Реджеп Ердоган след срещата с Володимир Зеленски: Истанбулският процес работи! Войната в Украйна трябва да приключи
  Тема: Украйна

Реджеп Ердоган след срещата с Володимир Зеленски: Истанбулският процес работи! Войната в Украйна трябва да приключи

19 Ноември, 2025 19:23 3 581 87

В срещата между държавните глави участваха също така министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан, директорът на турското разузнаване Ибрахим Калън и съветникът на Ердоган по външна политика и сигурност Акиф Чагатай

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви след среща с украинския президент Володимир Зеленски в Анкара, че е необходимо преговорите в Истанбул да бъдат подновени и да продължат, а Зеленски изрази надежда, че до края на годината ще бъде подновена размяната на военнопленници, съобщава БТА.

„Считаме, че подновяването на Истанбулския процес с по-всеобхватно съдържание и по начин, който да обхване наболелите въпроси, ще бъде ползотворно. Очакваме от всички наши партньори, които искат кръвопролитието в региона да спре, да подходят градивно към Истанбулския процес“, заяви Ердоган при съвместното си изявление със Зеленски, което беше излъчвано на живо в социалните мрежи. Двамата не отговаряха на журналистически въпроси.

Ердоган изрази мнение, че преговорите в Истанбул водят към дипломатическо решение и подчерта, че войната трябва да приключи на фона на увеличаващите се атаки по енергийната инфраструктура и човешките загуби и за двете страни.

Турският президент заяви, че Анкара препотвърждава подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Украйна, както и за кримските татари.

„Въпреки войната си поставяме за цел търговският ни обмен да достигне 10 млрд. долара. С подкрепата на турските предприемачи, които дори при тези трудни условия не напускат страната и продължават да работят, отново ще подкрепим Украйна в строителството…Но най-напред Турция е готова да обсъди и с Русия действия, които да осигурят прекратяването на огъня и да доведат до траен и справедлив мир. В тази връзка считаме, че е важно и нашият съюзник САЩ да се включи в процеса“, каза Ердоган.

Зеленски от своя страна изрази признателност към Турция за нейните усилия.

„За Украйна е много важно принципното отношение на Турция към войната, която се води от Русия срещу Украйна (...)", заяви Зеленски.

Украинският президент припомни, че тази нощ отново е имало атаки, при които са загинали общо 25 души, сред които 2 деца.

„Украйна е принудена постоянно да се отбранява срещу тези атаки. Търсим необходимите ракети и отбранителна техника, оборудване и военни самолети за въздушната ни отбрана. Наистина правим всичко възможно, за да ги осигурим. Това не е толкова лесно“, каза украинският президент.

Той подчерта, че страната му полага усилия за постигане на мир и отчете, че много процеси са се ускорили.

„Войната трябва да приключи и няма алтернатива на мира. Русия трябва да разбере, че убиването на хора по никакъв начин няма да бъде възнаградено. Освен това не трябва да остава възможността Русия да започне подобна война срещу друга съседна държава или държава в региона. Споделяме обща позиция по този въпрос с Турция – трябва да има гаранции за мира и сигурността. Ще продължим работата отблизо и координацията с всички наши партньори. Признателен съм за подкрепата на Турция и искам още веднъж да благодаря на президента Ердоган затова. Имам доверие в турската дипломация и възможността ѝ за разбирателство с Москва“, заяви Зеленски.

Той подчерта, че благодарение на преговорите в Истанбул, вече 2000 войници са се завърнали по домовете си.

„Надяваме се до края на годината размяната на военнопленници да започне отново. Турция оказва много голяма подкрепа в това отношение и наистина оценявам това“, заяви Зеленски.

Украинският президент пристигна в Анкара по обяд и най-напред поднесе венец в мавзолея на основателя на Република Турция Мустафа Кемал Ататюрк. По-късно беше посрещнат с държавни почести в президентския дворец.

В срещата между държавните глави на Турция и Украйна участваха също така министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан, директорът на турското разузнаване (МИТ) Ибрахим Калън и съветникът на Ердоган по външна политика и сигурност Акиф Чагатай. На официалните снимки от началото на срещата обаче липсваше специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток Стийв Уиткоф, за когото също се твърдеше, че може да присъства на срещата в Анкара.


