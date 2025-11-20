Кая Калас: За да приключи войната, украинците и европейците трябва да одобрят условията

За да приключи войната в Украйна, украинците и европейците трябва да одобрят условията, каза днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас пред журналисти преди началото на заседанието на Съвета на ЕС по външни работи в Брюксел, предаде БТА.

В отговор на въпрос тя уточни, че не ѝ е известно европейски представител да е участвал в изготвянето на условията, представени в медиите в последните часове. Европейците винаги сме подкрепяли постигането на траен и справедлив мир, приветстваме всяко усилие за постигането на тази цел, каза Калас. За да проработи, всеки план трябва да има подкрепата на украинците и европейците, добави тя.

Още новини от Украйна

В тази война единият е нападател, а другият е нападнат. Не чуваме за отстъпки от руската страна. Ако Русия наистина искаше мир, можеше да се съгласи на безусловно прекратяване на огъня досега. Тази нощ отново виждаме нови руски въздушни удари. В 93 на сто руските удари целите са граждански - жилища, училища и болници, посочи Калас. По нейните думи руският президент Владимир Путин би могъл да спре войната, просто като прекрати бомбардировките.