Путин въвежда доживотен затвор за 14-годишните руснаци

Президентът на Русия Владимир Путин подписа закон, който засилва наказателната отговорност за извършителите на диверсии, съобщава Би Би Си, предава News.bg.

С новите поправки лица на възраст от 14 години нататък, включително момчета и момичета, могат да бъдат държани наказателно отговорни за престъпления, свързани с диверсионна дейност.

Законът фактически приравнява диверсиите към терористичните деяния в руското законодателство. За двете категории престъпления са предвидени следните мерки: наказателно преследване от 14-годишна възраст, изключване на условно наказание, невъзможност за присъждане на наказание под минималния праг и условно-предсрочно освобождаване не по-рано от изтичането на 75% от присъдената присъда.