Русия заплашва с ответни мерки срещу ЕС заради евентуално изземване на замразените ѝ активи

Руската Държавна дума прие днес постановление, според което всяко изземване на руски суверенни активи от страна на Европейския съюз трябва да бъде последвано от правни действия срещу Белгия и депозитаря Euroclear, в чиито сметки се намират замразените средства. Това съобщи Ройтерс, предава БТА.
В документа, изпратен до премиера Михаил Мишустин, депутатите предлагат също така да бъдат използвани активи на нерезиденти от „неприятелски държави“, за да бъдат компенсирани евентуални щети, които Русия би понесла вследствие на подобни действия от страна на ЕС.
Европейската комисия вече представи механизъм, който да позволи на страните членки да използват на практика около 185 млрд. евро от общо 210 млрд. евро замразени руски държавни активи в Европа. Средствата биха послужили за предоставяне на т.нар. репарационни заеми за Украйна, без сумите да бъдат конфискувани официално, уточнява Ройтерс.
1 Няма такова нещо
13:34 20.11.2025
2 Заплати бг
13:34 20.11.2025
3 СССР се завръща
13:35 20.11.2025
4 Атина Палада
13:35 20.11.2025
5 И Киев е Руски
13:36 20.11.2025
7 Бисмарк
13:36 20.11.2025
8 И що стана сега
13:36 20.11.2025
9 Копейка
13:37 20.11.2025
10 Просто е абсурдно да се говори за
13:37 20.11.2025
11 Бедняшката русофилска Иззмет
До коментар #4 от "Атина Палада":От нова година и тя ще получава заплата в Евро.
13:38 20.11.2025
12 Кражби и продажби ООД
13:38 20.11.2025
13 И аз съм си харесал
13:39 20.11.2025
14 404
13:39 20.11.2025
15 Атина Палада
До коментар #11 от "Бедняшката русофилска Иззмет":А бедняшката русофобска измет, в рупии ли?
13:40 20.11.2025
16 Цент
До коментар #9 от "Копейка":Безплатно клатене
13:40 20.11.2025
17 Pyccкий Карлик
Ония ден заплаши Света с робота Вася, вчера Путин заплаши че щял да живее 150 години, а инак българските F-16 Block 70 всяка вечер сме в руското небе, спряхме бензина, интернета, днес пуснхаме десетина Storm Shadows за добро утро 😁👍
13:40 20.11.2025
18 Някой
13:41 20.11.2025
19 Ще тегля вика дълг
13:41 20.11.2025
20 И Киев е Руски
13:42 20.11.2025
21 УрсулА
13:43 20.11.2025
22 УрсулА
13:44 20.11.2025
23 Абе другари
13:45 20.11.2025
24 А на Израел
13:46 20.11.2025
25 Неутрален
До коментар #18 от "Някой":Шейховетте ще си влагат парите в руски банки.😂😂😂😂😂😂😂😂😂☺️
Ако има още руски банки де🤣🤣🤣🤣
13:50 20.11.2025
26 Алоууу
До коментар #17 от "Pyccкий Карлик":Кукуууу ти пак ли си тук бе 💩.
13:50 20.11.2025
27 Абе тези мишки
Слагате Сармите, Буревестниците, Цирконите, Кинжалите, Орешниците, Посейдоните... на масата за преговори и им казвате:
Варнете парите или пускаме тези зверове към вас! Да ги видите, как ще им омекнат краката и ще ви върнат парите веднага!!!
13:54 20.11.2025
28 Владо
13:54 20.11.2025
30 Атина Палада
До коментар #24 от "А на Израел":Не се е родил този който ще наложи санкции на Израел :)))
13:56 20.11.2025
34 УКРАЙНА 🇺🇦
13:57 20.11.2025
35 Да видим
14:08 20.11.2025
36 Ку-ку
До коментар #5 от "И Киев е Руски":Поредната тенекия от която нищо не става, освен за вторични суровини.....🤣🤣🤣
14:12 20.11.2025
37 Я пък тоя
Хайде научете се вече да пишете!
14:25 20.11.2025
38 Асен
14:45 20.11.2025
39 Боко
еС-еС - С ЧУЖДА ПИТА ПОМЕН ПРАВИ!
14:59 20.11.2025
40 Боко
До коментар #28 от "Владо":Абе, ти влаДо дълбокото гърло ли си?🤮
15:01 20.11.2025
41 Ха ха
15:02 20.11.2025
42 Пит
15:18 20.11.2025
43 Един българин
15:25 20.11.2025
44 Уроспийската
До коментар #11 от "Бедняшката русофилска Иззмет":Измет ще получи един ..........
15:42 20.11.2025
45 Факт
До коментар #4 от "Атина Палада":Много искаш, ама нема. Ще си останеш с искането, незадоволен, както си свикнал.
16:02 20.11.2025
46 Факт
До коментар #3 от "СССР се завръща":Нека се завръща, резултатът ще е същият. Само глупак прави два пъти едно и също и чака различен резултат.
16:03 20.11.2025
47 !!!???!!!
До коментар #2 от "Заплати бг":Казваш -"Русия губи !" А аз виждам как печели все повече ... омраза !!!
😂😂😂
16:15 20.11.2025
49 КОРЕКТИВ
До коментар #4 от "Атина Палада":Чувал ли си за гладната кокошка, която сънувала просо ?
Ако не си чувал, вземи и се погледни в огледалото!
16:19 20.11.2025
50 Иван Иванов
До коментар #43 от "Един българин":СОРОСКО ПСЕ , ДАДОХА ЛИ ТИ НЯКОЙ КОКАЛ И ПАРИЧКИ ОТ ГРАНТОВЕТЕ НА АНТИЧОВЕКА СОРОС , ЧЕ ЛАЕШ ТАКА УСЪРДНО КАТО СЕЛСКО ПСЕ ПРЕЗ ТЕЛЕНА ОГРАДА.
16:24 20.11.2025
52 Ха-ха-ха
16:27 20.11.2025
53 Иван Иванов
СИ Е НАПРАВИЛ ЕДИНАДЕСЕТ БУНКЕРА ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ И СЕ Е ЗАПАСИЛ С МАНДЖА ЗА ТРИ МЕСЕЦА, АМА ЗА ПО- БЕДНИЧКИТЕ КАТО МЕН МОЖЕ И САМО ЗА ЕДИН МЕСЕЦ, НА БЕДНОТИЯТА ЗАЩО И Е ДА ЖИВЕЕ МНОГО.
16:36 20.11.2025
55 Ха така
До коментар #5 от "И Киев е Руски":Не съм чувал сащ да се хвалят като безаналоговите ватенки но скоро излязоха данни за DARK EAGLE със скорост 8мах до 6000км но в плътния атмосферен слой ако знаеш какво означава това но направена на коренно различен принцип.Има големи съмнения в скоростта на безаналоговите руски ракети в плътния слой.А в открития космос и междуконтиненталните ракети развиват 27 -28. Мах професоре
16:52 20.11.2025
56 Сандо
До коментар #37 от "Я пък тоя":Как да се научат с тия увредени и полирани мозъци?Все едно да искаш на кьосето да поникне коса.
16:54 20.11.2025
57 Сандо
До коментар #43 от "Един българин":Май си поел неприлично много русофобия?
16:56 20.11.2025
58 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК
17:00 20.11.2025
59 Я пъ тоа
До коментар #48 от "Иван Иванов":Путин е под санкции.....може да гледа като на заколение как му гушкат милиардите. Друго не му остава.
17:02 20.11.2025
61 оня
До коментар #48 от "Иван Иванов":ако има някоя зрава плочка, по която стъпваш по тая земя българска, е сложена с пари от ЕС. а тия, в които постоянно се спъваш, защото не са оправени от десетилетия, са благодарение на русия, за която крадяха толкова години нашенските им слуги.
17:10 20.11.2025
63 по-дълго име
До коментар #39 от "Боко":щом толкова настояваш ТИ да ги връщаш, добре. връщай ги!
17:14 20.11.2025
64 никой
До коментар #18 от "Някой":мечтай си. мечтите са безплатни.
17:16 20.11.2025
65 а бе оу
До коментар #8 от "И що стана сега":ти в европата ли живееш, щото както си се засилил, може да пратиш и по твоята кочина мегатоновете
17:18 20.11.2025
66 Червен плъх
До коментар #7 от "Бисмарк":Всичко което са заграбили е тяхното руско така ли.Що не се запознаеш с истинските факти по колонизирането и русофицирането на тази територия наречена русия.Нищо по различно от англосаксите испанците и другите западняци.Само че при тях всичко се знае как е протекъл процеса до като кремъл всичко е фалшифицирал все едно колонизираните народи са му подарили тези земи в които предимно се намират природните ресурси които Кремъл си точи както намери за добре
17:19 20.11.2025
68 Русия
17:40 20.11.2025
69 стоян
18:09 20.11.2025
71 Ами казваш
До коментар #8 от "И що стана сега":100килотона по европа и сащ ще гледат и ще ръкопляскат.Май още при първи признаци че путин готви яо ще има превантивен изпреварващ удар за който сегашния председател на комисията по национална сигурност на рф и бивш шеф на роскосмос Рогозин говори за потенциала на сащ.Добре е да го чуете само да не получите сърдечен удар.А той дали не знае по вече от вас червени чушкопеци
18:40 20.11.2025
72 Защо
До коментар #22 от "УрсулА":Всички търсят закрилаа в европа сащ и другите демократични страни, а не в афторитарните диктатури като рф.Нали се възползвате от либерализма и тук безнаказано да сеете агресивна кремълска пропаганда.Но при сблъсък нато с рф как мислите ще се третират путинофилите.Тогава бързо ще заобичате демокрацията която сега ненавиждате но уви тогава свършва либерализма по време на война и ще се видите къде зимуват раците като предатели
18:55 20.11.2025
74 Ти да видиш
До къде ли ще ни докарат?
19:29 20.11.2025
76 християнин
До коментар #72 от "Защо":Всички последователи на сатаната си обичат и търсят закрила от него, и от неговите слуги Запада, затова и на там ви влече – сатанистите при сатаната за закрила!
19:52 20.11.2025
77 Борислав
До коментар #8 от "И що стана сега":Пращаш и какво!След 1минута и теб те няма.
Друго е обаче да оцелееш,всичко дае заразено и да си умеш в мъки! А сега пращай
20:19 20.11.2025
78 СЛОНА
20:22 20.11.2025
80 защото
До коментар #69 от "стоян":Охх Стоенчо , Стоенчо , само България има собственост за милиарди в Русия , толкова ли мислиш руснаците за гламави че се правиш на много умен ? А българия в момента каква е ,.... неприятелска държава . и защо е неприятелска , ами на точно за това , за да бъде извзета българската собственост !
21:20 20.11.2025
81 Демократа
21:48 20.11.2025
83 Ти си
До коментар #8 от "И що стана сега":За прокурор
23:28 20.11.2025
84 Доналд Тъп
До коментар #80 от "защото":Руснаците са гламави и пияндурници!
00:11 21.11.2025
85 !!!???!!!
До коментар #27 от "Абе тези мишки":А ти от кои мишки си, от облечените с по два чифта ватенки ли !?!
Явно и калпак върху калпак трябва да си сложиш на кухата, в която ти се раждат тия миражи за бомби по ЕС !!!
Много Сибирски студ те тресе бе, другарю ....
😂😂😂
03:34 21.11.2025
86 Болярин
До коментар #53 от "Иван Иванов":На теб не ти трябва землянка, а направо си направи мавзолей на Червения площад и се запаси с много чируз и самагон !
Впрочем, не е лошо първо да си вземеш направление за спешна консултация с д-р Гълъбова - може и да ти помогне със съвет за землянките !!!
03:59 21.11.2025
88 Гошо
08:57 21.11.2025
89 Вальо
До коментар #10 от "Просто е абсурдно да се говори за":Ти наистина ли го мислиш това май не виждаш кой е побъркания и кой иска да ни вкара в война и да знаеш не е путин
12:07 21.11.2025
90 Вальо
До коментар #2 от "Заплати бг":И какво загуби аз поне друго виждам освен че сащ воюват с тях то и цяла Европа също а те са само и все още никой не ги е победил
12:09 21.11.2025
91 Вальо
До коментар #11 от "Бедняшката русофилска Иззмет":Коя нова година 3516 ли само да не стане така че цяла Европа да получава заплати в рублли
12:11 21.11.2025
92 Крали Марко
До коментар #10 от "Просто е абсурдно да се говори за":Това е грамотността на мисирките използващи автоматичен преводач
13:58 21.11.2025
93 Фекалии
14:00 21.11.2025