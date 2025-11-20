Новини
Капитулация на Украйна: САЩ искат страната да откъсне парче от територията си и да намали своята армия

20 Ноември, 2025 10:08

Съгласно предложението Украйна трябва да предаде цялата територия, която все още е под контрола на Киев в източната част на страната, както и да съкрати наполовина армията си

Капитулация на Украйна: САЩ искат страната да откъсне парче от територията си и да намали своята армия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американски и руски представители тихомълком написаха нов план за прекратяване на войната в Украйна, съгласно който Киев трябва да предаде своя територия и значително да ограничи размера на армията си, пише тази сутрин британският в. „Гардиън“, предаде БТА в прегледа на печата.

Проектът, който е разработен от специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп – Стив Уиткоф, и съветника на Кремъл Кирил Дмитриев, налага драконовски мерки върху Украйна, които ще дадат на Русия безпрецедентен контрол върху армията и политическия суверенитет на страната. На плана се гледа като на капитулация от страна на Киев, отбелязва изданието.

Засега не е ясно дали проектът официално се подкрепя от администрацията на Тръмп.

В. „Файненшъл таймс“ пише, че съгласно предложението Украйна трябва да предаде цялата територия, която все още е под контрола на Киев в източната част на страната и да съкрати наполовина армията си – условия, които украинският президент Володимир Зеленски в миналото е наричал невъзможни. Други условия включват ограничаване на американската военна помощ и на видовете въоръжения, използвани от украинската армия.

Сп. „Нюзуик“ допълва, че според плана Русия де факто ще придобие контрол над Луганска и Донецка област, познати като Донбас, но от Украйна няма да бъде изисквано публично да признава това. САЩ и международната общност ще признаят Крим и Донбас за руска територия.

В две други фронтови области – Херсонска и Запорожка област, конфликтът „ще бъде замразен по сегашните линии на контрол, а Русия ще върне някои земи“.

Две други страни – Катар и Турция – също участват в преговорите, отбеляза „Нюзуик“, като се позовава на изданието „Аксиос“. Анкара и Доха изиграха ключова роля в приемането на мирния план от 20 точки на Тръмп за прекратяване на войната между Израел и „Хамас“.

Предложението от 28 точки, създадено без участието на Украйна, отразява максималистките искания, които Кремъл постави по време на войната и които Киев отдавна отхвърля, определяйки ги като капитулация, отбелязва „Ню Йорк таймс“.

Това е последният опит на администрацията на Тръмп да възобнови застиналите преговори в близо 4-годишната война. Някои украински анализатори обаче гледат на предложението и като на начин Русия да оказва натиск върху Киев за отстъпки в момент, когато правителството на президента Володимир Зеленски е отслабено от корупционен скандал на най-високо ниво, който може да разубеди съюзниците му да изпращат помощ за страната.

Силите на Украйна са поставени и под нарастващ натиск на фронта, докато руските войски бележат успехи срещу изтощената украинска армия.

„Едно е ясно. Украинската позиция в момента не е силна и това се вижда не само в страната, но и от нашите партньори, включително САЩ, и, разбира се, от агресора“, каза пред изданието Костянтин Елисеев - бивш съветник по външна политика на украинския президент, който в момента е опонент на Зеленски.

В. „Вашингтон пост“ търси връзка между вчерашното посещение на двама високопоставени американски военни командири в Киев и новото предложение за мир.

Министърът на сухопътните войски Дан Дрискол, който води делегацията, е най-високопоставеният представител на Пентагона, за когото е известно, че е посещавал Украйна след връщането на Тръмп в Белия дом в началото на тази година. Пристигането на Дрискол в Украйна вчера бе предшествано от тайна среща в Маями миналия уикенд между Уиткоф и високопоставени съветници на украинския президент.

Засега не е известно дали или как пътуването на американския министър може да е свързано с преговорите на Уиткоф, отбелязва „Вашингтон пост“.

Според представител на американската отбрана Дрискол ще проучи „усилията за прекратяване на войната“ в Украйна. Той окачестви пътуването като „мисия за установяване на факти“, но отказа да даде подробности с кого от украинското правителство се е срещала американската делегация или какво са обсъждали.

Изданието „Политико“ коментира, че Украйна и Европа са били изненадани, след като публично се заговори за плана на Уиткоф - особено остра болка, защото тъкмо бяха останали с впечатлението, че Тръмп най-после е започнал да осъзнава неискреността на Путин относно постигането на споразумение.

Докато европейските и американските представители търсеха яснота по проекта, те заявиха, че много от аспектите в него подлежат на промяна, включително ролята на НАТО и всякакви украински териториални отстъпки към Русия.

Украйна смята членството в НАТО за гаранция за сигурността си срещу бъдеща руска инвазия. Докато някои европейски страни подкрепят Киев, САЩ отхвърлят подобна възможност, а Москва отдавна настоява Украйна да не се присъединява към отбранителния алианс, възприемайки това като заплаха.

Европейските съюзници също се притесняват от териториални отстъпки по отношение на Русия, които виждат като възнаграждаване на агресията на Москва и създаване на притеснителен прецедент.

„Не сме информирани за това (плана)“, каза вчера пред журналисти германският външен министър Йохан Вадефул. „Опитите на всички международни партньори да доведат най-накрая президента Путин на масата за преговори продължават. Ние, естествено, подкрепяме всичко, което води в тази насока. Фокусирани сме върху подкрепата за Украйна и по този начин даваме на Путин да разбере, че няма алтернатива на преговорния процес“, изтъкна той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 парчето е

    108 24 Отговор
    към 50% с всички приморски обласи

    10:10 20.11.2025

  • 2 Тогава Украйна

    38 177 Отговор
    Ще продължи да избива Руснаци до самият им край

    Коментиран от #41, #57, #59, #172

    10:10 20.11.2025

  • 3 НИКАКЪВ МИР

    174 45 Отговор
    Бандерите не заслужават мир, заслужават минимум още 4 тодини да ги бомбандират, ама яко, щото до сега руснаците ги галеха с перце. А след това 200 години да им набиват канчето докато не им избият нацизма от главата. Всеки бандера барабар с децатат и жената, в Сибир.

    Коментиран от #106, #110

    10:11 20.11.2025

  • 4 Инж1

    40 149 Отговор
    Колко им се иска на болшевиките да вземат Донбас без бой!?!?!? Ама няма да стане!!!!

    Коментиран от #82

    10:11 20.11.2025

  • 5 Не им трябва САЩ

    38 170 Отговор
    И без оръжията на САЩ виждаме как Украйна смила Руската армия
    Факт

    Коментиран от #13, #80, #147

    10:11 20.11.2025

  • 6 Левски

    158 34 Отговор
    Това си е Русия, няма какво да откъсва.

    Коментиран от #38

    10:11 20.11.2025

  • 7 Лично мнение

    43 107 Отговор
    Киев със сигурност няма да се съгласи на подобни условия (ултиматум)... Все едно да поощряваш престъпник да повтори престъплението си.

    Коментиран от #10

    10:12 20.11.2025

  • 8 БРАВО

    137 25 Отговор
    Другия избор е още корупционни разкрития и международно преследване на крадливите неонацисти.

    10:12 20.11.2025

  • 9 4 години Около Покровск

    27 109 Отговор
    Защо да се съгласяват
    Скоро Русия ще кликне и ще избяга за пореден Път

    Коментиран от #14

    10:12 20.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Слава на Великият САЩ

    20 93 Отговор
    Най мощната Армия на планетата
    Най Великата страна
    Най богатите Граждани
    Слава Вечна слава!!

    Коментиран от #65

    10:13 20.11.2025

  • 12 Вата в черен чувал

    23 105 Отговор
    Живият Руснак не е Руснак той е предател

    10:14 20.11.2025

  • 13 Гатанка

    107 24 Отговор

    До коментар #5 от "Не им трябва САЩ":

    Ако киевската хунта мобилизира по 30 хил на месец, за 44 месеца от началото на денацификацията това прави 1.3 милиона, плюс над 700 хилядна армия преди началото, трябва на фронта да има два милиона войника. Къде са те?

    Коментиран от #144

    10:14 20.11.2025

  • 14 Гатанка

    81 22 Отговор

    До коментар #9 от "4 години Около Покровск":

    Ако руснаците удрят всеки път цивилни обекти, а бандерите продължават да нямат ПВО, кой открадна бандераското ПВО?

    10:15 20.11.2025

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    105 14 Отговор
    У ..йна е само полигон ❗
    Капитулацията е не за У...йна,
    а за ЗАПАДНалИЯТ свят❗

    10:16 20.11.2025

  • 16 Pyccкий Карлик

    18 71 Отговор
    Глупасти...
    Украйна и горди украинци трябва за воюват да край !!!
    България и Европа наляхме луди пари, които трябва за се отработят. Безплатен обяд уви още не е измислен.

    Коментиран от #36

    10:16 20.11.2025

  • 17 Българин

    19 70 Отговор

    До коментар #10 от "Геро":

    Войната продължава. Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.

    Коментиран от #27

    10:16 20.11.2025

  • 18 Скоро се очертава

    12 55 Отговор
    57 Въображаема армия на Путин да нападне Харковска област

    10:17 20.11.2025

  • 19 Механик

    95 14 Отговор
    "Силите на Украйна са поставени и под нарастващ натиск на фронта, докато руските войски бележат успехи срещу изтощената украинска армия."
    Е как така можахте да го изречете това бе? Ма няма нищо подобно бе! Вчера викахте, че руснаците нямат техника, нямат войници и се готвехте с абрамсите и хаймарсите да влизате в Москва.
    Кво стана, че не разбрахме???

    Коментиран от #113

    10:17 20.11.2025

  • 20 Жоро

    94 11 Отговор
    Докато Одеса е в украински ръце не бива да се сключва мир.....

    10:17 20.11.2025

  • 21 Хараламби

    98 11 Отговор
    Не беше ли по добре да се спазват споразуменията от Минск? Ква стана сега?

    10:18 20.11.2025

  • 22 Златен кенеф

    87 12 Отговор
    Добро утро! Свидетели сме на разпадането на Зеленска Бандерия с корупцията и манипулацията на Урсулите.

    10:18 20.11.2025

  • 23 стоян

    82 10 Отговор
    Бай Дончо даде на зеления клоун простичък избор: или започва да играеш по свираката му, или го провесват с краката нагоре за кражби и корупция. И явно че зеленото си е научил урока. Вижте колко е смирен, няма истерии и крясъци като от пролетта. Мирно се мазни и обяснява че американските лидери трябва да са силни.

    10:18 20.11.2025

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    7 27 Отговор
    13 и 14, колега, ПО ПЕЙКИТЕ знаят отговорите,
    но не могат да ти отговорят и от злоба ти слагат минуси❗

    Коментиран от #133

    10:20 20.11.2025

  • 25 да клякат зелковците

    20 22 Отговор
    та барем русофоборобите да спрат да цъкат за копейки
    и да отидат в урк в строителството да възстановят разрушенията на брятата им бандери

    10:20 20.11.2025

  • 26 Кой какво

    14 44 Отговор
    Това за пореден път доказа че Путин държи на къса верижка агент Краснов, рижавия в белия дом

    Коментиран от #29

    10:20 20.11.2025

  • 27 Геплро

    39 3 Отговор

    До коментар #17 от "Българин":

    Бавен, нали ти казах,че мнението на ут-айка като теб е без значение.?

    10:21 20.11.2025

  • 28 бай Кольо

    55 10 Отговор
    Ако укрите не се съгласят на това Путин ще вземе още земи!

    Коментиран от #43

    10:21 20.11.2025

  • 29 Геро

    10 7 Отговор

    До коментар #26 от "Кой какво":

    Бавен, нали ти казах,че мнението на ут-айка като теб е без значение.?

    10:23 20.11.2025

  • 30 Дияна

    18 19 Отговор
    А защо не САЩ да дадат Аляска на Русия а Украйна да си върне територията?

    10:23 20.11.2025

  • 31 Минувач

    72 13 Отговор
    Просто САЩ разбраха, че със санкции няма да сплашат Русия. Разбраха и, че дори да започнат пак да помпят Украйна, това няма да им помогне. Разбраха, че Русия печели на фронта, а Украйна изнемогва и откъм оръжия, и хора, и пари, където Урсулата не може да им намери пари. Русия демонтрира ядрените си оръжия, а това на дипломатически език означава - не ни плашете. Ние работим и сега или по-късно ние ще си изпълним целите. Затова и Тръмп се съгласява с Русия и условията им. Опита се да блъфира и да ги сплаши с намеци за Пейтриът и санкции за Лукойл и Роснефт. Русия му предложиха сделка - ние печелим така или иначе, но ако искаш - натискаш Украйна за нашите условия, а ние ще ти продадем международните активи на Лукойл. Тръмп веднага решава, че е ок - по-добре Русия да си вземе своето, а САЩ да намажат с Лукойл, отколкото същото, но без Лукойл. Обявява едни санкции, а веднага Русия ги обявява за продан и хоп - 2 американски компании са кандидатите за купувачи. А, за да убеди Украйна да клекне - Тръмп разнищтва и изважда корупцията в Киев и Зеленски няма ход. Или се съгласява, ако не го направи - корупционният скандал ще смени властта там и новите ще се съгласят. Това там е дело на ЦРУ и не случайно някои замесени забегнаха в САЩ.

