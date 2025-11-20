Новини
Свят »
САЩ »
Пратеникът на Тръмп за Украйна Кийт Келог напуска президентския екип през януари

Пратеникът на Тръмп за Украйна Кийт Келог напуска президентския екип през януари

20 Ноември, 2025 03:06, обновена 20 Ноември, 2025 03:11 1 116 3

  • кийт келог-
  • тръмп-
  • администрация-
  • украйна-
  • оставка

Той смятал, че твърде много служители работят по въпроса за мира, а и не планирал да се задържа дълго на позицията, съобщиха източници на Ройтерс

Пратеникът на Тръмп за Украйна Кийт Келог напуска президентския екип през януари - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентският пратеник на САЩ за Украйна Кийт Келог може да напусне администрацията на Доналд Тръмп през януари 2026 г., съобщава Ройтерс.

„Келог е казал на партньорите си, че планира да напусне администрацията през януари“, се казва в изданието, позовавайки се на четири източника.

Както отбелязва агенцията, с неговото напускане Киев ще загуби ключов съюзник в Белия дом.

Освен това, президентският пратеник е временна позиция. Такива пратеници трябва да бъдат потвърдени от Сената на САЩ, за да служат повече от 360 дни. Келог посочи, че януари, предвид действащото законодателство, може да бъде естествено време за оставката му, съобщиха източници на агенцията.

Според един източник, Келог е заключил, че твърде много служители на администрацията работят по въпроса за Украйна. Друг добави, че Келог никога не е планирал да остане там дълго.

Wall Street Journal съобщи, че Тръмп е възложил на Келог задачата да прекрати украинския конфликт в рамките на 100 дни. Впоследствие американският лидер многократно е признавал, че постигането на мир се е оказало по-трудно, отколкото е очаквал.

Според Washington Post, дъщерята на Келог, Меган Мобс, ръководи фондация „R.T. Weatherman“, която участва в предоставянето на помощ на Киев. Фондацията е създала логистичен център на румънската граница с Украйна. Той участва и в евакуацията на телата на загинали американски наемници от Украйна и помага за евакуацията на ранените до Регионалния медицински център Ландщул, американска военна болница в Германия.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    14 0 Отговор
    Загинали американки наемници !
    Накрая ще кажете истината.

    Коментиран от #2

    03:15 20.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.