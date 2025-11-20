Капитулация на Украйна: САЩ искат страната да откъсне парче от територията си и да намали своята армия

Американски и руски представители тихомълком написаха нов план за прекратяване на войната в Украйна, съгласно който Киев трябва да предаде своя територия и значително да ограничи размера на армията си, пише тази сутрин британският в. „Гардиън“, предаде БТА в прегледа на печата.
Проектът, който е разработен от специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп – Стив Уиткоф, и съветника на Кремъл Кирил Дмитриев, налага драконовски мерки върху Украйна, които ще дадат на Русия безпрецедентен контрол върху армията и политическия суверенитет на страната. На плана се гледа като на капитулация от страна на Киев, отбелязва изданието.
Засега не е ясно дали проектът официално се подкрепя от администрацията на Тръмп.
В. „Файненшъл таймс“ пише, че съгласно предложението Украйна трябва да предаде цялата територия, която все още е под контрола на Киев в източната част на страната и да съкрати наполовина армията си – условия, които украинският президент Володимир Зеленски в миналото е наричал невъзможни. Други условия включват ограничаване на американската военна помощ и на видовете въоръжения, използвани от украинската армия.
Сп. „Нюзуик“ допълва, че според плана Русия де факто ще придобие контрол над Луганска и Донецка област, познати като Донбас, но от Украйна няма да бъде изисквано публично да признава това. САЩ и международната общност ще признаят Крим и Донбас за руска територия.
В две други фронтови области – Херсонска и Запорожка област, конфликтът „ще бъде замразен по сегашните линии на контрол, а Русия ще върне някои земи“.
Две други страни – Катар и Турция – също участват в преговорите, отбеляза „Нюзуик“, като се позовава на изданието „Аксиос“. Анкара и Доха изиграха ключова роля в приемането на мирния план от 20 точки на Тръмп за прекратяване на войната между Израел и „Хамас“.
Предложението от 28 точки, създадено без участието на Украйна, отразява максималистките искания, които Кремъл постави по време на войната и които Киев отдавна отхвърля, определяйки ги като капитулация, отбелязва „Ню Йорк таймс“.
Това е последният опит на администрацията на Тръмп да възобнови застиналите преговори в близо 4-годишната война. Някои украински анализатори обаче гледат на предложението и като на начин Русия да оказва натиск върху Киев за отстъпки в момент, когато правителството на президента Володимир Зеленски е отслабено от корупционен скандал на най-високо ниво, който може да разубеди съюзниците му да изпращат помощ за страната.
Силите на Украйна са поставени и под нарастващ натиск на фронта, докато руските войски бележат успехи срещу изтощената украинска армия.
„Едно е ясно. Украинската позиция в момента не е силна и това се вижда не само в страната, но и от нашите партньори, включително САЩ, и, разбира се, от агресора“, каза пред изданието Костянтин Елисеев - бивш съветник по външна политика на украинския президент, който в момента е опонент на Зеленски.
В. „Вашингтон пост“ търси връзка между вчерашното посещение на двама високопоставени американски военни командири в Киев и новото предложение за мир.
Министърът на сухопътните войски Дан Дрискол, който води делегацията, е най-високопоставеният представител на Пентагона, за когото е известно, че е посещавал Украйна след връщането на Тръмп в Белия дом в началото на тази година. Пристигането на Дрискол в Украйна вчера бе предшествано от тайна среща в Маями миналия уикенд между Уиткоф и високопоставени съветници на украинския президент.
Засега не е известно дали или как пътуването на американския министър може да е свързано с преговорите на Уиткоф, отбелязва „Вашингтон пост“.
Според представител на американската отбрана Дрискол ще проучи „усилията за прекратяване на войната“ в Украйна. Той окачестви пътуването като „мисия за установяване на факти“, но отказа да даде подробности с кого от украинското правителство се е срещала американската делегация или какво са обсъждали.
Изданието „Политико“ коментира, че Украйна и Европа са били изненадани, след като публично се заговори за плана на Уиткоф - особено остра болка, защото тъкмо бяха останали с впечатлението, че Тръмп най-после е започнал да осъзнава неискреността на Путин относно постигането на споразумение.
Докато европейските и американските представители търсеха яснота по проекта, те заявиха, че много от аспектите в него подлежат на промяна, включително ролята на НАТО и всякакви украински териториални отстъпки към Русия.
