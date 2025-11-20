Новини
Свят »
Русия »
Русия заплашва с ответни мерки срещу ЕС заради евентуално изземване на замразените ѝ активи

Русия заплашва с ответни мерки срещу ЕС заради евентуално изземване на замразените ѝ активи

20 Ноември, 2025 13:32 33 292 93

  • русия-
  • руски активи-
  • ес-
  • мерки-
  • замразени руски активи-
  • изземване

Държавната дума настоява за правни действия срещу Белгия и Euroclear и предлага използване на активи на „неприятелски държави“ за компенсации

Русия заплашва с ответни мерки срещу ЕС заради евентуално изземване на замразените ѝ активи - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руската Държавна дума прие днес постановление, според което всяко изземване на руски суверенни активи от страна на Европейския съюз трябва да бъде последвано от правни действия срещу Белгия и депозитаря Euroclear, в чиито сметки се намират замразените средства. Това съобщи Ройтерс, предава БТА.

В документа, изпратен до премиера Михаил Мишустин, депутатите предлагат също така да бъдат използвани активи на нерезиденти от „неприятелски държави“, за да бъдат компенсирани евентуални щети, които Русия би понесла вследствие на подобни действия от страна на ЕС.

Европейската комисия вече представи механизъм, който да позволи на страните членки да използват на практика около 185 млрд. евро от общо 210 млрд. евро замразени руски държавни активи в Европа. Средствата биха послужили за предоставяне на т.нар. репарационни заеми за Украйна, без сумите да бъдат конфискувани официално, уточнява Ройтерс.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 107 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма такова нещо

    126 19 Отговор
    репарационни заеми за Украйна !

    Коментиран от #54

    13:34 20.11.2025

  • 2 Заплати бг

    31 177 Отговор
    Свърши тая. Русия губи.

    Коментиран от #47, #90

    13:34 20.11.2025

  • 3 СССР се завръща

    95 16 Отговор
    На 14 ноември хиперзвукова ракета „Циркон“ в небето над Сумска област ясно очерта руска „червена линия“ за НАТО. Какви стратегически съображения стоят зад неконвенционалната тактика на руските въоръжени сили? Сумска област наскоро се превърна в нова гореща точка в руско-украинския конфликт. Сергий Кривошеенко, началник на военната администрация на град Суми в Украйна, потвърди в Telegram, че експлозията е причинена от ракетен удар на руската армия. Атаката е повредила водоснабдителна система. На пръв поглед привидно рутинният обстрел има много по-дълбок смисъл

    Коментиран от #46

    13:35 20.11.2025

  • 4 Атина Палада

    122 27 Отговор
    Много искам ЕС да пипне от замразените руски активи,че да изпрати в историята ойрото:) Ама не,само приказки.....

    Коментиран от #11, #45, #49, #62

    13:35 20.11.2025

  • 5 И Киев е Руски

    103 19 Отговор
    Зеленски съобщи, че според предварителни данни руските въоръжени сили са използвали хиперзвуковата ракета 3M22 „Циркон“. Това е забележително оръжие в арсенала на Русия: достига скорост до 8-9 Маха, има обхват над 1000 километра, може да достигне височина до 40 километра и да носи полезен товар от 300-400 кг. „Циркон“ е специално проектирана за унищожаване на високоценни цели и дори представлява заплаха за ВМС на САЩ.

    Коментиран от #36, #55

    13:36 20.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бисмарк

    150 19 Отговор
    Урсуло руснаците винаги идват за своето.

    Коментиран от #66

    13:36 20.11.2025

  • 8 И що стана сега

    105 20 Отговор
    Русия им даде реални физически ресурси а европата им даде хартишки виртуални хартишки с цифри и сега иска да си прибере хартишките и какво трябва да следва?аз не бих говорил ами директно изпращам 100 мегатона по европата и да са приключва

    Коментиран от #65, #71, #77, #83

    13:36 20.11.2025

  • 9 Копейка

    20 47 Отговор
    А на нас каква ни е далаверата?