  • 1 САМО ПУТИН

    57 8 Отговор
    Ще каже кога е приключила ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА

    Коментиран от #6, #10, #16, #55

    19:25 19.11.2025

  • 2 Тео

    62 7 Отговор
    Предавай се наркоман, че на всички им писна от теб. Реджеб ти го казва по заобиколен начин😑

    19:27 19.11.2025

  • 3 Pyccкий Карлик

    10 44 Отговор
    Войната за Русия приключи на третия ден от Тридневната операция !!! Не го вярвате ? Посмотрите на Робота Вася. И той горкия не можа го преживее ))

    19:27 19.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Един

    31 1 Отговор
    Еми, да приключи, но молеца се прави на велик и иска повече.

    19:30 19.11.2025

  • 6 Един

    8 42 Отговор

    До коментар #1 от "САМО ПУТИН":

    Денацификацията ще приключи, когато не останат рашисти и путинисти.

    19:32 19.11.2025

  • 7 Курд Околянов

    48 2 Отговор
    Една напълно безсмислена среща. За непрезидента Зеленски важното е сега да не е в Киев, понеже там са американците за среща. И не се знае, знае ли се ...

    19:34 19.11.2025

  • 8 Победа за Украйна

    11 48 Отговор
    Украйна трябва да удари Москва незабавно. Украйна трябва да започне да нанася масови удари срещу Русия, масови удари. Това нещо което прави Русия в Украйна е абсолютен геноцид и варварщина. Ударали ли са с ракети поредния град. Най-малко 25 души загинали. Удрят цели блокове. Украйна да започне масови бомбардировки срещу Русия. Тази нощ Русия трябва да бъде ударена, както никога преди не е правено. Украйна трябва да ликвидира Путин, и всеки замесен в издаването на заповеди да се нанасят удари по цивилни жилищни сгради, по градове. Украйна да започне масови удари срещу Москва и цяла Русия, незабавно.

    Коментиран от #11, #21, #29, #56

    19:35 19.11.2025

  • 9 И аз искам да правя чук-чук

    27 4 Отговор
    с мис свят но дали тя ще има желание да ми обърне внимание.
    Ненормалниците си въобразяват че победителят има желания да говори с победеният. Или може би си въобразяват че някой на тази планета може да им помогне. Наистина сте много смешни и розови

    19:36 19.11.2025

  • 10 Владо

    6 30 Отговор

    До коментар #1 от "САМО ПУТИН":

    Какви ще приключи сбърканяка Путин освен жалката си държава?

    19:37 19.11.2025

  • 11 Въпрос

    25 3 Отговор

    До коментар #8 от "Победа за Украйна":

    Обясни как ще стане тая работа ?

    Коментиран от #31

    19:37 19.11.2025

  • 12 БУН КЕР НЪЙ

    5 14 Отговор
    Лошо много лошо ми го

    Набичи

    Другаря Си.

    Ще купува вече Газ

    Със 40 % ПО евтино

    Направо ми направи ЧЕРЕН ПЕТЪК

    Набичи ми го като на Руски Васал .

    Коментиран от #17, #22

    19:37 19.11.2025

  • 13 КЪСНО е

    26 5 Отговор
    ЛИБЕ за КИТКА . Мира беше постигнат в Истанбул , но бай Борис Джонсън те отказа да подпишеш тогава .Сега е като след дъжд качулка . Тогава и Украйна си беше цяла , а сега ?

    19:38 19.11.2025

  • 14 Олександър Велики

    2 1 Отговор
    Ха ха ха ха ха

    19:38 19.11.2025

  • 15 ?????

    23 3 Отговор
    А кво стана със срещата с Уиткоф?
    Или тя вече няма значение щото Володя Зеленски се е договорил с Ердоган че войната свършва?

    19:39 19.11.2025

  • 16 Путин

    4 16 Отговор

    До коментар #1 от "САМО ПУТИН":

    Неможач съм.

