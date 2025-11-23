Новини
Спешно по телефона! Ердоган ще разговаря с Путин за Украйна
  Тема: Украйна

Спешно по телефона! Ердоган ще разговаря с Путин за Украйна

23 Ноември, 2025 17:46, обновена 23 Ноември, 2025 18:35

Турция поддържа топли отношения с Киев и Москва чрез предоставянето на военна помощ за Украйна и отказа си да се присъедини към западните санкции срещу Русия

Анатоли Стайков

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че ще разговаря с руския си колега Владимир Путин в понеделник, за да обсъдят усилията за мир в Украйна, като допълни, че ще поиска от него възобновяване на сделката за безопасно транспортиране на зърно през Черно море, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Турция поддържа топли отношения с Киев и Москва чрез предоставянето на военна помощ за Украйна и отказа си да се присъедини към западните санкции срещу Русия, отбелязва агенцията. До момента в страната са се провели три кръга мирни преговори между страните, а Турция предложи да бъде домакин и на среща на лидерите им.

На пресконференция днес след срещата на върха на Г-20 в Южна Африка Ердоган заяви, че споразумението за зърното в Черно море от 2022 г., сключено с посредничеството на Турция и Организацията на обединените нации, е имало за цел да проправи пътя за мирно разрешаване на войната в Украйна.

„Успяхме да постигнем успех в това до определен момент и след това (споразумението) не продължи. Сега, по време на дискусиите, които ще проведем утре, отново ще попитам Путин за това. Мисля, че би било много полезно, ако можем да започнем този процес“, каза той.

Ердоган допълни, че по време на разговора си с руския президент ще обсъди и как да се сложи "край на смъртните случаи" и че ще сподели с европейските и американските лидери и съюзници резултатите от разговора си с Путин.

Ердоган не коментира директно 28-точковия проектоплан на Вашингтон за прекратяване на войната в Украйна, за чието обсъждане официални лица се събраха в Женева днес. Киев и европейските съюзници изразиха тревога относно това, което те виждат като големи отстъпки към агресора Русия по време на обсъжданията.

Зърнената сделка беше подписана през юли 2022 г., за да позволи безопасния износ на близо 33 милиона метрични тона украинско зърно през Черно море въпреки войната, припомня Ройтерс.

Русия се оттегли от споразумението през 2023 г., като изрази неудовлетворение, че собственият ѝ износ на храни и торове е изправен пред сериозни пречки. Тя също така беше неудовлетворена от ограничения върху плащанията, логистиката и застраховките като пречка за доставките.

Миналата седмица Ердоган прие украинския президент Володимир Зеленски на среща в Анкара, а в неделя обсъди войната в Украйна с лидерите на Франция и Италия, според пресслужбата на турското президентство, цитирана от агенцията.

Той призова да се използват всички дипломатически усилия за постигане на справедлив и траен мир в Украйна, като заяви, че възобновяването на преговорите в Истанбул може да помогне на тези усилия.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган каза на френския си колега Еманюел Макрон, че за слагане на край на войната в Украйна със справедлив и дълготраен мир трябва да бъдат използвани "всички дипломатически ресурси", предаде Ройтерс, като се позова на пресслужбата на турския президент.

Той каза това във връзка с обсъждането на предложението за слагане на край на войната, изготвено от САЩ.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 И от Ердоган

    11 49 Отговор
    ще проси да го спасява.
    Тръмп не стига.
    Край няма руския резил!!!!

    Коментиран от #3, #5, #7

    17:48 23.11.2025

  • 2 Ердо

    14 12 Отговор
    ще иска петрол по 20$.....

    Коментиран от #9, #16

    17:50 23.11.2025

  • 3 Пора

    8 40 Отговор

    До коментар #1 от "И от Ердоган":

    Както и да го въртят и сучат путинова русия умира.
    28-те точки отидоха при крайцера.

    Коментиран от #12

    17:51 23.11.2025

  • 4 Не свършва руското унижение

    9 33 Отговор
    Само от остров Тамбукту не е искал помощ.

    17:52 23.11.2025

  • 5 Простак

    16 3 Отговор

    До коментар #1 от "И от Ердоган":

    300%

    Коментиран от #13

    17:55 23.11.2025

  • 6 404

    31 5 Отговор
    ЕС призовава Украйна да продължи борбата, но е безсилен да ѝ помогне в това поради упадъка на икономиката и индустрията ѝ. Следователно единствената възможност на Зелiнски е да приеме мирния план на Тръмп.

    Коментиран от #10, #15, #28

    17:55 23.11.2025

  • 7 Хи хи

    9 24 Отговор

    До коментар #1 от "И от Ердоган":

    Копейките освен да цъкат минуси нищо не могат да измислят.

    17:55 23.11.2025

  • 8 ЕДГАР КЕЙСИ

    9 28 Отговор
    РУСКИЯ ФЮРЕР ПУТЛЕР ТРЯБА ДА БЪДЕ УНИЩОЖЕН КАТО ХИТЛЕР ....................... ФАКТ !

    Коментиран от #14, #21

    17:56 23.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 СВО=ПРОВАЛ

    5 20 Отговор

    До коментар #6 от "404":

    Точка 29.

    Коментиран от #17

    17:57 23.11.2025

  • 11 Ердо

    3 5 Отговор
    Искам и поручаваур

    17:57 23.11.2025

  • 12 Нова

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пора":

    Стока ли има на пазара ,май е много добра

    17:58 23.11.2025

  • 13 Името ти

    4 19 Отговор

    До коментар #5 от "Простак":

    пасва перфектно.
    Мъко русофилско.

    Коментиран от #20

    17:59 23.11.2025

  • 14 Ха ХаХа

    21 3 Отговор

    До коментар #8 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Само че се унищожава наркоманския фюрер

    17:59 23.11.2025

  • 15 Копеецо пак дрънкаш глупости

    7 17 Отговор

    До коментар #6 от "404":

    Старай се повече и бъди по креативен. Като рускиня в немски бардак.

    Коментиран от #24, #25

    18:00 23.11.2025

  • 16 койдазнай

    3 15 Отговор

    До коментар #2 от "Ердо":

    По 20$, ама да го плащат след 20 години. С турски стоки.

    18:00 23.11.2025

  • 17 404

    14 4 Отговор

    До коментар #10 от "СВО=ПРОВАЛ":

    to4ka 29.до последният у к роп

    18:00 23.11.2025

  • 18 Среща с Ердоган

    3 18 Отговор
    на Путин в Анадола ще му дойде освежаващо.

    Коментиран от #23

    18:00 23.11.2025

  • 19 бай Бай

    17 3 Отговор
    Турчина ще го играе преводач от 0крайнски.
    Развален телефон.

    18:00 23.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Тео

    9 3 Отговор

    До коментар #8 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Хитлер почина преди няколко години в дълбока старост в Аржентина😐

    Коментиран от #27

    18:01 23.11.2025

  • 22 Смешник

    23 4 Отговор
    Този план на Тръмп в момента е най щадящия за Украйна Не виждам какво могат тия западни клоуни повече да обсъждат Ако не се съгласят Путин каза че Сво ще продължи и това напълно устройва Русия

    18:02 23.11.2025

  • 23 Само че

    13 3 Отговор

    До коментар #18 от "Среща с Ердоган":

    Ердо ще цепи дърва в Сибир и тунгусите щехго охладят

    18:02 23.11.2025

  • 24 Колега, не обиждай

    3 7 Отговор

    До коментар #15 от "Копеецо пак дрънкаш глупости":

    бардаците.

    Коментиран от #29

    18:02 23.11.2025

  • 25 404

    9 4 Отговор

    До коментар #15 от "Копеецо пак дрънкаш глупости":

    у4и Руски либерале

    18:02 23.11.2025

  • 26 Господин Ердоган е много умен

    8 3 Отговор
    Иска да върти кранчето на зърното което преминава през Босфора за гладуващите и не толкова гладуващи но покрай тази зърнена сделка колко много стоки преминават от там м.
    И аз искам да бъда шеф на някаква митница и да слагам процент като господин Тръмп който смуче газ и нефт и след това го продава на Европейския съюз.
    И ние плащаме процент на тези господа. А урси и розовите понита и мен ми няма в цялата схема освен че сме плати ли комисион на на тези умните.

    Коментиран от #30, #33

    18:04 23.11.2025

  • 27 Може и в Аржентина

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Тео":

    Да не сме претенциозни.

    18:05 23.11.2025

  • 28 Шоп

    15 2 Отговор

    До коментар #6 от "404":

    Украйна не е държава а реритория, руска територия.

    Коментиран от #42

    18:05 23.11.2025

  • 29 Да ви е.а

    4 4 Отговор

    До коментар #24 от "Колега, не обиждай":

    в м.сулманските др,ави няма барда.и

    18:06 23.11.2025

  • 30 Всичко това

    2 11 Отговор

    До коментар #26 от "Господин Ердоган е много умен":

    нямаше да се случва, ако Путин не беше загубил европейския пазар.
    Сега други виновни били.

    Коментиран от #34

    18:07 23.11.2025

  • 31 Курд Околянов

    6 0 Отговор
    Бай Ердо пак ще лавира между Путин и Европейския съюз, е с внимание към САЩ.

    18:09 23.11.2025

  • 32 Ен Би Си

    13 2 Отговор
    Тръмп получи от ФБР разкрития за огромни продажби на оръжие от Украйна.
    Това ще отсече главите на украинското ръководство.

    Коментиран от #49

    18:10 23.11.2025

  • 33 Според мен има вариант

    9 4 Отговор

    До коментар #26 от "Господин Ердоган е много умен":

    Ердоган да моли Путин да не превзема Одеса за да може през него да преминава в бъдеще и морският транспорт на окрайнаката . Все пак от две места се смуче по-добре. А украинката ще бъде много зле и ще е податлива преговори и отстъпки в поза Г.

    18:10 23.11.2025

  • 34 Курд Околянов

    10 3 Отговор

    До коментар #30 от "Всичко това":

    Путин не иска европейския пазар. Не иска да дава евтини суровини на ЕС. А и такава е уговорката със САЩ.

    Коментиран от #38

    18:12 23.11.2025

  • 35 Дедо ви...

    12 3 Отговор
    Топли, топли...?!?!?! Кораба превозващ втечнен газ бил пълен с натовско въоръжение и техника

    18:13 23.11.2025

  • 36 Добри4

    8 1 Отговор
    Путин ще му каже: подддържай ме против Укр. Не ми прави мъстни номера и не се офлянквайм

    18:19 23.11.2025

  • 37 Запада умре от алчност !!!!!!

    7 3 Отговор
    Да живее изтока !!!!!!

    18:22 23.11.2025

  • 38 Верно е така

    3 6 Отговор

    До коментар #34 от "Курд Околянов":

    Искаше да продава на Китай и Индия на безценица.
    Е, получи му се.

    18:23 23.11.2025

  • 39 е колко да е спешно

    2 5 Отговор
    Русийката разпродава стратегическия си златен резерв. Федерацията е пред колапс.

    18:41 23.11.2025

  • 40 новината е

    1 8 Отговор
    Китай отказа заем на Москва. Сега спешно ще искат пари от Ердоган.

    18:48 23.11.2025

  • 41 Капитан Крийч

    7 2 Отговор
    Путин е много любезен. Сталин не си губеше времето да говори с боклуци и подлеци.

    18:52 23.11.2025

  • 42 Северняк

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Шоп":

    Изглежда искат да са държава. Безгласни територии в империята много.

    18:52 23.11.2025

  • 43 Браво

    3 3 Отговор
    Нашата поробителка с нашата освободителка..... нормално,две велики сили винаги си гледат интереса

    18:56 23.11.2025

  • 44 ВЕЛИНСКИ

    1 3 Отговор
    МАЙ..МАЙ ..В ЗАМЯНА НА ПОДКРЕПАТА СИ ЗА СССР
    МЮМЮН ЩЕ ПОИСКА ТУРКИЕ ДА СИ ВЪРНЕ
    ГРАНИЦИТЕ ОТ ПРЕДИ.....1877/1878 години.....

    Коментиран от #45

    19:07 23.11.2025

  • 45 Юдже Ювиги Каан

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "ВЕЛИНСКИ":

    Вероятно сте от тези кото поради тази причина вечер не могат да си доспят.
    Но вече все по малко ще си доспивате дори и да сте прав..

    19:18 23.11.2025

  • 46 Maнчо

    1 0 Отговор
    ЕЗУИТ

    19:33 23.11.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Варненецът

    0 0 Отговор
    ,,Зърното в Черно море ????????

    19:58 23.11.2025

  • 49 ХА ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ен Би Си":

    ФБР действа само на територията на САЩ.
    Измисляй по реалистичнилъжи.

    20:51 23.11.2025