    Коментиран от #44

    10:23 20.11.2025

  • 32 Лука

    13 5 Отговор
    Периодично тръмп се държи като първия президент на САЩ ,ПРЕДИ НЕГО НЕ СА ПОЕМАНИ ГАРАНЦИИ от САЩ за териториална цялост на Украйна

    10:23 20.11.2025

  • 33 Георгиев

    53 11 Отговор
    Това, което Мария Атанасова крещи в заглавието , не е достатъчно изяснено. Русия си иска цялата Новорусия и другите точки от при старта. Русия ще седне на масата за преговори чак тогава. И приятелско правителство. И никаква оръжейна промишленост. И никакви центрове за биологично оръжие. Това се постига с капитулация на Киев, нови избори и с приятелско отношение към Москва. Залужни е кандидат президент на Лондон Порошенко се предлага на САЩ. Краят на Зеленски се вижда. Единствено е къде.

    Коментиран от #39, #89

    10:24 20.11.2025

  • 34 Съдията

    56 7 Отговор
    То парчето е откъснато и няма връщане вече. А можеше да си остане Украйна цяла. Така е, първото предложение на руснаците винаги е най-добро. Но укритие решиха да слушат глупостите на рижавия турчин и сега ще си платят скъпо и прескъпо.😂

    10:25 20.11.2025

  • 35 Да,бе

    49 8 Отговор
    И тъй лека полека стратегическото поражение на Русия се превръща в безусловна капитулация на НАТО...На остатъчна Украйна ще и остане само горчив корупционен спомен.

    10:25 20.11.2025

  • 36 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    39 6 Отговор

    До коментар #16 от "Pyccкий Карлик":

    Рус КияК, отдавна е измислен БЕЗПЛАТЕН ОБЯД-
    нарича се СИРЕНЦЕТО В КАПАНА ЗА МИШКИ❗
    Точно така САШтко подмами У...йна, а сега
    се измъква, като
    МАДАМА ПРЪДН@Л@ В ОПЕРА‼️

    Коментиран от #51, #62

    10:25 20.11.2025

  • 37 Несебърлия

    6 30 Отговор
    Искам му се на дъртия вампир ама ядец! Още малко ще го търпят от Европа!

    10:26 20.11.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 прокажена русия

    13 49 Отговор

    До коментар #33 от "Георгиев":

    Значи поставяне на власт марионетка от Масква начело на Украйна искат копейките?!? Няма кака да стане защото Украйна е поела към ЕС и всички украинци тотално намразиха варварска русия!

    Коментиран от #42, #61, #69, #123

    10:28 20.11.2025

  • 40 Т.КОЛЕВ

    46 6 Отговор
    ТОВА ДА ЗАГЪРБИШ ДОБРИТЕ СИ ОТНОШЕНИЯ С БРАТСКИ БЛИЗКИ СТРАНИ НАРОДИ И ДА ТРЪГНЕШ ДА СЕ СЪЮЗЯВАШ С РАЗНИ ДАЛЕЧНИ АМЕРИКАНЦИ АФРИКАНЦИ И ДА СЕ НАДЯВАШ ОТ ТЯХ ЗА ПЪЛНА ПОМОЩ ДОБРО ДА ВОЮВАШ ПРОТИВ БРАТСКИ НАРОД БЛИЗЪК ЗАРАДИ ЕВРО НАТО НЕ БЕШЕ ДОБРА ИДЕЯ ЛОШО.

    Коментиран от #45, #50, #53

    10:28 20.11.2025

  • 41 Ха ХаХа

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "Тогава Украйна":

    Ха ха ха

    10:29 20.11.2025

  • 42 Не си в час

    44 8 Отговор

    До коментар #39 от "прокажена русия":

    Украинците мразят Зеленски, защото ги излъга яко.

    Коментиран от #119

    10:30 20.11.2025

  • 43 Ще вземе Топки

    9 43 Отговор

    До коментар #28 от "бай Кольо":

    путин вече буксува 2 години на едно място! Кви нови земи да вземе от Украйна?!?

    10:30 20.11.2025

  • 44 Копейки не се напивяйте.

    11 50 Отговор

    До коментар #31 от "Минувач":

    Русия загуби тази война Нито една от целите от преди 4 години не е достигната. Очаквайте путин да скочи от прозорец или да пие чайче.

    Коментиран от #83, #129

    10:31 20.11.2025

  • 45 Докато натовско оръжие

    5 33 Отговор

    До коментар #40 от "Т.КОЛЕВ":

    Громи Путин, мир нема да има....гинат руснаци а САЩ трупат дебели пачки.

    10:31 20.11.2025

  • 46 честен ционист

    6 18 Отговор
    Стефчо Витков само да не е включил и родното си видинско село в състабва на РФ.

    10:31 20.11.2025

  • 47 В момента

    5 39 Отговор
    всичко зависи от европейските лидери. В крайна сметка те финансират войната. Европа е единна срещу Русия и по скоро войната ще се ожесточи, отколкото да спре. Пари ще се намерят. Всеки заемодател би дал на ЕС.

    10:32 20.11.2025

  • 48 Първата стъпка трябва да е

    39 5 Отговор
    свалянето от власт на тази безумно корумпирана мафиотска върхушка в Киев. Но пък може да имат компромати за "моралните" европейски лидери, дето ни продъниха ушите с европейските си "ценности". Току-що прочетох, че НАБУ са съобщили, че са открили у въпросния Миндич някои от безкрайно ценните бижута, откраднати от Лувъра. Какво още трябва да излезе наяве, за да убеди проукраинските ботове, че там нещата вонят ужасно? Другото безумие е, че всички тези записи са на чист руски език, никой не говори на украински, а в това време из Украйна шетат разни "мовни" инспектори, които следят да се използва само украински, дори в междучасията в училищата.

    10:32 20.11.2025

  • 49 Асамблея " Знаме на мира"

    31 6 Отговор
    Въпрос на време е капитулацията на Украйна

    Коментиран от #54

    10:33 20.11.2025

  • 50 руска мизерия

    6 35 Отговор

    До коментар #40 от "Т.КОЛЕВ":

    Значи украинците трябва да живеят в тотална мизерия като братския руски народ? Да карат Москвичи и слушат ВЕФа?!?Да си построят външни клозети?!? :))))

    Коментиран от #77

    10:33 20.11.2025

  • 51 Я пъ тоа

    1 24 Отговор

    До коментар #36 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    И как САЩ подмами Украйна, че нещо не са разбра....

    Коментиран от #74

    10:33 20.11.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Ха ХаХа

    50 5 Отговор

    До коментар #40 от "Т.КОЛЕВ":

    Народ който с артилерия и авиация в 2014 г изби 14000 цивилни и 500 деца.Който изгори 40 човека и забрани вкл.и българския език,смениха имената и националността на българите и руснаци.
    Той не е братски народ нито на Русия, нито на България

    10:34 20.11.2025

  • 54 Така де

    2 19 Отговор

    До коментар #49 от "Асамблея " Знаме на мира"":

    След 30, 40 години може и да стане....

    Коментиран от #101

    10:34 20.11.2025

  • 55 си дзън

    6 37 Отговор
    Капитулация на Украйна може да има след разпада на русията.
    Снощи пак са думнали Рязанската рафинерия. Коригират мерника укрите.

    Коментиран от #85, #92

    10:34 20.11.2025

  • 56 Хаха

    35 4 Отговор
    Украйна вече е изгубила тия територии, ако някой фантазира, че може да ги върне, да грабва пушката и да отива да воюва

    Коментиран от #75

    10:34 20.11.2025

  • 57 Българин

    14 2 Отговор

    До коментар #2 от "Тогава Украйна":

    ХАХАХАХА,клоун

    10:34 20.11.2025

  • 58 Госあ

    25 2 Отговор
    Накрая реалността удря празнословците у сурата безпощадно. Има вселенски закони - господни.

    10:35 20.11.2025

  • 59 ех съдранпедераст

    30 2 Отговор

    До коментар #2 от "Тогава Украйна":

    верно ли ще избиват руснаци до самия им край тц тц миличко я бягай да си заредиш вибриращия пингвин

    10:35 20.11.2025

  • 60 Къв мирен план бре

    5 30 Отговор
    Щатско оръжие громи Русия.....идеално за Тръмп, лошо за Путин.

    Коментиран от #64

    10:35 20.11.2025

  • 61 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    44 4 Отговор

    До коментар #39 от "прокажена русия":

    ПРОШЛЯК ПО ПЕЙКИТЕ,
    Русия нямаше нищо против Украйна да влезе в ЕС, но да остане необвързана, като 1/4 от страните в съюза❗
    Четете малко преди да пишете,
    че пишете такива глупости❗

    10:35 20.11.2025

  • 62 Pyccкий Карлик

    5 36 Отговор

    До коментар #36 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Дори подкрепата на С.А.Щ. няма да реши руските проблеми. А руските проблеми идат от самата същност на руснаците - народ без корени, събран от монголски племена. Монголия е пример какво е руското бъдеще.
    Юрти и празни бензоколонки, а в порутения ВДНХ комплекс изложени ръждавия Буран и Робота Вася - висшите достижения на самобитния руски гений и народно творчество 😁 Путин направо закла, обезглави Русията, както монголец не я е клал.

    Коментиран от #73, #76

    10:35 20.11.2025

  • 63 Ъъъъъъъъъ

    25 2 Отговор
    А вчера някой клоуни тук ме обвиняваха, че съм четял това, за което ми плащали, че това било руски геймове, пращахте ме на ...ната ми и т.н. Колко сте смешни само,ако знаете...Ще се застреляте! 🤣

    10:36 20.11.2025

  • 64 хахаха розав еднорог

    14 3 Отговор

    До коментар #60 от "Къв мирен план бре":

    бягай при мъжа си и му кажи че е целия ти свят съдранпедераст

    10:36 20.11.2025

  • 65 Путин

    15 2 Отговор

    До коментар #11 от "Слава на Великият САЩ":

    най големите шайзета в света

    10:36 20.11.2025

  • 66 Далавера Импекс

    24 2 Отговор
    Ще е интересно, на какво ще се съгласи Путин, за да остави част от Украйна на САЩ и ЕС.

    Коментиран от #78

    10:37 20.11.2025

  • 67 Eлементарно

    33 2 Отговор
    е САЩ да се договорят с Русия, защото ...
    Ако Русия продължи с войната - рано или късно Украйна ще стане руска ! А Украйна като стане руска - НЯМА КОЙ ДА ИЗПЛАЩА АМЕРИКАНСКИТЕ ЗАЕМИ КЪМ Украйна! Затова за САЩ е НАЛОЖИТЕЛНО Украйна да остане да съществува , за да може украинците да си плащат дълговете (т.е. да станат американски бели роби!) !!!

    10:38 20.11.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 т-п трол соpocoиден

    25 1 Отговор

    До коментар #39 от "прокажена русия":

    Като гледам как е тръгнал Бандеристан към ЕССР, докато стигне, я Бандеристан, я ЕССР!

    10:39 20.11.2025

  • 70 дедо

    26 1 Отговор
    Той и Зеленски иска същото, ама взима парчето лично за себе си. Да видим, къде ще го занесе.

    10:39 20.11.2025

  • 71 ЕС си

    1 26 Отговор
    е направил сметката, че тоталната победа над Руската федерация ще му донесе много повече положителни преимущества, отколкото цената на финансовия ресурс за достигане на тази цел. ЕС се финансира все още на изгодни лихви. Украйна има още голям резерв за мобилизация.

    10:39 20.11.2025

  • 72 ЦЕНТАЦИТЕ ДА ЗНАЯТ

    28 2 Отговор
    Русия отново победи юдофашизма.

    10:39 20.11.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    16 1 Отговор

    До коментар #51 от "Я пъ тоа":

    Който иска да знае - чете и се учи❗
    Ама двехилядниците искате всичко наготово,
    че и като не ви харесва рИвети:
    " не знам как е, ама не е така."❗

    Коментиран от #81

    10:40 20.11.2025

  • 75 Я пъ тоа

    2 21 Отговор

    До коментар #56 от "Хаха":

    Земя се ВРЪЩА, живот никога...
    Жалко за избитите милион путинисти....

    Коментиран от #88

    10:40 20.11.2025

  • 76 лиз ач евроатлантик

    25 1 Отговор

    До коментар #62 от "Pyccкий Карлик":

    Няма да свършат идиотите в БГ скоро,затова сме на тва дередже

    Коментиран от #98

    10:40 20.11.2025

  • 77 Моряка

    23 1 Отговор

    До коментар #50 от "руска мизерия":

    Е какво им има на клозетите?Това си е френска дума,интелигентна,ухаеща на френските парфюми.Ако погледнеш и сега половин България е покрита с клозети.Нали сме франкофони.

    10:41 20.11.2025

  • 78 Pyccкий Карлик

    4 26 Отговор

    До коментар #66 от "Далавера Импекс":

    ".... на какво ще се съгласи Путин..."

    Вова ще се съгласи на завивка, възглавница и тесен нар в Хага. Едни много сърдити фронтоваци вече му дирят сметката !!! Тепърва в Русия има да гледаме движуха и заваруха 😁👍

    Коментиран от #84

    10:41 20.11.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Абе,

    18 1 Отговор

    До коментар #5 от "Не им трябва САЩ":

    извади си носа от тавата с фалшивото брашно !

    10:42 20.11.2025

  • 81 Я пъ тоа

    1 19 Отговор

    До коментар #74 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    И как Украйна бе подмамена от Запада, че нещо не са разбра....

    Коментиран от #103, #105, #111, #114

    10:42 20.11.2025

  • 82 Ами

    23 1 Отговор

    До коментар #4 от "Инж1":

    Като си правят прав си:))),само,че с бой освен Донбас ще су върнат и други руски земи подарени на Украйна барабар с хората:)),гн пишман инж.:))))

    10:44 20.11.2025

  • 83 Минувач

    38 1 Отговор

    До коментар #44 от "Копейки не се напивяйте.":

    Коя цел не е постигната?
    Украйна в НАТО ли е?
    Русия печели ли на фронта или губи всеки ден нови територии?
    Западът клекна ли - огромно намаление на доставките на оръжие и пари. Сега Урсула не може да намери тези 134 милиарда и се моли, като куче за кокъл?
    Това предложение на САЩ не е ли показателно, че Русия е постигнала целите си - ще получи целия Донбас с рускоезичните, Украйна няма да влиза в НАТО, а украинската армия ще се намали наполовина?
    Ти ми кажи, кое не си е изпълнила Русия и, кое е изпълнила Украйна.
    Украйна накрая ще бъде със загуба на територия (най-важната, промишлена територия и със залежи), загуба на половината население, загуба на военен потенциал, загуба на икономика и стотици милиарди заеми, невлизане в НАТО, загуба на нови стотици милиарди, които ще се вземат като заеми за възстановяване, невлизане в ЕС, защото поне една страна - Унгария ще и наложи вето. Е, какви цели постигна Украйна???

    10:44 20.11.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Капитулация!

    20 1 Отговор
    Денацификация и демилитаризация !

    10:47 20.11.2025

  • 88 Абе

    20 1 Отговор

    До коментар #75 от "Я пъ тоа":

    Това зеления наркоман и евролиберастите сега им е проблема,дето искаха в подарените на Украйна земи барабар с хората да забраняват руския и сега ни земи и жертви за нищо за на сатаната повелята.

    10:48 20.11.2025

  • 89 Георгиев

    22 2 Отговор

    До коментар #33 от "Георгиев":

    Продължение: аз следя български, руски, украински, световни сайтове, автентични речи и изказвания в ю туб. И написаното от мен в 33 е обобщение от декларации, възможности, настоящи цели на участниците в този конфликт
    Вижда се, че се бърза да утихне тази излагация с "руските" взривове в Полша. Започва да се говори да се отдели политиката в ЕС от бизнеса и искането от немски фирми да се възстановят доставките на руска газ. Има сериозна динамика.

    10:48 20.11.2025

  • 90 Като не иска хунтата на Зеленски

    18 2 Отговор
    Мира ще получи секира

    10:48 20.11.2025

  • 91 Ъъъъъъъъъ

    14 2 Отговор
    Сега ще ви кажа и какво включват 11-те основни точки от този план:

    11-те основни точки на предложението предвиждат:

    1. Източна Украйна - Русия ще получи пълен контрол над Източна Украйна, включително над Луганск и Донецк (Донбас), въпреки факта, че Украйна контролира около 14,5% от този регион според последните анализи на ISW. Въпреки руския суверенитет, районите, от които Украйна ще се изтегли, ще се считат за "демилитаризирани зони“, без възможност за разполагане на руски войски там.
    2. Южна Украйна : В Херсонска и Запорожка области линиите на контакт ще бъдат замразени, като Русия ще върне някои територии, в зависимост от изхода на преговорите.
    3. Признаване на Крим и Донбас: Планът предвижда признаването на Крим и Донбас за легитимни руски територии от САЩ и други държави, като от Украйна няма да се иска съгласие за това.
    4. Съкращения на украинските въоръжени сили: Планът включва ограничения върху размера на украинската армия. По-специално, той предвижда драстично намаляване на украинската армия с два пъти и половина,
    5. Украйна ще трябва да се откаже от редица ключови оръжия, които могат да нанесат удар дълбоко в руска територия.
    6. Украйна ще трябва да забрави за членство в НАТО .
    7. Украйна ще получи "някакви" гаранции за сигурност от САЩ.
    8. Разполагането на чуждестранни войски в Украйна е забранено.
    9. Украйна ще трябва да направи руския език официален държавен език в редица региони.
    10. Украйна трябва да предостави официален ст

    10:49 20.11.2025

  • 92 Pyccкий Карлик

    4 26 Отговор

    До коментар #55 от "си дзън":

    "...Русия печели ли на фронта или губи всеки ден нови..."

    Всеки ден Русия губи по 500 войника, на година 150 000, за Три Года - 450 000. Някак си не ми се връзва с печели.

    Коментиран от #100, #104

    10:50 20.11.2025

  • 93 Куку

    2 18 Отговор
    На монголите и Швейцария да подариш след две три години ще прилича на коч.....а!!!

    10:52 20.11.2025

  • 94 Историк

    4 26 Отговор
    Агент Краснов предлага Украйна да изпълни исканията на началника му Путин, пък той щял да му гарантира сигурност. По-цинично и нагло не може да бъде. Страшно е двама злодеи да имат неограничена власт и да решават съдбата на други държави за своя изгода. Зеленски 4 години неуморно се бори за суверенитета на Украйна, за да му каже оранжевия да се предаде, защото Путин иска така. Това,което стова в света е по-зле от закона на джунглата, където зверовете спират боя като се наядат, а Путин няма наяждане и агент Краснов му помага. Светът трябва да се справи с тях.

    Коментиран от #102

    10:53 20.11.2025

  • 95 Гротеска

    4 9 Отговор
    И това да стане войната няма да има край.
    Русия и САЩ си разпределят Украйна!
    Сега вече путинофилите могат на воля да обичат САЩ..

    10:53 20.11.2025

  • 96 Пенчо доктора

    25 1 Отговор
    Има два варианта. Първият е Украйна да капитулира, да се съгласи на неутрален статут и да запази държавността си. Много хора, включително и аз, не харесват този вариант. Украйна ще си остане остров на омразата към всичко руско, контролиран от англосаксите.

    Вторият е, че след година или година и половина украинските въоръжени сили просто ще се разпаднат поради проблеми с набирането на личен състав за ВСУ и цялата територия ще попадне под руски контрол.Русия ще позволи на тези, които не са съгласни, да заминат за която и да е държава по света.

    10:53 20.11.2025

  • 97 Плана за победа на Зеленски

    18 1 Отговор
    до къде стигна? А?

    10:53 20.11.2025

  • 98 Ама

    15 1 Отговор

    До коментар #76 от "лиз ач евроатлантик":

    кво му обръщаш внимание на тази карлик/гном ? Някаква укристанка , заработваща центове денонощно...

    10:53 20.11.2025

  • 99 Рамбо

    3 22 Отговор
    Днес рашиския Султан ще иска земя от Украина утре може Османския Султан да поиска земя от България, но на руско-турските еничари им все тая.

    Коментиран от #117, #132

    10:57 20.11.2025

  • 100 Мии

    19 3 Отговор

    До коментар #92 от "Pyccкий Карлик":

    гномке ,при 2 милиона укристанци в чували , явно не губи РФ...

    10:57 20.11.2025

  • 101 Асамблея " Знаме на мира"

    24 3 Отговор

    До коментар #54 от "Така де":

    И след 100 да е, Украйна ще изпълни условията на Русия

    10:57 20.11.2025

  • 102 Ъъъъъъъъъъ

    23 3 Отговор

    До коментар #94 от "Историк":

    "Зеленски 4 години неуморно се бори за суверенитета на Украйна..."

    Ма Зеленски открадна от Тръмп/САЩ над $100млн. И го хванаха....За негово съжаление!

    Коментиран от #121

    10:58 20.11.2025

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 От къде

    7 1 Отговор

    До коментар #92 от "Pyccкий Карлик":

    знаеш? От ЕЖК?

    11:00 20.11.2025

  • 105 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    24 2 Отговор

    До коментар #81 от "Я пъ тоа":

    Лично Помощник държавният секретар на САЩ по въпросите на Европа и Евразия Виктория Нюланд потвърди в интервю за CNN, че Вашингтон е отделил 5 милиарда долара за подкрепа на демокрацията в Украйна ( за преврата на "Майдана"

    11:06 20.11.2025

  • 106 Моряка

    14 1 Отговор

    До коментар #3 от "НИКАКЪВ МИР":

    И защо ще ги пащат в Себир?И там да раждат бандерчета?Най добре и в Колима.Там та.......ците им замръзват целогодишно и не могат да се размножават.Хуманно и екологично издържано.

    11:07 20.11.2025

  • 107 ?????

    13 1 Отговор
    Ква я мислеха, а тя ква стана.

    11:08 20.11.2025

  • 108 Зеля

    17 1 Отговор
    Уф лошо ми е…

    11:09 20.11.2025

  • 109 БАЦЕ ЕООД

    11 1 Отговор
    следващата оферта, ще е ОЩЕ ПО-ДОБРА

    11:10 20.11.2025

  • 110 Ха ха ха ха

    11 2 Отговор

    До коментар #3 от "НИКАКЪВ МИР":

    Я заминавай на фронта да биеш нацисти, пъзльо! И баба знае по интернета да лае.

    11:12 20.11.2025

  • 111 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    11 1 Отговор

    До коментар #81 от "Я пъ тоа":

    Из-3-ха , 103,
    В който ти ОБЯСНЯВАМ как през 2008-ма е приет план за вкарване Украйна в Нато и как той е развит:
    " На срещата на върха в Брюксел през юни 2021 г. лидерите на НАТО потвърдиха решението, взето на срещата на върха в Букурещ през 2008 г., че Украйна ще стане член на Алианса с План за действие за членство (ПДЧ) "❗
    Не е трудно да сметнеш, че 02.2022 -
    е след ,а не преди 06.2021❗

    11:12 20.11.2025

  • 112 Ха-ха-ха

    17 1 Отговор
    И Германия я разделиха след ВСВ и и ограничиха армията и дори чужди войски имаше на територията, някои дори продължават да са там.

    11:16 20.11.2025

  • 113 Хохо

    8 3 Отговор

    До коментар #19 от "Механик":

    Военолюбецо, защо не си на фронта? Отивай да провериш?

    Коментиран от #137

    11:17 20.11.2025

  • 114 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    4 1 Отговор

    До коментар #81 от "Я пъ тоа":

    Всичко това можеше да го разбереш САМ,
    ако беше положил малко усилия
    и ако не беше ФнГЛ❗

    11:19 20.11.2025

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Иван

    16 3 Отговор
    Товс е единственото решение за край на войната.Украйна да бъде заставена да приеме условията.Иначе още жертви и пак ще бъде същото.

    11:22 20.11.2025

  • 117 Ха-ха-ха

    12 3 Отговор

    До коментар #99 от "Рамбо":

    Така е. Трябва да видиш за това обаче нато и американците, те отвориха кутията на Пандора с Ирак и Косово.

    11:22 20.11.2025

  • 118 Вертоломей първи

    11 0 Отговор
    Само малцина аутсайдери вярват, че тази война се води за ценности. Не бива повече да се дава доверие на тези, които мислят по този начин. Винаги е имало луди и глупаци през цялата история на човечеството.

    11:25 20.11.2025

  • 119 Курт Капейн

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "Не си в час":

    Не си в час!!! къде са протестите и революцията които нормално стават като народа е против властта???

    Коментиран от #139

    11:26 20.11.2025

  • 120 Един референдум в Украйна

    13 3 Отговор
    Ще реши въпроса кардинално ....