    Коментиран от #19

    19:39 19.11.2025

  • 17 Изпрюй

    3 9 Отговор

    До коментар #12 от "БУН КЕР НЪЙ":

    Полюциите на Путин.
    Удави се лакомнико...

    19:40 19.11.2025

  • 18 Zaxaрова

    6 7 Отговор
    Aйде блатни роби!На работа!

    Коментиран от #23

    19:40 19.11.2025

  • 19 Яко

    6 6 Отговор

    До коментар #16 от "Путин":

    Свириш на Путин гьотверен

    19:40 19.11.2025

  • 20 Хаха

    20 5 Отговор
    Реджеп се е чалнал. Как не го е срам да стиска ръка на гнусни нацисти. Все едно да стисне ръка на Хитлеряху.

    19:42 19.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Пора

    6 14 Отговор

    До коментар #12 от "БУН КЕР НЪЙ":

    Ако е вярно,че има сделки на цена 33 долара за барел путинова русия приключва.

    Коментиран от #45

    19:42 19.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Фашист

    5 21 Отговор

    До коментар #21 от "И аз съм съгласен":

    Вероятно си някакъв примат или у иец, или някакъв престъпник. Няма нормален човек, който би оправдал зверствата които Русия прави в Украйна, няма.

    Коментиран от #34

    19:46 19.11.2025

  • 26 Фестивал Ердоган

    14 5 Отговор

    До коментар #24 от "Ердоган:":

    Гък не може да каже на Русия

    Коментиран от #50

    19:46 19.11.2025

  • 27 Zaxaрова

    2 9 Отговор

    До коментар #21 от "И аз съм съгласен":

    Браво!Напъвай още!Ти можеш!Вземи тези 50 рубли като бонус да си имаш.

    19:47 19.11.2025

  • 28 Анна Максимчук от Украйна

    15 2 Отговор
    лейтенант от Въоръжените сили на Украйна изказва мисли като казва "По време на Втората световна война всички участници в кражби са били разстрелвани веднага за корупция. Освен това, и от двете страни както от Германия така и от Съюзническите войски. Така дори най-циничните и жестоки режими в света разбираха, че корупцията във война е заплаха за оцеляването на държавата". В нацистките лагери на Хитлер войниците са били публично наказвани за присвояване на провизии и имущество със смърт. В СССР те бяха съдени за измами с гориво и боеприпаси и др. Беше животински инстинкт да се запази системата по време на война: все пак, ако откраднеш ресурсите на армията, подкопаваш защитата и автоматично ставаш предател! И всичко това без никакви съобщения в медии и вестниците, без шум, без пътувания в чужбина и блокиране на парламентарните трибуни". А ние сега какво? Страна, която се бори не за територия, за самото право да съществува да бъде тук и сега има корупция в големи размери, която по някаква причина все още се възприема от мнозинството като "системен проблем и присъствието си във всяка държава и като нещо нормално", а не като пряка заплаха за живота на нацията. Прекалих ли със сравнението?

    Коментиран от #35, #41, #71

    19:47 19.11.2025

  • 29 Ха ха

    19 3 Отговор

    До коментар #8 от "Победа за Украйна":

    По кротко бе нашия.Мечка не се удря така лесно,и какво като я удариш,а после мислиш ли какво ще направи Мечката.

    19:48 19.11.2025

  • 30 Пенсионер 69 годишен

    17 4 Отговор
    Защо се занимават с туй момче, щом взема наркотици? Утре като го свалят и ОСВИДЕТЕЛСТВАТ, всичко подписано от него ще бъде невалидно.

    Коментиран от #36

    19:49 19.11.2025

  • 31 доктор

    5 11 Отговор

    До коментар #11 от "Въпрос":

    Като бъде избесено известно количество копейки.

    19:49 19.11.2025

  • 32 Неразбрал

    21 2 Отговор
    Някой да ми обясни , защо наркомана подскачаше във белия дом тъй много , защо неговата делегация във Истанбул излъга Русия , защо сега реве за спиране на огъня ........нали много искаше да се бие и да превземе МОСКВА ???????

