Спешно по телефона! Ердоган ще разговаря с Путин за Украйна

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че ще разговаря с руския си колега Владимир Путин в понеделник, за да обсъдят усилията за мир в Украйна, като допълни, че ще поиска от него възобновяване на сделката за безопасно транспортиране на зърно през Черно море, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Турция поддържа топли отношения с Киев и Москва чрез предоставянето на военна помощ за Украйна и отказа си да се присъедини към западните санкции срещу Русия, отбелязва агенцията. До момента в страната са се провели три кръга мирни преговори между страните, а Турция предложи да бъде домакин и на среща на лидерите им.
На пресконференция днес след срещата на върха на Г-20 в Южна Африка Ердоган заяви, че споразумението за зърното в Черно море от 2022 г., сключено с посредничеството на Турция и Организацията на обединените нации, е имало за цел да проправи пътя за мирно разрешаване на войната в Украйна.
„Успяхме да постигнем успех в това до определен момент и след това (споразумението) не продължи. Сега, по време на дискусиите, които ще проведем утре, отново ще попитам Путин за това. Мисля, че би било много полезно, ако можем да започнем този процес“, каза той.
Ердоган допълни, че по време на разговора си с руския президент ще обсъди и как да се сложи "край на смъртните случаи" и че ще сподели с европейските и американските лидери и съюзници резултатите от разговора си с Путин.
Ердоган не коментира директно 28-точковия проектоплан на Вашингтон за прекратяване на войната в Украйна, за чието обсъждане официални лица се събраха в Женева днес. Киев и европейските съюзници изразиха тревога относно това, което те виждат като големи отстъпки към агресора Русия по време на обсъжданията.
Зърнената сделка беше подписана през юли 2022 г., за да позволи безопасния износ на близо 33 милиона метрични тона украинско зърно през Черно море въпреки войната, припомня Ройтерс.
Русия се оттегли от споразумението през 2023 г., като изрази неудовлетворение, че собственият ѝ износ на храни и торове е изправен пред сериозни пречки. Тя също така беше неудовлетворена от ограничения върху плащанията, логистиката и застраховките като пречка за доставките.
Миналата седмица Ердоган прие украинския президент Володимир Зеленски на среща в Анкара, а в неделя обсъди войната в Украйна с лидерите на Франция и Италия, според пресслужбата на турското президентство, цитирана от агенцията.
Той призова да се използват всички дипломатически усилия за постигане на справедлив и траен мир в Украйна, като заяви, че възобновяването на преговорите в Истанбул може да помогне на тези усилия.
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган каза на френския си колега Еманюел Макрон, че за слагане на край на войната в Украйна със справедлив и дълготраен мир трябва да бъдат използвани "всички дипломатически ресурси", предаде Ройтерс, като се позова на пресслужбата на турския президент.
Той каза това във връзка с обсъждането на предложението за слагане на край на войната, изготвено от САЩ.