Украйна смята членството в НАТО за гаранция за сигурността си срещу бъдеща руска инвазия. Докато някои европейски страни подкрепят Киев, САЩ отхвърлят подобна възможност, а Москва отдавна настоява Украйна да не се присъединява към отбранителния алианс, възприемайки това като заплаха.
Европейските съюзници също се притесняват от териториални отстъпки по отношение на Русия, които виждат като възнаграждаване на агресията на Москва и създаване на притеснителен прецедент.
„Не сме информирани за това (плана)“, каза вчера пред журналисти германският външен министър Йохан Вадефул. „Опитите на всички международни партньори да доведат най-накрая президента Путин на масата за преговори продължават. Ние, естествено, подкрепяме всичко, което води в тази насока. Фокусирани сме върху подкрепата за Украйна и по този начин даваме на Путин да разбере, че няма алтернатива на преговорния процес“, изтъкна той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Коментиран от #41, #57, #59, #172
Коментиран от #106, #110
Коментиран от #82
5 Не им трябва САЩ
10:11 20.11.2025
Коментиран от #38
10:11 20.11.2025
Коментиран от #10
8 БРАВО
Коментиран от #14
Коментиран от #65
Коментиран от #144
14 Гатанка
а за ЗАПАДНалИЯТ свят❗
16 Pyccкий Карлик
Коментиран від #27
19 Механик
Е как така можахте да го изречете това бе? Ма няма нищо подобно бе! Вчера викахте, че руснаците нямат техника, нямат войници и се готвехте с абрамсите и хаймарсите да влизате в Москва.
Кво стана, че не разбрахме???
Коментиран от #113
22 Златен кенеф
но не могат да ти отговорят и от злоба ти слагат минуси❗
Коментиран от #133
Коментиран от #29
10:20 20.11.2025
27 Геплро
До коментар #17 от "Българин":Бавен, нали ти казах,че мнението на ут-айка като теб е без значение.?
10:21 20.11.2025
28 бай Кольо
Коментиран от #43
До коментар #26 от "Кой какво":Бавен, нали ти казах,че мнението на ут-айка като теб е без значение.?
10:23 20.11.2025
10:23 20.11.2025
31 Минувач
Коментиран от #44
33 Георгиев
Коментиран от #39, #89
10:24 20.11.2025
10:25 20.11.2025
се измъква, като
Коментиран от #51, #62
10:26 20.11.2025
До коментар #33 от "Георгиев":Значи поставяне на власт марионетка от Масква начело на Украйна искат копейките?!? Няма кака да стане защото Украйна е поела към ЕС и всички украинци тотално намразиха варварска русия!
Коментиран от #42, #61, #69, #123
Коментиран от #45, #50, #53
10:28 20.11.2025
До коментар #2 от "Тогава Украйна":Ха ха ха
42 Не си в час
Коментиран от #119
10:30 20.11.2025
43 Ще вземе Топки
До коментар #40 от "Т.КОЛЕВ":Громи Путин, мир нема да има....гинат руснаци а САЩ трупат дебели пачки.
47 В момента
48 Първата стъпка трябва да е
Коментиран от #54
До коментар #40 от "Т.КОЛЕВ":Значи украинците трябва да живеят в тотална мизерия като братския руски народ? Да карат Москвичи и слушат ВЕФа?!?Да си построят външни клозети?!? :))))
Коментиран от #77
Коментиран от #74
Коментиран от #101
10:34 20.11.2025
Коментиран от #85, #92
10:34 20.11.2025
56 Хаха
Коментиран от #75
10:34 20.11.2025
57 Българин
До коментар #2 от "Тогава Украйна":ХАХАХАХА,клоун
10:34 20.11.2025
58 Госあ
10:35 20.11.2025
59 ех съдранпедераст
До коментар #2 от "Тогава Украйна":верно ли ще избиват руснаци до самия им край тц тц миличко я бягай да си заредиш вибриращия пингвин
10:35 20.11.2025
60 Къв мирен план бре
Коментиран от #64
10:35 20.11.2025
61 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #39 от "прокажена русия":ПРОШЛЯК ПО ПЕЙКИТЕ,
Русия нямаше нищо против Украйна да влезе в ЕС, но да остане необвързана, като 1/4 от страните в съюза❗
Четете малко преди да пишете,
че пишете такива глупости❗
10:35 20.11.2025
62 Pyccкий Карлик
До коментар #36 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Дори подкрепата на С.А.Щ. няма да реши руските проблеми. А руските проблеми идат от самата същност на руснаците - народ без корени, събран от монголски племена. Монголия е пример какво е руското бъдеще.
Юрти и празни бензоколонки, а в порутения ВДНХ комплекс изложени ръждавия Буран и Робота Вася - висшите достижения на самобитния руски гений и народно творчество 😁 Путин направо закла, обезглави Русията, както монголец не я е клал.
Коментиран от #73, #76
10:35 20.11.2025
63 Ъъъъъъъъъ
10:36 20.11.2025
64 хахаха розав еднорог
До коментар #60 от "Къв мирен план бре":бягай при мъжа си и му кажи че е целия ти свят съдранпедераст
10:36 20.11.2025
65 Путин
До коментар #11 от "Слава на Великият САЩ":най големите шайзета в света
10:36 20.11.2025
66 Далавера Импекс
Коментиран от #78
10:37 20.11.2025
67 Eлементарно
Ако Русия продължи с войната - рано или късно Украйна ще стане руска ! А Украйна като стане руска - НЯМА КОЙ ДА ИЗПЛАЩА АМЕРИКАНСКИТЕ ЗАЕМИ КЪМ Украйна! Затова за САЩ е НАЛОЖИТЕЛНО Украйна да остане да съществува , за да може украинците да си плащат дълговете (т.е. да станат американски бели роби!) !!!
10:38 20.11.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 т-п трол соpocoиден
До коментар #39 от "прокажена русия":Като гледам как е тръгнал Бандеристан към ЕССР, докато стигне, я Бандеристан, я ЕССР!
10:39 20.11.2025
70 дедо
10:39 20.11.2025
71 ЕС си
10:39 20.11.2025
72 ЦЕНТАЦИТЕ ДА ЗНАЯТ
10:39 20.11.2025
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #51 от "Я пъ тоа":Който иска да знае - чете и се учи❗
Ама двехилядниците искате всичко наготово,
че и като не ви харесва рИвети:
" не знам как е, ама не е така."❗
Коментиран от #81
10:40 20.11.2025
75 Я пъ тоа
До коментар #56 от "Хаха":Земя се ВРЪЩА, живот никога...
Жалко за избитите милион путинисти....
Коментиран от #88
10:40 20.11.2025
76 лиз ач евроатлантик
До коментар #62 от "Pyccкий Карлик":Няма да свършат идиотите в БГ скоро,затова сме на тва дередже
Коментиран от #98
10:40 20.11.2025
77 Моряка
До коментар #50 от "руска мизерия":Е какво им има на клозетите?Това си е френска дума,интелигентна,ухаеща на френските парфюми.Ако погледнеш и сега половин България е покрита с клозети.Нали сме франкофони.
10:41 20.11.2025
78 Pyccкий Карлик
До коментар #66 от "Далавера Импекс":".... на какво ще се съгласи Путин..."
Вова ще се съгласи на завивка, възглавница и тесен нар в Хага. Едни много сърдити фронтоваци вече му дирят сметката !!! Тепърва в Русия има да гледаме движуха и заваруха 😁👍
Коментиран от #84
10:41 20.11.2025
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Абе,
До коментар #5 от "Не им трябва САЩ":извади си носа от тавата с фалшивото брашно !
10:42 20.11.2025
81 Я пъ тоа
До коментар #74 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":И как Украйна бе подмамена от Запада, че нещо не са разбра....
Коментиран от #103, #105, #111, #114
10:42 20.11.2025
82 Ами
До коментар #4 от "Инж1":Като си правят прав си:))),само,че с бой освен Донбас ще су върнат и други руски земи подарени на Украйна барабар с хората:)),гн пишман инж.:))))
10:44 20.11.2025
83 Минувач
До коментар #44 от "Копейки не се напивяйте.":Коя цел не е постигната?
Украйна в НАТО ли е?
Русия печели ли на фронта или губи всеки ден нови територии?
Западът клекна ли - огромно намаление на доставките на оръжие и пари. Сега Урсула не може да намери тези 134 милиарда и се моли, като куче за кокъл?
Това предложение на САЩ не е ли показателно, че Русия е постигнала целите си - ще получи целия Донбас с рускоезичните, Украйна няма да влиза в НАТО, а украинската армия ще се намали наполовина?
Ти ми кажи, кое не си е изпълнила Русия и, кое е изпълнила Украйна.
Украйна накрая ще бъде със загуба на територия (най-важната, промишлена територия и със залежи), загуба на половината население, загуба на военен потенциал, загуба на икономика и стотици милиарди заеми, невлизане в НАТО, загуба на нови стотици милиарди, които ще се вземат като заеми за възстановяване, невлизане в ЕС, защото поне една страна - Унгария ще и наложи вето. Е, какви цели постигна Украйна???
10:44 20.11.2025
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Капитулация!
10:47 20.11.2025
88 Абе
До коментар #75 от "Я пъ тоа":Това зеления наркоман и евролиберастите сега им е проблема,дето искаха в подарените на Украйна земи барабар с хората да забраняват руския и сега ни земи и жертви за нищо за на сатаната повелята.
10:48 20.11.2025
89 Георгиев
До коментар #33 от "Георгиев":Продължение: аз следя български, руски, украински, световни сайтове, автентични речи и изказвания в ю туб. И написаното от мен в 33 е обобщение от декларации, възможности, настоящи цели на участниците в този конфликт
Вижда се, че се бърза да утихне тази излагация с "руските" взривове в Полша. Започва да се говори да се отдели политиката в ЕС от бизнеса и искането от немски фирми да се възстановят доставките на руска газ. Има сериозна динамика.
10:48 20.11.2025
90 Като не иска хунтата на Зеленски
10:48 20.11.2025
91 Ъъъъъъъъъ
11-те основни точки на предложението предвиждат:
1. Източна Украйна - Русия ще получи пълен контрол над Източна Украйна, включително над Луганск и Донецк (Донбас), въпреки факта, че Украйна контролира около 14,5% от този регион според последните анализи на ISW. Въпреки руския суверенитет, районите, от които Украйна ще се изтегли, ще се считат за "демилитаризирани зони“, без възможност за разполагане на руски войски там.
2. Южна Украйна : В Херсонска и Запорожка области линиите на контакт ще бъдат замразени, като Русия ще върне някои територии, в зависимост от изхода на преговорите.
3. Признаване на Крим и Донбас: Планът предвижда признаването на Крим и Донбас за легитимни руски територии от САЩ и други държави, като от Украйна няма да се иска съгласие за това.
4. Съкращения на украинските въоръжени сили: Планът включва ограничения върху размера на украинската армия. По-специално, той предвижда драстично намаляване на украинската армия с два пъти и половина,
5. Украйна ще трябва да се откаже от редица ключови оръжия, които могат да нанесат удар дълбоко в руска територия.
6. Украйна ще трябва да забрави за членство в НАТО .
7. Украйна ще получи "някакви" гаранции за сигурност от САЩ.
8. Разполагането на чуждестранни войски в Украйна е забранено.
9. Украйна ще трябва да направи руския език официален държавен език в редица региони.
10. Украйна трябва да предостави официален ст
10:49 20.11.2025
92 Pyccкий Карлик
До коментар #55 от "си дзън":"...Русия печели ли на фронта или губи всеки ден нови..."
Всеки ден Русия губи по 500 войника, на година 150 000, за Три Года - 450 000. Някак си не ми се връзва с печели.
Коментиран от #100, #104
10:50 20.11.2025
93 Куку
10:52 20.11.2025
94 Историк
Коментиран от #102
10:53 20.11.2025
95 Гротеска
Русия и САЩ си разпределят Украйна!
Сега вече путинофилите могат на воля да обичат САЩ..
10:53 20.11.2025
96 Пенчо доктора
Вторият е, че след година или година и половина украинските въоръжени сили просто ще се разпаднат поради проблеми с набирането на личен състав за ВСУ и цялата територия ще попадне под руски контрол.Русия ще позволи на тези, които не са съгласни, да заминат за която и да е държава по света.
10:53 20.11.2025
97 Плана за победа на Зеленски
10:53 20.11.2025
98 Ама
До коментар #76 от "лиз ач евроатлантик":кво му обръщаш внимание на тази карлик/гном ? Някаква укристанка , заработваща центове денонощно...
10:53 20.11.2025
99 Рамбо
Коментиран от #117, #132
10:57 20.11.2025
100 Мии
До коментар #92 от "Pyccкий Карлик":гномке ,при 2 милиона укристанци в чували , явно не губи РФ...
10:57 20.11.2025
101 Асамблея " Знаме на мира"
До коментар #54 от "Така де":И след 100 да е, Украйна ще изпълни условията на Русия
10:57 20.11.2025
102 Ъъъъъъъъъъ
До коментар #94 от "Историк":"Зеленски 4 години неуморно се бори за суверенитета на Украйна..."
Ма Зеленски открадна от Тръмп/САЩ над $100млн. И го хванаха....За негово съжаление!
Коментиран от #121
10:58 20.11.2025
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 От къде
До коментар #92 от "Pyccкий Карлик":знаеш? От ЕЖК?
11:00 20.11.2025
105 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #81 от "Я пъ тоа":Лично Помощник държавният секретар на САЩ по въпросите на Европа и Евразия Виктория Нюланд потвърди в интервю за CNN, че Вашингтон е отделил 5 милиарда долара за подкрепа на демокрацията в Украйна ( за преврата на "Майдана"
11:06 20.11.2025
106 Моряка
До коментар #3 от "НИКАКЪВ МИР":И защо ще ги пащат в Себир?И там да раждат бандерчета?Най добре и в Колима.Там та.......ците им замръзват целогодишно и не могат да се размножават.Хуманно и екологично издържано.
11:07 20.11.2025
107 ?????
11:08 20.11.2025
108 Зеля
11:09 20.11.2025
109 БАЦЕ ЕООД
11:10 20.11.2025
110 Ха ха ха ха
До коментар #3 от "НИКАКЪВ МИР":Я заминавай на фронта да биеш нацисти, пъзльо! И баба знае по интернета да лае.
11:12 20.11.2025
111 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #81 от "Я пъ тоа":Из-3-ха , 103,
В който ти ОБЯСНЯВАМ как през 2008-ма е приет план за вкарване Украйна в Нато и как той е развит:
" На срещата на върха в Брюксел през юни 2021 г. лидерите на НАТО потвърдиха решението, взето на срещата на върха в Букурещ през 2008 г., че Украйна ще стане член на Алианса с План за действие за членство (ПДЧ) "❗
Не е трудно да сметнеш, че 02.2022 -
е след ,а не преди 06.2021❗
11:12 20.11.2025
112 Ха-ха-ха
11:16 20.11.2025
113 Хохо
До коментар #19 от "Механик":Военолюбецо, защо не си на фронта? Отивай да провериш?
Коментиран от #137
11:17 20.11.2025
114 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #81 от "Я пъ тоа":Всичко това можеше да го разбереш САМ,
ако беше положил малко усилия
и ако не беше ФнГЛ❗
11:19 20.11.2025
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Иван
11:22 20.11.2025
117 Ха-ха-ха
До коментар #99 от "Рамбо":Така е. Трябва да видиш за това обаче нато и американците, те отвориха кутията на Пандора с Ирак и Косово.
11:22 20.11.2025
118 Вертоломей първи
11:25 20.11.2025
119 Курт Капейн
До коментар #42 от "Не си в час":Не си в час!!! къде са протестите и революцията които нормално стават като народа е против властта???
Коментиран от #139
11:26 20.11.2025
120 Един референдум в Украйна
11:30 20.11.2025
121 Бай Иван
До коментар #102 от "Ъъъъъъъъъъ":То щото гнусното плешивжо жуже не окраде руския народ и изби 2 милиона руснаци.
Коментиран от #130, #152
11:31 20.11.2025
122 Пфу
Коментиран от #135
11:31 20.11.2025
123 Ха-ха-ха
До коментар #39 от "прокажена русия":Украйна ще поеме натам накъдето и каже победителя. До там се докараха като слушат англосаксонците.
11:32 20.11.2025
124 Кво умува пак зеленият
11:34 20.11.2025
125 Банко
Коментиран от #128
11:37 20.11.2025
126 хахаха
Коментиран от #166
11:38 20.11.2025
127 Коалицията на желаещите
Публикувана е снимка на плачещият Макрон.
Евроястребите са отстреляни като пъдпъдъци
11:40 20.11.2025
128 Къде се буташ на това ниво
До коментар #125 от "Банко":Глупако сороски
11:42 20.11.2025
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Ъъъъъъъъъъ
До коментар #121 от "Бай Иван":"То щото гнусното плешивжо жуже не окраде руския народ и изби 2 милиона руснаци."
Това няма нищо общо с кражбата на Зеленски! Парите в чувалите са с печата на Федералния резерв, което нали знаеш какво означава?
11:45 20.11.2025
131 Боко
11:47 20.11.2025
132 ,,,,,,
До коментар #99 от "Рамбо":В другиден може да се върнеме 300 години преди Христос.
11:50 20.11.2025
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Ничия земя
11:53 20.11.2025
135 Ха-ха-ха
До коментар #122 от "Пфу":Пък го хвалихте като налага санкции на Русия. Тръмп си е Тръмп и защитава интересите на американците. Украйна не му е приоритет, Зелю се взе много на сериозно че е някаква значима личност вместо да слуша гласът на разума се вживяваше като спасител на света, или поне на "цивилизования свят".
11:53 20.11.2025
136 Алекса
11:54 20.11.2025
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Ъъъъъъъъъ
"Станаха известни имената на украинците, взривили полската железопътна линия. Те са изправени пред доживотни присъди"
Нали се сещате поляците колко квичаха? Само че извършителите се оказаха украинци.... 🤣
11:56 20.11.2025
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Ха-ха-ха
11:58 20.11.2025
141 Как така
12:02 20.11.2025
142 Америка са лицемери
Коментиран от #145, #150
12:05 20.11.2025
143 Пълна изолация на Русия
12:07 20.11.2025
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 глей ся
До коментар #142 от "Америка са лицемери":Украйна няма право да се защитава, щото е агресор в случая ... Хората демократично си избраха какви са и сега се абсолютно резонно бият НАТОТО . Лицемерието в случая е единствено от твоя страна . Фашист, третополов фашист дори. смех!
Коментиран от #165
12:09 20.11.2025
146 Колко
12:10 20.11.2025
147 Смлян ти е мозъка на
До коментар #5 от "Не им трябва САЩ":теб по рождение .
12:10 20.11.2025
148 Безсмислени статии
12:16 20.11.2025
149 ХАХАХА
шекелките са сърдечен шок.
12:19 20.11.2025
150 Небинарен модерен ляв
До коментар #142 от "Америка са лицемери":Муци кажи кво пушиш и откъде и на какви цени го купуваш ,че адски добре работи кукло 👄 .Искам и аз от същото ...
12:34 20.11.2025
151 ОБЕКТИВЕН
12:35 20.11.2025
152 Този коментар е премахнат от модератор.
153 Този коментар е премахнат от модератор.
154 Хи хи
12:42 20.11.2025
155 696
12:47 20.11.2025
156 Мемфис
Коментиран от #157
12:50 20.11.2025
157 Този коментар е премахнат от модератор.
158 старуха
12:56 20.11.2025
159 Мемфис
Повръща ми се от него, и такива като него
Коментиран от #177
12:57 20.11.2025
160 Майор Мишев
13:05 20.11.2025
161 Защо?
Коментиран от #162, #163
13:10 20.11.2025
162 Този коментар е премахнат от модератор.
163 Радецки
До коментар #161 от "Защо?":Ти виж в Киев град, корупционният скандал, и за кого мре украинският народ?!? Докато селскито украинче мре по Бойните полета, киевската хунта скубе и с зад...а си милиарди от еуропата за собствена облага... Неман даги бъде такива...
13:40 20.11.2025
164 Този коментар е премахнат от модератор.
165 Хахахаха
До коментар #145 от "глей ся":Намали пушенето на гъби, че виж какви ги плещиш, троляк. Такива разбирачи като тебе в Максуда ги правят широки
13:53 20.11.2025
166 Този коментар е премахнат от модератор.
167 Това е старо отпреди 3 месеца 😂😂😂
14:45 20.11.2025
168 Този коментар е премахнат от модератор.
169 Язе
17:14 20.11.2025
170 защото
18:05 20.11.2025
171 ПРАВДА
18:09 20.11.2025
172 СЛАВА РУСИЯ
До коментар #2 от "Тогава Украйна":СЛАВА РУСИЯ
СЛАВА ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН
18:27 20.11.2025
173 Този коментар е премахнат от модератор.
174 Този коментар е премахнат от модератор.
175 Този коментар е премахнат от модератор.
176 Този коментар е премахнат от модератор.
177 Този коментар е премахнат от модератор.
178 ОБЕКТИВЕН
20:31 20.11.2025
179 Камък
20:50 20.11.2025
180 гяшгъ
22:04 20.11.2025
181 наблюдател
00:53 21.11.2025
182 Анонимен
05:13 21.11.2025
183 Анонимен
05:15 21.11.2025
184 Анонимен
05:18 21.11.2025
185 мдаааа
По скоро е да се измъкнат от т.н. воюваща страна и да станат страничен наблюдател, който само посредничи за помиряване на страните!
Защо?
Защото после ще се плащат репарации на Русия.. А кой ще ги плаща? Ами воюващите страни- а това са Украйна, поддържащите я и ЕС!
05:22 21.11.2025
186 Време е за бел байряк
За това Зелю да вдига белия байряк и да капитулира... да спре тая мъка и да мирне света!!!
05:30 21.11.2025
187 Нищо ново под слънцето
11:41 21.11.2025
188 шаабат
14:07 21.11.2025