    Коментиран от #16

    13:37 20.11.2025

  • 10 Просто е абсурдно да се говори за

    20 68 Отговор
    нерезиденти от „неприятелски държави“.... Само побъркан индивид може да го измисли !

    Коментиран от #89, #92

    13:37 20.11.2025

  • 11 Бедняшката русофилска Иззмет

    25 94 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    От нова година и тя ще получава заплата в Евро.

    Коментиран от #15, #44, #82, #91

    13:38 20.11.2025

  • 12 Кражби и продажби ООД

    115 17 Отговор
    Освен лихви, европейците ще платят и репарациите след СВО

    13:38 20.11.2025

  • 13 И аз съм си харесал

    80 9 Отговор
    Едни къщи в Банкя на един нерезидент от „неприятелско правителство “...

    13:39 20.11.2025

  • 14 404

    85 16 Отговор
    Причината „Циркон“ да привлече вниманието на западните военни експерти е преди всичко заради изключителните му технически характеристики. Най-впечатляваща е скоростта му на полет, която е 8-10 пъти по-висока от скоростта на звука. „Циркон“ може да прелети от Москва до Париж за минути. Той превъзхожда хиперзвуковата ракета Х-47 „Кинжал“ с цяло поколение. Последната е усъвършенствана балистична ракета с въздушно изстрелване, която има по-голямо въздушно съпротивление. Маневреността на „Циркон“ затруднява прехващането му от системите за противоракетна отбрана.

    13:39 20.11.2025

  • 15 Атина Палада

    34 64 Отговор

    До коментар #11 от "Бедняшката русофилска Иззмет":

    А бедняшката русофобска измет, в рупии ли?

    13:40 20.11.2025

  • 16 Цент

    35 8 Отговор

    До коментар #9 от "Копейка":

    Безплатно клатене

    13:40 20.11.2025

  • 17 Pyccкий Карлик

    19 74 Отговор
    Определено Русия е в положение да заплашва......
    Ония ден заплаши Света с робота Вася, вчера Путин заплаши че щял да живее 150 години, а инак българските F-16 Block 70 всяка вечер сме в руското небе, спряхме бензина, интернета, днес пуснхаме десетина Storm Shadows за добро утро 😁👍

    Коментиран от #26, #67

    13:40 20.11.2025

  • 18 Някой

    95 11 Отговор
    Това е просто грабеж. Престъпление по НК. Русия с ЕС не воюва ... уж. Ще си ги искат обратно под една или друга форма. А ЕС ще загуби доверие в банките си. Кой ще иска да влага там, ако може да му отнемат активи? За разни шейхове, олигархи и други, ще е така. В крайна сметка ще има по-малко наливане на външни активи в ЕС. А Русия ще задържи излизащи такива.

    Коментиран от #25, #64

    13:41 20.11.2025

  • 19 Ще тегля вика дълг

    85 7 Отговор
    И ще ипотекирам апартамента на съседа .... яка европейска и атлантическа ценност

    13:41 20.11.2025

  • 20 И Киев е Руски

    79 10 Отговор
    Всеки жълто паметник да тича към най близката банка за ипотечен кредит и да го праща на зеления г.он..в.з

    13:42 20.11.2025

  • 21 УрсулА

    81 12 Отговор
    Ами ние освен да крадем и да колонизираме за д руго не ставаме.четете история ,500 години тероризираме целия свят,това ни е в кръвчицата

    13:43 20.11.2025

  • 22 УрсулА

    59 9 Отговор
    Ами ние освен да крадем и да колонизираме за д руго не ставаме.четете история ,500 години тероризираме целия свят,това ни е в кръвчицата

    Коментиран от #72

    13:44 20.11.2025

  • 23 Абе другари

    34 6 Отговор
    Всички сте нерезиденти ако не го знаете ! Утре ще сте вие

    13:45 20.11.2025

  • 24 А на Израел

    53 6 Отговор
    Кога?

