Новини
Свят »
Белгия »
Кая Калас: За да приключи войната, украинците и европейците трябва да одобрят условията
  Тема: Украйна

Кая Калас: За да приключи войната, украинците и европейците трябва да одобрят условията

20 Ноември, 2025 10:43 3 579 164

  • украйна-
  • кая калас-
  • ес-
  • русия

Ако Русия наистина искаше мир, можеше да се съгласи на безусловно прекратяване на огъня досега, каза тя

Кая Калас: За да приключи войната, украинците и европейците трябва да одобрят условията - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За да приключи войната в Украйна, украинците и европейците трябва да одобрят условията, каза днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас пред журналисти преди началото на заседанието на Съвета на ЕС по външни работи в Брюксел, предаде БТА.

В отговор на въпрос тя уточни, че не ѝ е известно европейски представител да е участвал в изготвянето на условията, представени в медиите в последните часове. Европейците винаги сме подкрепяли постигането на траен и справедлив мир, приветстваме всяко усилие за постигането на тази цел, каза Калас. За да проработи, всеки план трябва да има подкрепата на украинците и европейците, добави тя.

Още новини от Украйна

В тази война единият е нападател, а другият е нападнат. Не чуваме за отстъпки от руската страна. Ако Русия наистина искаше мир, можеше да се съгласи на безусловно прекратяване на огъня досега. Тази нощ отново виждаме нови руски въздушни удари. В 93 на сто руските удари целите са граждански - жилища, училища и болници, посочи Калас. По нейните думи руският президент Владимир Путин би могъл да спре войната, просто като прекрати бомбардировките.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 145 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 либтард

    224 11 Отговор
    Боже, събери си вересиите!

    Коментиран от #32

    10:45 20.11.2025

  • 2 Бургас

    199 16 Отговор
    Русия решава не Европа Америка и Украйна

    Коментиран от #23, #24

    10:45 20.11.2025

  • 3 Съдията

    213 11 Отговор
    Точно теб никой няма да пита!😂

    Коментиран от #124

    10:45 20.11.2025

  • 4 Бай Кольо

    191 10 Отговор
    Тази и тя се слага за фактор! От вас EU нищо не зависи! Големите са се разбрали!

    10:45 20.11.2025

  • 5 Уфф

    166 9 Отговор
    Колко е умна само.! Има цели 2 грама мозък в главата си.

    Коментиран от #113, #147, #161

    10:46 20.11.2025

  • 6 крадците от ес полудяват

    146 9 Отговор
    вас кой ви пита -а след като няма да има край бой до последния украйнец а ако искате после може и немци поляци -в България има също много желаещи който са по цял ден са на линия по заръка на отворено общество - може да заминават на фронТА но милисъдранипедерастчета спешно си закупете памперси за възрастни

    10:47 20.11.2025

  • 7 Да,бе

    150 9 Отговор
    Победените нямат думата при подписването на безусловната капитулация...Изискват се само няколко подписа.

    10:47 20.11.2025

  • 8 гост

    129 9 Отговор
    Ко-ко-ко кокошко тебе някой пита ли те?

    10:48 20.11.2025

  • 9 Я пък тоя

    91 8 Отговор
    Хахахаха 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    ХАХАХАХА,.....
    ОХ, задавих се от смях.
    🤣🤣🤣🤣🤣
    Затъкнах се, както казват по нашия край.
    🤣🤣🤣🤣🤣.

    10:49 20.11.2025

  • 10 Д-р Гълъбова... действайте

    132 8 Отговор
    Не е добре това същество...
    Русия не търси прекратяване на огъня, а дългосрочно решение...
    В момента няма индикации, че Русия е готова да приеме нещо по-малко от жива КАПИТУЛАЦИЯ на Украйна.
    Ако не става сега ще стане по късно.... бавно, но сигурно!!!

    10:49 20.11.2025

  • 11 Лайн Ари

    109 8 Отговор
    ТЪКМО ЧОВЕ СЕ ЗАРАДВА , ЧЕ БЪДЕЩЕТО ЩЕ Е ПО-ДОБРО И СЕ ПОЯВЯТ МАРА КАЯ И МУ ПОПАРЯТ НАДЕЖДИТЕ ! ГОЛЕМИ ЛОШОТИИ!

    10:49 20.11.2025

  • 12 Здрасти

    111 7 Отговор
    Хаха, все едно циганина пред кофата с боклук да казва какво да му изхвърлят вътре. Ще си понесе ли отговорността за всички действия тая циганка?

    10:49 20.11.2025

  • 13 123456

    89 8 Отговор
    една празна глава винаги е по-празна от една пълна глава ....

    10:49 20.11.2025

  • 14 европейците нищо не трябва да одобрят

    84 9 Отговор
    Те нямат отношение към конфликта

    10:51 20.11.2025

  • 15 мдаааа

    126 7 Отговор
    Много странни искания имат ЕС режима и Киев, победителя да не ги побеждава и да вземе да се предаде и да им изпълнява исканията, а ако не се съгласи ще викнели някой да го победи понеже те не могат, това е искане от хора с много тежки психични проблеми, а ние сме ги оставили да ни управляват.

    10:52 20.11.2025

  • 16 Ха ХаХа

    97 8 Отговор
    Кой ви бръсне за слива европейците?
    Борисов сега ще пита Путин как е кучето което му подари?
    Радев спечели отново

    10:52 20.11.2025

  • 17 Някой

    99 8 Отговор
    Хм, моме, с какви се явяват в случая европейците? Нали не сте във война с Русия? Това по ваши думи.
    Тъй че, както какви се нареждате на масата?

