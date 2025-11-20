Рубио, Ванс, Уиткоф и зетят на Тръмп създали мирния план за Украйна след консултации с пратеника на Путин Кирил Дмитриев

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е одобрил 28-точков мирен план за Украйна, съобщи NBC, позовавайки се на висш служител на президентската администрация.

„Тръмп одобри 28-точков мирен план между Русия и Украйна, който беше тихомълком разработен през последните няколко седмици от висши служители на администрацията в консултация с руския пратеник Кирил Дмитриев и украински представители“, съобщи телевизията.

Американският информационен канал Axios, позовавайки се както на руски, така и на американски източници, съобщи преди това, че САЩ провеждат „тайни консултации“ с Русия за разработване на нов план за разрешаване на конфликта в Украйна.

Медията отбеляза, че остава неясно как Киев и неговите европейски съюзници ще реагират на този план.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио, специалният президентски пратеник Стив Уиткоф и зетят на американския лидер, предприемачът Джаред Кушнер, са работили по новия план за разрешаване на конфликта между Москва и Киев, пише The ​​Wall Street Journal. NBC потвърждава това, като съобщава и за участието на вицепрезидента Джей Ди Ванс.

Според съобщения в медиите, те са се консултирали с Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди държави. Той е посетил Съединените щати в края на октомври. Axios също така съобщи, че Уиткоф е обсъдил концепцията с Дмитриев.

Според източници на The ​​Wall Street Journal, администрацията на Тръмп се опитва да използва същия подход, както при споразумението за Ивицата Газа: да подготви всеобхватен план и след това да „подтикне“ враждуващите страни да го приемат.

Вестникът пише, че работата по плана е започнала, след като Тръмп е инструктирал сътрудниците си да подготвят нови предложения, които да включват „стимули“ за двете страни. За Москва това включва възстановяване на икономическите отношения със Запада, а за Украйна - помощ за възстановяването.

„Планът е насочен към предоставяне на гаранции за сигурност и на двете страни, за да се осигури траен мир. Той включва това, което Украйна иска и от което се нуждае, за да постигне траен мир“, каза висш американски служител пред NBC. Изданието уточнява, че планът е в процес на разработка от няколко седмици и Тръмп го е одобрил.