    11:30 20.11.2025

  • 121 Бай Иван

    4 18 Отговор

    До коментар #102 от "Ъъъъъъъъъъ":

    То щото гнусното плешивжо жуже не окраде руския народ и изби 2 милиона руснаци.

    Коментиран от #130, #152

    11:31 20.11.2025

  • 122 Пфу

    7 14 Отговор
    Тръмп е руска марионетка. Най-големият провал и предател на демократичният свят.

    Коментиран от #135

    11:31 20.11.2025

  • 123 Ха-ха-ха

    16 4 Отговор

    До коментар #39 от "прокажена русия":

    Украйна ще поеме натам накъдето и каже победителя. До там се докараха като слушат англосаксонците.

    11:32 20.11.2025

  • 124 Кво умува пак зеленият

    17 2 Отговор
    президента Путин е поставил от години условията си на масата за преговори. Кое пак не им е ясно

    11:34 20.11.2025

  • 125 Банко

    4 5 Отговор
    Като чета това, се с,мнявам в санкциите срещу Лукойл. Вероятно Путин иска да одържави Лукойл, Рижият му помага

    Коментиран от #128

    11:37 20.11.2025

  • 126 хахаха

    17 2 Отговор
    Без газ или без вас? Без вас. Без светлина или без вас? Без вас“. Това написа украинският президент Володимир Зеленски след като руската армия удари няколко теца и остави без ток много населени места през 2022 г. - през 2025 г. мечтите на украина се сбъднаха - няма газ няма светлина, украинците са щастливи

    Коментиран от #166

    11:38 20.11.2025

  • 127 Коалицията на желаещите

    16 2 Отговор
    Плаче.
    Публикувана е снимка на плачещият Макрон.
    Евроястребите са отстреляни като пъдпъдъци

    11:40 20.11.2025

  • 128 Къде се буташ на това ниво

    9 2 Отговор

    До коментар #125 от "Банко":

    Глупако сороски

    11:42 20.11.2025

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Ъъъъъъъъъъ

    10 5 Отговор

    До коментар #121 от "Бай Иван":

    "То щото гнусното плешивжо жуже не окраде руския народ и изби 2 милиона руснаци."

    Това няма нищо общо с кражбата на Зеленски! Парите в чувалите са с печата на Федералния резерв, което нали знаеш какво означава?

    11:45 20.11.2025

  • 131 Боко

    12 2 Отговор
    А ЕС-еС съюз иска да се бие до последния украинец и до последния цент измъкнат от проскубания данъкоплатец 👌

    11:47 20.11.2025

  • 132 ,,,,,,

    4 1 Отговор

    До коментар #99 от "Рамбо":

    В другиден може да се върнеме 300 години преди Христос.

    11:50 20.11.2025

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Ничия земя

    4 2 Отговор
    Зеленски, няма се даваш бе, тия Диви полета там така или иначе са били ничии

    11:53 20.11.2025

  • 135 Ха-ха-ха

    14 2 Отговор

    До коментар #122 от "Пфу":

    Пък го хвалихте като налага санкции на Русия. Тръмп си е Тръмп и защитава интересите на американците. Украйна не му е приоритет, Зелю се взе много на сериозно че е някаква значима личност вместо да слуша гласът на разума се вживяваше като спасител на света, или поне на "цивилизования свят".

    11:53 20.11.2025

  • 136 Алекса

    15 0 Отговор
    Браво на американците ! Изтъкаха платното и ритнаха кросното тоест Зеленски !

    11:54 20.11.2025

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Ъъъъъъъъъ

    14 0 Отговор
    Хахахаха.... 🤣

    "Станаха известни имената на украинците, взривили полската железопътна линия. Те са изправени пред доживотни присъди"

    Нали се сещате поляците колко квичаха? Само че извършителите се оказаха украинци.... 🤣

    11:56 20.11.2025

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Ха-ха-ха

    8 1 Отговор
    Пророческа снимка

    11:58 20.11.2025

  • 141 Как така

    13 0 Отговор
    По бтв и нова Украйна побеждава по 5 пъти на де

    12:02 20.11.2025

  • 142 Америка са лицемери

    14 16 Отговор
    САЩ загубиха правото да искат каквото и да било. Държавите не са длъжни да се съобразяват с САЩ след като не признават границите на държавите. Народите и държавите трябва да се обединят в противовес на империите. Украйна има пълното право да се защитава, както сметне за добре. Дори ако това да означава пък омашабни удари срещу Москва и Русия. Русия ще капитулира.

    Коментиран от #145, #150

    12:05 20.11.2025

  • 143 Пълна изолация на Русия

    14 16 Отговор
    Санкции, санкции, санкции. Прекратяване на търговските взаимоотношения с Русия. На всякакви взаимоотношения, дори и на семейни и роднински. Конфискация на руски активи навсякъде.

    12:07 20.11.2025

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 глей ся

    8 11 Отговор

    До коментар #142 от "Америка са лицемери":

    Украйна няма право да се защитава, щото е агресор в случая ... Хората демократично си избраха какви са и сега се абсолютно резонно бият НАТОТО . Лицемерието в случая е единствено от твоя страна . Фашист, третополов фашист дори. смех!

    Коментиран от #165

    12:09 20.11.2025

  • 146 Колко

    9 3 Отговор
    Струва кв.м.земя в Украйна? България колко пари инвестира вече?

    12:10 20.11.2025

  • 147 Смлян ти е мозъка на

    1 7 Отговор

    До коментар #5 от "Не им трябва САЩ":

    теб по рождение .

    12:10 20.11.2025

  • 148 Безсмислени статии

    12 7 Отговор
    Много са ми интересни коментиращите, които смятат, че има значение мнението на Украйна. Украйна е на изкуствено дишане - помощи. Спират пмощите третите страни и хоп - няма Украйна. Ще ги докарат до канибализъм за 1 месец. Така, че въпросът е, докога ще ги дундуркат в замяна на пушечно месо за фронта. А германският външен министър да си попрегледа договорите 2+4, победена Германия и 4 окупатора, които са благословили обединението и в тази връзка чл. 146 от конституцията, както и устава на ООН относно вражеските държави. Другото са глупотевини. Факт(и)!

    12:16 20.11.2025

  • 149 ХАХАХА

    5 1 Отговор
    Мууууухахаха 🤭🤭🤭🤣🤣
    шекелките са сърдечен шок.

    12:19 20.11.2025

  • 150 Небинарен модерен ляв

    5 4 Отговор

    До коментар #142 от "Америка са лицемери":

    Муци кажи кво пушиш и откъде и на какви цени го купуваш ,че адски добре работи кукло 👄 .Искам и аз от същото ...

    12:34 20.11.2025

  • 151 ОБЕКТИВЕН

    8 4 Отговор
    "САЩ искат страната да откъсне парче от територията си и да намали своята армия" -- като победена държава САЩ да кажат за Аляска и онези парцели в Калифорния - кога??? За Украйна ще каже Шефът! Путин!

    12:35 20.11.2025

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Хи хи

    14 5 Отговор
    Бoрката Джонсън няма ли да долети до Kийф да потупа по рамото и избърше сoполите на малкия зеля по случай загубата ??

    12:42 20.11.2025

  • 155 696

    9 4 Отговор
    Зловещи коментари от Укаинци избягали някаде по Евопа.

    12:47 20.11.2025

  • 156 Мемфис

    5 9 Отговор
    Оказа се, че Тръмп е многократно по- голям иzzzzpoд от руското подло джудже!

    Коментиран от #157

    12:50 20.11.2025

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 старуха

    4 0 Отговор
    Тази новина утре ще е стара.

    12:56 20.11.2025

  • 159 Мемфис

    4 14 Отговор
    Само проследете как сайта маниполира анонсите, на 3-4 поста има един проруски, а като цифра, проруските са 5 пъти повече! Отврат е този рускоплатен сайт!!!
    Повръща ми се от него, и такива като него

    Коментиран от #177

    12:57 20.11.2025

  • 160 Майор Мишев

    14 4 Отговор
    На Зелената Гнида в течение на години са му създавали илюзия ,че винаги може да оттърве кожата ,даже и в най лошия вариант в Израел може да се скатае ,но не са му съобщили една важна подробност ,че от дългата ръка на ФСБ няма кой да го опази ,рано или късно ще плаща за делата си .

    13:05 20.11.2025

  • 161 Защо?

    4 12 Отговор
    Защо в новия план на агент Краснов никъде няма точка, според която бункерният плъх Путин трябва да бъде предаден на Трибунала в Хага, или той се надява, че на този военнопрестъпник ще му се размине. Трябва всички да знаят, че планът на Краснов е фантазия...

    Коментиран от #162, #163

    13:10 20.11.2025

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 Радецки

    13 2 Отговор

    До коментар #161 от "Защо?":

    Ти виж в Киев град, корупционният скандал, и за кого мре украинският народ?!? Докато селскито украинче мре по Бойните полета, киевската хунта скубе и с зад...а си милиарди от еуропата за собствена облага... Неман даги бъде такива...

    13:40 20.11.2025

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 Хахахаха

    4 2 Отговор

    До коментар #145 от "глей ся":

    Намали пушенето на гъби, че виж какви ги плещиш, троляк. Такива разбирачи като тебе в Максуда ги правят широки

    13:53 20.11.2025

  • 166 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 167 Това е старо отпреди 3 месеца 😂😂😂

    9 0 Отговор
    "пише тази сутрин британският в. „Гардиън“, предаде БТА в прегледа на печата."

    14:45 20.11.2025

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 Язе

    6 1 Отговор
    Едно разумно предложение, което може да сложи край на безмислената война разпалена от псевдо демократите.

    17:14 20.11.2025

  • 170 защото

    5 1 Отговор
    Който подпали войната сега прави всичко възможно да е угаси , като видя че с мечка ошаф не може да яде , ...... ще дават , и територии и друго ако трябва , като виждат на какви пачи яйца се насадиха !

    18:05 20.11.2025

  • 171 ПРАВДА

    4 1 Отговор
    ТОВА Е ГРАЖДАНСКА ВОЙНА НА РУСКА ТЕРИТОРИЯ.РУСИЯ ЩЕ СИ РЕШИ ВОЙНИЧКАТА И БЕЗ РУСОФОБЧЕТАТА.

    18:09 20.11.2025

  • 172 СЛАВА РУСИЯ

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тогава Украйна":

    СЛАВА РУСИЯ

    СЛАВА ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН

    18:27 20.11.2025

  • 173 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 ОБЕКТИВЕН

    3 0 Отговор
    "Капитулация на Украйна" -- Грешно!!! Да се чете: "Капитулация на САЩ/НАТО/ЕС (52+ държави)"!!!

    20:31 20.11.2025

  • 179 Камък

    3 1 Отговор
    Одеса и Николаев задължително трябва да са към РФ . Украина не трябва да да има излаз на Черно Море ! Само такаще може да се реваншира под формата на репсрациии към РФ.

    20:50 20.11.2025

  • 180 гяшгъ

    0 0 Отговор
    трябва но ще мине и други ще ви принуждават

    22:04 20.11.2025

  • 181 наблюдател

    2 2 Отговор
    Няма да мине. Най-добре е Путин да положи оръжие и да се предаде. Така поне ще може да преговаря за да не плаща репарации.

    00:53 21.11.2025

  • 182 Анонимен

    1 0 Отговор
    Като се вреш между големите това ще получиш

    05:13 21.11.2025

  • 183 Анонимен

    0 0 Отговор
    Трябваше предварително да помислиш че си никой а пионка

    05:15 21.11.2025

  • 184 Анонимен

    0 0 Отговор
    Заради твоето безразсъдатво загинаха толкова много хора

    05:18 21.11.2025

  • 185 мдаааа

    1 0 Отговор
    Не! САЩ не ги интересува Украйна.
    По скоро е да се измъкнат от т.н. воюваща страна и да станат страничен наблюдател, който само посредничи за помиряване на страните!
    Защо?
    Защото после ще се плащат репарации на Русия.. А кой ще ги плаща? Ами воюващите страни- а това са Украйна, поддържащите я и ЕС!

    05:22 21.11.2025

  • 186 Време е за бел байряк

    1 0 Отговор
    Една война спира от самосебе си, когато има победител и победен! Иначе се получава примирие което може да трае столетия, без да е прекратена войната, подобно на 100-годишната война между Франция и Англия, липсата на мирен договор, след WWll между Япония и Русия, Корейската война, Тайван и т.н.
    За това Зелю да вдига белия байряк и да капитулира... да спре тая мъка и да мирне света!!!

    05:30 21.11.2025

  • 187 Нищо ново под слънцето

    0 1 Отговор
    Агент Краснов в действие!

    11:41 21.11.2025

  • 188 шаабат

    0 0 Отговор
    Йевреина си е купил дом в га-за,близо до морето.

    14:07 21.11.2025