    10:52 20.11.2025

  • 18 братя Украинци

    9 103 Отговор
    Няма да оставим нашите брата от Украйна на един фашистки пожизнен президент от русия!

    Коментиран от #35, #78

    10:53 20.11.2025

  • 19 Еш па таа

    88 7 Отговор
    Я глей, скумрия! И говори! :D

    10:53 20.11.2025

  • 20 Маймун

    85 7 Отговор
    Тая неадекватната пак се изказва неподготвена ,ами да бехте преговаряли когато можеше ,ама вие искахте със сила ,е свърши тая ,сега ще е със слушане. Фермерски къдраво животно....

    10:53 20.11.2025

  • 21 А где,

    68 7 Отговор
    Никакая Калас ? Где она ?

    10:54 20.11.2025

  • 22 Ще ги "одобрите",

    85 7 Отговор
    когато вие спечелите войната. А като сте некадърни, какво искате? Някой да се съобразява с вас ли?

    10:54 20.11.2025

  • 23 САЩ и Китай Решават!

    7 86 Отговор

    До коментар #2 от "Бургас":

    русия е васал на Китай, суровинен придатък!

    Коментиран от #58

    10:54 20.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Белото знаме е решениито

    66 4 Отговор
    Една война спира от самосебе си, когато има победител и победен! Иначе се получава примирие което може да трае столетия, без да е прекратена войната, подобно на 100-годишната война между Франция и Англия, липсата на мирен договор, след WWll между Япония и Русия, Корейската война, Тайван и т.н.

    10:55 20.11.2025

  • 26 Pyccкий Карлик

    43 14 Отговор
    Няма проблеми .....
    Ние българите не одобряваме "мирния" план.
    Украйна е длъжна да отработи това за което сме платили !!!

    Коментиран от #87

    10:56 20.11.2025

  • 27 Европейски референдум

    61 5 Отговор
    Кая Калас не иска ли? Че да види европейците какво трябва да одобрят ?

    10:56 20.11.2025

  • 28 Перо

    68 6 Отговор
    Европейците са г-н никой в тия преговори! Украйна не членува в никакви съюзи, нито ЕС, нито НАТО и разходите за военна помощ от данъкоплатците на тези страни-членки в международните организации са престъпление! Това, че режима в Киев е ционистки, не дава право на ръководството на ЕС да прахосва парите на данъкоплатците и занижава стандарта им на живот, и да е освободено от отговорност!

    10:56 20.11.2025

  • 29 И това го казва върховният представител

    70 7 Отговор
    на ЕС с ресор външна политика.?За да одобряваш условия трябва първо да създадеш дипломатически контакт, след което да водиш преговори сам с другата страна.Това и досега не е направено на ниво ЕС.Но на критики и претенции нямат равни.

    10:56 20.11.2025

  • 30 Кая Калас

    61 5 Отговор
    Да слага каската и да заминава...аре ...

    10:58 20.11.2025

  • 31 Я пък тоя

    50 6 Отговор
    Така се печели война.
    Надява се Тръмп и Путин да прочетат това, а направят ли го, ще умрат от смях.

    10:59 20.11.2025

  • 32 Наблюдател

    35 6 Отговор

    До коментар #1 от "либтард":

    Когато лъжливото овчарче (Мара Джамбас-фейк Танасова) някой път напише дори малко истина, никой пак няма да ѝ повярва, щото е компрометирана вече.

    10:59 20.11.2025

  • 33 стоян георгиев

    57 6 Отговор
    Съпруга на другарката Калас е герой. Никой нормален няма да издържи и един час с това нещо.

    Коментиран от #48, #66, #116

    10:59 20.11.2025

  • 34 Далавера Импекс

    37 5 Отговор
    А защо ЕС и САЩ трябва да одобряват?

    10:59 20.11.2025

  • 35 русичь..

    38 5 Отговор

    До коментар #18 от "братя Украинци":

    Ска5ание бгбандерци-не слушкайте тва грозновато балтийско мелезе дека дедко и е бил натьцист,тато и большойчлен накпсс а мужлетнцетои и днес търгува с масковски фирми

    10:59 20.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ейййй

    50 5 Отговор
    ма Каьооо, ти наред ли си, кой ви бръсне вас от брюкселската шайка за син плод, дано по скоро се махнете от този измислен свят в който живеете...

    11:00 20.11.2025

  • 38 Хихи

    41 5 Отговор
    на кой ще ви пита вас , вещици,по корумпирани и от зеленият шмъркач ?!

    11:00 20.11.2025

  • 39 име

    40 5 Отговор
    Айде евроатлантиците да ходят към бандеристан да одобряват условията. Събирайте се всички заедно и марш. Те руснаците ще ви покажат тяхните условия, ако ви намерят, ще ви връщат в чували.

    Коментиран от #69

    11:00 20.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Путин

    26 4 Отговор
    Местя ха ха ха ха

    11:01 20.11.2025

  • 42 Нов Нюрнберг очаква Кая

    39 5 Отговор
    и акушерката Урсула в допълнение към Зеленски.

    Русия и САЩ нямат нужда от съгласието на престъпниците в Киев и Брюксел.

    11:02 20.11.2025

  • 43 Хе хей

    38 5 Отговор
    Безусловно прекратяване? И тая е падала на главата си хи хи

    11:02 20.11.2025

  • 44 Факт

    6 45 Отговор
    Както се очакваше, украинският президент Зеленски дори не обмисли руско-трамповото „предложение“, отказвайки се дори да говори с Уиткоф. Това е по същество същата абсурдна листа с желания, която Путин безуспешно поставя отново и отново. Вместо това Зеленски се срещна с турския си колега, президентът Ердоган, с истинско предложение за примирие.
    Турският президент Ердоган отново подчерта, че Турция безусловно уважава териториалната цялостност на Украйна и наблегна на специалната връзка, която турският народ има с кримските татари на рускоокупирания украински полуостров, който отново е обект на руско потисничество.

    Коментиран от #131, #148

    11:03 20.11.2025

  • 45 Кое не е ясно?

    38 4 Отговор
    Победителя определя правилата, победения подписва.

    11:04 20.11.2025

  • 46 Мдааа Дааа

    41 4 Отговор
    Няма да има мир, докато се пренебрегва безопасността на Русия. А това значи да се изкорени причините за СВО и да се приемат условията на Путин
    И знайте... първото предложение на руснаците винаги е най доброто... после не се знае!!!

    11:04 20.11.2025

  • 47 Ха-ха-ха

    37 4 Отговор
    А ако не ги одобрят, какво? Ще продължават да се наливат европейски пари и да измират хора , за какво? Ще станат ли условията за Украйна по-добри когато намерят и последния украинец?

    11:04 20.11.2025

  • 48 манди бранди

    25 4 Отговор

    До коментар #33 от "стоян георгиев":

    Не е герой, просто си е направил сметката и й харчи паричките. А те не са малко.

    Коментиран от #56, #108

    11:04 20.11.2025

  • 49 Мераци, бате

    29 4 Отговор
    И Кайчето също като Марчето, нощес е сънувала Путин.

    11:05 20.11.2025

  • 50 Точен

    35 4 Отговор
    Баба европа да си печата некролога, Тримата Големи са Си, Путин и Тръмп. Ако българските паветници за една само седмица отидат в Китай, ще осъзнаят, че европа е с памперси...

    11:06 20.11.2025

  • 51 ?????

    32 4 Отговор
    Воювайте си тогава изкукуригали лелки.

    11:06 20.11.2025

  • 52 Трол със сОпОл

    31 4 Отговор
    А ние си мислехме, че от ЕС зависи нещо. Грешката е поправена.

    Коментиран от #149

    11:06 20.11.2025

  • 53 Българин

    28 4 Отговор
    Трябва да се приемат условията на САЩ за прекратяване на войната.Неизбежно е. Европа не е важно кскво иска.Тя насърчава само тази война.Украйна няма избор,защото победител е Русия.

    11:07 20.11.2025

  • 54 Ко речи?

    18 4 Отговор
    Бла бла бла ха ха ха

    11:07 20.11.2025

  • 55 Я пък тоя

    23 4 Отговор
    Калас, току що говорих по телефона с Путин и Тръмп и ми казаха да сядаш със Зеленски, да напишете мирен договор, а те ще дойдат да го подпишат безусловно.
    И подаръци ще носят.
    🤣🤣🤣

    11:07 20.11.2025

  • 56 АМАH OT ИДИOTИ

    26 4 Отговор

    До коментар #48 от "манди бранди":

    ИЛИ ПЪК Е СЪПРУГ, КОЛКОТО БРИДЖИТ Е СЪПРУГА НА МАКАРОН 😝
    НЯКОЙ ТРЯБВАШЕ ДА ОБЯСНИ НА ЛЕЛЯТА, ЧЕ ВОЙНАТА ЩЕ ПРИКЛЮЧИ КОГАТО БAHДEPOBСКИТЕ KЛOШAPИ БЪДАТ ИЗТЛАСКАНИ ОТ БРЕГОВЕТЕ НА ЧЕРНО МОРЕ 😆

    11:08 20.11.2025

  • 57 Слава Росии

    19 4 Отговор
    Квартал си ти ма,че да окаш на Великиот Путин кой да кара влака и кой да дърпа свирката!

    11:09 20.11.2025

  • 58 Руснаци

    27 4 Отговор

    До коментар #23 от "САЩ и Китай Решават!":

    Очевидно сте объркали Русия с Украйна - която вече дори не е суровинен придатък на ЕС и Великобритания, а територия без суверенитет и самодостатъчност.

    Коментиран от #81

    11:09 20.11.2025

  • 59 бай Ставри

    22 4 Отговор
    "Прави са силните.
    Живеят достойните.
    Господстват победителите."
    Борис Дрангов

    11:10 20.11.2025

  • 60 Порно

    16 6 Отговор
    Права е шпротата, но с едно уточнение - наистина да ги одобрят, но не и да ги наложат

    11:11 20.11.2025

  • 61 SS въшка

    18 3 Отговор
    Защо ндовършиш жалкото съществуване на евреина Зеленски?

    11:12 20.11.2025

  • 62 Инф

    5 3 Отговор

    До коментар #40 от "Ей,Марче":

    И СОПОЛИВ

    11:13 20.11.2025

  • 63 Гай Турий

    21 4 Отговор
    Вас юръб урдзурляците и неофашистките откачалки никой няма да ви пита. Русия няма да се съобразява с ничии чужди интереси, нито с тези на лудото дони, а със своите собствени, заложени в причините за започване на СВО - войната.

