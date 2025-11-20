AFP: САЩ предлагат Украйна да се откаже от територии и да намали армията си

Предложение на САЩ за уреждане на конфликта в Украйна, за което се твърди, че е предадено на украинското ръководство, включва искания за намаляване на въоръжените сили и признаване на суверенитета на Русия над Донбас и т. нар. Новорусия, съобщи AFP, позовавайки се на високопоставен украински служител.
Предложението включва признаване на „Крим и други региони“ за руска територия, както и „намаляване на армията до 400 000 войници“, каза източникът, пожелал анонимност.
Украйна също трябва да се откаже от всичките си оръжия с голям обсег, добави той.
„Важен нюанс е, че не разбираме дали това наистина е планът на Тръмп или на неговото обкръжение“, каза източникът на агенцията, добавяйки, че Киев също не така не знае какви искания ще бъдат отправени към Русия.
