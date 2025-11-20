Захарова за Украйна: Западът дължи обяснение защо унищожи една страна, която можеше да е сред най-проспериращите в света

Западът, който „глезеше“ Володимир Зеленски, трябва да сподели отговорността за корупцията в Украйна. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в интервю за ТАСС.
„Нека същата тази западна общност, всички онези сили, които го глезеха, които му дадоха всякакви платформи, които го обсипаха с награди, които, както обичат да правят, целуваха ботушите му и караха другите практически да коленичат пред него, извивайки ръце – нека споделят този безславен момент с него и с всички тях“, каза тя.
„Мисля, че всеки трябва да види този момент, да наблюдава последиците от терористичната дейност, която е съчетана и с такава кървава и ужасяваща международна машина за корупция“, подчерта руският дипломатически представител.
Както отбеляза Захарова, случващото се в Украйна не е просто корупционен скандал, а системно явление за киевския режим. „Категорично не съм съгласна това да се нарича корупционен скандал. Вярвам, че по този начин ние по същество потвърждаваме, че всичко останало е наред и това е просто някакво недоразумение или изолиран инцидент, който уж не е системен. Това не е просто корупционен скандал, не е само корупционен скандал, изобщо не е изолиран корупционен скандал. Това е поредният абсцес, който се е спукал върху гниещото тяло на киевския режим, разбирате ли? Това е именно системен проблем, който започва да става все по-очевиден“, добави тя.
„И нека всички, които заложиха на Зеленски, нека всички, които му вливаха пари, сега се взират непоколебимо в това, което са създали. Нека не отместват поглед, нека не говорят, че не са знаели, не са разбирали, дори не са мислили за това. Не, това е тяхното чудовищно творение, това е техният Франкенщайн, разбирате ли? Това е човекът, идолът, на когото буквално се кланяха и принуждаваха другите да се покланят. Нека гледат“, заключи официалният говорител на руското външно министерство.
Според Захарова Русия е прекарала много години в говорене за случващото се в Украйна, докато Западът е наливал колосални суми в корумпираната същност на Киев. „Западната общност не бива да се дистанцира в този случай, нито да си стиска устата, нито да казва неща, които дори не може да си представи. Не сме говорили за това, което се случва там, само през последните няколко години, говорим за това систематично от десетилетия.
Докато в началото ситуацията в Украйна можеше поне да се обясни, така да се каже, с хаоса на 90-те години, липсата на истински украински патриоти, които да се грижат повече за страната си, отколкото за портфейлите си, по-късно вече не беше възможно да се оправдае, защото Западът наливаше колосални суми пари в тази много корумпирана структура и двигател, открадна я, прибра това, което смяташе за изпрани пари, и използваше киевския режим в различните му схеми и комбинации“, продължи тя.
„Сега те трябва да се оправдаят пред глобалното общественост за това как на планетата Земя през първата четвърт на 21-ви век постигнаха абсолютна дехуманизация по всички параметри и унищожаването на държава, която имаше всички шансове и всички основания да стане една от най-проспериращите не само на европейския континент, но и в света“, заключи дипломатът.
1 Маша
06:27 20.11.2025
2 Малий
06:27 20.11.2025
3 Милен
06:28 20.11.2025
5 Няма друга
До коментар #1 от "Маша":Подобна наглярка
06:32 20.11.2025
6 Сесесере
06:32 20.11.2025
7 Уфф
06:34 20.11.2025
8 Завист
като тях
06:35 20.11.2025
9 Знаем
06:35 20.11.2025
10 ПРИПОМНЯНЕ
06:36 20.11.2025
12 Не е нагла, но
До коментар #6 от "Сесесере":като политическо лице не назовава какво има предвид под ,,Запада”.
06:37 20.11.2025
14 каКая
До коментар #5 от "Няма друга":Кая ???!
06:38 20.11.2025
15 Хаха
06:39 20.11.2025
18 Борис Джонсън
До коментар #5 от "Няма друга":Към Зеленски: "Не приемай Минските Споразумения, спри преговорите с Русия в Истанбул. Не само че нищо не отстъпвай, но ще си върнеш и Крим - Гарантирано!" Та ето как запчна унищожаванети на Украйна, когато на власт в държавата са атлантически марионетки и посолствени послушковци
06:43 20.11.2025
19 Хм...
06:44 20.11.2025
23 ЗАЩО ТЕ СА ТАКИВА
АКО ВСИЧКИ БЯХА КАТО ТЯХ!???
06:52 20.11.2025
24 Ха, Ха
До коментар #19 от "Хм...":Ти руснаците с изолация не мож ги уплаши. Моли се евро.ейските атлантически ястреби да си вземат поука и да подтиснат мокрите си сънища за разпарчетостване на Русия, че дронове ще почнат да летят и стрелят из цяла Европа и това ще е наи-малкото зло
06:53 20.11.2025
25 Лечител
06:54 20.11.2025
27 хах
06:57 20.11.2025
29 Българин
06:59 20.11.2025
30 Я па тая
07:00 20.11.2025
31 Путине, Путине...
07:02 20.11.2025
32 болгарин..
До коментар #22 от "Дедо Еньо":А бе важното е че тебе теопраскват и продалжават яко да тигогнетять-двата плондера,без почивки
07:03 20.11.2025
34 русичь..
До коментар #27 от "хах":Маша знае че слънцето винаги изгрява от изток..а на запад-може да залезне за постоянно
07:05 20.11.2025
36 Пръч
До коментар #34 от "русичь..":Слънцето идва от Изток, защото бяга на Запад!
07:08 20.11.2025
37 Кривоверен алкаш
07:08 20.11.2025
38 Дамм
07:10 20.11.2025
39 Обаче
07:11 20.11.2025
40 смотань бандерець..
До коментар #36 от "Пръч":А беп0макь-още ли кушашь въвwецето..гавнатьци
07:12 20.11.2025
41 Батето Славков
07:12 20.11.2025
42 Това звучи
07:17 20.11.2025
43 Аз съм веган
07:21 20.11.2025
44 Маша
07:21 20.11.2025
45 Тоестзападът избива цивилни в Украйна,
Наздравееееееее, Машааааа!!! 🤣🤣🤣😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🙂😂😂😂😂😂😂
07:21 20.11.2025
46 ПОЛИТИК
Затова окраина ще бъде унищожена.
07:22 20.11.2025
47 Джо
07:24 20.11.2025
48 Пръч
07:25 20.11.2025
50 Тити
07:30 20.11.2025
51 ЕДГАР КЕЙСИ
07:30 20.11.2025
52 пресолена
07:30 20.11.2025
53 Дедо Еньо
07:32 20.11.2025
55 Морския
07:43 20.11.2025
56 Руската наглост е безгранична
07:44 20.11.2025
58 Тошев
07:45 20.11.2025
59 мдаа....
07:46 20.11.2025
60 АУУУУУ
07:49 20.11.2025
61 Потресен
но бъдещето е на Украйна,за Русия остава мракът
07:52 20.11.2025
62 Громико
07:52 20.11.2025
63 ИДВА ВРЕМЕТО
07:52 20.11.2025
64 Пенчо
07:53 20.11.2025
66 А бе
07:57 20.11.2025
67 Три танкиста въйпили по триста
07:57 20.11.2025
68 Последния Софиянец
07:58 20.11.2025
72 д-р Гълъбова
08:00 20.11.2025
73 гост
До коментар #7 от "Уфф":Същото беше е и с нас, когато не колония , а като губерния изпратихме войска в Чехословакия, нали?
08:01 20.11.2025
75 Абе
До коментар #70 от "АУУУУУ":А на теб лагерите са ти така хубаво смазани, че като те пуснат надолу по склона на пропагандата и фиуууу чак до дъното. На дъното си
08:02 20.11.2025
76 Смешки
До коментар #64 от "Пенчо":Ааа, трябва да имаш и съответния външен вид!
08:02 20.11.2025
77 Пет пари
08:02 20.11.2025
79 Нищо
До коментар #3 от "Милен":Ти ще я възстановиш, щото вярваш в демокрация. Айде взимай лопатата и към фронта
08:03 20.11.2025
80 МайнКомпф
08:04 20.11.2025
81 Които
До коментар #78 от "д-р Гълъбова":Гроб копае другиму. Нали знаеш.. Е така и с Украйна става в момента
08:04 20.11.2025
82 сокер
08:07 20.11.2025
83 гадател
08:08 20.11.2025
84 Руснаков
08:10 20.11.2025
86 Кит
До коментар #2 от "Малий":Прав си, това няма връзка с реалността, а само с квартирката на Миндич!
08:12 20.11.2025
87 Летописец
08:12 20.11.2025
88 Мдам
До коментар #87 от "Летописец":Англия фалит Германия фалит, Франция фалит Италия фалит. Гоуем е запада, ма моу гоуем, че и успешен!
08:14 20.11.2025
89 Тука проблема
До коментар #10 от "ПРИПОМНЯНЕ":Е липса на образование в теб.. Не нещо друго.
08:15 20.11.2025
90 Ами чети,ве чукча...!
До коментар #12 от "Не е нагла, но":Чети,за да разбереш какво е...,,Запада"...!
08:15 20.11.2025
92 Факт
08:16 20.11.2025
93 Факт
08:16 20.11.2025
94 Баце ЕООД
До коментар #90 от "Ами чети,ве чукча...!":Ко чети уе, то джебндъро има капацитет колкото за тик-ток.
08:17 20.11.2025
95 ТоА па...?!
До коментар #19 от "Хм...":,,вършЕли"...?!
Първи клас не е завършЕл,тръгнал акъл и анализи да раздава...😉😂🤣!
08:18 20.11.2025
96 Факт
-Разшири НАТО
-Въоръжи Украйна до зъби
-Прба целия спорт в русия
-Отряза страната си от снабдяване с технологии
-Направи Курск, Брянск и Белгород фронтови зони
-Уби и осакати над 1.1 милиона от своите
-Превзе Бахмут
08:18 20.11.2025
97 име
08:19 20.11.2025
98 Кит
До коментар #3 от "Милен":След като осем години г-жа Меркел и останалите миролюбци старателно готвеха Украйна за война, би било невъзпитано за г-н Путин да не отговори на желанието на партньорите си по Минските споразумения.
Защо тази учтивост сега ви възмущава, другарки и другари?
Нали тази война бе крайната цел на всички процеси в Украйна след петмилиардния Майдан в Киев2014?
Защо днес се отричате от стратегията на другаря Бжежински / не бъркайте другаря Бжежински с другаря Брежнев, моля/, бива ли така, та това е част от културните ви традиции?
08:20 20.11.2025
99 Факт
🔹"️ Не съм много оптимистично настроен за постигане на прекратяване на огъня или за започване на мирни преговори (за Украйна) тази година.
Може би ако нещо се раздвижи до февруари или март, това би било добре."
🔹️"Трябва да дадем на Украйна капацитет да атакува военната или отбранителната промишленост на Русия."
🔹️"По време на Втората световна война Сталин беше в Берлин след четири години.
Почти четири години сме във войната, а Русия не е никъде близо до Киев - и няма да стигнат до там." 🔻
08:20 20.11.2025
100 И все пак...
До коментар #47 от "Джо":...много е далеч от напудреният Зелен Нос...!
08:22 20.11.2025
101 Еййййй
08:22 20.11.2025
102 Кит
До коментар #19 от "Хм...":Би ли посочил период от последните 300 години, в който отношението на Запада към Русия да не е било изолационистко, интелектуалецо?
08:24 20.11.2025
103 Артилерист
08:25 20.11.2025
104 руска Наглост
08:27 20.11.2025
105 Фактите!
До коментар #96 от "Факт":1. 30% бивша Укротеритория-завинаги - Руска!
2.Разкошният Крим-завинаги - Руски!
08:27 20.11.2025
106 Пръчат
08:28 20.11.2025
107 Анонимен
08:30 20.11.2025
108 Олга
До коментар #51 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Свести се. 10 години преди украинския СУ 25 начал бомбардивовку на своя град Луганск в центъра,където имало детска градина и жилищни сгради, Загинали мирни граждани на Украйна, тоест Украина започнала гражданската война на своя територия и срещу своя народ в Луганска и Донбаска територия без никаква намеса на Русия. След това хората на тези територии поискали помощ от Русия.
08:31 20.11.2025
109 Пръч
До коментар #102 от "Кит":Тя русията сама се е изолирала! Тея огромни камари оръжия, тая студена война и други по топли войни, не са знак за приятелство!
Коментиран от #115, #151
08:33 20.11.2025
110 Маша
08:33 20.11.2025
111 Факт
08:36 20.11.2025
112 Западът
До коментар #102 от "Кит":Винаги се е стремял да унищожи Русия като се почне От шведите ми ли се през Наполеон и Хитлер и по-нататък американците поеха ролята но досега на никого не се е отдолу това начинание няма да се отдаде и на бандерите
08:36 20.11.2025
113 Дедо
До коментар #108 от "Олга":Говориш български почти перфектно! Значи дълго време си била откъсната от действителността. Помисли пак за руската ненамеса и подкукоросване на сепаратистки елементи в Луганск и Домбас!
08:40 20.11.2025
114 Тъпа ушанка
08:41 20.11.2025
115 Кит
До коментар #109 от "Пръч":Право си, мозъче, миролюбива Европа даже на два пъти, през 1812 и 1841, проведе масови мирни походи, съчетани с гейпаради за да интегрира Русия, но проклетите руснаци-диваци се самоизолираха от тия мирни процеси!
А после даже си наложиха западни санкции, гадините.
Наложиха си ги, за да ги припишат на Запада!
08:41 20.11.2025
116 Факт
С наближаването на петата година от войната, има много малко данни, които показват, че твърдолинейната тактика на Путин не проработи. В неокупираните части на Украйна, а това са 80% от територията на страната, хората сега са изключително враждебно настроени към Русия. За огромното мнозинство от украинците, инвазиите от 2014 и 2022 г. са вододелни моменти, които са повлияли дълбоко на осъзнаването им за украинската им идентичност, като същевременно радикално са променили отношението им към Русия.
08:47 20.11.2025
117 Кит
До коментар #114 от "Тъпа ушанка":Няма страна без корупция, това е ноторен факт.
И в Русия си имат предостатъчно.
Но се корумпират със собствени средства.
А Захарова говори как корупционерите в Украйна крадат милиарди от западната помощ за оцеляване във войната с Русия. Тези кражби са особено цинични, защото се заплащат с кръвта на украинските момчета на фронта. Това крадене е потресаващо антиукраинско, не може да има друга оценка за него.
Тази разлика не могат да забележат само особено интелигентни хора.
Като теб.
08:50 20.11.2025
118 Хипопотам
До коментар #115 от "Кит":Остави си да ги лаят тия ненаучени лилави субекти.. Такива и без това сами влизат в месомелачката
Коментиран от #158
08:51 20.11.2025
119 Безочието на Московията
08:51 20.11.2025
120 мдам
До коментар #2 от "Малий":ти нямаш никаква връзка с реалността, да
08:53 20.11.2025
121 Да не вярваш
До коментар #7 от "Уфф":И тази чете книгите на Хитлер и като Путин се учат от него Каквото прави и се върши в Русия тази го предписав на запада
08:54 20.11.2025
122 ти като
До коментар #119 от "Безочието на Московията":ги преписваш тия неща даваш ли си сметка как прозира английския уе, капацитето..
08:54 20.11.2025
123 И аз нямам намерение
До коментар #92 от "Факт":да те нападам, ама от теб зависи. Дали ще си го поискаш достатъчно!
Същото се отнася и за балтийските тигри и Русия! Или всяка друга европейска държава!
08:54 20.11.2025
124 а ти
До коментар #121 от "Да не вярваш":като кого си се учил, че и кога.. че мноооооооого интелектуален го вадиш нещо . в детската градина сигурно си бил най-умното
08:55 20.11.2025
125 Оракула от Делфи
Но крадеца да вика, дръжте крадеца е нагло , гадно и отвратително!
Ужас и пепел, и ние Българите сме между тези ,които започнахме войната в Украйна , ех тази Руска "камшик- пропаганда",
да и се не начудиш на изобратителността,
как от лъжата прави политики и оправдава милони жертви
на Диктатора Путин!!!!
08:58 20.11.2025
126 А знаеш ли
До коментар #9 от "Знаем":Има ли държава която иска да е съсед с Русия / те които бяха с нея в СССР СЕГА БЯГАТ ОТ НЕЯ Изатова станаха бензиностанция на Китай Путин го боли кръста като е при Си
08:59 20.11.2025
127 Анонимен
До коментар #114 от "Тъпа ушанка":То не се знае и Миндич дали е жив,а ако е жив не знае докога.
09:00 20.11.2025
128 Цвете
09:02 20.11.2025
129 Разликата е, че
До коментар #114 от "Тъпа ушанка":корупцията в Украйна е за сметка на европейските данъкоплатци! И че си затриха държавата
А Русия си я разшири!
09:02 20.11.2025
130 След 25 години управление на Русия
09:06 20.11.2025
131 умно
09:07 20.11.2025
132 Само луди хора без морал
До коментар #93 от "Факт":могат да кажат, че аз имам намерение да те нападам, ама и от теб си зависи. Дали ще си го поискаш достатъчно настоятелно!
Същото се отнася и за балтийските тигри и Русия!
Или всяка друга европейска държава!
09:08 20.11.2025
133 Геро
09:08 20.11.2025
134 аааахахахааа
09:08 20.11.2025
135 сирене
09:12 20.11.2025
136 Украинец с идентиност
До коментар #116 от "Факт":при това с кръв от античните украйнци, построили пирамидите!
09:13 20.11.2025
137 цяла сутрин
09:15 20.11.2025
138 Баце ЕООД
До коментар #136 от "Украинец с идентиност":Те космоса построиха, че дори на Гагарин червен килим му постлаха
09:19 20.11.2025
139 Пръч
09:23 20.11.2025
140 Мнооого
09:23 20.11.2025
141 Точно така
Обаче западните дебили, знаят само да крадат
09:29 20.11.2025
142 Анонимен
09:37 20.11.2025
143 НАБЛДАТЕЛ
09:40 20.11.2025
144 Ха-ха-ха
До коментар #128 от "Цвете":Кой започна първи, а? Не бяха ли наглите украинци като не спазваха Минските споразумения? Ако ти си ми съсед и почнеш да каниш у вас си разни хулигани да гуляете, ако ми пречите спокойно да живея ще те предупредя веднъж, ще те предупредя втори път на третия ще вляза у вас и ще ти хвърля едни тукати. Ама си си бил у вас си и си можел да си правиш каквото си искаш, няма такива работи изобщо не ме интересува. Аз също имам права. Украинците продължават да се пишат за невинни жертви макар че от още след майдана 2014 беше ясно че продължават ли в същия дух ще събудят Мецана. Всъщност на бандерите точно това им беше целта без изобщо да се замислят че обричат на гибел страната си и народа си.
09:46 20.11.2025
145 Куку
09:51 20.11.2025
146 зле
09:52 20.11.2025
147 Ха-ха-ха
До коментар #139 от "Пръч":Зеленски продължава да трепери и да се чуди къде да се скрие, че и тея дето го прелъсти го изоставиха.
10:00 20.11.2025
148 По нагли
Маша да си спомни какво каза главния рашист Путлер -Такава страна като Украйна няма ,това някаква си "Новорусия"
Нагла алкохолизирана рускиня.
10:01 20.11.2025
149 Ха-ха-ха
До коментар #145 от "Куку":Не правят ли така и другите християни? И двете Америки така ги завладяха, в една ръка оръжието в другата кръста?
10:08 20.11.2025
150 Ха-ха-ха
До коментар #113 от "Дедо":А кой подкукоросваше сепаратистите от Косово?
10:16 20.11.2025
151 Ха-ха-ха
До коментар #109 от "Пръч":Ами тогава дългогодишното въоръжаване на Украйна и натовските лаборатории и инструктори на на нейна територия да не би да са знак на приятелство към Русия?
10:21 20.11.2025
152 Ха-ха-ха
До коментар #50 от "Тити":Хайде, хайде тези оръжия в Украйна от къде са? И натовските "инструктори" там?
10:23 20.11.2025
153 Ха-ха-ха
До коментар #45 от "Тоестзападът избива цивилни в Украйна,":Да, запада. Кой накара Украинците да се откажат от мирния договор от Истамбул?
10:26 20.11.2025
154 Боби
До коментар #88 от "Мдам":Пак ли фалирате запада бре другаре,не ви ли омръзна една и съща плоча да въртите от революцията насам.Добре че дойде откачения риж клоун на власт в Америка,че преди и тях ги бомбардирахме и фалирахте през ден
10:57 20.11.2025
155 Свободен
Руснаците поне още две поколения ще се считат за "прокажени" от цивилизованите хора!
11:12 20.11.2025
156 А защо трябва
До коментар #102 от "Кит":да е друго ? Кой точно каза , че Московия е нещо дето си длъжен да харесваш ?
11:24 20.11.2025
157 Казуар
13:04 20.11.2025
158 Кит
До коментар #118 от "Хипопотам":Нещата са по-зле, Хипо.
Когато едно украински момче влезе в месомелачката за да защити родината си, това заслужава уважение, независимо от оценките ни за украинската политика и политици.
Тези същества тук в никаква месомелачка няма да влязат, дори с бусове да ги издирват или събират - ще намерят начин да избягат. А ако руснаците отново се появят на Орлов мост, тукашните юнаци-антируснаци ще са първи с погачите...
Особености на породата, какво да ги правиш...
14:12 20.11.2025
159 Кит
До коментар #156 от "А защо трябва":Трябва да е друго, защото дори когато не харесваш Русия, трябва да харесваш природните й ресурси. И когато в поредица от войни, в които си се опитал да сложиш ръка на тези ресурси са ти счупили зъбите, следва да приложиш друга, несилова стратегия за да си осигуриш привилегирован достъп до тези ресурси.
Да напомня на хората с твоите интелектуални дефицити, че Европа без руските ресурси при очертаващата се климатична и ресурсна световна криза, се превръща от водеща световна сила в парцал без съществено значение. Това е и целта на САЩ/Британия в предизвикания съвършено съзнателно / по доктрината Бжежински/ война в Украйна, разкъсването на връзката ЕС-Русия / апропо, включването на САЩ и БРитания като съюзници във ВСВ имаше сходната цел - да елиминира възможността Германия да сложи ръка върху тези блага/.
Това е основата на моята позиция.
Твоята основа е откровената човешка простоватост, работеща със заучени лозунги.
14:24 20.11.2025
160 Лука
До коментар #18 от "Борис Джонсън":Опашати лъжи в стил кгб.
15:48 20.11.2025
161 ТИК
До коментар #159 от "Кит":Това че притежаваш природни ресурси не ти дава правото да изнудваш!
15:51 20.11.2025
162 Този коментар е премахнат от модератор.
163 може
До коментар #159 от "Кит":Кит ...... не им обяснявай , няма да те разберат , евроцентчетата са най - глупавата и нарко зависима прослойка от обществото ни ! Те не правят разлика между причини , и повод за да избухне една война , те са като коне с капаци , ..... каквото им каже наркодилъра това е , иначе няма доза !
20:10 20.11.2025
164 Алооооо Алкохолно Петно
Решихте да я заграбите .
И да налапате всичко и да го дадете
На Руските Олигарси .
Най вече за Алчния Дъртак Пучин
20:41 20.11.2025
165 Този коментар е премахнат от модератор.
166 радецки
12:41 21.11.2025