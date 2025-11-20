Новини
Свят »
Украйна »
Новият мирен план на Тръмп има един огромен недостатък
  Тема: Украйна

Новият мирен план на Тръмп има един огромен недостатък

20 Ноември, 2025 09:18 5 757 74

  • украйна-
  • сащ-
  • русия-
  • доналд тръмп-
  • донбас-
  • владимир путин

САЩ обещават на украинците, че Русия няма да извърши нова атака, ако се съгласят на мирния план. Но как ще гарантират това?

Новият мирен план на Тръмп има един огромен недостатък - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

САЩ са подготвили нов „мирен план“ за войната в Украйна , който предвижда множество отстъпки от Киев. The Telegraph пише, че планът има един огромен недостатък и той е свързан с гаранциите за сигурност.

Гаранцията на САЩ за защита на Киев от Путин не е надеждна, тъй като шансовете тя да бъде изпълнена са изключително ниски.

Според съобщения в медиите се очаква украинската армия да се изтегли от целия Донбас, а числеността и бойната готовност на украинските въоръжени сили ще бъдат намалени. Очакват се отстъпки и от Русия. Планът на Тръмп очевидно задължава руските войски да върнат част от териториите, които са завзели в Запорожка и Херсонска области. Освен това на Украйна може да бъде предложена някаква гаранция за отбрана от САЩ в замяна на отстъпки по отношение на собствените ѝ военни възможности.

На украинците обаче подобен план не се харесва, защото преминава техните червени линии, свързани с териториалните отстъпки. Признаване на целия Донбас за руски би било огромна обида към жертвите, които са дали украинските сили там през последните над 10 години.

Предложението на Тръмп за гаранции за сигурност от САЩ като своеобразна утешителна награда за Украйна също е повече от странно, отбелязва изданието.

Първо, това противоречи на цялата стратегия на Тръмп за отказ от задължения за сигурност, които не бива да се изискват от американските военни. Всъщност подобна схема противоречи на принципа „Америка на първо място“.

Второ, как би се различавало включването на Украйна под американския чадър за сигурност от предлагането на членство в НАТО на Киев – решение, което последователните американски администрации избягват в продължение на две десетилетия, тъй като това неизбежно би разгневило Русия и би изисквало единодушно решение в рамките на алианса. Най-важното е : ще означават ли американските гаранции за сигурност нещо за Украйна и ще могат ли американците да осигурят тяхното прилагане. Отговорът е неясен.

Администрациите на Байдън и Тръмп не бяха съгласни по много въпроси, но и двете заемаха позицията, че не си струва да се влиза в конвенционален конфликт с най-голямата ядрена сила в света само за да се защити Украйна.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3 от 47 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце ЕООД

    82 17 Отговор
    Капитулация уе. Какво не разбрахте?!

    09:20 20.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Опитват се

    83 15 Отговор
    Да излъжат русия.няма да мине номера

    Коментиран от #15

    09:21 20.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Плана на Тръмп

    69 13 Отговор
    е като смешния план за победа на Зелето.

    09:24 20.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сиси

    32 8 Отговор

    До коментар #4 от "Люси от Пловдив":

    Тя тая ще е обслужващ персонал.

    09:25 20.11.2025

  • 8 колтуклиева

    76 11 Отговор
    Генерал Сирски, украинският главнокомандващ, заложи на новобрански щурмови части, които да позволят настъпателни действия. Отслабените линии се разпаднаха, когато руснаците проникнаха в тях.Отбранителните укрепления и сгради вече не могат да защитават войниците. Всеки ден Русия използва 200 или повече планиращи бомби, за да ги унищожи. Следват дронове и артилерийски удари. Руската пехота се промъква, за да почисти останалата съпротива.Това е сравнително бавен процес, но работи за руснаците и им причинява минимални жертви.Междувременно Европа открива, че не може да си позволи да плаща за войната в Украйна:
    Зеленски и тези, които подкрепят продължаването на войната, са загубили връзка с реалността . Украинската армия е лишена от морал, оръжия и войници. Фронтът е пробит на няколко места. Жизненоважната инфраструктура на страната е разрушена. Има политически катаклизми и няма пари за продължаване на войната.
    Единственият разумен изход от хаоса е да се обадите на Москва и да се споразумеете за нейните условия.

