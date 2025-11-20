Новини
Рубио, Ванс, Уиткоф и зетят на Тръмп създали мирния план за Украйна след консултации с пратеника на Путин Кирил Дмитриев

20 Ноември, 2025 03:27, обновена 20 Ноември, 2025 04:37 3 596 22

Планът в 28 точки бе одобрен от американския президент, съобщи NBC

Рубио, Ванс, Уиткоф и зетят на Тръмп създали мирния план за Украйна след консултации с пратеника на Путин Кирил Дмитриев - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е одобрил 28-точков мирен план за Украйна, съобщи NBC, позовавайки се на висш служител на президентската администрация.

„Тръмп одобри 28-точков мирен план между Русия и Украйна, който беше тихомълком разработен през последните няколко седмици от висши служители на администрацията в консултация с руския пратеник Кирил Дмитриев и украински представители“, съобщи телевизията.

Американският информационен канал Axios, позовавайки се както на руски, така и на американски източници, съобщи преди това, че САЩ провеждат „тайни консултации“ с Русия за разработване на нов план за разрешаване на конфликта в Украйна.

Медията отбеляза, че остава неясно как Киев и неговите европейски съюзници ще реагират на този план.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио, специалният президентски пратеник Стив Уиткоф и зетят на американския лидер, предприемачът Джаред Кушнер, са работили по новия план за разрешаване на конфликта между Москва и Киев, пише The ​​Wall Street Journal. NBC потвърждава това, като съобщава и за участието на вицепрезидента Джей Ди Ванс.

Според съобщения в медиите, те са се консултирали с Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди държави. Той е посетил Съединените щати в края на октомври. Axios също така съобщи, че Уиткоф е обсъдил концепцията с Дмитриев.

Според източници на The ​​Wall Street Journal, администрацията на Тръмп се опитва да използва същия подход, както при споразумението за Ивицата Газа: да подготви всеобхватен план и след това да „подтикне“ враждуващите страни да го приемат.

Вестникът пише, че работата по плана е започнала, след като Тръмп е инструктирал сътрудниците си да подготвят нови предложения, които да включват „стимули“ за двете страни. За Москва това включва възстановяване на икономическите отношения със Запада, а за Украйна - помощ за възстановяването.

„Планът е насочен към предоставяне на гаранции за сигурност и на двете страни, за да се осигури траен мир. Той включва това, което Украйна иска и от което се нуждае, за да постигне траен мир“, каза висш американски служител пред NBC. Изданието уточнява, че планът е в процес на разработка от няколко седмици и Тръмп го е одобрил.


САЩ
  • 1 първа точка

    40 4 Отговор
    КАПИТУЛАЦИЯ, другите точки са пълнеж.

    Коментиран от #2

    03:36 20.11.2025

  • 2 Шопо

    40 4 Отговор

    До коментар #1 от "първа точка":

    Условията ги диктува победителя.

    03:38 20.11.2025

  • 3 Зеленски

    12 35 Отговор
    Само още един пакет санкции и Путин ще клекне.
    Ще си върнем Крим и репарации ще ни плащат.

    Коментиран от #7

    03:48 20.11.2025

  • 4 Голема новина

    14 2 Отговор
    Е, и...!?!

    03:50 20.11.2025

  • 5 МТЖ

    24 3 Отговор
    как Киев и неговите европейски съюзници ще реагират?
    Реакцията се очаква да бъде единствено капитулация на Укр

    04:20 20.11.2025

  • 6 САЩ преговаряли тайно

    19 2 Отговор
    С Русия. Само че Русия не знае това.
    Дончо, Дончооооо

    04:20 20.11.2025

  • 7 Гладна кокошко,

    18 1 Отговор

    До коментар #3 от "Зеленски":

    Нали знаеш защо лисицата ходила след коча?

    04:23 20.11.2025

  • 8 Кокошата уста

    12 0 Отговор
    Като го видя и ми става гадно на стомаха! Ама, че противен човек!

    Коментиран от #19

    04:24 20.11.2025

  • 9 Как

    23 2 Отговор
    ще реагира Киев, ами с белия байрак !

    04:32 20.11.2025

  • 10 И все пак

    15 2 Отговор
    А питал ли е Вова?

    04:33 20.11.2025

  • 11 Зеления път

    25 3 Отговор
    В учебниците по история след години ще пише- "Зеленото унищожи Украйна и окраде и фалира ЕС".

    05:09 20.11.2025

  • 20 Докато

    7 1 Отговор
    ЕС е в състояние да тегли милиардни заеми тази война няма да приключи. Би било странно ако американското правителство не осъзнава това обстоятелство.

    07:05 20.11.2025

  • 22 Куку

    2 5 Отговор
    Монголите се надяват,че Дони ще им свърши мръсната работа!Блаженни са вярващите!

    07:57 20.11.2025