    19:51 19.11.2025

  • 33 Копейкотрошач

    1 5 Отговор

    До коментар #21 от "И аз съм съгласен":

    Съгласен ли си да пробваме вратлето?

    19:51 19.11.2025

  • 34 Нищо лично

    8 1 Отговор

    До коментар #25 от "Фашист":

    Просто нямам нищо против срещу денафикацията на някакви измислени герои които си въобразяват че могат да обърнат сегашната ситуация в световен мащаб и тя е оста Ню Йорк Москва Пекин.
    Европа я няма на днешната карта и трябва да го осъзнаете след килимчето за урси в Пекин заповедите на Тръмп при срещата и с нея и това което тя прие и абсолютното игнориране на нашата територия в която съжителство и аз за съжаление.

    Коментиран от #37, #39

    19:51 19.11.2025

  • 35 Пригожин

    3 10 Отговор

    До коментар #28 от "Анна Максимчук от Украйна":

    Шойгу открадна парите.

    Коментиран от #48

    19:53 19.11.2025

  • 36 Пенсионерче

    5 18 Отговор

    До коментар #30 от "Пенсионер 69 годишен":

    Знаеш ли на теб, кой ти изкарва парите за пенсията. Хората които работят всеки ден! Всеки ден хората, които отиват сутрин на работа и се връщат чак вечерта. Хората, които работят през нощите, хората които работят на по две смени. Тези хора ти изкарват днес парите за пенсията. Тези хора и утре ще ти работят за да ти изкарат парите за пенсията. И трябва да си абсолютно нагъл за да се опитваш да ги тровиш с русизъм и да им налагаш руската пропаганда. Неблагодарници.

    Коментиран от #42, #51

    19:53 19.11.2025

  • 37 От Карлуково

    5 0 Отговор

    До коментар #34 от "Нищо лично":

    Следващият път ще те вържем по-здраво.

    19:54 19.11.2025

  • 38 Кит

    3 6 Отговор
    Подобни изявления следва да се правят само след оторизация от страна на Борис Джонсън.
    Справка - април 2022.

    19:54 19.11.2025

  • 39 Моля

    4 9 Отговор

    До коментар #34 от "Нищо лично":

    Изкарай Москва от тази ос. Москва отдавна потъна и вече не значи нищо.

    19:54 19.11.2025

  • 40 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    15 1 Отговор
    Малеееееееииииийййййй голям лабут ядем навсякъде по фронта ....малеееееееииииийййййй как ще отърва кожата малееееееиииийййййй ?????
    Затуй искам спиране на огъня и капитолация ....че моите бандери ще ми теглят куршума !!!!!!

    Коментиран от #47

    19:54 19.11.2025

  • 41 Браво

    7 2 Отговор

    До коментар #28 от "Анна Максимчук от Украйна":

    Проблемът е колко ще го разберат защото са прекалено на шмъркани с политика която е......

    19:55 19.11.2025

  • 42 Курд Околянов

    16 3 Отговор

    До коментар #36 от "Пенсионерче":

    А ти сега живееш в панелката постороена от пенсионерите.

    19:57 19.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Тоя лисунгер - наркоман

    11 2 Отговор
    Е пътник , скоро ще го весят за здраве верните ми укрофашисти !!!! Сега само гледа да отърве кожата !!!!!

    19:57 19.11.2025

  • 45 БУН КЕР НЪЙ

    2 6 Отговор

    До коментар #22 от "Пора":

    За Китай и Другаря Си
    40 %Дискаунт .

    Какво да я правим всичката газ по Танкерите
    И тази която е вече трябва да съхраняваме
    За милиони Долари

    Другаря Си ми го бичи
    Изобщо не ме жали
    Ако каже и 50% по евтино ще му даваме

    За Китай евтина Газ - Да
    За Руснака евтина Газ - не .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    19:57 19.11.2025

  • 46 Космос

    6 10 Отговор
    Руската/съветската армия е най-битата армия(след сръбската).
    Избила най-много руски/съветски граждани.
    На четвъртата година е в камънака на Покровск и Купянск на 7 километра от руската граница.
    Не мечка,не книжен тигър,а оскубана гарга.