    Коментиран от #16

    09:26 20.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Вашето мнение

    60 9 Отговор
    Какво стана с плана на мърцуланите и коалицията на прайда за мир чрез сила.

    Коментиран от #27

    09:26 20.11.2025

  • 11 стоян георгиев

    12 49 Отговор
    Поредния жалък опит на рижавия да накара украйна да се предаде.няма да му се получи и този път.вацнотп е санкциите да останат и сащ да продава оръжие на нато.

    09:28 20.11.2025

  • 12 РАЗХЛАБЛЕНИЯ

    58 11 Отговор
    Руснаците веднъж се върнаха на едни подобни мински споразумения,и не ми се вярва пак да го направят.Варшава,Берлин и Хелзинки на са далеч.

    09:29 20.11.2025

  • 13 Pyccкий Карлик

    34 9 Отговор
    "...на украинците подобен план не се харесва..."

    Да са живи и здрави, окопите ги чакат.
    А ний с F-16 Block 70 ще помагаме с квото можем ))

    09:29 20.11.2025

  • 14 плевневлиев

    29 7 Отговор
    който фани жена ми и я бузи веднага, в знак на протест - отивам в украйна ,на фронта да напърдя шпеците на чеченците да видят те....

    09:30 20.11.2025

  • 15 Я пъ тоа

    9 56 Отговор

    До коментар #3 от "Опитват се":

    Русия вече е прецакана. Милион избити руснаци и още войната продължава.

    Коментиран от #20, #26, #41

    09:31 20.11.2025

  • 16 ПОГРОМ ЗА ПУТИН

    11 58 Отговор

    До коментар #8 от "колтуклиева":

    При Покровск......масово заколение на руснаци

    Коментиран от #18, #19

    09:33 20.11.2025

  • 17 така, така

    64 7 Отговор
    "На украинците обаче подобен план не се харесва" - ама то, никой не пта победения, какво му харесва и какво не му. В момента им се предлага мека капитулация и по-добропредложение няма да получат. В безмозъчните им глави трябва поне да сработи рефлекса да откриват 10 разлики - всяко ново предложение е по-лошо от предходното. Остава усещането, че тия в Киев са мафиотска структура от най-нисък калибър с поглед в бъдещето, ограничен до края на носовете им (дори еврейската генетика не помага за по-адекватно виждане).

    Иначе, хареса ми, чв в публикацията се споменава, че "Признаване на целия Донбас за руски би било огромна обида към жертвите, които са дали украинските сили там през последните над 10 години". После пак повтаряйте, че Путин е отишъл там като агресор, но преди това обяснето защо 6 години преди това са давани жертви от 0сраинците. Срещу прекрасен живот никой не скача! Истината лека полека си намира път.

    09:33 20.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ще рече

    49 5 Отговор

    До коментар #15 от "Я пъ тоа":

    че няма нито един паднал в боя украинец! Сложи и 15-те милиона, които напуснаха и за 4 години тия се стопиха наполовина
    Тая държава се разпада, ама ти си тръгнал на руснака да му гледаш загубите

    09:36 20.11.2025

  • 21 Хахахаха

    25 4 Отговор
    Тръмпоча като обещава, тогава да даде писмени гаранции! Такива обещания, на никой не са нужни. Като е толкова сигурен, писмени гаранции!

    09:37 20.11.2025

  • 22 Ега ти безмислиците

    45 5 Отговор
    Ами ако бандерите не искат да освободят Донецк от присъствието си, руснаците сами ще си го освободят! Но и предложението на Русия да няма претенции за остатъка от Запорожие и Херсон, ще отпадне!
    А разликата между гаранциите на САЩ да се намеси при нападение- и Украйна в НАТО е, че няма да има натовски бази и пересонал.
    Какви хора стават журна/исти?

