Срещата в Киев на американската делегация, водена от висшия представител на армията на САЩ Даниел Дрискол, с европейски представители, е била „отвратителна“ за Европейския съюз, съобщи британският вестник Financial Times.

„Украйна е в много лошо положение, това, което се предлага, е най-доброто, на което може да се надява“, цитира вестникът думите на Дрискол в Киев по време на среща в резиденцията на шарже д'афер на САЩ в Украйна Джули Дейвис.

Той отбеляза, че САЩ не преговарят за подробностите по плана на Вашингтон. Европа ще участва само в обсъждането на гаранциите за сигурност по време на бъдещи дискусии.

Financial Times подчерта, че представители на ЕС са описали тона на срещата като „отвратителен“ и са обърнали внимание на това, че САЩ използват политическата слабост на Володимир Зеленски, за да прокарат сделката с Украйна. „По-лошо е, отколкото си мислехме“, каза един от европейските източници на вестника.

Американски източници, в коментар за изданието, подчертаха, че срещата е била „позитивна, пряма и уважителна“. Дрискол отговори подробно на въпросите.

Украински длъжностни лица неофициално признават, че присъединяването на Украйна към НАТО няма да бъде възможно в продължение на много години, пише The Wall Street Journal, коментирайки плана на САЩ за мирно уреждане в Украйна и по-специално клаузата относно отказа на Киев да се присъедини към Северноатлантическия алианс.

„Украински официални лица неофициално казват, че разбират, че всяко присъединяване към военния блок ще бъде възможно след много години. САЩ открито заявиха, че не смятат това за реалистична перспектива в близко бъдеще“, пише вестникът.

В същото време властите в Киев по-рано заявиха, че присъединяването към Северноатлантическия алианс е необходимо за гарантиране на дългосрочната сигурност на Украйна и заложиха тази цел в конституцията, отбелязва вестникът. „Отклонението от тази позиция би било възприето противоречиво и би изисквало законодателни промени“, смятат авторите на статията.