    19:58 19.11.2025

  • 47 Zaxaрова

    3 5 Отговор

    До коментар #40 от "ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ":

    Eто ти още 50 рубли.Малко но от сърце ти ги отпускам .

    19:59 19.11.2025

  • 48 Оказа се че

    4 7 Отговор

    До коментар #35 от "Пригожин":

    Така нареченото Покушение на Шайгу

    Пак е било Разработка на ФСБ .

    Просто Цирк за отлична на вниманието .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    20:00 19.11.2025

  • 49 Де са нашите смели евроатлантичета

    11 3 Отговор
    Да отиват на фронта и да се бият за бандерите , че нещо издадоха багажа и бягат като луди от бойното поле съвсем СТРАТЕГИЧЕСКИ ????????

    Коментиран от #54, #86

    20:00 19.11.2025

  • 50 Коя година беше

    5 5 Отговор

    До коментар #26 от "Фестивал Ердоган":

    По заповед на Ердоган турски ф 16 свали руски самолет а катапултиралите пилоти застреляни във въздуха?

    20:02 19.11.2025

  • 51 Пенсионер 69 годишен

    18 2 Отговор

    До коментар #36 от "Пенсионерче":

    Зная, момче младо. Това е солидарната пенсионна система. Когато съм работил цял живот, от моите пари са плащали пенсиите на старото поколение, изучили са такива умници като тебе, да ми дават акъл на стари години, плащали са бюджетните заплати. Ние построихме всичко, от което сега работещите се ползват, освен магистралите😀. Сега младото поколение само взема заеми и държавния дълг 30 години върви само нагоре. Какво ще се случи след време с тебе не ме интересува. Дано да се оправиш ама надали с тая злоба и тоз акъл.

    Коментиран от #57, #68

    20:02 19.11.2025

  • 52 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    15 0 Отговор
    Войната щеше да приключи още преди 3 години и половина точно тук,
    ако рошавия Борис от ДебилоБритания не беше навил Zeления шмъркалник,
    че може да победи Русия...

    20:02 19.11.2025

  • 53 Ердоган казал на потника да вдига

    14 2 Отговор
    Белия байрак и ........ще има мир !!!!!

    20:03 19.11.2025

  • 54 Ааааааа не !

    12 2 Отговор

    До коментар #49 от "Де са нашите смели евроатлантичета":

    Магарев , боко., шиши , Паси заминават със пушките да бранят бандерите и цялостта на покрайна , дори щели да освободят КРИМ !!!!!

    20:06 19.11.2025

  • 55 Шопо

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "САМО ПУТИН":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    20:06 19.11.2025

  • 56 не може да бъде

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "Победа за Украйна":

    А бе напиши едно писмо до украинците обясни им какво да правят защото те горките видимо не се досещат !? ... Трябва добре да се осветли пътя по който Украйна да стигне до победата -ето в пристанището Измаил гори турски танкер с втечнен газ ударен от руски дрон ..пътят е добре осветен ...!?

    20:08 19.11.2025

  • 57 Пенсионерче

    3 12 Отговор

    До коментар #51 от "Пенсионер 69 годишен":

    Отиди на очен лекар. Били построили всичко. Затова ли имате тази наглост и да рушите всичко. Затова ли имате и тая наглост да си бутате децата в държавните институции на издръжка на държавата, защото сте се въспоели за собственици на държавата. Защо не се огледаш да видиш колко неща са се изменили, бутнали и други построили. Такива самонадеяни владетели с чувство на върховенство над останалите съсипват държавите. Цели фамилии самопровъзгласили се за богоизбрани, да определят и да разпределят, да казват как и какво, кога и защо и се натягат до последен дъх. Точно по руски Стандарт богове. Така и в БСП има нагли повече заучени да повтарят че били на 130 години и имало цели поколения на държавната хранилка.

    Коментиран от #62

    20:09 19.11.2025

  • 58 Тити

    5 0 Отговор
    Зелен със Ски дали са го "обидили" в Анкара ?Не вярвам да му се е разминало .

