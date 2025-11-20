Новини
20 Ноември, 2025 06:08, обновена 20 Ноември, 2025 06:24

Той глезеше Зеленски, създаде Франкенщайн и също е отговорен за корупцията в страната, смята говорителят на МВнР на Русия

Захарова за Украйна: Западът дължи обяснение защо унищожи една страна, която можеше да е сред най-проспериращите в света - 1
Снимка: МВнР на Русия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Западът, който „глезеше“ Володимир Зеленски, трябва да сподели отговорността за корупцията в Украйна. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в интервю за ТАСС.

„Нека същата тази западна общност, всички онези сили, които го глезеха, които му дадоха всякакви платформи, които го обсипаха с награди, които, както обичат да правят, целуваха ботушите му и караха другите практически да коленичат пред него, извивайки ръце – нека споделят този безславен момент с него и с всички тях“, каза тя.

„Мисля, че всеки трябва да види този момент, да наблюдава последиците от терористичната дейност, която е съчетана и с такава кървава и ужасяваща международна машина за корупция“, подчерта руският дипломатически представител.

Както отбеляза Захарова, случващото се в Украйна не е просто корупционен скандал, а системно явление за киевския режим. „Категорично не съм съгласна това да се нарича корупционен скандал. Вярвам, че по този начин ние по същество потвърждаваме, че всичко останало е наред и това е просто някакво недоразумение или изолиран инцидент, който уж не е системен. Това не е просто корупционен скандал, не е само корупционен скандал, изобщо не е изолиран корупционен скандал. Това е поредният абсцес, който се е спукал върху гниещото тяло на киевския режим, разбирате ли? Това е именно системен проблем, който започва да става все по-очевиден“, добави тя.

„И нека всички, които заложиха на Зеленски, нека всички, които му вливаха пари, сега се взират непоколебимо в това, което са създали. Нека не отместват поглед, нека не говорят, че не са знаели, не са разбирали, дори не са мислили за това. Не, това е тяхното чудовищно творение, това е техният Франкенщайн, разбирате ли? Това е човекът, идолът, на когото буквално се кланяха и принуждаваха другите да се покланят. Нека гледат“, заключи официалният говорител на руското външно министерство.

Според Захарова Русия е прекарала много години в говорене за случващото се в Украйна, докато Западът е наливал колосални суми в корумпираната същност на Киев. „Западната общност не бива да се дистанцира в този случай, нито да си стиска устата, нито да казва неща, които дори не може да си представи. Не сме говорили за това, което се случва там, само през последните няколко години, говорим за това систематично от десетилетия.

Докато в началото ситуацията в Украйна можеше поне да се обясни, така да се каже, с хаоса на 90-те години, липсата на истински украински патриоти, които да се грижат повече за страната си, отколкото за портфейлите си, по-късно вече не беше възможно да се оправдае, защото Западът наливаше колосални суми пари в тази много корумпирана структура и двигател, открадна я, прибра това, което смяташе за изпрани пари, и използваше киевския режим в различните му схеми и комбинации“, продължи тя.

„Сега те трябва да се оправдаят пред глобалното общественост за това как на планетата Земя през първата четвърт на 21-ви век постигнаха абсолютна дехуманизация по всички параметри и унищожаването на държава, която имаше всички шансове и всички основания да стане една от най-проспериращите не само на европейския континент, но и в света“, заключи дипломатът.

 


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Маша

    117 69 Отговор
    Е Велика !!!

    Коментиран от #5, #11, #85

    06:27 20.11.2025

  • 2 Малий

    108 106 Отговор
    Тва нема връзка с реалността.

    Коментиран от #86, #120

    06:27 20.11.2025

  • 3 Милен

    108 131 Отговор
    Путлер я нападна безцеремонно и я унищожи.

    Коментиран от #79, #98

    06:28 20.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Няма друга

    103 125 Отговор

    До коментар #1 от "Маша":

    Подобна наглярка

    Коментиран от #14, #18

    06:32 20.11.2025

  • 6 Сесесере

    97 115 Отговор
    Много нагла, Маша-алкаша!

    Коментиран от #12

    06:32 20.11.2025

  • 7 Уфф

    142 65 Отговор
    Запада унищожи и други страни! Такава е съдбата на аборигените, които не могат да пазят суверенитета си и слугуват на чужди господари! Същото е с нашата колония, с разликата че още не са ни пратили да воюваме за интересите на господарите.

    Коментиран от #73, #121

    06:34 20.11.2025

  • 8 Завист

    87 113 Отговор
    Ех този Запад Постоянно им боде очите За всичко им е виновен Запада същевременно всички искат да са


    като тях

    06:35 20.11.2025

  • 9 Знаем

    124 57 Отговор
    Защото за Запада е най-важното да има голяма държава до границата с Русия в която русофобията и нацизма с бандеровщината да процъфтяват.... та да я използват като таран и военено острие срещу РФ. Дори Меркел призна,че не са искали проблема с донбас да се реши-а са подписали Минските Съглашения за да имат време да въоръжът Украйна и да воюва след това с Русия. Да не споменавам и Борис Джонсън-който нареди на Зеленски-воювайте....Какво по-голямо обяснение от тези факти за западните политики...!!!

    Коментиран от #126

    06:35 20.11.2025

  • 10 ПРИПОМНЯНЕ

    91 101 Отговор
    Руската наглост и Космосът са безкрайни, за второто не съм сигурен....

    Коментиран от #69, #89

    06:36 20.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Не е нагла, но

    23 45 Отговор

    До коментар #6 от "Сесесере":

    като политическо лице не назовава какво има предвид под ,,Запада”.

    Коментиран от #90

    06:37 20.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 каКая

    40 7 Отговор

    До коментар #5 от "Няма друга":

    Кая ???!

    06:38 20.11.2025

  • 15 Хаха

    59 81 Отговор
    Тази започнала от сутринта с шишето...

    06:39 20.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Борис Джонсън

    106 37 Отговор

    До коментар #5 от "Няма друга":

    Към Зеленски: "Не приемай Минските Споразумения, спри преговорите с Русия в Истанбул. Не само че нищо не отстъпвай, но ще си върнеш и Крим - Гарантирано!" Та ето как запчна унищожаванети на Украйна, когато на власт в държавата са атлантически марионетки и посолствени послушковци

    Коментиран от #160

    06:43 20.11.2025

  • 19 Хм...

    85 88 Отговор
    Унищожи я Русия! Никога няма да бъде забравено! Затова и руснаците ще останат изолирани с десетилетия! Да се сещат какви са ги вършели.

    Коментиран от #24, #26, #95, #102

    06:44 20.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ЗАЩО ТЕ СА ТАКИВА

    38 30 Отговор
    ТОЧНО ,ЯСНО ,ИСТИНСКО , РЕАЛНО КАЗАНО !!!НИКОГА ФАЛШ, ИЗМАМА , ЛИЦЕМЕРИЕ!! ХОРА С АВТОРИТЕТ ИУВАЖЕНИЕ !!
    АКО ВСИЧКИ БЯХА КАТО ТЯХ!???

    06:52 20.11.2025

  • 24 Ха, Ха

    65 54 Отговор

    До коментар #19 от "Хм...":

    Ти руснаците с изолация не мож ги уплаши. Моли се евро.ейските атлантически ястреби да си вземат поука и да подтиснат мокрите си сънища за разпарчетостване на Русия, че дронове ще почнат да летят и стрелят из цяла Европа и това ще е наи-малкото зло

    06:53 20.11.2025

  • 25 Лечител

    62 56 Отговор
    Шизoфpeнията е масово заболяване в Кремъл ...

    06:54 20.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 хах

    54 44 Отговор
    Някой да научи Маша накъде е изток, накъде е запад. Пак е объркала посоките.

    Коментиран от #34

    06:57 20.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Българин

    49 50 Отговор
    Тая наглост и цинизъм си имат цена и руските нацисти ще я платят изцяло!

    06:59 20.11.2025

  • 30 Я па тая

    47 46 Отговор
    И как Запада унищожи Украйна, че не се разбра....

    07:00 20.11.2025

  • 31 Путине, Путине...

    46 43 Отговор
    Прати на заколение над милион руснаци заради твоите болни амбиции.

    07:02 20.11.2025

  • 32 болгарин..

    24 17 Отговор

    До коментар #22 от "Дедо Еньо":

    А бе важното е че тебе теопраскват и продалжават яко да тигогнетять-двата плондера,без почивки

    07:03 20.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 русичь..

    33 27 Отговор

    До коментар #27 от "хах":

    Маша знае че слънцето винаги изгрява от изток..а на запад-може да залезне за постоянно

    Коментиран от #36

    07:05 20.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Пръч

    34 27 Отговор

    До коментар #34 от "русичь..":

    Слънцето идва от Изток, защото бяга на Запад!

    Коментиран от #40

    07:08 20.11.2025

  • 37 Кривоверен алкаш

    38 13 Отговор
    Тези нямат аналог....ЕС анексира територии и убива украинци...Не може Кремъл да изпусне от своята орбита Украйна....това е истината..

    07:08 20.11.2025

  • 38 Дамм

    34 23 Отговор
    А в началото Маша твърдеше че.Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна.

    07:10 20.11.2025

  • 39 Обаче

    29 26 Отговор
    Евгений Пригожин твърдеше , че нахлуването в Украйна е основано на лъжи от страна на Кремъл.

    07:11 20.11.2025

  • 40 смотань бандерець..

    19 10 Отговор

    До коментар #36 от "Пръч":

    А беп0макь-още ли кушашь въвwецето..гавнатьци

    07:12 20.11.2025

  • 41 Батето Славков

    25 30 Отговор
    Тя не е виновна! Това са и написали на листчето!

    07:12 20.11.2025

  • 42 Това звучи

    29 31 Отговор
    като насилник, който е изнасилил и пребил брутално жена да каже: Защо се докара дотам, след като просто можеше доброволно да се наведе и да се наслади на акта. Когато и да се разпадне монголоидната блатна недържава , винаги ще е късно.

    07:17 20.11.2025

  • 43 Аз съм веган

    27 26 Отговор
    Чаша Захарова отново от сутринта. Дано доживее до Хага.

    07:21 20.11.2025

  • 44 Маша

    25 29 Отговор
    Алкална пак бълнува след запой. Накрая ще видим кой ще плаща.

    07:21 20.11.2025

  • 45 Тоестзападът избива цивилни в Украйна,

    23 31 Отговор
    не руSSия???
    Наздравееееееее, Машааааа!!! 🤣🤣🤣😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🙂😂😂😂😂😂😂

    Коментиран от #153

    07:21 20.11.2025

  • 46 ПОЛИТИК

    32 26 Отговор
    30 години саксите създаваха окраина (и не само нея) като държава враг на русия. Това е в унисон със вековната им стратегия за борба с Русия.
    Затова окраина ще бъде унищожена.

    07:22 20.11.2025

  • 47 Джо

    21 26 Отговор
    Маша пак си е напудрила носа

    Коментиран от #100

    07:24 20.11.2025

  • 48 Пръч

    16 20 Отговор
    Не надо пить бояршчик!

    07:25 20.11.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Тити

    29 29 Отговор
    Захарова Европа нито е пращала войски в Украйна нито е стреляла по нея с ракети това го правите вие..

    Коментиран от #152

    07:30 20.11.2025

  • 51 ЕДГАР КЕЙСИ

    28 28 Отговор
    КОЙ УНИЩОЖАВА (БОМБАРДИРА) УКРАЙНА , ДРУГАРКО ZAXAPOBA ? ? ? ? .....................

    Коментиран от #108

    07:30 20.11.2025

  • 52 пресолена

    18 20 Отговор
    а бе и вий не си поплювате. няма опозиция на свобода . другите са мъртви. скачат от прозореца....и силно бомбене върху съседа. нищо ново. така се става голяма империя.

    07:30 20.11.2025

  • 53 Дедо Еньо

    15 20 Отговор
    На Маша магapиту пак я фърляло от седлоту!

    07:32 20.11.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Морския

    25 27 Отговор
    От написаното горе,на всеки нормален човек става ясно че Русия се управлява от психопати.А в дъното на всички злини стои кръвожадния дъртак.

    07:43 20.11.2025

  • 56 Руската наглост е безгранична

    30 17 Отговор
    Тъй де, запада воюва с Украйна и я унищожава, не Русия.

    07:44 20.11.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Тошев

    22 23 Отговор
    Да си агресор, да убиваш и рушиш пред лицето на света и да обвиняваш други за престъпленията си е наглост от най-висш порядък. Захарова е говорител на Сатаната!

    07:45 20.11.2025

  • 59 мдаа....

    16 13 Отговор
    Виждал съм много идиоти,но тук случаят е тежък.

    07:46 20.11.2025

  • 60 АУУУУУ

    19 20 Отговор
    ЗАПАДЪТ Е ВИНОВЕН ? ........ РУСИЯ ПРОДЪЛЖАВА С БОМБАРДИРОВКИТЕ НА УКРАЙНА ......... ОТНОВО ЗАПАДА Е ВИНОВЕН ? ..... РУСИЯ УБИВА УКРАИНСКИ ДЕЦА ........ ЗАПАДЪТ Е ВИНОВЕН........ 7 ДНИ ПРЕДИ НАХЛУВАНЕТО НА РУСКИ ВОЙСКИ В УКРАЙНА., ЗАХАРОВА ОФИЦИАЛНО ОБЯВИ " САМО ЛУДИ ХОРА БЕЗ МОРАЛ ДОПУСКАТ ЧЕ ЩЕ НАПАДНЕМ УКРАЙНА" 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    07:49 20.11.2025

  • 61 Потресен

    17 20 Отговор
    Захарова не признова голямата истина, че Путин разруши първо Русия и но непоправимо. Сега руши Украйна,в,
    но бъдещето е на Украйна,за Русия остава мракът

    07:52 20.11.2025

  • 62 Громико

    14 19 Отговор
    Тая тьотка не само е алкохоличка ,но и шизофреничка

    07:52 20.11.2025

  • 63 ИДВА ВРЕМЕТО

    18 14 Отговор
    Когато ще се търси отговорност от англосаксите за възраждането на фашизма и за смъртта на милиони славяни в окраина

    07:52 20.11.2025

  • 64 Пенчо

    17 20 Отговор
    Само отявлен русофил и путинист, може да сложи тази статия на челно място.

    Коментиран от #76

    07:53 20.11.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 А бе

    11 16 Отговор
    Руски психопати

    07:57 20.11.2025

  • 67 Три танкиста въйпили по триста

    13 17 Отговор
    Машенка, пази го тоя черен дроб, на твоите години си е риск вече....

    07:57 20.11.2025

  • 68 Последния Софиянец

    12 12 Отговор
    Така е, Зеленски за няма и 4 године унищожи блатния халифат с подръчни средства!

    07:58 20.11.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 д-р Гълъбова

    18 4 Отговор
    Вчера от Украйна е избягала с крадените си пари министърката на енергетиката. Де да беше само тя крала там.

    08:00 20.11.2025

  • 73 гост

    11 11 Отговор

    До коментар #7 от "Уфф":

    Същото беше е и с нас, когато не колония , а като губерния изпратихме войска в Чехословакия, нали?

    08:01 20.11.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Абе

    4 1 Отговор

    До коментар #70 от "АУУУУУ":

    А на теб лагерите са ти така хубаво смазани, че като те пуснат надолу по склона на пропагандата и фиуууу чак до дъното. На дъното си

    08:02 20.11.2025

  • 76 Смешки ​

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Пенчо":

    Ааа, трябва да имаш и съответния външен вид!

    08:02 20.11.2025

  • 77 Пет пари

    12 8 Отговор
    Колкото и да не ми е симпатична тая госпожа, в случая си е права.

    08:02 20.11.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Нищо

    13 5 Отговор

    До коментар #3 от "Милен":

    Ти ще я възстановиш, щото вярваш в демокрация. Айде взимай лопатата и към фронта

    08:03 20.11.2025

  • 80 МайнКомпф

    2 7 Отговор
    То се знае защо. Борбата продължава. Тяхната.

    08:04 20.11.2025

  • 81 Които

    10 5 Отговор

    До коментар #78 от "д-р Гълъбова":

    Гроб копае другиму. Нали знаеш.. Е така и с Украйна става в момента

    08:04 20.11.2025

  • 82 сокер

    11 6 Отговор
    за запада е важно всички източно-православни народи да се самоизтрепят

    08:07 20.11.2025

  • 83 гадател

    11 12 Отговор
    Наглост, наглост, наглост!

    08:08 20.11.2025

  • 84 Руснаков

    11 11 Отговор
    Можеше да е просперираща,ако нямахте мания за величие и имперски напъни...Всичко това е благодарение на Вас....откачени барани...

    08:10 20.11.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Кит

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Малий":

    Прав си, това няма връзка с реалността, а само с квартирката на Миндич!

    08:12 20.11.2025

  • 87 Летописец

    16 9 Отговор
    Западът унищожи Украйна за да навреди на Русия . Но си тегли последствията .

    Коментиран от #88

    08:12 20.11.2025

  • 88 Мдам

    12 8 Отговор

    До коментар #87 от "Летописец":

    Англия фалит Германия фалит, Франция фалит Италия фалит. Гоуем е запада, ма моу гоуем, че и успешен!

    Коментиран от #154

    08:14 20.11.2025

  • 89 Тука проблема

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    Е липса на образование в теб.. Не нещо друго.

    08:15 20.11.2025

  • 90 Ами чети,ве чукча...!

    11 1 Отговор

    До коментар #12 от "Не е нагла, но":

    Чети,за да разбереш какво е...,,Запада"...!

    Коментиран от #94

    08:15 20.11.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Факт

    7 10 Отговор
    Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пред телевизионния канал Rete4, съобщава TeleTrader.

    Коментиран от #123

    08:16 20.11.2025

  • 93 Факт

    7 14 Отговор
    Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пред телевизионния канал Rete4, съобщава TeleTrader.

    Коментиран от #132

    08:16 20.11.2025

  • 94 Баце ЕООД

    8 2 Отговор

    До коментар #90 от "Ами чети,ве чукча...!":

    Ко чети уе, то джебндъро има капацитет колкото за тик-ток.

    08:17 20.11.2025

  • 95 ТоА па...?!

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Хм...":

    ,,вършЕли"...?!
    Първи клас не е завършЕл,тръгнал акъл и анализи да раздава...😉😂🤣!

    08:18 20.11.2025

  • 96 Факт

    6 14 Отговор
    Ето основните постижения на “великия лидер” Путин за последните 3.5 години:
    -Разшири НАТО
    -Въоръжи Украйна до зъби
    -Прба целия спорт в русия
    -Отряза страната си от снабдяване с технологии
    -Направи Курск, Брянск и Белгород фронтови зони
    -Уби и осакати над 1.1 милиона от своите
    -Превзе Бахмут

    Коментиран от #105

    08:18 20.11.2025

  • 97 име

    7 3 Отговор
    За пари, зо да краднат едни пари. Наши пари или руски пари.

    08:19 20.11.2025

  • 98 Кит

    12 4 Отговор

    До коментар #3 от "Милен":

    След като осем години г-жа Меркел и останалите миролюбци старателно готвеха Украйна за война, би било невъзпитано за г-н Путин да не отговори на желанието на партньорите си по Минските споразумения.
    Защо тази учтивост сега ви възмущава, другарки и другари?
    Нали тази война бе крайната цел на всички процеси в Украйна след петмилиардния Майдан в Киев2014?
    Защо днес се отричате от стратегията на другаря Бжежински / не бъркайте другаря Бжежински с другаря Брежнев, моля/, бива ли така, та това е част от културните ви традиции?

    08:20 20.11.2025

  • 99 Факт

    4 10 Отговор
    🇫🇮🇺🇦Финландският президент Стуб пред АП:

    🔹"️ Не съм много оптимистично настроен за постигане на прекратяване на огъня или за започване на мирни преговори (за Украйна) тази година.
    Може би ако нещо се раздвижи до февруари или март, това би било добре."

    🔹️"Трябва да дадем на Украйна капацитет да атакува военната или отбранителната промишленост на Русия."

    🔹️"По време на Втората световна война Сталин беше в Берлин след четири години.

    Почти четири години сме във войната, а Русия не е никъде близо до Киев - и няма да стигнат до там." 🔻

    08:20 20.11.2025

  • 100 И все пак...

    8 4 Отговор

    До коментар #47 от "Джо":

    ...много е далеч от напудреният Зелен Нос...!

    08:22 20.11.2025

  • 101 Еййййй

    8 10 Отговор
    Абе това вече върха на наглостта. Всеки ден изсипваш стотици ракети и дронове, върху тази страна. Танковете ти газят и убиват наред и имаш наглостта да обвиняваш някой, който стои и гледа вашите безчинства от страни. Ужас са това ватенките. Нямат равни по наглост.

    08:22 20.11.2025

  • 102 Кит

    14 5 Отговор

    До коментар #19 от "Хм...":

    Би ли посочил период от последните 300 години, в който отношението на Запада към Русия да не е било изолационистко, интелектуалецо?

    Коментиран от #109, #112, #156

    08:24 20.11.2025

  • 103 Артилерист

    13 7 Отговор
    Много точно и аргументирано казано. Това е абсолютно вярната характеристика на хищническия, алчен и коварен запад. Всяка дума е точно на мястото си. Трябва да се чете точно казаното за запада, за излъганата, нацизираната и опустошена Украйна, без никакви ама Русия, ама историята, ама туй, онуй и тн. Това е вярната моментна картина и не трябва да опушлява, замъглява и изопачава с тоз и онзи какво били казали накъде си, някога си и прочие.

    08:25 20.11.2025

  • 104 руска Наглост

    5 12 Отговор
    Най-наглата терористична държава е русия!

    08:27 20.11.2025

  • 105 Фактите!

    13 5 Отговор

    До коментар #96 от "Факт":

    1. 30% бивша Укротеритория-завинаги - Руска!
    2.Разкошният Крим-завинаги - Руски!

    08:27 20.11.2025

  • 106 Пръчат

    5 8 Отговор
    Хитър Петър както си вървял по пътечка в гората, срещнал копейка на магаpе. - Къде го караш това нещаcтно магаpе?, попитал Хитър Петър. - На фронта, там ги ценят тези дoбичета, отговорила копeйката. - Сус бе, никой не говори на тебе, скастрил я Хитър Петър.

    08:28 20.11.2025

  • 107 Анонимен

    10 3 Отговор
    Права е . Подозирам че са давани процент на европейската комисия за всяка парична помощ.

    08:30 20.11.2025

  • 108 Олга

    12 10 Отговор

    До коментар #51 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Свести се. 10 години преди украинския СУ 25 начал бомбардивовку на своя град Луганск в центъра,където имало детска градина и жилищни сгради, Загинали мирни граждани на Украйна, тоест Украина започнала гражданската война на своя територия и срещу своя народ в Луганска и Донбаска територия без никаква намеса на Русия. След това хората на тези територии поискали помощ от Русия.

    Коментиран от #113

    08:31 20.11.2025

  • 109 Пръч

    7 12 Отговор

    До коментар #102 от "Кит":

    Тя русията сама се е изолирала! Тея огромни камари оръжия, тая студена война и други по топли войни, не са знак за приятелство!

    Коментиран от #115, #151

    08:33 20.11.2025

  • 110 Маша

    11 5 Отговор
    Скри топката на джендърите

    08:33 20.11.2025

  • 111 Факт

    8 6 Отговор
    Както винаги всеотдайна, ангажирана и привлекателна!

    08:36 20.11.2025

  • 112 Западът

    12 7 Отговор

    До коментар #102 от "Кит":

    Винаги се е стремял да унищожи Русия като се почне От шведите ми ли се през Наполеон и Хитлер и по-нататък американците поеха ролята но досега на никого не се е отдолу това начинание няма да се отдаде и на бандерите

    08:36 20.11.2025

  • 113 Дедо

    7 12 Отговор

    До коментар #108 от "Олга":

    Говориш български почти перфектно! Значи дълго време си била откъсната от действителността. Помисли пак за руската ненамеса и подкукоросване на сепаратистки елементи в Луганск и Домбас!

    Коментиран от #150

    08:40 20.11.2025

  • 114 Тъпа ушанка

    4 9 Отговор
    В Русия няма корупцията. НЕ. Там разни бизнесмен не падат от балкони и ме им се взимат фирмите и имуществото. Не, ама никак. И съюзниците им, те всички просперират. Например Северна Корея и Еритрея.Хихихи.

    Коментиран от #117, #127, #129

    08:41 20.11.2025

  • 115 Кит

    8 6 Отговор

    До коментар #109 от "Пръч":

    Право си, мозъче, миролюбива Европа даже на два пъти, през 1812 и 1841, проведе масови мирни походи, съчетани с гейпаради за да интегрира Русия, но проклетите руснаци-диваци се самоизолираха от тия мирни процеси!
    А после даже си наложиха западни санкции, гадините.
    Наложиха си ги, за да ги припишат на Запада!

    Коментиран от #118

    08:41 20.11.2025

  • 116 Факт

    7 11 Отговор
    Путин загуби завинаги Украйна: Накара украинците да осъзнаят своята идентичност
    С наближаването на петата година от войната, има много малко данни, които показват, че твърдолинейната тактика на Путин не проработи. В неокупираните части на Украйна, а това са 80% от територията на страната, хората сега са изключително враждебно настроени към Русия. За огромното мнозинство от украинците, инвазиите от 2014 и 2022 г. са вододелни моменти, които са повлияли дълбоко на осъзнаването им за украинската им идентичност, като същевременно радикално са променили отношението им към Русия.

    Коментиран от #136

    08:47 20.11.2025

  • 117 Кит

    11 3 Отговор

    До коментар #114 от "Тъпа ушанка":

    Няма страна без корупция, това е ноторен факт.
    И в Русия си имат предостатъчно.
    Но се корумпират със собствени средства.
    А Захарова говори как корупционерите в Украйна крадат милиарди от западната помощ за оцеляване във войната с Русия. Тези кражби са особено цинични, защото се заплащат с кръвта на украинските момчета на фронта. Това крадене е потресаващо антиукраинско, не може да има друга оценка за него.
    Тази разлика не могат да забележат само особено интелигентни хора.
    Като теб.

    08:50 20.11.2025

  • 118 Хипопотам

    5 3 Отговор

    До коментар #115 от "Кит":

    Остави си да ги лаят тия ненаучени лилави субекти.. Такива и без това сами влизат в месомелачката

    Коментиран от #158

    08:51 20.11.2025

  • 119 Безочието на Московията

    3 9 Отговор
    Московските пропагандисти са прилежни ученици на д-р Гьобелс в усилията им да повтарят хиляди пъти една лъжа, за да прикрият и изопачат истината.

    Коментиран от #122

    08:51 20.11.2025

  • 120 мдам

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Малий":

    ти нямаш никаква връзка с реалността, да

    08:53 20.11.2025

  • 121 Да не вярваш

    4 10 Отговор

    До коментар #7 от "Уфф":

    И тази чете книгите на Хитлер и като Путин се учат от него Каквото прави и се върши в Русия тази го предписав на запада

    Коментиран от #124

    08:54 20.11.2025

  • 122 ти като

    4 4 Отговор

    До коментар #119 от "Безочието на Московията":

    ги преписваш тия неща даваш ли си сметка как прозира английския уе, капацитето..

    08:54 20.11.2025

  • 123 И аз нямам намерение

    3 3 Отговор

    До коментар #92 от "Факт":

    да те нападам, ама от теб зависи. Дали ще си го поискаш достатъчно!

    Същото се отнася и за балтийските тигри и Русия! Или всяка друга европейска държава!

    08:54 20.11.2025

  • 124 а ти

    3 1 Отговор

    До коментар #121 от "Да не вярваш":

    като кого си се учил, че и кога.. че мноооооооого интелектуален го вадиш нещо . в детската градина сигурно си бил най-умното

    08:55 20.11.2025

  • 125 Оракула от Делфи

    6 9 Отговор
    Тази ,че е пияна е ясно като бял ден!
    Но крадеца да вика, дръжте крадеца е нагло , гадно и отвратително!
    Ужас и пепел, и ние Българите сме между тези ,които започнахме войната в Украйна , ех тази Руска "камшик- пропаганда",
    да и се не начудиш на изобратителността,
    как от лъжата прави политики и оправдава милони жертви
    на Диктатора Путин!!!!

    08:58 20.11.2025

  • 126 А знаеш ли

    6 8 Отговор

    До коментар #9 от "Знаем":

    Има ли държава която иска да е съсед с Русия / те които бяха с нея в СССР СЕГА БЯГАТ ОТ НЕЯ Изатова станаха бензиностанция на Китай Путин го боли кръста като е при Си

    08:59 20.11.2025

  • 127 Анонимен

    5 2 Отговор

    До коментар #114 от "Тъпа ушанка":

    То не се знае и Миндич дали е жив,а ако е жив не знае докога.

    09:00 20.11.2025

  • 128 Цвете

    6 9 Отговор
    ТО БИВА НАГЛОСТ, НО ТОВА ИЗКАЗВАНЕ. МИНА ВСЯКАКВА ГРАНИЦА. 🫡👎🙉🙊🙈🤫🤔АБЕ ЖЕНО, КОЙ ЗАПОЧНА ПЪРВИ? МЪЛЧИ СИ, ЧЕ НЕЩАТА НЕ СЕ ПОДРЕЖДАТ В ПОЛЗА ЗА СЪЖАЛЕНИЕ НА ВАШИТЕ ПРОГНОЗИ.

    Коментиран от #144

    09:02 20.11.2025

  • 129 Разликата е, че

    6 4 Отговор

    До коментар #114 от "Тъпа ушанка":

    корупцията в Украйна е за сметка на европейските данъкоплатци! И че си затриха държавата
    А Русия си я разшири!

    09:02 20.11.2025

  • 130 След 25 години управление на Русия

    4 9 Отговор
    Путин обезлюди Русия а можеха да са 500-600 милиона руснаЧета

    09:06 20.11.2025

  • 131 умно

    4 8 Отговор
    то в русия няма кървав режим и корупционна схема при която мултимилионери скачат доброзорно от етажите и путин им прибира молиардите Като с тях се наемат къде затворници и осъдени убийци,къде мюсулмани и араби да избиват християнско население.Какво им пука на руснаците като са толкова велики и имат такава територия какво точно си мислят за тях украинците.З наем как започна всичко.ИСКАХА ДЪЛГОГОДИШНИ ДОГОВОРИ ЗА ГАЗ И ПЕТРОЛ И ДА ИМ СЕ ПЛАЩА В РУБЛИ

    09:07 20.11.2025

  • 132 Само луди хора без морал

    7 5 Отговор

    До коментар #93 от "Факт":

    могат да кажат, че аз имам намерение да те нападам, ама и от теб си зависи. Дали ще си го поискаш достатъчно настоятелно!
    Същото се отнася и за балтийските тигри и Русия!
    Или всяка друга европейска държава!

    09:08 20.11.2025

  • 133 Геро

    3 5 Отговор
    И това ако не е нагъл и изродски въпрос....

    09:08 20.11.2025

  • 134 аааахахахааа

    6 8 Отговор
    Мааашааааа......Маша, алкохола не прощава Маша!

    09:08 20.11.2025

  • 135 сирене

    4 5 Отговор
    Ес пред разпад, САЩ подписаха капитулаията на Украйна

    09:12 20.11.2025

  • 136 Украинец с идентиност

    5 3 Отговор

    До коментар #116 от "Факт":

    при това с кръв от античните украйнци, построили пирамидите!

    Коментиран от #138

    09:13 20.11.2025

  • 137 цяла сутрин

    3 3 Отговор
    газ пикаят платените ей . да се чуди човек, нали печелихте ??

    09:15 20.11.2025

  • 138 Баце ЕООД

    1 3 Отговор

    До коментар #136 от "Украинец с идентиност":

    Те космоса построиха, че дори на Гагарин червен килим му постлаха

    09:19 20.11.2025

  • 139 Пръч

    5 7 Отговор
    Докато си начеcваме сега езиците със някво пиянgе, трагедията продължава, Зеленски продължава да санкционирва рафинерии, минали досега между капките!

    Коментиран от #147

    09:23 20.11.2025

  • 140 Мнооого

    4 6 Отговор
    Нагли,мнооооого

    09:23 20.11.2025

  • 141 Точно така

    5 4 Отговор
    Браво, Маша!
    Обаче западните дебили, знаят само да крадат

    09:29 20.11.2025

  • 142 Анонимен

    6 3 Отговор
    Да си го кажем направо. Паричната помощ за Украйна организирана от Урсула е като обществените поръчки в България.

    09:37 20.11.2025

  • 143 НАБЛДАТЕЛ

    4 7 Отговор
    Кремълската наглост и безочливост са безкрайни!

    09:40 20.11.2025

  • 144 Ха-ха-ха

    6 4 Отговор

    До коментар #128 от "Цвете":

    Кой започна първи, а? Не бяха ли наглите украинци като не спазваха Минските споразумения? Ако ти си ми съсед и почнеш да каниш у вас си разни хулигани да гуляете, ако ми пречите спокойно да живея ще те предупредя веднъж, ще те предупредя втори път на третия ще вляза у вас и ще ти хвърля едни тукати. Ама си си бил у вас си и си можел да си правиш каквото си искаш, няма такива работи изобщо не ме интересува. Аз също имам права. Украинците продължават да се пишат за невинни жертви макар че от още след майдана 2014 беше ясно че продължават ли в същия дух ще събудят Мецана. Всъщност на бандерите точно това им беше целта без изобщо да се замислят че обричат на гибел страната си и народа си.

    09:46 20.11.2025

  • 145 Куку

    4 5 Отговор
    Всъщност руснака е най добре описан от Достоевски-преди да те заколи с брадвата,руснака ще се прекръсти защото е християнин!!!

    Коментиран от #149

    09:51 20.11.2025

  • 146 зле

    3 6 Отговор
    тя не е виновна така са и казали да говори от кгб те такива празноглави блондики все по такива постове се постяват

    09:52 20.11.2025

  • 147 Ха-ха-ха

    4 3 Отговор

    До коментар #139 от "Пръч":

    Зеленски продължава да трепери и да се чуди къде да се скрие, че и тея дето го прелъсти го изоставиха.

    10:00 20.11.2025

  • 148 По нагли

    4 6 Отговор
    От рашистите по нагли няма.Те така и след ВСВ крещяха, че са АсвАбАдили Европа ,а де факто я окупираха .
    Маша да си спомни какво каза главния рашист Путлер -Такава страна като Украйна няма ,това някаква си "Новорусия"
    Нагла алкохолизирана рускиня.

    10:01 20.11.2025

  • 149 Ха-ха-ха

    2 3 Отговор

    До коментар #145 от "Куку":

    Не правят ли така и другите християни? И двете Америки така ги завладяха, в една ръка оръжието в другата кръста?

    10:08 20.11.2025

  • 150 Ха-ха-ха

    2 3 Отговор

    До коментар #113 от "Дедо":

    А кой подкукоросваше сепаратистите от Косово?

    10:16 20.11.2025

  • 151 Ха-ха-ха

    3 4 Отговор

    До коментар #109 от "Пръч":

    Ами тогава дългогодишното въоръжаване на Украйна и натовските лаборатории и инструктори на на нейна територия да не би да са знак на приятелство към Русия?

    10:21 20.11.2025

  • 152 Ха-ха-ха

    3 3 Отговор

    До коментар #50 от "Тити":

    Хайде, хайде тези оръжия в Украйна от къде са? И натовските "инструктори" там?

    10:23 20.11.2025

  • 153 Ха-ха-ха

    3 3 Отговор

    До коментар #45 от "Тоестзападът избива цивилни в Украйна,":

    Да, запада. Кой накара Украинците да се откажат от мирния договор от Истамбул?

    10:26 20.11.2025

  • 154 Боби

    3 4 Отговор

    До коментар #88 от "Мдам":

    Пак ли фалирате запада бре другаре,не ви ли омръзна една и съща плоча да въртите от революцията насам.Добре че дойде откачения риж клоун на власт в Америка,че преди и тях ги бомбардирахме и фалирахте през ден

    10:57 20.11.2025

  • 155 Свободен

    3 5 Отговор
    Тая се прави на интересна за да види как хората се вбесяват от цинизма й!
    Руснаците поне още две поколения ще се считат за "прокажени" от цивилизованите хора!

    11:12 20.11.2025

  • 156 А защо трябва

    1 4 Отговор

    До коментар #102 от "Кит":

    да е друго ? Кой точно каза , че Московия е нещо дето си длъжен да харесваш ?

    Коментиран от #159

    11:24 20.11.2025

  • 157 Казуар

    1 2 Отговор
    Захаринке, искаш Украйна да бъде просперираща под скиптъра на Путин.

    13:04 20.11.2025

  • 158 Кит

    1 1 Отговор

    До коментар #118 от "Хипопотам":

    Нещата са по-зле, Хипо.
    Когато едно украински момче влезе в месомелачката за да защити родината си, това заслужава уважение, независимо от оценките ни за украинската политика и политици.
    Тези същества тук в никаква месомелачка няма да влязат, дори с бусове да ги издирват или събират - ще намерят начин да избягат. А ако руснаците отново се появят на Орлов мост, тукашните юнаци-антируснаци ще са първи с погачите...
    Особености на породата, какво да ги правиш...

    14:12 20.11.2025

  • 159 Кит

    4 4 Отговор

    До коментар #156 от "А защо трябва":

    Трябва да е друго, защото дори когато не харесваш Русия, трябва да харесваш природните й ресурси. И когато в поредица от войни, в които си се опитал да сложиш ръка на тези ресурси са ти счупили зъбите, следва да приложиш друга, несилова стратегия за да си осигуриш привилегирован достъп до тези ресурси.
    Да напомня на хората с твоите интелектуални дефицити, че Европа без руските ресурси при очертаващата се климатична и ресурсна световна криза, се превръща от водеща световна сила в парцал без съществено значение. Това е и целта на САЩ/Британия в предизвикания съвършено съзнателно / по доктрината Бжежински/ война в Украйна, разкъсването на връзката ЕС-Русия / апропо, включването на САЩ и БРитания като съюзници във ВСВ имаше сходната цел - да елиминира възможността Германия да сложи ръка върху тези блага/.
    Това е основата на моята позиция.
    Твоята основа е откровената човешка простоватост, работеща със заучени лозунги.

    Коментиран от #161, #163

    14:24 20.11.2025

  • 160 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Борис Джонсън":

    Опашати лъжи в стил кгб.

    15:48 20.11.2025

  • 161 ТИК

    2 1 Отговор

    До коментар #159 от "Кит":

    Това че притежаваш природни ресурси не ти дава правото да изнудваш!

    15:51 20.11.2025

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 може

    2 0 Отговор

    До коментар #159 от "Кит":

    Кит ...... не им обяснявай , няма да те разберат , евроцентчетата са най - глупавата и нарко зависима прослойка от обществото ни ! Те не правят разлика между причини , и повод за да избухне една война , те са като коне с капаци , ..... каквото им каже наркодилъра това е , иначе няма доза !

    20:10 20.11.2025

  • 164 Алооооо Алкохолно Петно

    0 1 Отговор
    Точно че беше просперираща Украйна
    Решихте да я заграбите .

    И да налапате всичко и да го дадете
    На Руските Олигарси .

    Най вече за Алчния Дъртак Пучин

    20:41 20.11.2025

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 радецки

    0 0 Отговор
    абсолютно вярно! украина изпусна най-големият си шанс в историята да стане посредник между изтока и запада, търговски и енергиен хъб, буфер изпълнен с коректност и честност, така, че нито европа нито русия да се чувстват застрашени! ... но това е било просто утопия за простосмъртни! плановете на укроолигархията е била съвсем друга+ политическият капан на запада, и така до днес! сега можем да разберем, защо русия не са я приели в нато!

    12:41 21.11.2025

