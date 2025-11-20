Пратеникът на Тръмп за Украйна Кийт Келог напуска президентския екип през януари

Президентският пратеник на САЩ за Украйна Кийт Келог може да напусне администрацията на Доналд Тръмп през януари 2026 г., съобщава Ройтерс.

„Келог е казал на партньорите си, че планира да напусне администрацията през януари“, се казва в изданието, позовавайки се на четири източника.

Както отбелязва агенцията, с неговото напускане Киев ще загуби ключов съюзник в Белия дом.

Освен това, президентският пратеник е временна позиция. Такива пратеници трябва да бъдат потвърдени от Сената на САЩ, за да служат повече от 360 дни. Келог посочи, че януари, предвид действащото законодателство, може да бъде естествено време за оставката му, съобщиха източници на агенцията.

Според един източник, Келог е заключил, че твърде много служители на администрацията работят по въпроса за Украйна. Друг добави, че Келог никога не е планирал да остане там дълго.

Wall Street Journal съобщи, че Тръмп е възложил на Келог задачата да прекрати украинския конфликт в рамките на 100 дни. Впоследствие американският лидер многократно е признавал, че постигането на мир се е оказало по-трудно, отколкото е очаквал.

Според Washington Post, дъщерята на Келог, Меган Мобс, ръководи фондация „R.T. Weatherman“, която участва в предоставянето на помощ на Киев. Фондацията е създала логистичен център на румънската граница с Украйна. Той участва и в евакуацията на телата на загинали американски наемници от Украйна и помага за евакуацията на ранените до Регионалния медицински център Ландщул, американска военна болница в Германия.