    20:09 19.11.2025

  • 59 Гръм и мълнии

    10 1 Отговор
    Така ли не им стана ясно, че от тази СВО, зависи бъдещето (оцеляване,амбиции и т.н.) на Русия. Така,че...каквото каже Путин, това ще стане на всяка цена

    20:10 19.11.2025

  • 60 Пенсионер 69 годишен

    8 3 Отговор
    Излишно е да се подписват споразумения, договори и каквото и да е с един наркоман, защото може да бъде обжалвано и анулирано в бъдеще. Разговорите с него са безполезни. Има специални лудници за такива като него, където ги слагат на системи и наблюдение. След месец ще бъде като нов. Познавах една докторка от там, но се пенсионира.

    Коментиран от #72

    20:12 19.11.2025

  • 61 Готвача Имамбаялдъ

    2 1 Отговор
    Яде рязани бургии със салата от сюнетчийски кожички

    20:12 19.11.2025

  • 62 Пенсионер 69 годишен

    11 1 Отговор

    До коментар #57 от "Пенсионерче":

    Ако не ти върви в кариерата, вината е в твоята глупост, а не в моите деца. Не прехвърляй от болната глава на здравата. И какво са разрушили пенсионерите в България, ако смея да попитам? Нещо много агресивно се държиш. Да не си пиян или не дай Бог дрогиран?

    Коментиран от #69

    20:16 19.11.2025

  • 63 АЙДЕ ЧЕСТИТО

    10 1 Отговор
    Първо, трябвало е да има среща между Уиткоф и Йермак, която Уиткоф е отменил, т.е. Бай Дончо отсвирва киевската хунта. Второ, Силвия Гринчук, министърката на енергетиката, основна обвиняема за корупционната схема, е била евакуирана от хунтата снощи, била е изведена от страната. И най-важното, рустем умрелов е в САЩ и дава показания във ФБР за крадените пачки с долари, свидетелства срещу хунтата и зеления наркоман. Айде честито, хубаво да се наиграете copoсоидите!

    20:19 19.11.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Смърфиета

    5 2 Отговор
    Зеленски не забременява, но опитите продължават.

    Коментиран от #67

    20:20 19.11.2025

  • 66 Войната я започна Русия.

    9 6 Отговор
    Ще приключи когато САЩ решат.Русия не постигна нито една от целите си СВО.И стана суровинен придатък на Китай и Индия.

    20:21 19.11.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Смърфиета

    2 3 Отговор

    До коментар #51 от "Пенсионер 69 годишен":

    Да обобщим: създадохте дефектна държава и дефектно поколение, защото нищо човешко не ви беше чуждо.
    Така ли да разбираме?

    20:24 19.11.2025

  • 69 Роден през каманизъма

    7 4 Отговор

    До коментар #62 от "Пенсионер 69 годишен":

    Вашето поколение, другарю, ocpa социализъма и след това ocpa демокрацията. И тогава крадохте и след това крадохте и децата си възпитахте да крадат и да живеят на кредит.

    20:25 19.11.2025

  • 70 Ердоган е болен

    6 2 Отговор
    А болните трябва да се лекуват!

    20:26 19.11.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Извинявай

    4 2 Отговор

    До коментар #60 от "Пенсионер 69 годишен":

    Къде съм казал нещо за твоите деца? Казвам за онези които са свикнали да живеят на държавната софра. Всичките раздори се получават от това, че България се подлага на враждебни идеологии. От една комунистическа идеология България мина в друга либералистическа идеология. Ти си живял под комунистическата идеология. Новите поколения вече живеят в либералистическата идеология. И в двата случая отрова. Благодарение на което се получава разрив в отношенията между различните поколения защото никой не застава зад българската доктрина. Под която да се обединим и да живеем без раздори и без едните да ограбват другите. Вероятно и ти може да имаш разпри с твоите домашни, деца. Просто защото сте отровени с различни идеологии. Ти виждаш света по един начин, те го виждат по друг. Колко пъти ти пита твоите как вибдат света, как го искат, как искат да живеят, за да им осигуриш спокойна среда за живот? Защото от тук идват и проблемите. В опитите си определени хора да им заставят техния светоглед, вторите просто напускат държавата. Но най-добре са свикнали онези, които са били на държавната хранилка, защото подобаващо бутат и своите деца на държавната хранилка и слушкат, защото сладко и друг плаща без да се мъчиш. Държавния апарат от невестулки тясно обвързани с бизнес селяндурите които пък също ограбват хората за хотели и апартаменти. Благодарения на фрапиращата корупция в България.

