

    23:27 17.11.2025

  • 50 Николай

    0 5 Отговор
    Тоя Путин май ще задмине Хитлер по простотии.

    23:28 17.11.2025

  • 51 Припозна ли се 😄

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Тервел":

    И по мириса се усещате.

    23:28 17.11.2025

  • 52 не бе

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "Дедо":

    Проверявай информацията, преди да се палиш. Да днес Думата е приела нов закон, а Путин е подписал указ, съгласно който закона влиза в сила. Дотук е истината в тая публикация.

    После тръгва или откровенна лъжа, или лош превод на текста на закона. Ти си решавай. Важното е, че за възрастни, които подстрекават 14 годишни към диверсионна дейност се предвижда доживотна присъда. За възрастни, не за децата.
    Самите 14 годишни вече ще подлежат на съдебно преследване, но за тях присъдите ще са някъде 10 години колония.

    23:28 17.11.2025

  • 53 Господ да им е на помощ!

    1 4 Отговор
    Мислех руснаците за много по-свободолюбиви, но се оказа, че са само страхливи...

    Коментиран от #64

    23:28 17.11.2025

  • 54 Беба

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "А фашистите в Украйна":

    Е същото са правили комунистите и партизаните . Пращали са деца да убиват. Митко Палаузов .....забрави ли го

    Коментиран от #55

    23:29 17.11.2025

  • 55 Ами те комунистите

    0 1 Отговор

    До коментар #54 от "Беба":

    са днешните евроатлантици, новото име на фашизма.

    Коментиран от #58

    23:31 17.11.2025

  • 56 Венко

    0 3 Отговор
    Абе Путин какъв доживотен за децата ,направо им давай да изпият по един чай с полоний или новичок.

    23:31 17.11.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Тервел

    0 4 Отговор

    До коментар #55 от "Ами те комунистите":

    Новото име на фашизма е рашизъм и русизъм

    Коментиран от #59

    23:32 17.11.2025

  • 59 Там пишеше

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "Тервел":

    Комунистите днес станаха евроатлантици, а евроатлантик е новото име на фашизма.

    23:33 17.11.2025

  • 60 ЦИРК

    3 0 Отговор
    Ели, обикновенно пишете сносни статии, ама тази не е от тях ! Дори вие и факти носите наказателна отговорност за фалшива новина (според разпоредбите на ЕС имплементирани в Българското законодателство вече). Силно ви съветвам да си оправете статията с правилен и точен превод на указа на Путин.

    14 годишните няма да се осъждат доживот ! Организаторите и подстрекателите ще се, ако са пълнолетни !

    Неволна или умишлена грешката води до силно изкривяване на информацията. Каква е целта на това ? Освен загуба доверие, авторитет и тежест на думите ви друго няма да постигнете.

    Коментиран от #62

    23:36 17.11.2025

  • 61 Цецко

    1 1 Отговор
    Копейки след 25 минути става полунощ , ще удари гонга ,да не забравите да коленичите пред портрета на Путин и три пъти да извикате Слава на Джуджака .

    23:36 17.11.2025

  • 62 Пулев

    0 3 Отговор

    До коментар #60 от "ЦИРК":

    Няма нужда да пишеш едно и също от няколко ника. И без това всеки те игнорира.

    Коментиран от #63

    23:39 17.11.2025

  • 63 Има смисъл

    3 0 Отговор

    До коментар #62 от "Пулев":

    Истината има смисъл да се пише.

    23:41 17.11.2025

  • 64 нали

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Господ да им е на помощ!":

    не казваш, че ако някой плати на 14 годишен да занесе пакет в мола, или да го остави на някъде, където ти минаваш редовно и после този пакет вземе, че гръмне и направи бая поразии - всъщност, няма да искаш виновните да си понесат отговорността? Подобно деяние, ако се размине само с материални загуби може да се квалифицира като диверсия, ама я си представи че засегне и хора - чист тероризъм. Тя разликата между диверсия и тероризъм и без това е малка, а понякога си е въпрос на късмет.
    По твоят логика, само защото е 14 годишен на хлапака трябва да му се размине? Да си ходи свободен и да повтори деянието си за нова порция парички ли?
    Това с доживотния затвор е за оня дето е излъгал детето да направи белята, но и на хлапака вече ще му лепнат някоя друга година, точно както биха го осъдили за тероризъм. Просто приравняват деянията.

    23:45 17.11.2025

  • 65 неразбрахме

    0 1 Отговор
    За всички 14 год. руснаци ли се въвежда доживотен затвор? Кое е вярно?

    23:48 17.11.2025

  • 66 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Фашистката пропаганда в България изненадва със своята простотия ,която ме прави разлика между компютри и компоти.
    Шпионското приложение AppCloud, разработено от израелската ironSource, е открито в смартфони на Samsung.

    Според медийни съобщения, то събира биометрични данни, IP адреси и данни за геолокация без съгласието на потребителя и се връща към предишното състояние след изтриване.

    23:53 17.11.2025

  • 67 Моряка

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "Женя":

    Путин може и с далечно приближение да се нарече педофил.Живее на съпружески начала с 30 години по младата олимийска шампионка,красавицата Алина Кабаева и досега и е направил 2 момчета.Иван и Владимир.Можем само да лу завиждаме на педофилството.

    23:56 17.11.2025

  • 68 ами

    0 0 Отговор
    Щом на 14 годишна възраст може да правиш кекс значи може да носиш съдебна отговорност. До 12 си дете, от 13 до 15 малолетен, а от 16 до 18 непълнолетен. Във всяка държава законите са различни. В някои страни сираци и издънки са вземани и обучавани от Спец Частите, а издръжката им е поемана от държавата. После ги пращат в най размирните зони!

    00:28 18.11.2025

