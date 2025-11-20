„Хамас“ и „Хизбула“ възстановяват сътрудничеството си под иранско влияние

Според израелски служители по отбраната, цитирани от „Джерусалем пост“, „Хамас“ координира действията си с „Хизбула“ и Иран с цел възраждане и укрепване на така наречената „ос на съпротивата“, предава News.bg.

В отговор Израелските отбранителни сили (ИДФ) разширяват ударите си както в Газа, така и в Южен Ливан. Анализът на ситуацията включва операция, при която беше убит командирът на батальон „Зейтун“ в Газа, както и серия от въздушни удари в Ливан, което повдига въпроси за потенциалния ракетен обстрел от Газа и следващите стъпки на Израел на северния фронт.

Официални лица отбелязват, че натискът от страна на САЩ засега ограничава по-острия израелски отговор на нарушенията на прекратяването на огъня от страна на „Хизбула“.

Според източници от Южното командване, военното крило на „Хамас“ възстановява силите си от влизането в сила на прекратяването на огъня, събира разузнавателна информация, набира и обучава оперативни лица и се подготвя за евентуална ескалация.

Групировката търси възможности за ограничени, изненадващи атаки срещу части на Израелските отбранителни сили на палестинска територия, нарушавайки споразумението за примирие.

Паралелно „Хамас“ и „Хизбула“ в Ливан, с финансово и логистично съдействие от Иран, работят за възстановяване на терористичната инфраструктура, контрабанда и преместване на оръжия в Южен Ливан и Бекаа, набиране на нови оперативни лица и засилване на обучението за бъдещи конфликти срещу Израел.

Военни източници посочват, че „Хизбула“ действа в нарушение на споразуменията за прекратяване на огъня, противодействайки на демилитаризацията на Южен Ливан. Последните удари на ИДФ са насочени към инфраструктурата на „Хизбула“ и оперативните лица, участващи във възстановяването на капацитета ѝ.

Командирът на Северното командване би желал по-агресивен отговор на нарушенията на „Хизбула“, но засега САЩ ограничават действията на Израел.

Посещението на премиера Бенямин Нетаняху в Сирия, придружен от министъра на отбраната, министъра на външните работи и директора на „Шин Бет“, имаше за цел да изпрати послание до САЩ и сирийския президент Ахмад ал-Шараа, че Израел няма да се откаже от пояса за сигурност на Голанските възвишения.

Това се случва на фона на неотдавнашни изявления на сирийския президент за нормализиране на отношенията с Израел в замяна на изтегляне на Израелските отбранителни сили от Голанските възвишения.

Служителите по сигурността обаче не са впечатлени от сближаването между Белия дом и Дамаск, постигнато чрез Турция, като посочват, че миналото на Ал-Шараа като джихадист не може да бъде забравено толкова бързо.