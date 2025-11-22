Новини
Екстремисти отвлякоха 215 ученици и 12 учители от католическото училище в Нигерия

22 Ноември, 2025 04:25, обновена 22 Ноември, 2025 04:35 1 064 2

Някои от похитените успели да избягат

Екстремисти отвлякоха 215 ученици и 12 учители от католическото училище в Нигерия - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Екстремисти отвлякоха 215 ученици и 12 учители от католическото училище „Света Мария“ в Нигерия в петък вечерта, съобщи AFP, позовавайки се на Асоциацията на християните на Нигерия.

Според тях някои от отвлечените ученици са успели да избягат.

Отбелязва се, че инцидентът е станал след искането на правителството за затваряне на училищата поради многобройни атаки на бойци, което е било игнорирано от ръководството на училище „Света Мария“.

По-рано нигерийският телевизионен канал Arise съобщи само за 52 отвлечени в резултат на атаката на бойците срещу училището.

На 19 ноември група бандити уби петима души при нападение срещу църква в Западна Нигерия.

По-рано подобен инцидент се случи в село Мага, щат Кеби, където бандити отвлякоха 24 ученици.


Нигерия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Асеновград

    9 1 Отговор
    До кога светът ще си затваря очите за тези зверства срещу невинни християни. Дано някоя държава дръзне най накрая да разгласи този геноцид на висок глас. Господ да им помогне и да ги пази.

    08:46 22.11.2025

  • 2 И това ако не е

    3 1 Отговор
    Религията на мира 😂😂😂
    Последователите на неграмотния че.до.фи.л Мохамед плътно следват завета му 😵‍💫😵‍💫😵‍💫

    09:19 22.11.2025