    Коментиран от #29, #33

    09:38 20.11.2025

  • 23 китайски балон

    24 5 Отговор
    Всички планове на БайДончо са такива, без кръчмаря😉

    09:39 20.11.2025

  • 24 Вашето мнение

    30 3 Отговор

    До коментар #19 от "колтуклиева":

    Проблема на всеки български жинжър е това, че е функционално неграмотен. Правописа им е само едно от доказателствата за това. Българския жинжър е консумент, консумира всичко, което му е поднесено и е лесносмилаемо. Пропагандата, че Русия е слаба и ще бъде разгромена е поднасяна на българския жинжър, така, че въпреки функционалната си неграмотност той разбира този текст, защото е лесно смилаем.

    Коментиран от #30

    09:40 20.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 русичь..

    19 3 Отговор

    До коментар #15 от "Я пъ тоа":

    Този път подготвяме один руслан и ще го наблъскаме с над хиляда чувалчета с бандерски чаркоятьци

    09:40 20.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Вашето мнение

    14 2 Отговор

    До коментар #27 от "Геро":

    Проблема на всеки български жинжър е това, че е функционално неграмотен. Правописа им е само едно от доказателствата за това. Българския жинжър е консумент, консумира всичко, което му е поднесено и е лесносмилаемо. Пропагандата, че Русия е слаба и ще бъде разгромена е поднасяна на българския жинжър, така, че въпреки функционалната си неграмотност той разбира този текст, защото е лесно смилаем.

    09:44 20.11.2025

  • 29 Обида за жертвите

    24 3 Отговор

    До коментар #22 от "Ега ти безмислиците":

    Да така е но кой започна войната зельо след една дълга бела линия НАТО и един 85 годишен бай дън. Обида е, че още мърда този яко и на круизи ходи по света за да проси. А войничета дезертират бягат от фронта. А ония жертви първите сигурно са били патриоти. БЕЗСМИСЛИЦА ТА Е ЗЕЛЕНИЯТ КЛОУН

    Коментиран от #32

    09:44 20.11.2025

  • 30 Геро

    3 12 Отговор

    До коментар #24 от "Вашето мнение":

    Бавен, нали ти казах,че мнението на ут-айка като теб е без значение.?

    09:44 20.11.2025

  • 31 Механик

    38 2 Отговор
    Недостатъка на НОВИЯ план е същия като на СТАРИЯ - не слушате какво ви говори Путин. Е това ви е недостатъка.

    09:46 20.11.2025

  • 32 Йосиф Кобзон

    4 22 Отговор

    До коментар #29 от "Обида за жертвите":

    Много обидно е да ми идват на концерта в чували .

    Коментиран от #38

    09:46 20.11.2025

  • 33 Хахахаха

    2 22 Отговор

    До коментар #22 от "Ега ти безмислиците":

    Кой ще освободи собствена територия бе еййй! Ако рашата не иска да се съгласява, то може да се помогне още повече на Украйна.

    Коментиран от #37

    09:48 20.11.2025

  • 34 Я пък тоя

    31 1 Отговор
    "червени линии, свързани с териториалните отстъпки. "
    А бе главочи, още ли си мислите, че ще си върнете отнетите територии?
    Колкото повече се бавите, толкова повече ще губите. Накрая още повече територия ще дадете, а може и Украйна да изчезне, парче на Полша, Унгария, Румъния, останалото на РФ.
    Хем тъ-пи, хем нахални.

    09:49 20.11.2025

  • 35 Хи хи

    15 1 Отговор
    урките не са ни никакви, че да им гарантираме каквото и да е !!! урките могат сами да си гарантират каквото си искат !!

    09:53 20.11.2025

  • 36 Сандо

    21 2 Отговор
    За доброто на всички е Украйна да изчезне и да се превърне в окраина.

    09:53 20.11.2025

  • 37 Я пък тоя

    25 1 Отговор

    До коментар #33 от "Хахахаха":

    Пиян ли сте?
    Колко ѝ помагаха на Украйна, пък тя губи, или искате армия да ѝ пратят.
    С какво точно ще ѝ помогнат, дадоха оръжие и милиарди пари и ...... нищо?