    Коментиран от #30

    13:46 20.11.2025

  • 25 Неутрален

    12 58 Отговор

    До коментар #18 от "Някой":

    Шейховетте ще си влагат парите в руски банки.😂😂😂😂😂😂😂😂😂☺️
    Ако има още руски банки де🤣🤣🤣🤣

    13:50 20.11.2025

  • 26 Алоууу

    29 7 Отговор

    До коментар #17 от "Pyccкий Карлик":

    Кукуууу ти пак ли си тук бе 💩.

    13:50 20.11.2025

  • 27 Абе тези мишки

    77 10 Отговор
    са абсолютно голи!
    Слагате Сармите, Буревестниците, Цирконите, Кинжалите, Орешниците, Посейдоните... на масата за преговори и им казвате:
    Варнете парите или пускаме тези зверове към вас! Да ги видите, как ще им омекнат краката и ще ви върнат парите веднага!!!

    Коментиран от #85

    13:54 20.11.2025

  • 28 Владо

    13 57 Отговор
    Не разбрах тези с какво заплашват. Сбърканяци.В блатото и в калта им е мястото.

    Коментиран от #40

    13:54 20.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Атина Палада

    9 33 Отговор

    До коментар #24 от "А на Израел":

    Не се е родил този който ще наложи санкции на Израел :)))

    13:56 20.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 УКРАЙНА 🇺🇦

    28 3 Отговор
    Да го д....@т

    13:57 20.11.2025

  • 35 Да видим

    55 2 Отговор
    Накрая кой ще плати репарациите... Да няма после изненадани

    14:08 20.11.2025

  • 36 Ку-ку

    11 23 Отговор

    До коментар #5 от "И Киев е Руски":

    Поредната тенекия от която нищо не става, освен за вторични суровини.....🤣🤣🤣

    14:12 20.11.2025

  • 37 Я пък тоя

    77 5 Отговор
    Русия не заплашва, Русия казва какви ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ ще предприеме.
    Хайде научете се вече да пишете!

    Коментиран от #51, #56

    14:25 20.11.2025

  • 38 Асен

    12 2 Отговор
    Ще пият една студена вода с тези активи.

    14:45 20.11.2025

  • 39 Боко

    41 5 Отговор
    Дреме и на збръчкания ошав на урсулото нали ние ще ги връщаме.
    еС-еС - С ЧУЖДА ПИТА ПОМЕН ПРАВИ!

    Коментиран от #63

    14:59 20.11.2025

  • 40 Боко

    9 1 Отговор

    До коментар #28 от "Владо":

    Абе, ти влаДо дълбокото гърло ли си?🤮

    15:01 20.11.2025

  • 41 Ха ха

    56 5 Отговор
    Не сте разбрали врътката на Урсулите.Няма вече да откраднат руските пари директно,а ще теглят репарационен кредит,който ще бъде гарантиран от всички страни от ЕС,на квоти.Понеже Украйна никога няма даплати този заем защото тяма никакви пари,а няма и да има с години напред, щего платят гарантите.И как така репарационен го наричат,та тя Украйна е пред капитулация.За първи път чувам победила страна да плаща репарации

    15:02 20.11.2025

  • 42 Пит

    24 0 Отговор
    Ситуацията автоматично става огледална

    15:18 20.11.2025

  • 43 Един българин

    4 38 Отговор
    Като ГЛЕДАМ ЕДИНСТВЕНО РУСИЯ ГАЗИ ВСИЧКИ МЕЖД.ДОГОВОРИ И НА СИЧКО ОТГОРЕ НАГЛЕЕ НО ЩР ФОЙФЕ НЕЙНИЯ РЕД ПАК ДА СЕЖМОЛИ НА ЗАПАДА ДА СПРЕ

    Коментиран от #50, #57

    15:25 20.11.2025

  • 44 Уроспийската

    9 1 Отговор

    До коментар #11 от "Бедняшката русофилска Иззмет":

    Измет ще получи един ..........

    15:42 20.11.2025

  • 45 Факт

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    Много искаш, ама нема. Ще си останеш с искането, незадоволен, както си свикнал.

    16:02 20.11.2025

  • 46 Факт

    12 4 Отговор

    До коментар #3 от "СССР се завръща":

    Нека се завръща, резултатът ще е същият. Само глупак прави два пъти едно и също и чака различен резултат.

    16:03 20.11.2025

  • 47 !!!???!!!

    6 29 Отговор

    До коментар #2 от "Заплати бг":

    Казваш -"Русия губи !" А аз виждам как печели все повече ... омраза !!!
    😂😂😂

    16:15 20.11.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 КОРЕКТИВ

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    Чувал ли си за гладната кокошка, която сънувала просо ?
    Ако не си чувал, вземи и се погледни в огледалото!

    16:19 20.11.2025

  • 50 Иван Иванов

    32 4 Отговор

    До коментар #43 от "Един българин":

    СОРОСКО ПСЕ , ДАДОХА ЛИ ТИ НЯКОЙ КОКАЛ И ПАРИЧКИ ОТ ГРАНТОВЕТЕ НА АНТИЧОВЕКА СОРОС , ЧЕ ЛАЕШ ТАКА УСЪРДНО КАТО СЕЛСКО ПСЕ ПРЕЗ ТЕЛЕНА ОГРАДА.

    Коментиран от #73

    16:24 20.11.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Ха-ха-ха

    13 1 Отговор
    Много интересно, след продажбата на Лукоил дали руснаците няма да я сметнат за притежание на "вражески страни" и да се конфискува собствеността на фирмата в Русия?

    16:27 20.11.2025

  • 53 Иван Иванов

    26 3 Отговор
    ДО ВСИЧКИ БГ ГРАЖДАНИ, НЕЩАТА ОТИВАТ НА ИЗУЙ ГАЩИ ,НАС ЩЕ НИ ПЪРЖАТ И РУСНАЦИТЕ И КРАВАРИТЕ ЗАТОВА КОПАЙТЕ ЗЕМЛЯНКИ И ТУРЕТЕ В ТЯХ МАНДЖА БАРЕМ ЗА ЕДИН МЕСЕЦ - СПРАВКА МАРК -ЗУКЪРБЪРК
    СИ Е НАПРАВИЛ ЕДИНАДЕСЕТ БУНКЕРА ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ И СЕ Е ЗАПАСИЛ С МАНДЖА ЗА ТРИ МЕСЕЦА, АМА ЗА ПО- БЕДНИЧКИТЕ КАТО МЕН МОЖЕ И САМО ЗА ЕДИН МЕСЕЦ, НА БЕДНОТИЯТА ЗАЩО И Е ДА ЖИВЕЕ МНОГО.

    Коментиран от #86

    16:36 20.11.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Ха така

    3 22 Отговор

    До коментар #5 от "И Киев е Руски":

    Не съм чувал сащ да се хвалят като безаналоговите ватенки но скоро излязоха данни за DARK EAGLE със скорост 8мах до 6000км но в плътния атмосферен слой ако знаеш какво означава това но направена на коренно различен принцип.Има големи съмнения в скоростта на безаналоговите руски ракети в плътния слой.А в открития космос и междуконтиненталните ракети развиват 27 -28. Мах професоре

    16:52 20.11.2025

  • 56 Сандо

    4 2 Отговор

    До коментар #37 от "Я пък тоя":

    Как да се научат с тия увредени и полирани мозъци?Все едно да искаш на кьосето да поникне коса.

    16:54 20.11.2025

  • 57 Сандо

    16 3 Отговор

    До коментар #43 от "Един българин":

    Май си поел неприлично много русофобия?

    16:56 20.11.2025

  • 58 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    3 23 Отговор
    А Русия е под санкции на ЕС и САЩ...ша му гушнат на путинягата милиардите, като стой та гледай....

    17:00 20.11.2025

  • 59 Я пъ тоа

    4 20 Отговор

    До коментар #48 от "Иван Иванов":

    Путин е под санкции.....може да гледа като на заколение как му гушкат милиардите. Друго не му остава.

    17:02 20.11.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 оня

    2 21 Отговор

    До коментар #48 от "Иван Иванов":

    ако има някоя зрава плочка, по която стъпваш по тая земя българска, е сложена с пари от ЕС. а тия, в които постоянно се спъваш, защото не са оправени от десетилетия, са благодарение на русия, за която крадяха толкова години нашенските им слуги.

    17:10 20.11.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 по-дълго име

    7 0 Отговор

    До коментар #39 от "Боко":

    щом толкова настояваш ТИ да ги връщаш, добре. връщай ги!

    17:14 20.11.2025

  • 64 никой

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Някой":

    мечтай си. мечтите са безплатни.

    17:16 20.11.2025

  • 65 а бе оу

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "И що стана сега":

    ти в европата ли живееш, щото както си се засилил, може да пратиш и по твоята кочина мегатоновете

    17:18 20.11.2025

  • 66 Червен плъх

    1 21 Отговор

    До коментар #7 от "Бисмарк":

    Всичко което са заграбили е тяхното руско така ли.Що не се запознаеш с истинските факти по колонизирането и русофицирането на тази територия наречена русия.Нищо по различно от англосаксите испанците и другите западняци.Само че при тях всичко се знае как е протекъл процеса до като кремъл всичко е фалшифицирал все едно колонизираните народи са му подарили тези земи в които предимно се намират природните ресурси които Кремъл си точи както намери за добре

    17:19 20.11.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Русия

    2 11 Отговор
    Е под санкции на ЕС и САЩ....нищо не може да направи срещу конфискацията на милиардите, освен да пие една водка....литровка.

    17:40 20.11.2025

  • 69 стоян

    1 7 Отговор
    Защо не кажат какви реципрочни мерки може да наложат рузнаците - какво има останало западно в русия -че да го вземат - банка Райфайзен оценени активи в русия за милиард и осемстотин - лукойл и роснефт в Европа струват поне 5 милиарда - ако искат рузнаците да пробват

    Коментиран от #79, #80

    18:09 20.11.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Ами казваш

    1 8 Отговор

    До коментар #8 от "И що стана сега":

    100килотона по европа и сащ ще гледат и ще ръкопляскат.Май още при първи признаци че путин готви яо ще има превантивен изпреварващ удар за който сегашния председател на комисията по национална сигурност на рф и бивш шеф на роскосмос Рогозин говори за потенциала на сащ.Добре е да го чуете само да не получите сърдечен удар.А той дали не знае по вече от вас червени чушкопеци

    Коментиран от #75

    18:40 20.11.2025

  • 72 Защо

    1 10 Отговор

    До коментар #22 от "УрсулА":

    Всички търсят закрилаа в европа сащ и другите демократични страни, а не в афторитарните диктатури като рф.Нали се възползвате от либерализма и тук безнаказано да сеете агресивна кремълска пропаганда.Но при сблъсък нато с рф как мислите ще се третират путинофилите.Тогава бързо ще заобичате демокрацията която сега ненавиждате но уви тогава свършва либерализма по време на война и ще се видите къде зимуват раците като предатели

    Коментиран от #76

    18:55 20.11.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Ти да видиш

    12 0 Отговор
    Урсулите продължават да дразнят мечката.
    До къде ли ще ни докарат?

