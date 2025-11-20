Западът, който „глезеше“ Володимир Зеленски, трябва да сподели отговорността за корупцията в Украйна. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в интервю за ТАСС.

„Нека същата тази западна общност, всички онези сили, които го глезеха, които му дадоха всякакви платформи, които го обсипаха с награди, които, както обичат да правят, целуваха ботушите му и караха другите практически да коленичат пред него, извивайки ръце – нека споделят този безславен момент с него и с всички тях“, каза тя.

„Мисля, че всеки трябва да види този момент, да наблюдава последиците от терористичната дейност, която е съчетана и с такава кървава и ужасяваща международна машина за корупция“, подчерта руският дипломатически представител.

Както отбеляза Захарова, случващото се в Украйна не е просто корупционен скандал, а системно явление за киевския режим. „Категорично не съм съгласна това да се нарича корупционен скандал. Вярвам, че по този начин ние по същество потвърждаваме, че всичко останало е наред и това е просто някакво недоразумение или изолиран инцидент, който уж не е системен. Това не е просто корупционен скандал, не е само корупционен скандал, изобщо не е изолиран корупционен скандал. Това е поредният абсцес, който се е спукал върху гниещото тяло на киевския режим, разбирате ли? Това е именно системен проблем, който започва да става все по-очевиден“, добави тя.

„И нека всички, които заложиха на Зеленски, нека всички, които му вливаха пари, сега се взират непоколебимо в това, което са създали. Нека не отместват поглед, нека не говорят, че не са знаели, не са разбирали, дори не са мислили за това. Не, това е тяхното чудовищно творение, това е техният Франкенщайн, разбирате ли? Това е човекът, идолът, на когото буквално се кланяха и принуждаваха другите да се покланят. Нека гледат“, заключи официалният говорител на руското външно министерство.

Според Захарова Русия е прекарала много години в говорене за случващото се в Украйна, докато Западът е наливал колосални суми в корумпираната същност на Киев. „Западната общност не бива да се дистанцира в този случай, нито да си стиска устата, нито да казва неща, които дори не може да си представи. Не сме говорили за това, което се случва там, само през последните няколко години, говорим за това систематично от десетилетия.

Докато в началото ситуацията в Украйна можеше поне да се обясни, така да се каже, с хаоса на 90-те години, липсата на истински украински патриоти, които да се грижат повече за страната си, отколкото за портфейлите си, по-късно вече не беше възможно да се оправдае, защото Западът наливаше колосални суми пари в тази много корумпирана структура и двигател, открадна я, прибра това, което смяташе за изпрани пари, и използваше киевския режим в различните му схеми и комбинации“, продължи тя.

„Сега те трябва да се оправдаят пред глобалното общественост за това как на планетата Земя през първата четвърт на 21-ви век постигнаха абсолютна дехуманизация по всички параметри и унищожаването на държава, която имаше всички шансове и всички основания да стане една от най-проспериращите не само на европейския континент, но и в света“, заключи дипломатът.