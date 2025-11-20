Рубио, Ванс, Уиткоф и зетят на Тръмп създали мирния план за Украйна след консултации с пратеника на Путин Кирил Дмитриев

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е одобрил 28-точков мирен план за Украйна, съобщи NBC, позовавайки се на висш служител на президентската администрация.
„Тръмп одобри 28-точков мирен план между Русия и Украйна, който беше тихомълком разработен през последните няколко седмици от висши служители на администрацията в консултация с руския пратеник Кирил Дмитриев и украински представители“, съобщи телевизията.
Американският информационен канал Axios, позовавайки се както на руски, така и на американски източници, съобщи преди това, че САЩ провеждат „тайни консултации“ с Русия за разработване на нов план за разрешаване на конфликта в Украйна.
Медията отбеляза, че остава неясно как Киев и неговите европейски съюзници ще реагират на този план.
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио, специалният президентски пратеник Стив Уиткоф и зетят на американския лидер, предприемачът Джаред Кушнер, са работили по новия план за разрешаване на конфликта между Москва и Киев, пише The Wall Street Journal. NBC потвърждава това, като съобщава и за участието на вицепрезидента Джей Ди Ванс.
Според съобщения в медиите, те са се консултирали с Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди държави. Той е посетил Съединените щати в края на октомври. Axios също така съобщи, че Уиткоф е обсъдил концепцията с Дмитриев.
Според източници на The Wall Street Journal, администрацията на Тръмп се опитва да използва същия подход, както при споразумението за Ивицата Газа: да подготви всеобхватен план и след това да „подтикне“ враждуващите страни да го приемат.
Вестникът пише, че работата по плана е започнала, след като Тръмп е инструктирал сътрудниците си да подготвят нови предложения, които да включват „стимули“ за двете страни. За Москва това включва възстановяване на икономическите отношения със Запада, а за Украйна - помощ за възстановяването.
„Планът е насочен към предоставяне на гаранции за сигурност и на двете страни, за да се осигури траен мир. Той включва това, което Украйна иска и от което се нуждае, за да постигне траен мир“, каза висш американски служител пред NBC. Изданието уточнява, че планът е в процес на разработка от няколко седмици и Тръмп го е одобрил.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 първа точка
Коментиран от #2
03:36 20.11.2025
2 Шопо
До коментар #1 от "първа точка":Условията ги диктува победителя.
03:38 20.11.2025
3 Зеленски
Ще си върнем Крим и репарации ще ни плащат.
Коментиран от #7
03:48 20.11.2025
4 Голема новина
03:50 20.11.2025
5 МТЖ
Реакцията се очаква да бъде единствено капитулация на Укр
04:20 20.11.2025
6 САЩ преговаряли тайно
Дончо, Дончооооо
04:20 20.11.2025
7 Гладна кокошко,
До коментар #3 от "Зеленски":Нали знаеш защо лисицата ходила след коча?
04:23 20.11.2025
8 Кокошата уста
Коментиран от #19
04:24 20.11.2025
9 Как
04:32 20.11.2025
10 И все пак
04:33 20.11.2025
11 Зеления път
05:09 20.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Докато
07:05 20.11.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Куку
07:57 20.11.2025