    Коментиран от #74

    11:13 20.11.2025

  • 64 европейците трябваше ли да одобрят

    24 4 Отговор
    Когато стотици милиарди евро на хунтата на Зеленски давахте? А?

    11:14 20.11.2025

  • 65 БАЦЕ ЕООД

    18 4 Отговор
    пахахаха, тотално изплиска легена.. Никой, ама никой не иска да има нещо общо с вас

    11:14 20.11.2025

  • 66 Съдията Дред

    7 4 Отговор

    До коментар #33 от "стоян георгиев":

    Така е, но първите двама не са издържали, въпреки властта и парите и. Тоя докога ще изкара , не се знае. Сигурно докато набере достатъчно , за да живее в люкс докато е жив, и да остави и на деца и внуци.

    11:14 20.11.2025

  • 67 хихи

    18 4 Отговор
    Кая и кекс да прави мисли за Путин

    11:14 20.11.2025

  • 68 сирене

    17 4 Отговор
    направо потвърди, че ЕС е придатък на САЩ ... Срам, позор... робство е това!

    11:14 20.11.2025

  • 69 RIP Сесесере 1920 1991💀

    7 24 Отговор

    До коментар #39 от "име":

    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада много са сладки когато са ядосани 🍌🍌

    11:15 20.11.2025

  • 70 Хаха

    19 5 Отговор
    Много бледа тази Кая! Нещо в Естония слънцегреене ли недостига!?
    Явно се отразява и на мозъка и, затова спешно трябва да отиде на някой южен плаж!

    11:15 20.11.2025

  • 71 Съд за цялата ЕК трябва !

    18 6 Отговор
    И относно Украйна и относно Палестина. В МНС ...

    11:15 20.11.2025

  • 72 сирене

    18 5 Отговор
    тая и гледаш снимката , то зад този поглед няма нищо ... едно течение се чува

    11:16 20.11.2025

  • 73 русия Агресор!

    7 25 Отговор
    путин ТЕРОРИСТ! Хора бдете!!!

    11:16 20.11.2025

  • 74 ГнуZ 200🪆☠️

    6 21 Отговор

    До коментар #63 от "Гай Турий":

    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    Коментиран от #150, #151

    11:16 20.11.2025

  • 75 ,,,,,,

    6 16 Отговор
    Украинците трябва да одобрят.

    11:17 20.11.2025

  • 76 СБО провал

    7 25 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    Коментиран от #92, #100, #152

    11:17 20.11.2025

  • 77 0001

    26 6 Отговор
    "Ако Русия наистина искаше мир, можеше да се съгласи на безусловно прекратяване на огъня досега. "
    И после какво?
    Първо Русия ще постигне каквото иска! Завинаги ликвидиране на заплахите от Запада в лицето на Украйна! Дали Путин, дали наследника му все едно! Няма вече да има втори Елцин!
    Второ в Украйна ще има жестока гражданска война след като този военен конфликт приключи!
    Трето, Украйна ще бъде държавата която ще мрази ЕС най-много! Ще дойдат разумни управляващи които ще знаят, че Украйна е била използвана за да отслаби Русия. Никой не се интересува от украйнския народ!
    Четвърто, на 11 март догодина Украйна ще капитулира а на 18 октомври ще се подпише мирният договор!
    Пето, още догодина ЕС ще потъне в рецесия и няма да има измъкване, всичко ще върви само надолу!

    11:17 20.11.2025

  • 78 Руснаци

    23 6 Отговор

    До коментар #18 от "братя Украинци":

    Дори не се смущавате от корупционния скандал със златните тоалетни чинии на "братята украинци", Искате ли да ги подадете за бедност?

    Коментиран от #86

    11:18 20.11.2025

  • 79 Така е

    8 25 Отговор
    Европейците не искат да изпуснат този уникален шанс за нанасяне на съкрушителен удар върху Руската федерация. Всичко се свежда до способността на ЕС да продължи финансирането на украинските власти и армия във времето.
    В политически план обаче в ЕС има пълен консенсус по въпроса за продължаване на усилието в тези посока. Европа не е била по-обединена по въпроса с Русия , дори и от 1941г-1945г.

    Коментиран от #153

    11:18 20.11.2025

  • 80 Един референдум в Украйна

    16 8 Отговор
    Ще реши въпроса кардинално

    Коментиран от #83

    11:19 20.11.2025

  • 81 Украинците мозъкът на СССР!

    9 26 Отговор

    До коментар #58 от "Руснаци":

    Къде са гордите умни украинци, къде са руските крепостни?!? За това путин ги нападна, щото превъзхождат алкохолизираната РФ!

    Коментиран от #88, #128

    11:21 20.11.2025

  • 82 Надеждата

    9 17 Отговор
    е целия вложен политически капитал по обединението на ЕС да се изплати чрез тази война. Европейците никога няма да се съгласят на мирен план, който да не включва победа над Руската федерация.

    11:22 20.11.2025

  • 83 Москвич или Мерцедес

    7 25 Отговор

    До коментар #80 от "Един референдум в Украйна":

    Рифирендума ще пита украинците дали искат да ходят във външни клозети като рустните крепостни! :))))

    11:23 20.11.2025

  • 84 Някой чувал ли е

    16 4 Отговор
    за едностранно и безусловно прекратяване на огъня по време на военен конфликт досега?

    11:23 20.11.2025

  • 85 идиоти вън

    7 3 Отговор
    Ц, трябва да слушкаме и ако има да папкаме!!!

    11:24 20.11.2025

  • 86 руска Корупция

    5 24 Отговор

    До коментар #78 от "Руснаци":

    руската корупция е № 1 в света! Никой не може да я надмине!

    Коментиран от #101, #106, #129

    11:24 20.11.2025

  • 87 Руснаци

    9 6 Отговор

    До коментар #26 от "Pyccкий Карлик":

    Такъв "мирен план" не се одобрява от никоя страна, а по-скоро води до 300-годишна война.

    11:24 20.11.2025

  • 88 Я пък тоя

    26 5 Отговор

    До коментар #81 от "Украинците мозъкът на СССР!":

    Виждаме колко са умни. От умнотия ще си загубят държавата. Голям акъл, голямо нещо!

    11:24 20.11.2025

  • 89 Капитан Крийч

    22 5 Отговор
    Кайчето не знае, че балтийските републики са също част от мирното споразумение. Не е виждала салфетката от Анкоридж.

    11:27 20.11.2025

  • 90 Куцото добиче

    22 5 Отговор
    Допълнително се изисква Рюте лично да окачи и развее бял чаршаф над главната квартира на НАТО в Брюксел, бул. "Леополд III", а Кая и Урсула да направят същото, но на сградата на ЕК. По-добре бял чаршаф сега, отколкото червено знаме по-късно.

    Коментиран от #94

    11:27 20.11.2025

  • 91 Лидерите

    2 24 Отговор
    на ЕС са наясно, че Украйна има още голям неизползван мобилизационен резерв. Пари ще бъдат намерени, дали през заеми, дали през вдигане на данъците в общността. Ангажиментът към Киев е многогодишен.
    САЩ не могат сами да уредят спора, колкото и да опитват.

    Коментиран от #95, #154

    11:27 20.11.2025

  • 92 Я пък тоя

    9 3 Отговор

    До коментар #76 от "СБО провал":

    Не мога да повярвам, че не можеш да повярваш!

    11:28 20.11.2025

  • 93 Ццц

    18 4 Отговор
    И обратно - ако САЩ, ЕС, островната напаст и подопечните им карикатури бяха изпълнили Минските условия, война нямаше да има. Но те са свикнали да си налагат условията над брадати терористи и сега се чудят как да се измъкнат. Макар че видяхме какво шоу направиха барети и тюлени и с брадатите, та не знам на какви членове и устави разчитаме. 🤣

    Коментиран от #97

    11:29 20.11.2025

  • 94 Капитан Крийч

    17 4 Отговор

    До коментар #90 от "Куцото добиче":

    Путята е амбициозен. Сталин издигна червеното знаме със сърпа и чука в Берлин, Путята ще го вдигне в Брюксел.

    11:29 20.11.2025

  • 95 Хайо

    20 4 Отговор

    До коментар #91 от "Лидерите":

    Викаш още има за умиране от украинска страна ,нали ? Аз смятам ,че е време да почнат да умират и европейци за да им дойде акъла на такива като тази .

    Коментиран от #155

    11:30 20.11.2025

  • 96 Украйна

    14 4 Отговор
    е възможна само в състояние на непрекъсната война с Руската федерация. Иначе финансовите потоци от ЕС секват.

    Коментиран от #99

    11:30 20.11.2025

  • 97 Дедо Джо

    10 3 Отговор

    До коментар #93 от "Ццц":

    И е добре че не спазиха споразуменията от Минск. Ако украинците бяха кротували, щяха в един момент да се окажат с двумилионна армия въоръжена до зъби от западните нацисти. Ръчкайки Донбас дадоха повод на Путин да нападне.

    11:32 20.11.2025

  • 98 Кравария убер алес

    17 4 Отговор
    Милата... Украйна е натоя хал, точно заради европейски тъпотии. А днес решенията се взимат другаде..... Това сътворихте от Европа - васал.

    11:33 20.11.2025

  • 99 Капитан Крийч

    12 3 Отговор

    До коментар #96 от "Украйна":

    Абсолютто същото ще важи скоро и за Германия след като обявят фалита. Дедо дончо вече е напечатал доларите.

    11:33 20.11.2025

  • 100 Ццц

    9 3 Отговор

    До коментар #76 от "СБО провал":

    Шегите в трупата на Зеленски, като започне пак да обикаля селата с цирка си. Ако самият той не е труп, за да събере нова трупа клоуни. Тогава и ти ще можеш да започнеш работа. А не да крадеш пенсията на вашите, за да играеш Еврофутбол като сега.

    11:34 20.11.2025

  • 101 Дедо Джо

    12 2 Отговор

    До коментар #86 от "руска Корупция":

    Не е така. На първо място е Украйна, плътно следвана от Бойкова България. Факт.

    11:35 20.11.2025

  • 102 Кои европейци и кои

    17 0 Отговор
    украинци трябва да одобрят условията? Брюксел и Киев, т.е. "европейците" от Брюксел и "украинците" от Киев ли? Опре ли до тяхно одобрение на условията, мир никога няма да има и причината е много проста! Тия ще се опитат да изкарат, че Русия е загубила войната и капитулира, като ще плаща репарации на киевските и брюкселските крадци, и изтеглят войските си от завладените територии, нали? Тези "условия" вече ги чухме и непрекъснато ни се повтарятм за да не ги забравим вероятно, но нека им напомним, че условията ги поставя Русия още от първия ден на войната и ако укрите не бяха послушали ония рошав ингилизин, войната отдавна щеше да е приключила при далеч по-леки условия от това, което им се предлага сега с намесата на американците... Ами хак да им е!

    11:38 20.11.2025

  • 103 Много ясно

    0 3 Отговор
    Ние нямама океан който да държи агресора далече.

    11:42 20.11.2025

  • 104 Опс

    14 1 Отговор
    Затова европата отива у ряката,щом такива просТи Утки мислят,че нещо решават....

    11:43 20.11.2025

  • 105 емил

    18 1 Отговор
    "Европейците винаги сме подкрепяли постигането на траен и справедлив мир, приветстваме всяко усилие за постигането на тази цел, каза Калас. За да проработи, всеки план трябва да има подкрепата на украинците и европейците, добави тя."
    Рядък екземпляр в историята на човечеството толкова елементарна с толкова нисък интелект да заема такъв пост . Същите финансират война в Украйна от Фонда за Мир на Европейският съвет . Да говори неща на които никой не би повярвал като смяташ другите за нищо.

    11:47 20.11.2025

  • 106 на борис джонсън

    9 1 Отговор

    До коментар #86 от "руска Корупция":

    кабинета затвори 66 млн човека у дома за да си вземат бело в парламента им ... Айде бегай

    11:53 20.11.2025

  • 107 Алекса

    14 2 Отговор
    Руса мацка ! Простено и е ! Ако и светнеш с фенерче в едното ухо светлината ще излезе от другото !

    Коментиран от #110

    11:58 20.11.2025

  • 108 ССС

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "манди бранди":

    "...си е направил сметката и й харчи паричките..."
    Дори и така, човека си ги е изстрадал.

    11:58 20.11.2025

  • 109 ДългоИме

    9 0 Отговор
    Кой ви пита вас еврозелки, особено такива като теб, поставено "плашило" от държава-джудже, програмирано от Лай(Н)ената да "лае" пред европейското "стадо" овце?

    11:59 20.11.2025

  • 110 Я пък тоя

    10 1 Отговор

    До коментар #107 от "Алекса":

    Ще светне като тиква на хелоуин.
    🎃

    12:02 20.11.2025

  • 111 Джамбaза

    13 2 Отговор
    В 93 на сто руските удари целите са граждански...
    А жертви няма! Как така?

    12:04 20.11.2025

  • 112 Чочо

    6 1 Отговор
    И Русия да се съгласи!?!?!?!
    Егати дипломацията.
    Така само ще продължи ,всичко.

    12:04 20.11.2025

  • 113 3.14К

    12 1 Отговор

    До коментар #5 от "Уфф":

    Калас няма да я вземат на работа и в Амстердам на червените фенери, с тези познания по математика. Тя ще изкара фирмата на загуба.

    12:05 20.11.2025

  • 114 Нищо не зависи от ,просията ви!

    3 12 Отговор
    Е сега ви е ясно........вместо да стоите и пишете по форумите , правете митинги за лева и рублата ,а после венцехвалете путин ...докато го имате.......ПС.Спрете да се возите в ЕС автомобили и японски ,а само в китайски и просийски.........ще покажете съпричастност към икономическият им спад!

    12:06 20.11.2025

  • 115 Георгиев

    14 2 Отговор
    Тази изветряла куха лейка по добре да мълчи и да не си пъха пръста където скърца. И никой не я пита. И Окраина не й е никаква. И да й припомня: нямаше да я има тази война, ако бяха спазвани Минските споразумения. Преди началото Киев мачкаше и се гавреше с руското население на територията на УССР, прераснала после в Украина, съгласно беловежкото споразумение. Но тази нова държава, заедно с прибалтийските републики нарушиха това споразумение, при което е редно Русия, като правоприемник на СССР, да си прибере обратно съветските земи. Това е мое мнение и ще видите, че нещата вървят натам.

    12:09 20.11.2025

  • 116 пират

    6 1 Отговор

    До коментар #33 от "стоян георгиев":

    Аааа за 1 час става :)

    12:17 20.11.2025

  • 117 Мухаа ха!

    9 2 Отговор
    Събрали се ратайте и избрали една от тях.Да говори от тяхно име.Но тя си повярвала,че може да говори от името на 540 милиона европейци.Вие сте ратай- там в кошарата,в градината .Решават и ще решават императорите, а ти само ще кимаш мълчаливо и със сведена глава.

    12:25 20.11.2025

  • 118 стоян георгиев- стъки

    9 2 Отговор
    Никой няма да ви пита ,бе мишшшки 🐀,вие сте безгласна буква и въздух под налягане

    12:25 20.11.2025

  • 119 Тази мома

    7 2 Отговор
    не знае какво говори.

    12:28 20.11.2025

  • 120 Варна

    11 3 Отговор
    За да приключи войната в Украйна,брюкселските идеолози трябва да отидат в историята..а тя ще ги запомни с грешни решения и малоумие

    12:31 20.11.2025

  • 121 бай Колю

    8 2 Отговор
    Добре,ама тоз път ще стане без Украйна и европейците.

    12:35 20.11.2025

  • 122 Ъъъъъъъъ

    6 2 Отговор
    "За да приключи войната, украинците и европейците трябва да одобрят условията"

    И ако не го одобрите? Тогава какво? Тръмп ще задраска това, което не ви харесва и ще пренапише всичко ли? Щото чувам, че няма никакво намерение да влиза в обяснителен режим, а само ще ви информира.🤔

    12:53 20.11.2025

  • 123 696

    5 1 Отговор
    Е то там веченяма кой да се бие, що не изпращате вашите синове братя и бащи да се бият за честа на Европа.

    12:54 20.11.2025

  • 124 Коментиращ

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Съдията":

    Започвам да си мисля, че (с малки изключения) жените НЕ са добра идея да бъдат поставени на високи ръководни постове!!!
    Изглеждат ми досущ като марионетки без грам собствена воля! Каквото им спуснат господарите им (като шорош), това правят и изпълняват!

    СВАЛЕТЕ ПРОДАЛИТЕ СЕ ЖЕНИ ОТ ВИСОКИТЕ РЪКОВОДНИ ПОСТОВЕ!
    В БЪЛГАРИЯ СА БОКО И ШИШИ - 2МА УЛТРА ГОЛЕМИ ПРЕСТЪПНИЦИ, А НАЧЕЛО НА ЕС СА:
    УРСУЛА, КАЯ КАЛАС, КРИСТИН ЛАГАРД, КРИСТАЛИНА ГЕОРГИЕВА И ДР ПОДОБНИ УРСУЛИ, КОИТО ПРАВОЛИНЕЙНО ТИКАТ СТАРИЯ КОНТИНЕНТ КЪМ ЗАКРИВАНЕ!!!

    Явно жените по-лесно се продават/манипулират да изпълняват нарежданията на античовеците от дълбоката държава у фащ?!

    12:55 20.11.2025

  • 125 Супер

    2 1 Отговор
    Тая каза европейците да одобрят условията....значи ще има референдуми за избирателите или тая има само предвид ястребите в Брюксел и Европарламента? Щото като се каже европеец разбирам европейските народи а не шепа бюрократи

    12:59 20.11.2025

  • 126 Бибитко от Банкя

    2 1 Отговор
    Именно с това изявление, че ЕС трябвало да одобри мирния договор между Русия и Украйна, Кая Калас признава статута му на съвоюваща страна!

    13:01 20.11.2025

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Руснаци

    4 2 Отговор

    До коментар #81 от "Украинците мозъкът на СССР!":

    Разбирам, че във вас говори негодувание и досада, но това не е към Руската федерация , това е към вашия Зеленски - спомнете си какво обеща преди изборите? И всичко се оказа точно обратното. Относно алкохолизма-Искате ли да говорите за непиещи украинци?

    13:05 20.11.2025

  • 129 Руснаци

    6 1 Отговор

    До коментар #86 от "руска Корупция":

    Обиждате ли се, че не сте на първо място? Искам да ви успокоя - Украйна е на първо място. Между другото, вашият избран президент купи вилите на Хитлер и Химлер. И, между другото, прочетете добре, не Руската, а кажете американската преса. Ще научите много интересни неща за родината си.

    13:11 20.11.2025

  • 130 Мисля

    4 1 Отговор
    Тази кой я брои за жива?Бай Дончо ги накара сами да си говорят в коридора на Белия дом и да го чакат да се наприказва с Путин.

    13:11 20.11.2025

  • 131 Абе

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Факт":

    Ти нещо си в грешка. Витков отказа да се срещне със зеле, като разбра че той имал друг план. На практика това означава , зелю или ще слуша или го пускат по пързалката.

    13:12 20.11.2025

  • 132 Надарена кака

    6 1 Отговор
    Абе тази постна балтийска шпрота кой я брои за 6ливваа ?

    13:21 20.11.2025

  • 133 ИВАН

    3 1 Отговор
    МОЖЕ, НО НЕ ИСКА ДА ГО НАПРАВИ! А КОЯ СИ ТИ ДА МУ КАЖЕШ??

    13:24 20.11.2025

  • 134 Ован

    5 1 Отговор
    😅😅😅😅😅💩💩💩💩💩😅😅😅😅😅 КВО ще одобряват бе еврлиберасчета, ядохте пердаха и ЗАГУБИХТЕ а сега искате да пратите и народите си на заколение. Ако аз бях на мястото на Русия щеше да искам вие еврлиберасчета да молите за мир. Толкова сте жалки та чак смешни. Нито имате парите, нито армията, нито ресурсите а за военна техника да не говорим. Я вие и оная акушерка се скритите в миша дупка и не се показвайте

    13:24 20.11.2025

  • 135 Дедо

    5 2 Отговор
    Зайчето е толкова глупава и гроздовата ,че и за сервитьорка на преговорите няма да я вземат

    13:28 20.11.2025

  • 136 Победителят Русия определя условията!

    9 2 Отговор
    Победените нямат право на глас : А те са украинците и европейците! / В това число и България/

    13:40 20.11.2025

  • 137 Тошко Африкански

    3 1 Отговор
    Тая хич неразбира от политика пратете я на друга планета

    14:39 20.11.2025

  • 138 Колю Пърмака

    1 5 Отговор
    България спешно трябва да приеме закон за отнемане гражданство на руснаци които са получили такова и също и на техните подлоги,задължително това е пътят за пречистване на България от тези метастази!

    Коментиран от #142, #158

    14:49 20.11.2025

  • 139 Боко

    3 1 Отговор
    ЗЛОБНА МАЗНА КУ🤮ВА

    15:02 20.11.2025

  • 140 Горанчоо

    4 2 Отговор
    Тая дърта невестулка да ходи на фронта, тя иска войната.

    15:06 20.11.2025

  • 141 Ама кой е на зор да се

    4 1 Отговор
    приключва войната не се споменава, ЕС ли иска мир?

    15:09 20.11.2025

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 дядото

    4 2 Отговор
    тъпо,злобно и глупаво,по-,най-тъпо и злобно- та мая малас.пфу.

    15:14 20.11.2025

  • 144 Не разбрах Украйна кога е

    4 2 Отговор
    приеха за член на ЕС?

    15:17 20.11.2025

  • 145 Калас, но не Мария

    4 1 Отговор
    Пинчерът пак лае - продукт на майка рускиня и баща членувал цели 10 г. в КПСС!

    15:21 20.11.2025

  • 146 Кая,супер tъpa Кайо,

    3 1 Отговор
    вие prъdlиvиtе и drиslиvи западнали подлоги не сте в състояние да дирижирате нещата,а 00zeta крайна пък въобще е никоя. Русия ще си вземе всичко и това да ви е ясно тъpi zаpaднаlo pропаdnалiaци

    16:08 20.11.2025

  • 147 Дори бих казал,

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Уфф":

    че е 0,0002 гр. от общото което се полага.

    16:09 20.11.2025

  • 148 И като си измисляш мислиш

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "Факт":

    ли,че нещо ще постигнеш. Ердоган каза на наркомана изклесяшки,че Турция е само посредник.

    16:31 20.11.2025

  • 149 От Дженедеропа никога нищо не

    5 0 Отговор

    До коментар #52 от "Трол със сОпОл":

    е зависило,нито в ПВС нито във ВСВ, а сега въобще са извън всякаква класация и им беше показан ъгъла на зад вратата,а направо ъгъла на двора.Така и не разбраха,че Русия диктува правилата и света се съобразява с тях.

    16:53 20.11.2025

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Не са си направили сметката,че

    3 0 Отговор

    До коментар #79 от "Така е":

    шайката в Киев се разпадна и избяга,а територия 404 ще е под пълния контрол на Русия,а западналите шушмиги няма дори да припарят.

    17:18 20.11.2025

  • 154 Ресурса в 00 нефа 404,

    3 0 Отговор

    До коментар #91 от "Лидерите":

    е само от жени,старци,деца и ТЦК-ашници,но те по-скоро ще избягат от колкото да отидат на фронта. А и улавите във върховната рада на 404 но тях не ги брой те не стават и за чеп за зеле.

    17:20 20.11.2025

  • 155 Лошото е,че

    3 1 Отговор

    До коментар #95 от "Хайо":

    преди тях такива кат нас ще мрат заради тези малоумници в ЕСЕС.То и за това ни вземат в дежендерасткия ЕСЕС

    17:23 20.11.2025

  • 156 Олга

    3 0 Отговор
    “Дурочка из переулочка” и дъщеря на комунистически номенклатурчик от заповедника на европейски придурки събрани от кол и въже ще дава акъл на велика държава.Живеем в объркан свят.

    18:28 20.11.2025

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 666

    1 0 Отговор

    До коментар #138 от "Колю Пърмака":

    ха ха ха ти поне не си образован иначе щеше да знаеш че стотици хиляди Българи голяма част от които били и с семействата от 1969 до 1990 са били на работа в бившия СССР в Губкин Стари Оскол групите достигаха 6-7 хиляди човека въпрос кого ще гониш навежда на мисъл че ти по скоро ще изчезнеш на някъде

    19:30 20.11.2025

  • 159 БПФ

    0 1 Отговор
    Естонската гpoзна kуpвa не осъзнава ли, че никой не я брои за човек? Заради такива като нея ЕС е в пълна международна изолация !!!

    19:51 20.11.2025

  • 160 дядо поп

    1 0 Отговор
    Ами одобрявайте ги , какво чакате още , да докарате обикновените хора в съюза до просяшка тояга ли?

    20:20 20.11.2025

  • 161 дядо поп

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Уфф":

    Може и да е малко , но за сметка на това е идеално гладък!

    20:23 20.11.2025

  • 162 дядо Мраз

    0 0 Отговор
    Кой ли ще ви пита вас , толкова ли сте гламави да разберете че , Русия и САЩ винаги са били съюзници и никога не са воювали един срещу друг ! Защото се уважават като противници , и знаят че война между тях ,ще е пагубна и за двете държави ! За разлика от гламавите англета и еврогейци , които се мислят за някакъв фактор !

    20:26 20.11.2025

  • 163 Бай ОНЗИ

    1 0 Отговор
    Тая Калас е с фаш...ис...т...ко потекло и като гледам е привърженик на идеите на оня чичко с мустаците от Втората Световна война. Определено нещо се е объркала и се взима на сериозно. Нито на САЩ, нито на Русия им дреме тая какво казва. ЕС само ще слуша и изпълнява. И без това е пред разпад.

    20:46 20.11.2025

  • 164 очевидно

    1 0 Отговор
    Путин поставя условия като човек който е загубил войната. Той знае че дори Зеленски да приеме условията, гражданската война в Русия е неизбежна. Единствената възможност за Путин е да мобилизира масите срещу общ противник в лицето на непокорния украински народ. Така се разпадна СССР, така ще се разпадне и РФ.

    01:08 21.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания