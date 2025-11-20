Новият мирен план на Тръмп има един огромен недостатък

САЩ са подготвили нов „мирен план“ за войната в Украйна , който предвижда множество отстъпки от Киев. The Telegraph пише, че планът има един огромен недостатък и той е свързан с гаранциите за сигурност.
Гаранцията на САЩ за защита на Киев от Путин не е надеждна, тъй като шансовете тя да бъде изпълнена са изключително ниски.
Според съобщения в медиите се очаква украинската армия да се изтегли от целия Донбас, а числеността и бойната готовност на украинските въоръжени сили ще бъдат намалени. Очакват се отстъпки и от Русия. Планът на Тръмп очевидно задължава руските войски да върнат част от териториите, които са завзели в Запорожка и Херсонска области. Освен това на Украйна може да бъде предложена някаква гаранция за отбрана от САЩ в замяна на отстъпки по отношение на собствените ѝ военни възможности.
На украинците обаче подобен план не се харесва, защото преминава техните червени линии, свързани с териториалните отстъпки. Признаване на целия Донбас за руски би било огромна обида към жертвите, които са дали украинските сили там през последните над 10 години.
Предложението на Тръмп за гаранции за сигурност от САЩ като своеобразна утешителна награда за Украйна също е повече от странно, отбелязва изданието.
Първо, това противоречи на цялата стратегия на Тръмп за отказ от задължения за сигурност, които не бива да се изискват от американските военни. Всъщност подобна схема противоречи на принципа „Америка на първо място“.
Второ, как би се различавало включването на Украйна под американския чадър за сигурност от предлагането на членство в НАТО на Киев – решение, което последователните американски администрации избягват в продължение на две десетилетия, тъй като това неизбежно би разгневило Русия и би изисквало единодушно решение в рамките на алианса. Най-важното е : ще означават ли американските гаранции за сигурност нещо за Украйна и ще могат ли американците да осигурят тяхното прилагане. Отговорът е неясен.
Администрациите на Байдън и Тръмп не бяха съгласни по много въпроси, но и двете заемаха позицията, че не си струва да се влиза в конвенционален конфликт с най-голямата ядрена сила в света само за да се защити Украйна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баце ЕООД
09:20 20.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Опитват се
Коментиран от #15
09:21 20.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Плана на Тръмп
09:24 20.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Сиси
До коментар #4 от "Люси от Пловдив":Тя тая ще е обслужващ персонал.
09:25 20.11.2025
8 колтуклиева
Зеленски и тези, които подкрепят продължаването на войната, са загубили връзка с реалността . Украинската армия е лишена от морал, оръжия и войници. Фронтът е пробит на няколко места. Жизненоважната инфраструктура на страната е разрушена. Има политически катаклизми и няма пари за продължаване на войната.
Единственият разумен изход от хаоса е да се обадите на Москва и да се споразумеете за нейните условия.
Коментиран от #16
09:26 20.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Вашето мнение
Коментиран от #27
09:26 20.11.2025
11 стоян георгиев
09:28 20.11.2025
12 РАЗХЛАБЛЕНИЯ
09:29 20.11.2025
13 Pyccкий Карлик
Да са живи и здрави, окопите ги чакат.
А ний с F-16 Block 70 ще помагаме с квото можем ))
09:29 20.11.2025
14 плевневлиев
09:30 20.11.2025
15 Я пъ тоа
До коментар #3 от "Опитват се":Русия вече е прецакана. Милион избити руснаци и още войната продължава.
Коментиран от #20, #26, #41
09:31 20.11.2025
16 ПОГРОМ ЗА ПУТИН
До коментар #8 от "колтуклиева":При Покровск......масово заколение на руснаци
Коментиран от #18, #19
09:33 20.11.2025
17 така, така
Иначе, хареса ми, чв в публикацията се споменава, че "Признаване на целия Донбас за руски би било огромна обида към жертвите, които са дали украинските сили там през последните над 10 години". После пак повтаряйте, че Путин е отишъл там като агресор, но преди това обяснето защо 6 години преди това са давани жертви от 0сраинците. Срещу прекрасен живот никой не скача! Истината лека полека си намира път.