    19:29 20.11.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 християнин

    7 0 Отговор

    До коментар #72 от "Защо":

    Всички последователи на сатаната си обичат и търсят закрила от него, и от неговите слуги Запада, затова и на там ви влече – сатанистите при сатаната за закрила!

    19:52 20.11.2025

  • 77 Борислав

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "И що стана сега":

    Пращаш и какво!След 1минута и теб те няма.
    Друго е обаче да оцелееш,всичко дае заразено и да си умеш в мъки! А сега пращай

    20:19 20.11.2025

  • 78 СЛОНА

    1 0 Отговор
    НЕКА ,АМА И ДА ГО НАПРАВИ ,КАКТО ЕС ПРАВИ ЗА ШЕПА ЖЪЛТИЧКИ,ЗА БРАТУШКИТЕ ШЕПА ИЧКИ КАТО ВЛЯЗАТ В ЕС!!!

    20:22 20.11.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 защото

    8 0 Отговор

    До коментар #69 от "стоян":

    Охх Стоенчо , Стоенчо , само България има собственост за милиарди в Русия , толкова ли мислиш руснаците за гламави че се правиш на много умен ? А българия в момента каква е ,.... неприятелска държава . и защо е неприятелска , ами на точно за това , за да бъде извзета българската собственост !

    Коментиран от #84

    21:20 20.11.2025

  • 81 Демократа

    11 1 Отговор
    Замразени руски милиарди да бъдат окрадени от Евр.ейския съюз за да бъде уж подпомогната Украдна? Едва ли ще бъдат вложени за възстановяване на Украйна, а ще потънат в офшорки и частни сметки!?!

    21:48 20.11.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Ти си

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "И що стана сега":

    За прокурор

    23:28 20.11.2025

  • 84 Доналд Тъп

    4 10 Отговор

    До коментар #80 от "защото":

    Руснаците са гламави и пияндурници!

    00:11 21.11.2025

  • 85 !!!???!!!

    3 5 Отговор

    До коментар #27 от "Абе тези мишки":

    А ти от кои мишки си, от облечените с по два чифта ватенки ли !?!
    Явно и калпак върху калпак трябва да си сложиш на кухата, в която ти се раждат тия миражи за бомби по ЕС !!!
    Много Сибирски студ те тресе бе, другарю ....
    😂😂😂

    03:34 21.11.2025

  • 86 Болярин

    3 4 Отговор

    До коментар #53 от "Иван Иванов":

    На теб не ти трябва землянка, а направо си направи мавзолей на Червения площад и се запаси с много чируз и самагон !
    Впрочем, не е лошо първо да си вземеш направление за спешна консултация с д-р Гълъбова - може и да ти помогне със съвет за землянките !!!

    03:59 21.11.2025

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Гошо

    4 1 Отговор
    Реципрочност. После да не се тръби ,че Русия нарушавала международни закони,защото първо ЕС го направи . Нищо по- нормално няма от това да отговориш на подобни действия.

    08:57 21.11.2025

  • 89 Вальо

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Просто е абсурдно да се говори за":

    Ти наистина ли го мислиш това май не виждаш кой е побъркания и кой иска да ни вкара в война и да знаеш не е путин

    12:07 21.11.2025

  • 90 Вальо

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Заплати бг":

    И какво загуби аз поне друго виждам освен че сащ воюват с тях то и цяла Европа също а те са само и все още никой не ги е победил

    12:09 21.11.2025

  • 91 Вальо

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Бедняшката русофилска Иззмет":

    Коя нова година 3516 ли само да не стане така че цяла Европа да получава заплати в рублли

    12:11 21.11.2025

  • 92 Крали Марко

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Просто е абсурдно да се говори за":

    Това е грамотността на мисирките използващи автоматичен преводач

    13:58 21.11.2025

  • 93 Фекалии

    0 2 Отговор
    Всички евроуруспийи искат да с€р@т в златни кенефи ! Ама надали !

    14:00 21.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания