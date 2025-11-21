Британската НАБП разкри схема за пране на пари, подпомагаща Русия чрез киргизстанска банка

Ръководителите на мрежа за пране на пари на стойност милиарди долари, действала в цяла Великобритания, са закупили контролен пакет акции в киргизстанска банка, за да улеснят заобикалянето на санкциите и да подпомогнат руската военна кампания в Украйна, съобщи Националната агенция за борба с престъпността (НАБП), цитирана от Ройтерс, предава БТА.

В актуализация по международното разследване на руските мрежи за пране на пари – „Операция Дестабилизация“ – НАБП подчертава мащаба на разбиваните структури. Според агенцията тези мрежи превръщат пари от улична престъпност в криптовалута и свързват местния наркобизнес с организирана и дори спонсорирана от държави престъпност.

През декември миналата година НАБП и Министерството на финансите на САЩ насочиха вниманието си към две мрежи – TGR и Smart – за които се смята, че са използвани от богати руснаци за заобикаляне на санкциите. Според Лондон същите структури са изпирали средства за наркотрафиканти, престъпни групи и разузнавателни мрежи чрез схема „пари срещу криптовалута“.

В рамките на глобалната акция досега са арестувани 128 души в различни държави, включително САЩ, Франция, Испания и Ирландия. Само във Великобритания са иззети над 25 млн. паунда (33 млн. долара) в брой и криптовалута, уточни НАБП.

Американското министерство на финансите съобщи през декември, че е наложило санкции на членове на групите, които според него са помагали на руския елит да използва криптовалута за избягване на санкциите, въведени след инвазията на Русия в Украйна през февруари 2022 г.

НАБП заяви, че мрежата TGR е свързана с покупката на мажоритарен пакет акции в „Керемет Банк“ - киргизстанска кредитна институция, санкционирана от САЩ. Според Вашингтон продажбата, извършена от киргизстанското министерство на финансите, е била предназначена да създаде „център за избягване на санкции“ за руските търговски плащания. От банката заявиха, че ще оспорят решението.

По данни на НАБП делът в „Керемет Банк“, който улеснявал трансгранични плащания в подкрепа на компании от руския отбранителен, авиационен и технологичен сектор, е бил притежание на фирма, свързана с Джордж Роси.

Американските и британските власти смятат, че Роси – украински гражданин, санкциониран от САЩ - е ръководител на мрежата TGR.