    Коментиран от #76

    20:30 19.11.2025

  • 73 Диванен стратег

    8 4 Отговор
    Ще приключи при условията на Русия. Зеленски ще изтъргува капитулация срещу кожата си.

    20:31 19.11.2025

  • 74 Пенсионер 69 годишен

    7 6 Отговор

    До коментар #64 от "До пенсионерче - идиотче":

    Съмнява ме да имаш толкова стаж. Да не си бил миньор или металург? Или си бил доносник на ДС, а сега пръв демократ на яслата? Пази си здравето. С тая злоба ще те тресне някой удар в главата.

    20:32 19.11.2025

  • 75 Не е вярно

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "До пенсионерче - идиотче":

    Унищожиха я от комунистическия апарат на БКП и техните деца. Както и армията помогна за това, като мълчеше.

    20:33 19.11.2025

  • 76 Пенсионер 69 годишен

    6 2 Отговор

    До коментар #72 от "Извинявай":

    Каза, че съм уредил децата си на държавна ясла, което не е вярно.

    20:33 19.11.2025

  • 77 Факт

    3 5 Отговор
    Квото кажат великите сили сащ и велика Британия,това ще е

    Коментиран от #79

    20:33 19.11.2025

  • 78 Смърфиета

    2 2 Отговор

    До коментар #67 от "Миндьо Шпагата":

    Притежавам дървен полув член от абанос. За съжаление, не мога да ти го предоставя, защото служи на смърфовете за берекет да има царевица, маниока, кози и палмово олио. Но не е трудно да вземеш едно тротоарно колче и да седнеш на него, докато не ти влезне.

    20:36 19.11.2025

  • 79 За Европа

    2 2 Отговор

    До коментар #77 от "Факт":

    ще решава само САЩ. Русия ще добива нефт, газ, суровини а САЩ ще стои на входа на Европа като посредник, ще фактурира и всичко ще минава през тях.

    20:43 19.11.2025

  • 80 БЕЗСИЛИЕ, НЕМОЩ ,НАРКОС

    3 2 Отговор
    ЕДНА РАЗВЛЕКАТЕЛНА РАЗХОДКА НА БЕЗСИЛИЕ ЗА НАКОМАНА !!!! ВИДНО ОТ ПЛЯМПАНЕТО НА , С НИЩО НЕ ПРОМЕНЕНИТЕ МАНТРИ !!!!!
    ПУТИН ЩЕ ГИ ПРОМЕНИ!

    20:58 19.11.2025

  • 81 Баба Яга

    6 4 Отговор
    Войната ще приключи с руските солдати на полската граница и на Дунав при Измаил и Рени. А байрактарите на Еродоганите ще станат руска собственост.

    20:58 19.11.2025

  • 82 Факт

    2 1 Отговор
    И Турция ли сключи с договор за 100 милиарда?

    20:59 19.11.2025

  • 83 интересно

    6 1 Отговор
    Размяна на празни приказки. След първата среща в Истанбул през 2022 за Зеленски е в пълна сила поговорката, че който не знае да целува ръка ще целува д-пе. Ако иска и целия свят да обиколи Русия ще си постигне целите!

    21:03 19.11.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Хи хи хи

    4 1 Отговор
    Нали знаеете кво им се случва на тия дет се ръкуват С нашмърканата марионетка ???!

    21:17 19.11.2025

  • 86 Ти къде си

    2 3 Отговор

    До коментар #49 от "Де са нашите смели евроатлантичета":

    Бре Кремълски Тампон?

    Пасоля откога ви чака

    Жалки Червендалести Мофоси?

    Защо не вземате билети за Мускалието?

    Не ти ли се умира за ПУЧИН?

    Коментиран от #87

    21:50 19.11.2025

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