    09:53 20.11.2025

  • 38 русичь..

    14 1 Отговор

    До коментар #32 от "Йосиф Кобзон":

    А бе мухлясъло равинче..не виждаш ли че това са бандерчета от покровските окопи,спецподарък за тебя от другото зелено еврейньче

    09:54 20.11.2025

  • 39 дайджест

    14 1 Отговор
    Европа се готви за война.Строи заводи за барут и оръжия.Спирането на войната бърка интересите на ковидната клика.Усвояването на милиарди ще секне.Украина е само един предтекст.Интересите са важни.Ако трябва още утре една провокация.И се почва АПОКАЛИПСИСА.

    09:58 20.11.2025

  • 40 хихи

    12 2 Отговор
    Но как ще гарантират това? Тъп въпрос!!!
    Гарантират го американските инвестиции и частни фирми там.
    Нали не си мислите, че Путин може да ги нападне? (Мара може и да си го мисли, Кая, Урсула също, и лена, ама те едва ли могат да мислят безплатно

    Коментиран от #50

    09:59 20.11.2025

  • 41 стоян георгиев

    12 2 Отговор

    До коментар #15 от "Я пъ тоа":

    не ги мисли ти руснаците, теб кво ще правим... тук за нищо не ставаш, на фронта не ходиш, лозе не копаеш и за Индия не си ходиш.. Абсолютно прахосване на ресурси си

    09:59 20.11.2025

  • 42 абе

    13 1 Отговор
    Тръмпоча какво не е разбрал ... където е стъпил руски ботуш е Руско... направо да връща и Аляска, че иначе ще напомпат Венецуела и ще стане хептем Разединените Щати

    10:01 20.11.2025

  • 43 Берлин 1945

    9 5 Отговор

    До коментар #27 от "Геро":

    Руското знаме над Райхстага беше един от многото резили.

    10:03 20.11.2025

  • 44 Учуден

    15 0 Отговор
    Още ли има вярващи в някакви си "планове",които нямат общо с реалността.Русия неслучайно включи на много ранен етап области в Конституцията си.И докато не бъдат освободени ще има бойни действия, кой каквото и да си приказва.Въпросът е да не поискат и още

    10:04 20.11.2025

  • 45 Хаха

    16 0 Отговор
    А кой ще гарантира на Руската федерация, че няма да бъде нападната от ЕС и Украйна. Това с гаранциите е куха работа. Нужни са конкретни мерки, като например демилитаризирани зони между ЕС и Русия, взаимни инспекции и програми за контрол върху разполагането на ракети със среден и далечен обсег на действие, изтегляне на тежки оръжия на определено разстояние от демилитаризираните територии и т.н. ЕС никога няма да се съгласи на подобни ограничения.

    10:04 20.11.2025

  • 46 мдам

    10 0 Отговор

    До коментар #27 от "Геро":

    Наполеон къв резил беше

    10:05 20.11.2025

  • 47 Бе то

    17 1 Отговор
    И запада беше гарантирал че НАТО няма да се разширява но наруши обещанието си. Много ще кажат че го няма като подписан документ но то няма и закон по който запада може да откъсне Косово от Сърбия или да конфискува парите на руската национална банка но го направиха

    10:06 20.11.2025

  • 48 стоян георгиев

    15 0 Отговор
    а гаранции че Германците няма да атакуват Русия отново .. кога? че ония психар Мерц не знае какви ги говори последно време

    10:06 20.11.2025

  • 49 Мишел

    13 0 Отговор
    Какъвто и да е мирният план, той винаги е по- добър от пълното поражение на Украйна.
    САЩ искат Украйна все пак да остане държава, за да могат след десетилетие да направят нова война в Европа. .

    10:07 20.11.2025

  • 50 хихи

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "хихи":

    тъпия минус, нали не мисли?

    10:08 20.11.2025

  • 51 AУЕ ЕЙЙ

    11 0 Отговор
    Бандерите не заслужават мир, заслужават минимум още 4 тодини да ги бомбандират, ама яко, щото до сега руснаците ги галеха с перце. А след това 200 години да им набиват канчето докато не им избият нацизма от главата. Всеки бандера барабар с децатат и жената, в Сибир.

