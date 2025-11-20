САЩ са подготвили нов „мирен план“ за войната в Украйна , който предвижда множество отстъпки от Киев. The Telegraph пише, че планът има един огромен недостатък и той е свързан с гаранциите за сигурност.

Гаранцията на САЩ за защита на Киев от Путин не е надеждна, тъй като шансовете тя да бъде изпълнена са изключително ниски.

Според съобщения в медиите се очаква украинската армия да се изтегли от целия Донбас, а числеността и бойната готовност на украинските въоръжени сили ще бъдат намалени. Очакват се отстъпки и от Русия. Планът на Тръмп очевидно задължава руските войски да върнат част от териториите, които са завзели в Запорожка и Херсонска области. Освен това на Украйна може да бъде предложена някаква гаранция за отбрана от САЩ в замяна на отстъпки по отношение на собствените ѝ военни възможности.

На украинците обаче подобен план не се харесва, защото преминава техните червени линии, свързани с териториалните отстъпки. Признаване на целия Донбас за руски би било огромна обида към жертвите, които са дали украинските сили там през последните над 10 години.

Предложението на Тръмп за гаранции за сигурност от САЩ като своеобразна утешителна награда за Украйна също е повече от странно, отбелязва изданието.

Първо, това противоречи на цялата стратегия на Тръмп за отказ от задължения за сигурност, които не бива да се изискват от американските военни. Всъщност подобна схема противоречи на принципа „Америка на първо място“.

Второ, как би се различавало включването на Украйна под американския чадър за сигурност от предлагането на членство в НАТО на Киев – решение, което последователните американски администрации избягват в продължение на две десетилетия, тъй като това неизбежно би разгневило Русия и би изисквало единодушно решение в рамките на алианса. Най-важното е : ще означават ли американските гаранции за сигурност нещо за Украйна и ще могат ли американците да осигурят тяхното прилагане. Отговорът е неясен.

Администрациите на Байдън и Тръмп не бяха съгласни по много въпроси, но и двете заемаха позицията, че не си струва да се влиза в конвенционален конфликт с най-голямата ядрена сила в света само за да се защити Украйна.