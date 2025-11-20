Кая Калас: За да приключи войната, украинците и европейците трябва да одобрят условията

За да приключи войната в Украйна, украинците и европейците трябва да одобрят условията, каза днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас пред журналисти преди началото на заседанието на Съвета на ЕС по външни работи в Брюксел, предаде БТА.
В отговор на въпрос тя уточни, че не ѝ е известно европейски представител да е участвал в изготвянето на условията, представени в медиите в последните часове. Европейците винаги сме подкрепяли постигането на траен и справедлив мир, приветстваме всяко усилие за постигането на тази цел, каза Калас. За да проработи, всеки план трябва да има подкрепата на украинците и европейците, добави тя.
В тази война единият е нападател, а другият е нападнат. Не чуваме за отстъпки от руската страна. Ако Русия наистина искаше мир, можеше да се съгласи на безусловно прекратяване на огъня досега. Тази нощ отново виждаме нови руски въздушни удари. В 93 на сто руските удари целите са граждански - жилища, училища и болници, посочи Калас. По нейните думи руският президент Владимир Путин би могъл да спре войната, просто като прекрати бомбардировките.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 либтард
Коментиран от #32
10:45 20.11.2025
2 Бургас
Коментиран от #23, #24
10:45 20.11.2025
3 Съдията
Коментиран от #124
10:45 20.11.2025
4 Бай Кольо
10:45 20.11.2025
5 Уфф
Коментиран от #113, #147, #161
10:46 20.11.2025
6 крадците от ес полудяват
10:47 20.11.2025
7 Да,бе
10:47 20.11.2025
8 гост
10:48 20.11.2025
9 Я пък тоя
ХАХАХАХА,.....
ОХ, задавих се от смях.
🤣🤣🤣🤣🤣
Затъкнах се, както казват по нашия край.
🤣🤣🤣🤣🤣.
10:49 20.11.2025
10 Д-р Гълъбова... действайте
Русия не търси прекратяване на огъня, а дългосрочно решение...
В момента няма индикации, че Русия е готова да приеме нещо по-малко от жива КАПИТУЛАЦИЯ на Украйна.
Ако не става сега ще стане по късно.... бавно, но сигурно!!!
10:49 20.11.2025
11 Лайн Ари
10:49 20.11.2025
12 Здрасти
10:49 20.11.2025
13 123456
10:49 20.11.2025
14 европейците нищо не трябва да одобрят
10:51 20.11.2025
15 мдаааа
10:52 20.11.2025
16 Ха ХаХа
Борисов сега ще пита Путин как е кучето което му подари?
Радев спечели отново
10:52 20.11.2025
17 Някой
Тъй че, както какви се нареждате на масата?
10:52 20.11.2025
18 братя Украинци
Коментиран от #35, #78
10:53 20.11.2025
19 Еш па таа
10:53 20.11.2025
20 Маймун
10:53 20.11.2025
21 А где,
10:54 20.11.2025
22 Ще ги "одобрите",
10:54 20.11.2025
23 САЩ и Китай Решават!
До коментар #2 от "Бургас":русия е васал на Китай, суровинен придатък!
Коментиран от #58
10:54 20.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Белото знаме е решениито
10:55 20.11.2025
26 Pyccкий Карлик
Ние българите не одобряваме "мирния" план.
Украйна е длъжна да отработи това за което сме платили !!!
Коментиран от #87
10:56 20.11.2025
27 Европейски референдум
10:56 20.11.2025
28 Перо
10:56 20.11.2025
29 И това го казва върховният представител
10:56 20.11.2025
30 Кая Калас
10:58 20.11.2025
31 Я пък тоя
Надява се Тръмп и Путин да прочетат това, а направят ли го, ще умрат от смях.
10:59 20.11.2025
32 Наблюдател
До коментар #1 от "либтард":Когато лъжливото овчарче (Мара Джамбас-фейк Танасова) някой път напише дори малко истина, никой пак няма да ѝ повярва, щото е компрометирана вече.
10:59 20.11.2025
33 стоян георгиев
Коментиран от #48, #66, #116
10:59 20.11.2025
34 Далавера Импекс
10:59 20.11.2025
35 русичь..
До коментар #18 от "братя Украинци":Ска5ание бгбандерци-не слушкайте тва грозновато балтийско мелезе дека дедко и е бил натьцист,тато и большойчлен накпсс а мужлетнцетои и днес търгува с масковски фирми
10:59 20.11.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ейййй
11:00 20.11.2025
38 Хихи
11:00 20.11.2025
39 име
Коментиран от #69
11:00 20.11.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Путин
11:01 20.11.2025
42 Нов Нюрнберг очаква Кая
Русия и САЩ нямат нужда от съгласието на престъпниците в Киев и Брюксел.
11:02 20.11.2025
43 Хе хей
11:02 20.11.2025
44 Факт
Турският президент Ердоган отново подчерта, че Турция безусловно уважава териториалната цялостност на Украйна и наблегна на специалната връзка, която турският народ има с кримските татари на рускоокупирания украински полуостров, който отново е обект на руско потисничество.
Коментиран от #131, #148
11:03 20.11.2025
45 Кое не е ясно?
11:04 20.11.2025
46 Мдааа Дааа
И знайте... първото предложение на руснаците винаги е най доброто... после не се знае!!!
11:04 20.11.2025
47 Ха-ха-ха
11:04 20.11.2025
48 манди бранди
До коментар #33 от "стоян георгиев":Не е герой, просто си е направил сметката и й харчи паричките. А те не са малко.
Коментиран от #56, #108
11:04 20.11.2025
49 Мераци, бате
11:05 20.11.2025
50 Точен
11:06 20.11.2025
51 ?????
11:06 20.11.2025
52 Трол със сОпОл
Коментиран от #149
11:06 20.11.2025
53 Българин
11:07 20.11.2025
54 Ко речи?
11:07 20.11.2025
55 Я пък тоя
И подаръци ще носят.
🤣🤣🤣
11:07 20.11.2025
56 АМАH OT ИДИOTИ
До коментар #48 от "манди бранди":ИЛИ ПЪК Е СЪПРУГ, КОЛКОТО БРИДЖИТ Е СЪПРУГА НА МАКАРОН 😝
НЯКОЙ ТРЯБВАШЕ ДА ОБЯСНИ НА ЛЕЛЯТА, ЧЕ ВОЙНАТА ЩЕ ПРИКЛЮЧИ КОГАТО БAHДEPOBСКИТЕ KЛOШAPИ БЪДАТ ИЗТЛАСКАНИ ОТ БРЕГОВЕТЕ НА ЧЕРНО МОРЕ 😆
11:08 20.11.2025
57 Слава Росии
11:09 20.11.2025
58 Руснаци
До коментар #23 от "САЩ и Китай Решават!":Очевидно сте объркали Русия с Украйна - която вече дори не е суровинен придатък на ЕС и Великобритания, а територия без суверенитет и самодостатъчност.
Коментиран от #81
11:09 20.11.2025
59 бай Ставри
Живеят достойните.
Господстват победителите."
Борис Дрангов
11:10 20.11.2025
60 Порно
11:11 20.11.2025
61 SS въшка
11:12 20.11.2025
62 Инф
До коментар #40 от "Ей,Марче":И СОПОЛИВ
11:13 20.11.2025
63 Гай Турий
Коментиран от #74
11:13 20.11.2025
64 европейците трябваше ли да одобрят
11:14 20.11.2025
65 БАЦЕ ЕООД
11:14 20.11.2025
66 Съдията Дред
До коментар #33 от "стоян георгиев":Така е, но първите двама не са издържали, въпреки властта и парите и. Тоя докога ще изкара , не се знае. Сигурно докато набере достатъчно , за да живее в люкс докато е жив, и да остави и на деца и внуци.
11:14 20.11.2025
67 хихи
11:14 20.11.2025
68 сирене
11:14 20.11.2025
69 RIP Сесесере 1920 1991💀
До коментар #39 от "име":клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада много са сладки когато са ядосани 🍌🍌
11:15 20.11.2025
70 Хаха
Явно се отразява и на мозъка и, затова спешно трябва да отиде на някой южен плаж!
11:15 20.11.2025
71 Съд за цялата ЕК трябва !
11:15 20.11.2025
72 сирене
11:16 20.11.2025
73 русия Агресор!
11:16 20.11.2025
74 ГнуZ 200🪆☠️
До коментар #63 от "Гай Турий":Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!
Коментиран от #150, #151
11:16 20.11.2025
75 ,,,,,,
11:17 20.11.2025
76 СБО провал
Коментиран от #92, #100, #152
11:17 20.11.2025
77 0001
И после какво?
Първо Русия ще постигне каквото иска! Завинаги ликвидиране на заплахите от Запада в лицето на Украйна! Дали Путин, дали наследника му все едно! Няма вече да има втори Елцин!
Второ в Украйна ще има жестока гражданска война след като този военен конфликт приключи!
Трето, Украйна ще бъде държавата която ще мрази ЕС най-много! Ще дойдат разумни управляващи които ще знаят, че Украйна е била използвана за да отслаби Русия. Никой не се интересува от украйнския народ!
Четвърто, на 11 март догодина Украйна ще капитулира а на 18 октомври ще се подпише мирният договор!
Пето, още догодина ЕС ще потъне в рецесия и няма да има измъкване, всичко ще върви само надолу!
11:17 20.11.2025
78 Руснаци
До коментар #18 от "братя Украинци":Дори не се смущавате от корупционния скандал със златните тоалетни чинии на "братята украинци", Искате ли да ги подадете за бедност?
Коментиран от #86
11:18 20.11.2025
79 Така е
В политически план обаче в ЕС има пълен консенсус по въпроса за продължаване на усилието в тези посока. Европа не е била по-обединена по въпроса с Русия , дори и от 1941г-1945г.
Коментиран от #153
11:18 20.11.2025
80 Един референдум в Украйна
Коментиран от #83
11:19 20.11.2025
81 Украинците мозъкът на СССР!
До коментар #58 от "Руснаци":Къде са гордите умни украинци, къде са руските крепостни?!? За това путин ги нападна, щото превъзхождат алкохолизираната РФ!
Коментиран от #88, #128
11:21 20.11.2025
82 Надеждата
11:22 20.11.2025
83 Москвич или Мерцедес
До коментар #80 от "Един референдум в Украйна":Рифирендума ще пита украинците дали искат да ходят във външни клозети като рустните крепостни! :))))
11:23 20.11.2025
84 Някой чувал ли е
11:23 20.11.2025
85 идиоти вън
11:24 20.11.2025
86 руска Корупция
До коментар #78 от "Руснаци":руската корупция е № 1 в света! Никой не може да я надмине!
Коментиран от #101, #106, #129
11:24 20.11.2025
87 Руснаци
До коментар #26 от "Pyccкий Карлик":Такъв "мирен план" не се одобрява от никоя страна, а по-скоро води до 300-годишна война.
11:24 20.11.2025
88 Я пък тоя
До коментар #81 от "Украинците мозъкът на СССР!":Виждаме колко са умни. От умнотия ще си загубят държавата. Голям акъл, голямо нещо!
11:24 20.11.2025
89 Капитан Крийч
11:27 20.11.2025
90 Куцото добиче
Коментиран от #94
11:27 20.11.2025
91 Лидерите
САЩ не могат сами да уредят спора, колкото и да опитват.
Коментиран от #95, #154
11:27 20.11.2025
92 Я пък тоя
До коментар #76 от "СБО провал":Не мога да повярвам, че не можеш да повярваш!
11:28 20.11.2025
93 Ццц
Коментиран от #97
11:29 20.11.2025
94 Капитан Крийч
До коментар #90 от "Куцото добиче":Путята е амбициозен. Сталин издигна червеното знаме със сърпа и чука в Берлин, Путята ще го вдигне в Брюксел.
11:29 20.11.2025
95 Хайо
До коментар #91 от "Лидерите":Викаш още има за умиране от украинска страна ,нали ? Аз смятам ,че е време да почнат да умират и европейци за да им дойде акъла на такива като тази .
Коментиран от #155
11:30 20.11.2025
96 Украйна
Коментиран от #99
11:30 20.11.2025
97 Дедо Джо
До коментар #93 от "Ццц":И е добре че не спазиха споразуменията от Минск. Ако украинците бяха кротували, щяха в един момент да се окажат с двумилионна армия въоръжена до зъби от западните нацисти. Ръчкайки Донбас дадоха повод на Путин да нападне.
11:32 20.11.2025
98 Кравария убер алес
11:33 20.11.2025
99 Капитан Крийч
До коментар #96 от "Украйна":Абсолютто същото ще важи скоро и за Германия след като обявят фалита. Дедо дончо вече е напечатал доларите.
11:33 20.11.2025
100 Ццц
До коментар #76 от "СБО провал":Шегите в трупата на Зеленски, като започне пак да обикаля селата с цирка си. Ако самият той не е труп, за да събере нова трупа клоуни. Тогава и ти ще можеш да започнеш работа. А не да крадеш пенсията на вашите, за да играеш Еврофутбол като сега.
11:34 20.11.2025
101 Дедо Джо
До коментар #86 от "руска Корупция":Не е така. На първо място е Украйна, плътно следвана от Бойкова България. Факт.
11:35 20.11.2025
102 Кои европейци и кои
11:38 20.11.2025
103 Много ясно
11:42 20.11.2025
104 Опс
11:43 20.11.2025
105 емил
Рядък екземпляр в историята на човечеството толкова елементарна с толкова нисък интелект да заема такъв пост . Същите финансират война в Украйна от Фонда за Мир на Европейският съвет . Да говори неща на които никой не би повярвал като смяташ другите за нищо.
11:47 20.11.2025
106 на борис джонсън
До коментар #86 от "руска Корупция":кабинета затвори 66 млн човека у дома за да си вземат бело в парламента им ... Айде бегай
11:53 20.11.2025
107 Алекса
Коментиран от #110
11:58 20.11.2025
108 ССС
До коментар #48 от "манди бранди":"...си е направил сметката и й харчи паричките..."
Дори и така, човека си ги е изстрадал.
11:58 20.11.2025
109 ДългоИме
11:59 20.11.2025
110 Я пък тоя
До коментар #107 от "Алекса":Ще светне като тиква на хелоуин.
🎃
12:02 20.11.2025
111 Джамбaза
А жертви няма! Как така?
12:04 20.11.2025
112 Чочо
Егати дипломацията.
Така само ще продължи ,всичко.
12:04 20.11.2025
113 3.14К
До коментар #5 от "Уфф":Калас няма да я вземат на работа и в Амстердам на червените фенери, с тези познания по математика. Тя ще изкара фирмата на загуба.
12:05 20.11.2025
114 Нищо не зависи от ,просията ви!
12:06 20.11.2025
115 Георгиев
12:09 20.11.2025
116 пират
До коментар #33 от "стоян георгиев":Аааа за 1 час става :)
12:17 20.11.2025
117 Мухаа ха!
12:25 20.11.2025
118 стоян георгиев- стъки
12:25 20.11.2025
119 Тази мома
12:28 20.11.2025
120 Варна
12:31 20.11.2025
121 бай Колю
12:35 20.11.2025
122 Ъъъъъъъъ
И ако не го одобрите? Тогава какво? Тръмп ще задраска това, което не ви харесва и ще пренапише всичко ли? Щото чувам, че няма никакво намерение да влиза в обяснителен режим, а само ще ви информира.🤔
12:53 20.11.2025
123 696
12:54 20.11.2025
124 Коментиращ
До коментар #3 от "Съдията":Започвам да си мисля, че (с малки изключения) жените НЕ са добра идея да бъдат поставени на високи ръководни постове!!!
Изглеждат ми досущ като марионетки без грам собствена воля! Каквото им спуснат господарите им (като шорош), това правят и изпълняват!
СВАЛЕТЕ ПРОДАЛИТЕ СЕ ЖЕНИ ОТ ВИСОКИТЕ РЪКОВОДНИ ПОСТОВЕ!
В БЪЛГАРИЯ СА БОКО И ШИШИ - 2МА УЛТРА ГОЛЕМИ ПРЕСТЪПНИЦИ, А НАЧЕЛО НА ЕС СА:
УРСУЛА, КАЯ КАЛАС, КРИСТИН ЛАГАРД, КРИСТАЛИНА ГЕОРГИЕВА И ДР ПОДОБНИ УРСУЛИ, КОИТО ПРАВОЛИНЕЙНО ТИКАТ СТАРИЯ КОНТИНЕНТ КЪМ ЗАКРИВАНЕ!!!
Явно жените по-лесно се продават/манипулират да изпълняват нарежданията на античовеците от дълбоката държава у фащ?!
12:55 20.11.2025
125 Супер
12:59 20.11.2025
126 Бибитко от Банкя
13:01 20.11.2025
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Руснаци
До коментар #81 от "Украинците мозъкът на СССР!":Разбирам, че във вас говори негодувание и досада, но това не е към Руската федерация , това е към вашия Зеленски - спомнете си какво обеща преди изборите? И всичко се оказа точно обратното. Относно алкохолизма-Искате ли да говорите за непиещи украинци?
13:05 20.11.2025
129 Руснаци
До коментар #86 от "руска Корупция":Обиждате ли се, че не сте на първо място? Искам да ви успокоя - Украйна е на първо място. Между другото, вашият избран президент купи вилите на Хитлер и Химлер. И, между другото, прочетете добре, не Руската, а кажете американската преса. Ще научите много интересни неща за родината си.
13:11 20.11.2025
130 Мисля
13:11 20.11.2025
131 Абе
До коментар #44 от "Факт":Ти нещо си в грешка. Витков отказа да се срещне със зеле, като разбра че той имал друг план. На практика това означава , зелю или ще слуша или го пускат по пързалката.
13:12 20.11.2025
132 Надарена кака
13:21 20.11.2025
133 ИВАН
13:24 20.11.2025
134 Ован
13:24 20.11.2025
135 Дедо
13:28 20.11.2025
136 Победителят Русия определя условията!
13:40 20.11.2025
137 Тошко Африкански
14:39 20.11.2025
138 Колю Пърмака
Коментиран от #142, #158
14:49 20.11.2025
139 Боко
15:02 20.11.2025
140 Горанчоо
15:06 20.11.2025
141 Ама кой е на зор да се
15:09 20.11.2025
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 дядото
15:14 20.11.2025
144 Не разбрах Украйна кога е
15:17 20.11.2025
145 Калас, но не Мария
15:21 20.11.2025
146 Кая,супер tъpa Кайо,
16:08 20.11.2025
147 Дори бих казал,
До коментар #5 от "Уфф":че е 0,0002 гр. от общото което се полага.
16:09 20.11.2025
148 И като си измисляш мислиш
До коментар #44 от "Факт":ли,че нещо ще постигнеш. Ердоган каза на наркомана изклесяшки,че Турция е само посредник.
16:31 20.11.2025
149 От Дженедеропа никога нищо не
До коментар #52 от "Трол със сОпОл":е зависило,нито в ПВС нито във ВСВ, а сега въобще са извън всякаква класация и им беше показан ъгъла на зад вратата,а направо ъгъла на двора.Така и не разбраха,че Русия диктува правилата и света се съобразява с тях.
16:53 20.11.2025
150 Този коментар е премахнат от модератор.
151 Този коментар е премахнат от модератор.
152 Този коментар е премахнат от модератор.
153 Не са си направили сметката,че
До коментар #79 от "Така е":шайката в Киев се разпадна и избяга,а територия 404 ще е под пълния контрол на Русия,а западналите шушмиги няма дори да припарят.
17:18 20.11.2025
154 Ресурса в 00 нефа 404,
До коментар #91 от "Лидерите":е само от жени,старци,деца и ТЦК-ашници,но те по-скоро ще избягат от колкото да отидат на фронта. А и улавите във върховната рада на 404 но тях не ги брой те не стават и за чеп за зеле.
17:20 20.11.2025
155 Лошото е,че
До коментар #95 от "Хайо":преди тях такива кат нас ще мрат заради тези малоумници в ЕСЕС.То и за това ни вземат в дежендерасткия ЕСЕС
17:23 20.11.2025
156 Олга
18:28 20.11.2025
157 Този коментар е премахнат от модератор.
158 666
До коментар #138 от "Колю Пърмака":ха ха ха ти поне не си образован иначе щеше да знаеш че стотици хиляди Българи голяма част от които били и с семействата от 1969 до 1990 са били на работа в бившия СССР в Губкин Стари Оскол групите достигаха 6-7 хиляди човека въпрос кого ще гониш навежда на мисъл че ти по скоро ще изчезнеш на някъде
19:30 20.11.2025
159 БПФ
19:51 20.11.2025
160 дядо поп
20:20 20.11.2025
161 дядо поп
До коментар #5 от "Уфф":Може и да е малко , но за сметка на това е идеално гладък!
20:23 20.11.2025
162 дядо Мраз
20:26 20.11.2025
163 Бай ОНЗИ
20:46 20.11.2025
164 очевидно
01:08 21.11.2025