Британската НАБП разкри схема за пране на пари, подпомагаща Русия чрез киргизстанска банка

Британската НАБП разкри схема за пране на пари, подпомагаща Русия чрез киргизстанска банка

21 Ноември, 2025 08:34, обновена 21 Ноември, 2025 08:37

128 ареста и иззети милиони в рамките на глобална операция срещу руски финансови схеми

Британската НАБП разкри схема за пране на пари, подпомагаща Русия чрез киргизстанска банка - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ръководителите на мрежа за пране на пари на стойност милиарди долари, действала в цяла Великобритания, са закупили контролен пакет акции в киргизстанска банка, за да улеснят заобикалянето на санкциите и да подпомогнат руската военна кампания в Украйна, съобщи Националната агенция за борба с престъпността (НАБП), цитирана от Ройтерс, предава БТА.

В актуализация по международното разследване на руските мрежи за пране на пари – „Операция Дестабилизация“ – НАБП подчертава мащаба на разбиваните структури. Според агенцията тези мрежи превръщат пари от улична престъпност в криптовалута и свързват местния наркобизнес с организирана и дори спонсорирана от държави престъпност.

През декември миналата година НАБП и Министерството на финансите на САЩ насочиха вниманието си към две мрежи – TGR и Smart – за които се смята, че са използвани от богати руснаци за заобикаляне на санкциите. Според Лондон същите структури са изпирали средства за наркотрафиканти, престъпни групи и разузнавателни мрежи чрез схема „пари срещу криптовалута“.

В рамките на глобалната акция досега са арестувани 128 души в различни държави, включително САЩ, Франция, Испания и Ирландия. Само във Великобритания са иззети над 25 млн. паунда (33 млн. долара) в брой и криптовалута, уточни НАБП.

Американското министерство на финансите съобщи през декември, че е наложило санкции на членове на групите, които според него са помагали на руския елит да използва криптовалута за избягване на санкциите, въведени след инвазията на Русия в Украйна през февруари 2022 г.

НАБП заяви, че мрежата TGR е свързана с покупката на мажоритарен пакет акции в „Керемет Банк“ - киргизстанска кредитна институция, санкционирана от САЩ. Според Вашингтон продажбата, извършена от киргизстанското министерство на финансите, е била предназначена да създаде „център за избягване на санкции“ за руските търговски плащания. От банката заявиха, че ще оспорят решението.

По данни на НАБП делът в „Керемет Банк“, който улеснявал трансгранични плащания в подкрепа на компании от руския отбранителен, авиационен и технологичен сектор, е бил притежание на фирма, свързана с Джордж Роси.

Американските и британските власти смятат, че Роси – украински гражданин, санкциониран от САЩ - е ръководител на мрежата TGR.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 аz СВО Победа 80

    15 5 Отговор
    Един детайл!На 12 май т.г. шестима българи получиха общо над 50 години затвор във Великобритания.Присъдите са за шпионаж в полза на Русия.Като водачът на групата Орлин Русев получи 10 години и 8 месеца зад решетките.

    08:49 21.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Да бе , да ! 🤔

    27 5 Отговор
    Англосаксонците изцеждат Европейската икономика , чрез украинските марионетки . След всеки отговор от Москва , англичоците излизат сухи от водата . А войната , провокирана от репресиите срещу рускоезични в нацистка Украйна , е в интерес само на американската икономика и турските териториални амбиции в Средния изток (бивши азиатски републики на СССР ) .

    08:51 21.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Както казва Руският патриарх

    7 10 Отговор

    До коментар #9 от "Фидан човекът чудо":

    За Руският народ: та това е просто Измет

    09:09 21.11.2025

  • 11 Шайка

    16 5 Отговор
    европейски мародери и корумпирани политици подвластни на САЩ се опитва да задуши Русия! Демокрацията е само за богопомазаните останалите трябва да бъдат превърнати в роби! Такава е западната политика! Така че нищо добро не чака и България с такива съюзници!

    Коментиран от #16

    09:11 21.11.2025

  • 12 Симпатизант

    19 3 Отговор
    Ха, Ха. За Русия винаги ще се намери кой да работи от чужбина. И зад това преди всичко стоят симпатиите, а не парите. Рзбира се, сега не е същото както по времето на СССР, за който бяха готови да работят всички хора по света пленени от идеите на Социализма. Но и сега хората знаят, че Русия е гръбнакът на съпротивата срещу атлантическата тирания, деспотизъм и хегемонизъм на унилатералния неоколониален демонкратичен глобализъм.

    09:13 21.11.2025

  • 13 БАЦЕ ЕООД

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "поКУРко":

    Зеленски и САЩ и Англия са го пуснали по пързалката, само Урсулът иска да му сипва още евраци

    09:18 21.11.2025

  • 14 За размисъл

    6 3 Отговор
    Сигурно е, че руснаците ще търсят и използват всякакви методи за заобикаляне на санкциите. Но първо - да пишеш, за милиарди и после да кажеш "Само във Великобритания са иззети над 25 млн. паунда (33 млн. долара) в брой и криптовалута." .....,
    Второ всички руски милиардери с малки изключения са евреи. А те не са много на ти с Путин.Така, че не знам кой кого е прецакал.

    09:26 21.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 АУУУУУ

    2 5 Отговор

    До коментар #11 от "Шайка":

    НЕЩО СИ ТЪЖЕН ЧЕ РУСКИ ФИНАНСИ ПОЛУЧИХА ......КЛЪЦ,КЛЪЦ 😂😂😂😂😂😂

    09:59 21.11.2025

