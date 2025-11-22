Новини
Financial Times: Срещата на американската делегация със западни чиновници в Киев беше отвратителна за ЕС

22 Ноември, 2025 04:09, обновена 22 Ноември, 2025 04:23 4 083 28

Киев неофициално признава, че присъединяването на Украйна към НАТО няма да бъде възможно в продължение на много години, пише The Wall Street Journal

Financial Times: Срещата на американската делегация със западни чиновници в Киев беше отвратителна за ЕС - 1
Снимка: Президентство за Украйна
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Срещата в Киев на американската делегация, водена от висшия представител на армията на САЩ Даниел Дрискол, с европейски представители, е била „отвратителна“ за Европейския съюз, съобщи британският вестник Financial Times.

„Украйна е в много лошо положение, това, което се предлага, е най-доброто, на което може да се надява“, цитира вестникът думите на Дрискол в Киев по време на среща в резиденцията на шарже д'афер на САЩ в Украйна Джули Дейвис.

Той отбеляза, че САЩ не преговарят за подробностите по плана на Вашингтон. Европа ще участва само в обсъждането на гаранциите за сигурност по време на бъдещи дискусии.

Financial Times подчерта, че представители на ЕС са описали тона на срещата като „отвратителен“ и са обърнали внимание на това, че САЩ използват политическата слабост на Володимир Зеленски, за да прокарат сделката с Украйна. „По-лошо е, отколкото си мислехме“, каза един от европейските източници на вестника.

Американски източници, в коментар за изданието, подчертаха, че срещата е била „позитивна, пряма и уважителна“. Дрискол отговори подробно на въпросите.

Украински длъжностни лица неофициално признават, че присъединяването на Украйна към НАТО няма да бъде възможно в продължение на много години, пише The Wall Street Journal, коментирайки плана на САЩ за мирно уреждане в Украйна и по-специално клаузата относно отказа на Киев да се присъедини към Северноатлантическия алианс.

„Украински официални лица неофициално казват, че разбират, че всяко присъединяване към военния блок ще бъде възможно след много години. САЩ открито заявиха, че не смятат това за реалистична перспектива в близко бъдеще“, пише вестникът.

В същото време властите в Киев по-рано заявиха, че присъединяването към Северноатлантическия алианс е необходимо за гарантиране на дългосрочната сигурност на Украйна и заложиха тази цел в конституцията, отбелязва вестникът. „Отклонението от тази позиция би било възприето противоречиво и би изисквало законодателни промени“, смятат авторите на статията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Шопо

    91 28 Отговор
    ЕС може ли да победиРусия ?
    Като не може тогава защо удължават агонията на Зеленски.

    Коментиран от #8, #28

    04:25 22.11.2025

  • 2 днес

    86 28 Отговор
    Какво НАТО какви 5 лв Да се прибират в Украйна и да молят за мир Ако искат да имат дьржава

    Коментиран от #9

    04:28 22.11.2025

  • 3 Делкането +Китай

    60 27 Отговор
    Нещата тихомълком и съответно отвратително вече изкристализират
    а същото явно ни чака и нас може би мирно и още по-тихо
    САЩ и Русия ще се срещнат в Европа а на европейците ни остава ролята да сме плънка
    само си добавете и интересите на Китай
    друго реално няма и няма откъде да дойде

    04:33 22.11.2025

  • 4 ДОГОВОРЕНО

    68 28 Отговор
    Хунтата на Зеленски да се евакуира от руската република Украйна. НАТО да се изтегля зад Франкфурт.

    04:33 22.11.2025

  • 5 Нормално

    23 75 Отговор
    Украйна ще откаже този "план " защото от него няма смисъл и е унизителен .
    В момента се тестват две балистични ракети с обсег от 200 и 1000 километра които скоро ще влязат в производство.

    04:34 22.11.2025

  • 6 Западът загуби заради Тръмп

    22 43 Отговор
    САЩ клекнаха пред Путин. Тръмп иска ЕС да плаща но да няма думата.

    Коментиран от #24

    04:34 22.11.2025

  • 7 Кой печели

    14 39 Отговор
    Тръмп иска за види ЕС на колене. Печелившият е Путин, който ще се прицели след това в удобното кресло на Тръмп.

    04:37 22.11.2025

  • 9 Шопо

    64 7 Отговор

    До коментар #2 от "днес":

    НАТО може ли да съществува без САЩ ?
    Като не може тогава защо не изпълняват препоръките на Тръп.

    Коментиран от #10

    04:40 22.11.2025

  • 10 Време е да напишеш ,че Украйна

    11 48 Отговор

    До коментар #9 от "Шопо":

    е руска територия ,копейко мaлoyмна .😂

    Коментиран от #11

    04:44 22.11.2025

  • 11 Шопо

    61 7 Отговор

    До коментар #10 от "Време е да напишеш ,че Украйна":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    04:49 22.11.2025

  • 12 Ясноооо....

    50 4 Отговор
    Зелю или некой друг ще подпише капитулацията с отвращение...

    Коментиран от #14

    04:50 22.11.2025

  • 13 Наркомана не разбира

    49 5 Отговор
    Че е от печалившата страна! НАТО е пред явен разпад и такива като нас шушумиги ще духаме таратора.
    Колкото по- далече от КС и НАТО, толкова повече печелиш независимост на суваерена дъджава!

    04:51 22.11.2025

  • 14 Зеленски го чака

    42 4 Отговор

    До коментар #12 от "Ясноооо....":

    Каторга, ако сам не си спести оковите и робския труд в урановите мини!
    Това е логично!

    04:54 22.11.2025

  • 15 Блумбърг

    38 4 Отговор
    Европа е полуостров на Русия, но с американска колониална администрация.

    04:56 22.11.2025

  • 16 Баш Балък

    39 4 Отговор
    Ако хунтата иска НАТЮ в Покраина, Покраина ще изчезне.

    05:01 22.11.2025

  • 17 Ъъъъъъъъъ

    45 3 Отговор
    "Ако не му харесва американският план, може да продължи да се бори“, подчерта Тръмп и заплаши, че Вашингтон ще преустанови всякаква подкрепа за Украйна, ако Киев се откаже от мирния план.
    Тръмп заяви още, че Зеленски " може да продължи да се бори“, но Украйна няма карти и е обречена."

    Зеления няма много опции, а и като гледам, Тръмп не гори от желание да преговаря. Та ще видим до къде ще го докарат.

    05:06 22.11.2025

  • 18 Плана

    17 13 Отговор
    Е златна сделка за САЩ. От една забатачена война в която губеха по 200 милиарда годишно Тръмп обърна резултата само за няколко месеца. Сега ще получи 51 ви американски щат в Европа, 600 хилядна армия на прага на Русия, европейци и руснаци ще му дадат 200 милиарда за харчене, а руснаците още 200 милиарда за да им изкупи газовите и петролни активи.

    Коментиран от #21

    05:18 22.11.2025

  • 19 хихи

    36 4 Отговор
    а България пак е от страната на Булката
    как успяваме

    05:24 22.11.2025

  • 20 Ъъъъъъъъ

    30 6 Отговор
    Хахаха... 🤣
    Русофоба Рьопке предупреждава, че ако Европа не реагира сега(демек да се сбие с Русия), Русия ще атакува Европа веднага след Украйна.... И може и да е прав. Ако продължават в същия дух, знамето на победата отново ще се вее над Райхстага. Няма да им е за сефте... 🤣

    05:36 22.11.2025

  • 21 Ха-ха-ха

    32 3 Отговор

    До коментар #18 от "Плана":

    Но никъде руснаците не казват че са съгласни с този план. Напротив дори преди да излезе плана няколко пъти заявиха че не преговарят срито с американците.

    05:38 22.11.2025

  • 22 Ха-ха-ха

    37 3 Отговор
    На никого ли не му прави впечатление че руснаците мълчат по въпроса, нищо не коментират освен че е добра основа за начало на преговори. Не са казали дали го приемат. Имам чувството че просто оставят западняците да си говорят и да им гледат сеира.

    05:46 22.11.2025

  • 24 Ха-ха-ха

    22 3 Отговор

    До коментар #6 от "Западът загуби заради Тръмп":

    Сащ не са клепнали пред никого. Ако разгледаш плана ще видиш че той е само в изгода на САЩ.

    06:05 22.11.2025

  • 25 Перо

    23 1 Отговор
    Лесно придобита власт /чрез преврат/, лесно може да се отстъпи! Ционисткият режим е виновен за провокираната война и трябва да си плати вината! Повече от 80 г. тлее враждата на Западна Украйна към рускоезичното население в източната част и ционисткия режим запали клечката с геноцид, репресии и дискриминация, неспазване на никакви международни норми и договори! Закономерно се стигна до това положение, чрез разиграване на “етническата” карта! Зеленски има последен шанс!

    07:07 22.11.2025

  • 26 На тази среща липсва Умеров, и що

    15 0 Отговор
    така, питам за един приятел в Стамбул.

    07:09 22.11.2025

  • 27 УСА гюбюр

    5 0 Отговор
    Каква я мислехме,каква стана.

    09:04 22.11.2025

  • 28 хаха

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Е, не си ли разбрал? Планът беше да накарат Русия да влезе във война и да я отслабят. Не успяха, но сега общо взето планът стана на "Държим войната до последно, за да имаме време да се въоръжим и да влезем ние във война с Русия." Общо взето все си въртят идеята да разгромят Русия на всяка цена и да въртят пари за война. А и при спиране на войната със загуба на Украйна ще се почнат разни въпроси от населението защо са харчени едни пари и какви са тия планове за въоръжаване с цената на все повече данъци и лишения на населението.

    09:26 22.11.2025