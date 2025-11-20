Русия заплашва с ответни мерки срещу ЕС заради евентуално изземване на замразените ѝ активи

Руската Държавна дума прие днес постановление, според което всяко изземване на руски суверенни активи от страна на Европейския съюз трябва да бъде последвано от правни действия срещу Белгия и депозитаря Euroclear, в чиито сметки се намират замразените средства. Това съобщи Ройтерс, предава БТА.

В документа, изпратен до премиера Михаил Мишустин, депутатите предлагат също така да бъдат използвани активи на нерезиденти от „неприятелски държави“, за да бъдат компенсирани евентуални щети, които Русия би понесла вследствие на подобни действия от страна на ЕС.

Европейската комисия вече представи механизъм, който да позволи на страните членки да използват на практика около 185 млрд. евро от общо 210 млрд. евро замразени руски държавни активи в Европа. Средствата биха послужили за предоставяне на т.нар. репарационни заеми за Украйна, без сумите да бъдат конфискувани официално, уточнява Ройтерс.