AFP: САЩ предлагат Украйна да се откаже от територии и да намали армията си
  Тема: Украйна

20 Ноември, 2025 02:00, обновена 20 Ноември, 2025 02:02 1 611 6

От Киев се иска да намали числеността на украинските въоръжени сили до 400 000 души и да признае суверенитета на Русия над Крим, Донбас и Новорусия

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Предложение на САЩ за уреждане на конфликта в Украйна, за което се твърди, че е предадено на украинското ръководство, включва искания за намаляване на въоръжените сили и признаване на суверенитета на Русия над Донбас и т. нар. Новорусия, съобщи AFP, позовавайки се на високопоставен украински служител.

Предложението включва признаване на „Крим и други региони“ за руска територия, както и „намаляване на армията до 400 000 войници“, каза източникът, пожелал анонимност.

Украйна също трябва да се откаже от всичките си оръжия с голям обсег, добави той.

„Важен нюанс е, че не разбираме дали това наистина е планът на Тръмп или на неговото обкръжение“, каза източникът на агенцията, добавяйки, че Киев също не така не знае какви искания ще бъдат отправени към Русия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    36 3 Отговор
    Условията при капитулация ги определя победителя.
    САЩ нямат думата.

    02:05 20.11.2025

  • 2 Обективни истини

    31 3 Отговор
    Абсолютно конструктивни искания, няма нищо тежко и тъжно в тях.
    По-добре фашистите в Киев да ги приемат и да си възстановяват останала част от т.нар. измислена страна оСрайна

    02:24 20.11.2025

  • 3 Величко

    20 1 Отговор
    Оффф ... , няма нужда Украйна да се отказва от територии ... Руската армия всеки ден превзема достатъчно украински територии ... ! Няма нужда Украйна да съкращава армията си ... Руската армия всеки ден съкращава поне по 1000 украински войници ... ! Така е решил Бог дедя Вова ! Да бъде божията воля ... !

    03:14 20.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Историк

    0 1 Отговор
    Агент Краснов предлага Украйна да изпълни исканията на началника му Путин, пък той щял да му гарантира сигурност. По-цинично и нагло не може да бъде. Страшно е двама злодеи да имат неограничена власт и да решават съдбата на други държави за своя изгода. Зеленски 4 години неуморно се бори за суверенитета на Украйна, за да му каже оранжевия да се предаде, защото Путин иска така. Това,което стова в света е по-зле от закона на джунглата, където зверовете спират боя като се наядат, а Путин няма наяждане и агент Краснов му помага. Светът трябва да се справи с тях.

    09:18 20.11.2025