09:33 20.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ще рече
До коментар #15 от "Я пъ тоа":че няма нито един паднал в боя украинец! Сложи и 15-те милиона, които напуснаха и за 4 години тия се стопиха наполовина
Тая държава се разпада, ама ти си тръгнал на руснака да му гледаш загубите
09:36 20.11.2025
21 Хахахаха
09:37 20.11.2025
22 Ега ти безмислиците
А разликата между гаранциите на САЩ да се намеси при нападение- и Украйна в НАТО е, че няма да има натовски бази и пересонал.
Какви хора стават журна/исти?
Коментиран от #29, #33
09:38 20.11.2025
23 китайски балон
09:39 20.11.2025
24 Вашето мнение
До коментар #19 от "колтуклиева":Проблема на всеки български жинжър е това, че е функционално неграмотен. Правописа им е само едно от доказателствата за това. Българския жинжър е консумент, консумира всичко, което му е поднесено и е лесносмилаемо. Пропагандата, че Русия е слаба и ще бъде разгромена е поднасяна на българския жинжър, така, че въпреки функционалната си неграмотност той разбира този текст, защото е лесно смилаем.
Коментиран от #30
09:40 20.11.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 русичь..
До коментар #15 от "Я пъ тоа":Този път подготвяме один руслан и ще го наблъскаме с над хиляда чувалчета с бандерски чаркоятьци
09:40 20.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Вашето мнение
До коментар #27 от "Геро":Проблема на всеки български жинжър е това, че е функционално неграмотен. Правописа им е само едно от доказателствата за това. Българския жинжър е консумент, консумира всичко, което му е поднесено и е лесносмилаемо. Пропагандата, че Русия е слаба и ще бъде разгромена е поднасяна на българския жинжър, така, че въпреки функционалната си неграмотност той разбира този текст, защото е лесно смилаем.
09:44 20.11.2025
29 Обида за жертвите
До коментар #22 от "Ега ти безмислиците":Да така е но кой започна войната зельо след една дълга бела линия НАТО и един 85 годишен бай дън. Обида е, че още мърда този яко и на круизи ходи по света за да проси. А войничета дезертират бягат от фронта. А ония жертви първите сигурно са били патриоти. БЕЗСМИСЛИЦА ТА Е ЗЕЛЕНИЯТ КЛОУН
Коментиран от #32
09:44 20.11.2025
30 Геро
До коментар #24 от "Вашето мнение":Бавен, нали ти казах,че мнението на ут-айка като теб е без значение.?
09:44 20.11.2025
31 Механик
09:46 20.11.2025
32 Йосиф Кобзон
До коментар #29 от "Обида за жертвите":Много обидно е да ми идват на концерта в чували .
Коментиран от #38
09:46 20.11.2025
33 Хахахаха
До коментар #22 от "Ега ти безмислиците":Кой ще освободи собствена територия бе еййй! Ако рашата не иска да се съгласява, то може да се помогне още повече на Украйна.
Коментиран от #37
09:48 20.11.2025
34 Я пък тоя
А бе главочи, още ли си мислите, че ще си върнете отнетите територии?
Колкото повече се бавите, толкова повече ще губите. Накрая още повече територия ще дадете, а може и Украйна да изчезне, парче на Полша, Унгария, Румъния, останалото на РФ.
Хем тъ-пи, хем нахални.
09:49 20.11.2025
35 Хи хи
09:53 20.11.2025
36 Сандо
09:53 20.11.2025
37 Я пък тоя
До коментар #33 от "Хахахаха":Пиян ли сте?
Колко ѝ помагаха на Украйна, пък тя губи, или искате армия да ѝ пратят.
С какво точно ще ѝ помогнат, дадоха оръжие и милиарди пари и ...... нищо?
09:53 20.11.2025
38 русичь..
До коментар #32 от "Йосиф Кобзон":А бе мухлясъло равинче..не виждаш ли че това са бандерчета от покровските окопи,спецподарък за тебя от другото зелено еврейньче
09:54 20.11.2025
39 дайджест
09:58 20.11.2025
40 хихи
Гарантират го американските инвестиции и частни фирми там.
Нали не си мислите, че Путин може да ги нападне? (Мара може и да си го мисли, Кая, Урсула също, и лена, ама те едва ли могат да мислят безплатно
Коментиран от #50
09:59 20.11.2025
41 стоян георгиев
До коментар #15 от "Я пъ тоа":не ги мисли ти руснаците, теб кво ще правим... тук за нищо не ставаш, на фронта не ходиш, лозе не копаеш и за Индия не си ходиш.. Абсолютно прахосване на ресурси си
09:59 20.11.2025
42 абе
10:01 20.11.2025
43 Берлин 1945
До коментар #27 от "Геро":Руското знаме над Райхстага беше един от многото резили.
10:03 20.11.2025
44 Учуден
10:04 20.11.2025
45 Хаха
10:04 20.11.2025
46 мдам
До коментар #27 от "Геро":Наполеон къв резил беше
10:05 20.11.2025
47 Бе то
10:06 20.11.2025
48 стоян георгиев
10:06 20.11.2025
49 Мишел
САЩ искат Украйна все пак да остане държава, за да могат след десетилетие да направят нова война в Европа. .
10:07 20.11.2025
50 хихи
До коментар #40 от "хихи":тъпия минус, нали не мисли?
10:08 20.11.2025
51 AУЕ ЕЙЙ
10:09 20.11.2025
52 Урсул фон РептиЛайнян🐍
10:15 20.11.2025
53 Сега
10:16 20.11.2025
54 не може да бъде
10:21 20.11.2025
55 Ъъъъъъъъ
1. Зеленски отказа каквито и било отстъпки, когато се срещна с Тръмп на 17-ти октомври. Крясъци, викове, псувни и т.н.
2. Веднага след това рашките ги сгънаха - буквално и преносно - избомбиха енергийната инфраструктура и в момента в Украйна няма ток по 10-12 часа на ден, няма отопление, няма вода и т.н.
3. Само преди десетина дни Сибига обяви, че всякакви преговори с Русия се поставят на пауза.
4. Веднага след това ЦРУ "пусна в движение" корупционния скандал. Колко пари са откраднати не е ясно, но цифрата е над $100млн със сигурност.
5. Сякаш от нищото се появи мирен план, който на практика означава капитулацията на Украйна. Според запознати обаче, това е само работна версия на мирния план. Финалната версия може да се окаже много по-лоша за Украйна и това ще е наказанието на Зеленски, че не е приел предложението на Тръмп в Белия дом.
6. Обявяването на този план идва 3 седмици преди европейците да се съберат, за да вземат решение за руските пари. Моментът е перфектно избран - Зеленски в момента няма полезен ход, а европейците нямат време да се прегрупират и да реагират.
10:22 20.11.2025
56 Миме, Мимеееее
"Признаване на целия Донбас за руски би било огромна обида към жертвите, които са дали украинските сили там през последните над 10 години."
А руснаците малко ли жертви дадоха там??!!!!!!!
10:25 20.11.2025
57 Какво е неясно?
10:32 20.11.2025
58 не може да бъде
10:37 20.11.2025
59 ,.....
10:39 20.11.2025
60 Перо
10:43 20.11.2025
61 Историк
Коментиран от #63, #65
10:59 20.11.2025
62 Либерастите
10:59 20.11.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Ха хи хо
До коментар #61 от "Историк":Квичиш а?
11:07 20.11.2025
66 !!!?
11:27 20.11.2025
67 Кресна
11:35 20.11.2025
68 Ха ха ха
11:44 20.11.2025
69 Боко
15:04 20.11.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 НАД 400 МИЛЯРДА -РАБОТРИМ ЗА ФАШИЗМА !!