    10:09 20.11.2025

  • 52 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    9 0 Отговор
    Капитулацията на хазаро-бандерясалия ,а оттам и на либирастко-шорошки райх уКрайна-ЕС е неизбежен...

    10:15 20.11.2025

  • 53 Сега

    2 4 Отговор
    Европа е много по-сплотена срещу Русия отколкото по времето на Третия райх. Този политически капитал ще бъде използван на максимум от ЕС, без оглед на ресурсите. Мир няма да има поне още 5 години. Тази тема с войната в Украйна се банализира и след като САЩ се откажат от опитите си за мир, ще изчезне от международните новинарски поток.

    10:16 20.11.2025

  • 54 не може да бъде

    8 0 Отговор
    Може да се обсъжда критикува и да се плюе по плана на Тръмп и тия които са го съставили да се говори какви огромни недостатъци има плана но има няколко още по-огромни "недостатъци "които висят като канари и да се стоварят върху колективния Запад - 1Държавният дълг на САЩ 2 държавните дългове на европейските държави 3.Кризата в икономиките на всички европейски държави която вече прераства във всеобща криза 4.Структурното разрушаване на Украйна което вече я обезценява като държава 5.Все по-нарастващото недоволство в останалия свят който не подкрепя Украйна ....И тия "недостатъци" заплашват и долара и цялата финансова структура на света и търговия и политика и всичко- което е особено болезнено за САЩ ...И какво се вижда според мен -Тръмп иска да дпади това което може да се спаси а ЕС иска чрез война да оправи нещата !?...Според мен -Тръмп има по-големи шансове ...!?

    10:21 20.11.2025

  • 55 Ъъъъъъъъ

    11 1 Отговор
    Ако проследим тайминга, ще видим, че няма нищо случайно:

    1. Зеленски отказа каквито и било отстъпки, когато се срещна с Тръмп на 17-ти октомври. Крясъци, викове, псувни и т.н.
    2. Веднага след това рашките ги сгънаха - буквално и преносно - избомбиха енергийната инфраструктура и в момента в Украйна няма ток по 10-12 часа на ден, няма отопление, няма вода и т.н.
    3. Само преди десетина дни Сибига обяви, че всякакви преговори с Русия се поставят на пауза.
    4. Веднага след това ЦРУ "пусна в движение" корупционния скандал. Колко пари са откраднати не е ясно, но цифрата е над $100млн със сигурност.
    5. Сякаш от нищото се появи мирен план, който на практика означава капитулацията на Украйна. Според запознати обаче, това е само работна версия на мирния план. Финалната версия може да се окаже много по-лоша за Украйна и това ще е наказанието на Зеленски, че не е приел предложението на Тръмп в Белия дом.
    6. Обявяването на този план идва 3 седмици преди европейците да се съберат, за да вземат решение за руските пари. Моментът е перфектно избран - Зеленски в момента няма полезен ход, а европейците нямат време да се прегрупират и да реагират.

    10:22 20.11.2025

  • 56 Миме, Мимеееее

    13 2 Отговор
    Цитат:
    "Признаване на целия Донбас за руски би било огромна обида към жертвите, които са дали украинските сили там през последните над 10 години."
    А руснаците малко ли жертви дадоха там??!!!!!!!

    10:25 20.11.2025

  • 57 Какво е неясно?

    8 0 Отговор
    Нещата стоят пред Украйна така: "Капитулирате вие, за да не трябва да капитулираме ние!"

    10:32 20.11.2025

  • 58 не може да бъде

    7 0 Отговор
    Новият план на Тръмп има един огромен недостатък и затова няма да бъде приет -но не бива да се губи надежда -през пролетта ще има със сигурност нов план с по-огромни недостатъци и -вероятно не само един -и ще видим какво чудо може да стане -да бъде приет без възражение!? Както беше казал един интересен човек -важно е направиш предложение което да не може да се откаже!?

    10:37 20.11.2025

  • 59 ,.....

    4 0 Отговор
    Дивите полета, така се казвал тоя раьон.

    10:39 20.11.2025

  • 60 Перо

    14 1 Отговор
    Ционисткият шут не е в позиция да налага условия и да чертае червени линии! Да е мислил по-рано, особено при възможностите за мир през 2022 г., проиграни от натиска на Англия върху Зеленски!

    10:43 20.11.2025

  • 61 Историк

    2 12 Отговор
    Агент Краснов предлага Украйна да изпълни исканията на началника му Путин, пък той щял да му гарантира сигурност. По-цинично и нагло не може да бъде. Страшно е двама злодеи да имат неограничена власт и да решават съдбата на други държави за своя изгода. Зеленски 4 години неуморно се бори за суверенитета на Украйна, за да му каже оранжевия да се предаде, защото Путин иска така. Това,което стова в света е по-зле от закона на джунглата, където зверовете спират боя като се наядат, а Путин няма наяждане и агент Краснов му помага. Светът трябва да се справи с тях.

    Коментиран от #63, #65

    10:59 20.11.2025

  • 62 Либерастите

    9 2 Отговор
    Квичат неистово защото ги смазаха.

    10:59 20.11.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Ха хи хо

    3 1 Отговор

    До коментар #61 от "Историк":

    Квичиш а?

    11:07 20.11.2025

  • 66 !!!?

    5 7 Отговор
    Всеки опит за спасение на Путлер е реабилитация на Хитлер !!!?

    11:27 20.11.2025

  • 67 Кресна

    9 2 Отговор
    Гаранцията е когато САЩ и Англия не се месят и лъжат държавите по света .САЩ са истинския виновник за войната в Украйна и всичко друго е празни приказки за хора с нисък умствен капацитет.

    11:35 20.11.2025

  • 68 Ха ха ха

    3 5 Отговор
    Много глупаво е да се вярва на руснаците, че няма да нападнат отново Украйна.

    11:44 20.11.2025

  • 69 Боко

    0 0 Отговор
    Е тогава до последния украинец 🪦404

    15:04 20.11.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 НАД 400 МИЛЯРДА -РАБОТРИМ ЗА ФАШИЗМА !!

    1 0 Отговор
    СВЪРШИ ТО !! ТОЗИ ПЪТ ЛЪЖИ , ОБЕЩАНИЯ ОТ ЖДЕНДАРИЗМА НЕМА ДА МИНАТ !
    ТОТАЛНА КАПИТОЛАЦИЯ НЕ САМО НА УКРАЙНА , А И НА ФАШИСТКАТА ИЗМЕТ , КОЯТО СПРЕТНА ВОЙНАТА СИ С /У РУСИЯ ЧРЕЗ ПРОКСИТО УКРАЙНА С НАЕММНИКА ЗЕЛЕНСКИ!!!
    ЗА УРОК НА ОСТАНАЛИТЕ ПРОКСИТА , КУПЕНИ ОТ ФАШАГИТЕ ,ЧЕ ГИ ЧАКА НЕ СЪЩОТО , А СТОКРАТНО СЪЩОТО ПОСЕГНАТ ЛИ НА РУСИЯ ! УКРАИНЦИТЕ ПУТИН ГИ ЖАЛИ , ВСЕ ПАК ГОЛЯМА ЧАСТ СА РУСКИ ГРАЖДАНИ , НО ПРОКСИТА ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ , ДА НЕ СИ И ПОМИОСЛЯТ , ПУТИН ЗНАЕ КАК!!!
    ДО СЕГА НАД 400 МИЛЯРДА НИ ОГРАБИ ФАШИЗМА ЗА ВОИЙНАТА СИ С/У РУСИЯ!!! РАБОТИМ ЗА ФАШИСТКИТЕ КРЪВОЖАДНИ ИЗЧАДИЯ , ЗА ВОЙНИТЕ И ВЪОРАЖАВАНЕТО ИМ , ЗА ПОДЪРЖАНЕ НА ХУНТАРСКИ ТЕРОРИСТИЧНИ КОРУМПИРАНИ РЕЖИМИ И ВОЙНИ , В МОМЕНТА УКР КОРУМПИРАНИ ХУНТАДЖИИ ОГРАБИЛИ МИЛЯРДИ !! ПЛЮС , ЕВРОФАШАГИТЕ СЕ КАНЯТ ДА НИ ОТРАДНАТ ОЩЕ 140 МЛЯРДА ПАК ЗА ТЯХ !!
    ТОТАЛЕН ЖЕСТОК, ЗЪЛ ФАШИЗЪМ ЗА НОРМАЛНИТЕ , ЧЕСТНИТЕ ХОРА !!!! ЧРЕЗ ТЯХ СИ ОСИГУРЯВА САРЕДСТВА ЗА ДА ПОДЪРЖА РАЗБОЙНИЧЕСКИЯ ТЕРОРИСТИЧЕН ХУНТАРСКИ РЕЖИМ В КИЕВ!

    17:45 20.11.2025

  • 72 Киро на кирия

    0 0 Отговор
    Стози "план"САЩ планирът да ограбят,както украинците ,така и руснаците.А на ЕС ще подарят,на Зеления цървулите.С просто око се вижда ,че е опит да измамят всички.Путво.Тази война е гражданска и намесата на САЩ е не само неуместна ами и опит за грабеж и измсма,най-безсрамно.Ско Русия иска да се защити от намеса във вътрешните и работи,трябва да лиши укритие от излаз на Черно море т.е. Одеса да е в Русия а не плацдарм за агресия срещу нея на НАТО.САЩ никога няма да гарантират нищо на укрити,понеже целта им е да ги ограбят а не да ги защитават.(то няма и от кого друг,освен от Запада) Затова и не дават нищо на Запада,освен среден пръст.

    13:58 21.11.2025

  • 73 Киро на кирия

    0 0 Отговор
    Стози "план"САЩ планирът да ограбят,както украинците ,така и руснаците.А на ЕС ще подарят,на Зеления цървулите.С просто око се вижда ,че е опит да измамят всички.Първо.Тази война е гражданска и намесата на САЩ е не само неуместна ами и опит за грабеж и измама,
    най-безсрамно.Ако Русия иска да се защити от намеса във вътрешните си работи,трябва да лиши укрити от излаз на Черно море т.е. Одеса да е в Русия а не плацдарм за агресия срещу нея на НАТО.САЩ никога няма да гарантират нищо на укрите,понеже целта им е да ги ограбят а не да ги защитават.(то няма и от кого друг,освен от Запада) Затова и не дават нищо на Запада,освен средения пръст на Президента Тръмп.Толкова е плоска измамата с този план,че сами не си вярват.

    14:03 21.11.2025

  • 74 Киро на кирия

    0 0 Отговор
    Стози "план"САЩ планирът да ограбят,както украинците ,така и руснаците.А на ЕС ще подарят,на Зеления цървулите.С просто око се вижда ,че е опит да измамят всички.Първо.Тази война е гражданска и намесата на САЩ е не само неуместна ами и опит за грабеж и измама,
    най-безсрамно.Ако Русия иска да се защити от намеса във вътрешните си работи,трябва да лиши укрити от излаз на Черно море т.е. Одеса да е в Русия а не плацдарм за агресия срещу нея на НАТО.САЩ никога няма да гарантират нищо на укрите,понеже целта им е да ги ограбят а не да ги защитават.(то няма и от кого друг,освен от Запада) Затова и не дават нищо на Запада,освен средения пръст на Президента Тръмп.Толкова е плоска измамата с този план,че сами не си вярват.И още нещо:-"как ще се разберат с тези от острова на мъглите укрите,след като подпишат( примерно )този план .Ами първи островитяните няма да го признаят и ще кажат че нарко картела в Укрия е нелегитимен и първо е трябвало е да има избори там ,пък после план.Ония не са наивни ,като руснаците.Мисла даже че едно от условията за мир там е първо избори и после мир.

    14:10 21.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания