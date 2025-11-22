Екстремисти отвлякоха 215 ученици и 12 учители от католическото училище в Нигерия

Екстремисти отвлякоха 215 ученици и 12 учители от католическото училище „Света Мария“ в Нигерия в петък вечерта, съобщи AFP, позовавайки се на Асоциацията на християните на Нигерия.

Според тях някои от отвлечените ученици са успели да избягат.

Отбелязва се, че инцидентът е станал след искането на правителството за затваряне на училищата поради многобройни атаки на бойци, което е било игнорирано от ръководството на училище „Света Мария“.

По-рано нигерийският телевизионен канал Arise съобщи само за 52 отвлечени в резултат на атаката на бойците срещу училището.

На 19 ноември група бандити уби петима души при нападение срещу църква в Западна Нигерия.

По-рано подобен инцидент се случи в село Мага, щат Кеби, където бандити отвлякоха 24 ученици.