ТОТАЛНА КАПИТОЛАЦИЯ НЕ САМО НА УКРАЙНА , А И НА ФАШИСТКАТА ИЗМЕТ , КОЯТО СПРЕТНА ВОЙНАТА СИ С /У РУСИЯ ЧРЕЗ ПРОКСИТО УКРАЙНА С НАЕММНИКА ЗЕЛЕНСКИ!!!
ЗА УРОК НА ОСТАНАЛИТЕ ПРОКСИТА , КУПЕНИ ОТ ФАШАГИТЕ ,ЧЕ ГИ ЧАКА НЕ СЪЩОТО , А СТОКРАТНО СЪЩОТО ПОСЕГНАТ ЛИ НА РУСИЯ ! УКРАИНЦИТЕ ПУТИН ГИ ЖАЛИ , ВСЕ ПАК ГОЛЯМА ЧАСТ СА РУСКИ ГРАЖДАНИ , НО ПРОКСИТА ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ , ДА НЕ СИ И ПОМИОСЛЯТ , ПУТИН ЗНАЕ КАК!!!
ДО СЕГА НАД 400 МИЛЯРДА НИ ОГРАБИ ФАШИЗМА ЗА ВОИЙНАТА СИ С/У РУСИЯ!!! РАБОТИМ ЗА ФАШИСТКИТЕ КРЪВОЖАДНИ ИЗЧАДИЯ , ЗА ВОЙНИТЕ И ВЪОРАЖАВАНЕТО ИМ , ЗА ПОДЪРЖАНЕ НА ХУНТАРСКИ ТЕРОРИСТИЧНИ КОРУМПИРАНИ РЕЖИМИ И ВОЙНИ , В МОМЕНТА УКР КОРУМПИРАНИ ХУНТАДЖИИ ОГРАБИЛИ МИЛЯРДИ !! ПЛЮС , ЕВРОФАШАГИТЕ СЕ КАНЯТ ДА НИ ОТРАДНАТ ОЩЕ 140 МЛЯРДА ПАК ЗА ТЯХ !!
ТОТАЛЕН ЖЕСТОК, ЗЪЛ ФАШИЗЪМ ЗА НОРМАЛНИТЕ , ЧЕСТНИТЕ ХОРА !!!! ЧРЕЗ ТЯХ СИ ОСИГУРЯВА САРЕДСТВА ЗА ДА ПОДЪРЖА РАЗБОЙНИЧЕСКИЯ ТЕРОРИСТИЧЕН ХУНТАРСКИ РЕЖИМ В КИЕВ!
17:45 20.11.2025
72 Киро на кирия
13:58 21.11.2025
73 Киро на кирия
най-безсрамно.Ако Русия иска да се защити от намеса във вътрешните си работи,трябва да лиши укрити от излаз на Черно море т.е. Одеса да е в Русия а не плацдарм за агресия срещу нея на НАТО.САЩ никога няма да гарантират нищо на укрите,понеже целта им е да ги ограбят а не да ги защитават.(то няма и от кого друг,освен от Запада) Затова и не дават нищо на Запада,освен средения пръст на Президента Тръмп.Толкова е плоска измамата с този план,че сами не си вярват.
14:03 21.11.2025
74 Киро на кирия
най-безсрамно.Ако Русия иска да се защити от намеса във вътрешните си работи,трябва да лиши укрити от излаз на Черно море т.е. Одеса да е в Русия а не плацдарм за агресия срещу нея на НАТО.САЩ никога няма да гарантират нищо на укрите,понеже целта им е да ги ограбят а не да ги защитават.(то няма и от кого друг,освен от Запада) Затова и не дават нищо на Запада,освен средения пръст на Президента Тръмп.Толкова е плоска измамата с този план,че сами не си вярват.И още нещо:-"как ще се разберат с тези от острова на мъглите укрите,след като подпишат( примерно )този план .Ами първи островитяните няма да го признаят и ще кажат че нарко картела в Укрия е нелегитимен и първо е трябвало е да има избори там ,пък после план.Ония не са наивни ,като руснаците.Мисла даже че едно от условията за мир там е първо избори и после мир.
14:10 21.11.2025